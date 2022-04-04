«Пусть Ларссон уходит. Не вижу у него мотивации. Это самое плохое, что может быть» — Никита Баженов

Аренда игрока «Спартака» Джордана Ларссона в шведский АИК будет идеальным вариантом для игрока и московского клуба, считает экс-нападающий спартаковцев Никита Баженов.

Ранее СМИ сообщали, что АИКа может арендовать Ларссона у «Спартака».

— Да пусть уходит. Никакой потери не будет. Не вижу никакой мотивации у человека. Это самое плохое, когда нет желания. Можно простить ошибки в игре, но не отсутствие желания играть. Это сезон у него провальный.

Если уйдет в аренду, всем будет хорошо. Он не будет занимать в команде место, где могли бы играть футболисты менее мастеровитые, но с большим желанием, — сказал Баженов «Матч ТВ».

Ларссон выступает за «Спартак» с 2019 года. В текущем сезоне 24-летний форвард провел за москвичей 23 матча и забил 2 гола.