42 комментария

Исследование Sports.ru.

Исторически самыми популярными клубами считались «Реал Мадрид» и «Барселона». У них больше всего подписчиков в соцсетях и максимум аудитории из разных стран. Но победа «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, переходы Месси в «Интер Майами» и Роналду в «Ан-Наср» могли изменить положение.

Мы решили проверить, какие футбольные клубы последние пять лет были самыми популярными в гугле в разных странах.

Важный дисклеймер

Для сравнения мы использовали данные Google Trends за последние пять лет. Они позволяют сравнить по странам, городам и в среднем по миру количество запросов в поиске по темам.

Можно сравнить до пяти тем и увидеть, какая доля запросов у каждой темы. Например, ввести: «Манчестер Сити», «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Барселона» и увидеть, сколько процентов запросов в России или любой другой стране приходится на каждую тему. Так можно выявить, какой клуб/лигу/вид спорта/спортсмен чаще ищут в поиске в каждой стране.

Однако Google Trends не показывает абсолютных значений. Нельзя увидеть количество запросов каждой темы или увидеть список самых популярных спортсменов/клубов/видов спорта. Можно только сравнивать вручную.

Поэтому мы выбрали для сравнения четыре параметра – самый популярный в поиске вид спорта, футболиста (выборка всех спортсменов слишком большая для подбора вручную), футбольный клуб и футбольный турнир (здесь только ежегодные национальные лиги, поэтому нет ни чемпионата мира, ни Лиги чемпионов, ни Копа Либертадорес).

И какой клуб самый популярный?

В большинстве стран за первое место бьются «Барселона» и «Реал». Они самые популярные на Ближнем Востоке, в Западной и Северной Африке и половине Европы. И обычно идут в связке – если «Барселона» первая, то «Реал» идет вторым, уступив совсем чуть-чуть.

«Барса» на первом месте в 70 странах, а «Реал» – в семи: Армения, Ирак, Йемен, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Доминиканская республика.

Из-за того, что «Реал» идет дуэтом с «Барселоной», у него очень мало первых мест. По этому показателю его обходят «Манчестер Юнайтед» (40 стран) и «Ливерпуль» (12). Они лидируют в Юго-Восточной Азии, на юге и востоке Африки.

Больше одной страны на первом месте по популярности у:

● «ПСЖ» (5: Франция, Бангладеш, Мадагаскар, Кирибати, Вануату);

● «Бенфики» (4: Португалия, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Люксембург);

● «Ювентуса» (3: Италия, Сан-Марино, Швейцария);

● «Арсенала» (3: Эритрея, Эфиопия, Руанда);

● «Челси» (2: Гана, Монголия, Нигерия вместе с «Манчестер Юнайтед»);

● «Баварии» (2: Германия, Австрия);

● «Галатасарай» (2: Турция, Азербайджан);

● «Аль-Ахли», Каир (2: Египет, Кувейт).

Европа и Азия

С клубами все не так просто, как с игроками и видами спорта, где было противостояние Месси и Роналду и футбола против всех.

В большинстве стран чаще всего ищут «Барселону». На втором месте – «Ливерпуль»: Великобритания, Ирландия, Исландия, Финляндия и Швеция. В нескольких странах в топе «Ювентус», «Бавария», «МЮ» и «Бенфика».

Удивительно, но в Люксембурге большое комьюнити фанатов «Бенфики». В этой стране есть дом болельщиков и футбольная школа этого клуба, а во второй лиге (вылетел в сезоне-2021/22) играет «Хамм Бенфика» (хотя его доля в поисковых запросах незначительная).

В России, Турции, Нидерландах, Бельгии, Дании, Румынии, Болгарии, Сербии, Греции, Чехии и Франции чаще всего ищут самые популярные местные клубы. Тут нет сюрпризов. Как и в карликовых Монако и Лихтенштейне.

В Хорватии на первом месте тоже местный клуб. При этом у местного гегемона – «Динамо» Загреб – нет огромного перевеса. В прибрежных районах Хорватии популярнее «Хайдук» из Сплита, а вот ближе к столице – «Динамо». В целом равенство.

Некоторые клубы не занимают первое место в родной стране, но в топе за рубежом. Так у «Реала». Он второй в Испании, но главный клуб в Ираке, Армении, Йемене, Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. А еще у «Тоттенхэма» – он первый в Южной Корее, «Челси» – в Монголии и миланского «Интера» – в Албании.

В Азии тоже прослеживается разделение. В Юго-Восточной Азии чаще ищут «МЮ», в Центральной и Западной – «Барселону» и «Реал». Местные клубы на первом месте только в Японии («Касима Антлерс»), Саудовской Аравии («Аль-Хиляль», а не «Ан-Наср») и Иране («Персеполис»).

Африка

В Африке есть несколько явных зон влияния, связанных с историей и языком общения.

В Южной и Восточной Африке (бывшие британские колонии) гораздо популярнее «Манчестер Юнайтед» (и Роналду, как мы уже знаем).

В Центральной и Западной Африке (бывшие французские колонии) на первом месте «Барселона» и Месси.

В Северной Африке сложнее. В Тунисе главный клуб в поисковике – местный «Эсперанс». В Алжире популярнее всех «Манчестер Сити» (это единственная страна, в которой «Сити» в топе), а в Египте каирский «Аль-Ахли».

Южная Америка

В Южной Америке на первом месте либо местный клуб, либо «Барселона». В Бразилии – «Фламенго», в Аргентине – «Бока Хуниорс», в Колумбии – «Атлетико Насьональ», в Уругвае – «Пеньяроль», в Чили – «Коло-Коло», в Эквадоре – «ЛДУ Кито», в Перу – «Альянса» Лима, в Парагвае – «Олимпия» Асунсьон.

Северная Америка

В Северной Америке все делят «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Тут примерно так же, как с распределением Месси-Роналду. У «Барсы» (и Месси) континентальные страны, у «МЮ» (Роналду) – острова в Карибском море.

Важные отличия – в Мексике и Коста-Рике.

В Мексике на первом месте по популярности «Америка» и Роналду, в Коста-Рике – «Депортиво» Саприсса и Навас.

«Интер Майами» пока еще очень далеко от топа в США. За последние пять лет его искали в поиске реже, чем «Барселону», «Реал Мадрид», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ювентус».

Картина изменилась только за последние 3 месяца. Этим летом «Интер Майами» гуглят в США чаще, чем все остальные клубы мира (и не только футбольные).

Конечно, не во всех странах на первом месте футбольные клубы. Мы специально проверили, как обстоят дела с популярностью команд из хоккея, баскетбола, крикета, бейсбола и американского футбола.

Оказалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» – самый популярный клуб в США, Монголии, Филиппинах, Багамах, Доминиканской республике и Гайане.

Индийская команда «Ченнай Супер Кингз» из IPL (Индийской премьер-лиги по крикету) популярнее всего в поиске в Индии и Шри-Ланке.

В Латвии на первом месте хоккейное рижское «Динамо», в Литве – баскетбольный «Жальгирис», в Канаде – «Торонто Мэйпл Лифс» из НХЛ.

В Беларуси на первом месте все же «Барселона», но совсем близко минское «Динамо» из КХЛ.

Фото: East News/AP Photo/Patrick Semansky; Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno; instagram.com/fcrmhammbenfica