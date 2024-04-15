«Спартак» тоже создал женскую команду. Зачем клубы РПЛ это делают и как все устроено?

Разбор Ярослава Сусова.

«Спартак» последним из российских топ-клубов наконец заходит в женский футбол.

С конца 2010-х в женском футболе кардинально поменялся ландшафт. Раньше за победы боролись «Россиянка», «Рязань-ВДВ» и пермская «Звезда-2005», а большие спортивные общества почти не вкладывались в женский футбол. Сейчас женская Суперлига – отражение мужского чемпионата России.

В топе «Зенит», ЦСКА и «Локомотив», есть «Динамо», «Ростов», «Краснодар», «Рубин», а с 2024-го и «Спартак». Цвета, названия и амбиции те же.

Что случилось? Почему клубы РПЛ вдруг пошли в женский футбол? И как будет выглядеть женский «Спартак»: это новая большая сила или нет?

Как дела с женским футболом? Быстро растет, но вообще не окупается. Топы вроде «Барселоны» зарабатывают 1% от доходов мужской команды

Пять лет назад компании-спонсоры европейского футбола креативно обыгрывали , что игроков женской сборной никто не знает по именам.

После ЧМ-2019 во Франции, Евро-2022 в Англии и ЧМ-2023 в Австралии и Новой Зеландии ситуация меняется. Женский футбол все еще далеко по популярности от мужского, но теперь не вызывает такого консервативного отторжения у большинства.

ЧМ-2023 собрал 2 миллиона зрителей на трибунах (почти 31 тысячу на каждом матче) и бил рекорды телеаудитории , женские команды полноценно включены во все режимы главной футбольной игры EA FC 24, Nike сокращает инвестиции в мужской футбол одновременно с увеличением – в женский.

Причина такого быстрого роста – низкий старт. Большие деньги на женском футболе до сих пор не зарабатывают даже мировые топ-клубы.

«Для «клуба здорового человека» женская команда – это новая аудитория. Пока маленькая, но перспективы большие, – объясняет Sports.ru источник, близкий к управлению женским футболом. – На «Барселону», «Челси» и «Арсенал» приходят десятки тысяч, вокруг них большая активность в соцсетях. В прошлом сезоне «Барселона» заработала 13,4 миллиона евро, «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси» – около пяти.

Понятно, что для топ-клубов это пока смешные деньги. Но вопрос в стратегическом мышлении и желании заработать не сейчас, а через 10 лет. Все понимают, что в долгосрочной перспективе это будут нормальные деньги».

Только пять клубов в женском футболе зарабатывают больше пяти миллионов евро в год («Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Манчестер Сити» и «Арсенал»). Это совсем немного. Мужская «Барса» за тот же период заработала 831 миллион, «МЮ» – 745, «Реал Мадрид» – 831, «Манчестер Сити» – 825, «Арсенал» – 532. В среднем доход женской команды – 1% от дохода мужской. 14 миллионов «Барселоны» – это не так много, как кажется. Примерно на уровне «Ахмата» или «Оренбурга», 5 млн «Арсенала» и «Манчестер Сити» – как у средней команды ФНЛ.

В топ-15 по доходам «Бавария» (3 млн в год), «Ливерпуль» – 2, «Бенфика» – 1,5. У средних и маленьких клубов даже из топ-лиг цифры – меньше миллиона евро в год. Неравенство просто колоссальное.

«Если честно, уровень не очень. Что у нас, что в Европе. Разница между командами очень большая, – рассказывает Sports.ru другой источник в женском футболе. – Например, в Испании у «Барселоны» вообще нет соперников. Она победила «Леванте» в Суперкубке со счетом 7:0. Для болельщиков «Барселоны» это супер, для обычных зрителей – нет.

Хорошо развиваются турниры сборных. Чемпионаты мира и Европы вызывают большой интерес, а на клубном уровне, кажется, есть конкуренция только в Англии и США».

Такие скромные цифры не могут даже окупать бюджеты женских команд. Поэтому дефицит покрывается за счет совместных спонсорских контрактов мужской и женской команд и просто прямых безвозвратных инвестиций. Да, даже у топ-клубов из Англии и Испании.

Так зачем крупным российским клубам вроде «Зенита», «Локомотива» или «Спартака» еще одна статья расходов? Неужели это стратегический взгляд и желание заработать через 10 лет?

Российские клубы создают женские команды из-за новой статьи в регламенте. Теперь это необходимо для лицензии РПЛ

Женский футбол – это пока точно не про маркетинг и бизнес.

«В России вообще не принято считать аудиторию клубов. Это делают либо чтобы доказать, что Fan ID убивает футбол, либо чтобы доказать, кто популярнее: «Спартак» или «Зенит», – объясняет Sports.ru источник из менеджмента российского футбола. – Никто из клубов всерьез не считает цифры и не популяризирует женский футбол».

Кажется, причина гораздо прозаичнее.

«В правилах лицензирования прописано, что каждый мужской клуб должен иметь женские команды в академии (детские и юношеские), – объясняет Sports.ru еще один источник, близкий к женскому футболу. – Сначала это появилось в правилах УЕФА, возможно, поэтому «Зенит» в 2020-м оперативно собрал взрослую и молодежную команды. Это есть и в регламенте РПЛ. Раньше было выгоднее платить штраф и не собирать команду, сейчас, похоже, у клубов остаются деньги, которые можно вложить в женский футбол.

Понятно, что это не приносит дохода – чисто имиджевая история. Главная причина – пункт в регламента. Просто нужно уже сделать – и все».

Наличие женских команд в возрасте от 12 до 16 и от 16 до 21 года – условие для получения лицензии РФС-1 (права играть в РПЛ). Но это не значит, что без молодежной женской команды совсем нельзя играть в РПЛ. В регламенте прописано, что если у клуба совсем нет женской команды, то можно просто заплатить 10 миллионов рублей на развитие женского футбола.

С сезона-2024/25 правила меняются. Теперь наличие женских команд – одно обязательных из условий для попадания в РПЛ. Причем, до 30 сентября 2024 у всех клубов РПЛ должны быть две молодежные команды (в ЮФЛ до 16 лет и молодежной лига) и взрослая команда в Суперлиге или Первой лиге.

Другой источник убеждает Sports.ru, что причина не только обязательства в регламенте. Важнее амбиции и желание выигрывать трофеи:

«Для «Спартака» это вопрос престижа: «У всех крутых ребят уже есть женская команда в Суперлиге, а у нас нет». Думаю, это главный мотив.

«Спартак», ЦСКА и «Динамо» давно не выигрывали чемпионат и не так часто берут трофеи. Женский футбол дает возможность хоть что-то выиграть в сезоне – гегемонии «Зенита» тут нет».

Внутри «Спартака» подтверждают такие цели.

«Создавая женский «Спартак», мы держали в голове цель, как и у мужской команды: борьбы за самые высокие места, – объясняет Sports.ru босс женского «Спартака» Елена Терехова. – Для «Спартака» неприемлемо создавать команду для галочки, И мне тоже. Я знаю всю подноготную женского футбола и буду ставить максимально высокие цели – чемпионство, конечно же».

А почему у «Спартака» так долго не было команды?

ЦСКА объединился с «Россиянкой» в 2017-м – и взял два чемпионства и три серебра, у «Локомотива» команда существует пять лет – и забрала требл-2021, женский «Зенит» создали в 2020-м, чтобы выиграть чемпионат России в 2022-м и 2023-м.

Вообще, у «Спартака» раньше была команда. В 2005-м ее создало общество «Спартак». В первом сезоне заняли пятое место, потом – второе. И расформировались. В той команде в 2006-м играла нападающая Елена Терехова. Но сейчас, похоже, настрой другой.

«Я сама мечтала поиграть в «Спартаке» и долго ждала появления этого клуба. Я болею за «Спартак» с детства, меня приучил папа. Мы все детство смотрели с ним игры. Это бренд, история, болельщики. И игроки это видят, приходят за моими идеями и целью.

Меня попросили описать стратегию развития клуба. И в руководстве решили: «Если и делать женскую команду, то хорошо».

Сколько стоит содержать женскую команду? И кто будет платить? Зарплаты футболисток – до 200 тысяч (!)

«Спартак» не раскрывает никакие финансовые данные о женской команде. Пока у нее нет никаких уникальных спонсоров, но будут специальные интеграции с букмекером.

По просьбе Sports.ru, один из источников, близких к управлению женским футболом, анонимно объяснил, о каких суммах может идти речь в футбольном клубе женской Суперлиги:

«Топовые футболистки получают 200-300 тысяч рублей, нормальная зарплата – около 100 тысяч, многие девчонки уровнем пониже получают меньше 70 тысяч.

Даже если взять 25 игроков с зарплатой в 100 тысяч рублей (на руки), то расходы клуба – около 3,5 миллиона рублей в месяц с налогами. В год – около 40 миллионов рублей на зарплаты. Добавим еще 5-10 миллионов на тренерский штаб. Итого 50 млн рублей. Вот и годовой зарплатный бюджет для команды, которая борется за первые места. Для команд уровнем ниже, например, «Ростов» или «Крылья Советов», можно смело делить сумму пополам.

Остальные статьи расходов (организация матчей, передвижение и проживание и тренировки) полностью зависят от инфраструктуры клуба. Если делать с нуля, то нужно платить за все. У женских команд топовых клубов все или хотя бы что-то (самолеты, автобусы, поля или базы) есть.

На выходе максимальные расходы для женской команды – около 150 миллионов рублей в год, 1,5 миллиона евро — годовая зарплата одного среднего футболиста мужской РПЛ».

«Спартак» точно сэкономит на инфраструктуре и организации тренировок. Женская команда тренируется и будет играть в Сокольниках на полях академии клуба.

У «женского отделения» (так команду называет сама Терехова) новый персонал: 35 человек на все команды – только видеооператор и фотограф пришли из академии.

До основы у «Спартака» уже появились команды U16 и U14, их тоже собирала Терехова. Эти команды базировались на девочках из Москвы и Подмосковья.

«Мы брали некоторых из тех, кто не попал в ведущие клубы, – говорит Елена. – Из «Молнии», «Юности Москвы», «Строгино». Делали отборы, приглашали на просмотры, сами точечно просматривали игры ЮФЛ, подходили и звали девочек, взаимодействовали с региональными тренерами. Сейчас 65% игроков – из Москвы и области, 35% – из регионов.

Мы создали еще команду U12 только для московских девочек (до 12 лет нельзя жить в интернате) и узнали неожиданное. Оказывается, некоторые родители из других регионов готовы переезжать в Москву, например, из Йошкар-Олы, чтобы 10-летняя дочь попала в «Спартак», а через два года попала в интернат».

«Спартак» очень быстро собрал команду со звездами. Помогли проблемы в «Локомотиве»

На сезон-2024 у «Спартака» собирается очень крепкий состав по меркам женского футбола. Похоже, он будет рассчитывать на попадание в топ-4.

«Спартаку» сильно помог развал конкурентов. Большая часть лидеров перешли в команду из «Локомотива», который рассыпался в конце прошлого года: 26 декабря 2023-го оттуда ушли свободными агентами сразу семь футболисток, в том числе лучший бомбардир Нелли Коровкина (правда, в 2023-м она не играла, потому что уходила в декрет). Пятеро из них перешли в «Спартак».Особенно известна тут Анна Кожникова: защитница, 36 лет, шестикратная чемпионка России, 15 лет отыграла в сборной вместе с Еленой Тереховой. Она была капитаном «Локомотива», ушла в декрет – и после него перешла в «Спартак».

Главная звезда нового «Спартака» – Марина Федорова. Это сестра чемпиона мира по пляжному футболу Остапа Федорова. Марина – один из лидеров сборной России, до ковида играла в чемпионатах Франции и Испании, а после 2022 года не смогла попасть в женскую АПЛ. После этого она сначала подписалась с «Динамо», а теперь будет десятым номером «Спартака».

Еще стоит обратить внимание на Ксению Коноваеву, открытие прошлого сезона из «Рязань-ВДВ», и игроков сборной России нападающую Наталью Машину и бывшего вратаря ЦСКА Елизавету Щербакову.

Терехова признается, что уровень состава гораздо выше, чем она планировала:

«Я знаю почти всю Суперлигу: кто как играет и на какой позиции. У нас не так много игроков, понимаю, кому можно позвонить, кого можно позвать.

Мы набирали команду с мая 2023-го. Сначала делали список – такую идеальную «карту желаний» для нашей команды. Понимали, что у кого-то контракт, кто-то – в «Зените», кто-то – не уедет. Потом смотрели матчи, Русстат помогал с нарезками матчей и статистикой.

А дальше уже технические моменты: запросы в клубы, выход на агентства. В женском футболе сейчас очень много агентов и они предлагают сразу список игроков: у кого заканчивается контракт, кто еще может подойти.

Меня все знают – и открываются на переговорах. Футболисткам легче рассказать о проблемах и довериться. К нам приходят не из-за денег. Да, есть увеличение зарплат на 10-20 процентов, но им и в своих клубах предлагали такие же суммы.

В начале 2023 года у меня были более низкие ожидания. Не думала, что получится такая команда».

Один из источников Sports.ru очень восхищен скоростью, с которой Терехова собирает команды – от молодежных до взрослых:

«Терехова хорошо организовывает людей, собирает крутые команды: от тренеров до массажистов и администраторов. Она до сих пор тренирует женскую любительскую команду T-team в Москве – учила девушек с нуля и очень горела этим»

Другой источник считает, что в женском футболе слишком мало футболисток, так что следить за ними и собирать в команды несложно:

«Никаких больших открытий в женском футболе не происходит. Тренеры ездят на три турнира в год, все всех знают и отсматривают. В женском футболе не десятки (как в мужском), а всего несколько тысяч игроков во всех возрастах по всей России.

«Спартаку» повезло – почти все девочки перешли к ним из «Локомотива», в котором сейчас чудовищный бардак. Они берут готовых звезд. Правда, в 2024-м «Спартаку» не светит топ-3. Там будут «Зенит», ЦСКА и «Динамо». А «Спартак» будет биться за четвертое место».

В «Спартаке» это понимают и ставят цель на год: «Показать лучший результат в дебютный сезон для клубов Суперлиги».

«Женский футбол больше про идею, чем про деньги, – финализирует Терехова. – Футболистки рискуют, присоединяясь к нам перед первым сезоном.

Но у каждой из них есть цели и амбиции. Каждая девочка, которая попадает сейчас к нам, уже вписывает себя в историю, а через пять лет может стать легендой женского «Спартака».

Разве не прикольно прийти в «Спартак» в первый год, а потом увидеть себя на постерах?»

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Фото: ЖФК «Спартак» ; Katelyn Mulcahy / SPP, /Martin Cobb/Global Look Press