42 комментария

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Какой футбольный клуб самый популярный в мире? В топе по странам – «Барса» и «МЮ», первый в России – «Спартак»

Барселона Барселона
Спартак Спартак
Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Реал Мадрид Реал Мадрид
ПСЖ ПСЖ
Бавария Бавария
Челси Челси
Ювентус Ювентус
Тоттенхэм Тоттенхэм
Арсенал Арсенал
Депортиво Саприсса Депортиво Саприсса
Фламенго Фламенго
Бока Хуниорс Бока Хуниорс
Коло-Коло Коло-Коло
АПОЭЛ АПОЭЛ
Андерлехт Андерлехт
Интер Интер
Пеньяроль Пеньяроль
Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон
Монако Монако
Аякс Аякс
Ференцварош Ференцварош
Олимпиакос Олимпиакос
Црвена Звезда Црвена Звезда
Славия Прага Славия Прага
Динамо Киев Динамо Киев
Альянса Лима Альянса Лима
Бенфика Бенфика
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Футбол Футбол

Исследование Sports.ru.

Исторически самыми популярными клубами считались «Реал Мадрид» и «Барселона». У них больше всего подписчиков в соцсетях и максимум аудитории из разных стран. Но победа «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, переходы Месси в «Интер Майами» и Роналду в «Ан-Наср» могли изменить положение.

Мы решили проверить, какие футбольные клубы последние пять лет были самыми популярными в гугле в разных странах.

Важный дисклеймер

Для сравнения мы использовали данные Google Trends за последние пять лет. Они позволяют сравнить по странам, городам и в среднем по миру количество запросов в поиске по темам.

Можно сравнить до пяти тем и увидеть, какая доля запросов у каждой темы. Например, ввести: «Манчестер Сити», «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Барселона» и увидеть, сколько процентов запросов в России или любой другой стране приходится на каждую тему. Так можно выявить, какой клуб/лигу/вид спорта/спортсмен чаще ищут в поиске в каждой стране.

Однако Google Trends не показывает абсолютных значений. Нельзя увидеть количество запросов каждой темы или увидеть список самых популярных спортсменов/клубов/видов спорта. Можно только сравнивать вручную.

Поэтому мы выбрали для сравнения четыре параметра – самый популярный в поиске вид спорта, футболиста (выборка всех спортсменов слишком большая для подбора вручную), футбольный клуб и футбольный турнир (здесь только ежегодные национальные лиги, поэтому нет ни чемпионата мира, ни Лиги чемпионов, ни Копа Либертадорес).

И какой клуб самый популярный?

В большинстве стран за первое место бьются «Барселона» и «Реал». Они самые популярные на Ближнем Востоке, в Западной и Северной Африке и половине Европы. И обычно идут в связке – если «Барселона» первая, то «Реал» идет вторым, уступив совсем чуть-чуть.

«Барса» на первом месте в 70 странах, а «Реал» – в семи: Армения, Ирак, Йемен, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Доминиканская республика. 

Из-за того, что «Реал» идет дуэтом с «Барселоной», у него очень мало первых мест. По этому показателю его обходят «Манчестер Юнайтед» (40 стран) и «Ливерпуль» (12). Они лидируют в Юго-Восточной Азии, на юге и востоке Африки.

Больше одной страны на первом месте по популярности у:

● «ПСЖ» (5: Франция, Бангладеш, Мадагаскар, Кирибати, Вануату);

● «Бенфики» (4: Португалия, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Люксембург);

● «Ювентуса» (3: Италия, Сан-Марино, Швейцария);

● «Арсенала» (3: Эритрея, Эфиопия, Руанда);

● «Челси» (2: Гана, Монголия, Нигерия вместе с «Манчестер Юнайтед»);

● «Баварии» (2: Германия, Австрия);

● «Галатасарай» (2: Турция, Азербайджан);

● «Аль-Ахли», Каир (2: Египет, Кувейт).

Европа и Азия

С клубами все не так просто, как с игроками и видами спорта, где было противостояние Месси и Роналду и футбола против всех.

В большинстве стран чаще всего ищут «Барселону». На втором месте – «Ливерпуль»: Великобритания, Ирландия, Исландия, Финляндия и Швеция. В нескольких странах в топе «Ювентус», «Бавария», «МЮ» и «Бенфика».

Удивительно, но в Люксембурге большое комьюнити фанатов «Бенфики». В этой стране есть дом болельщиков и футбольная школа этого клуба, а во второй лиге (вылетел в сезоне-2021/22) играет «Хамм Бенфика» (хотя его доля в поисковых запросах незначительная).

В России, Турции, Нидерландах, Бельгии, Дании, Румынии, Болгарии, Сербии, Греции, Чехии и Франции чаще всего ищут самые популярные местные клубы. Тут нет сюрпризов. Как и в карликовых Монако и Лихтенштейне.

В Хорватии на первом месте тоже местный клуб. При этом у местного гегемона – «Динамо» Загреб – нет огромного перевеса. В прибрежных районах Хорватии популярнее «Хайдук» из Сплита, а вот ближе к столице – «Динамо».  В целом равенство.

Некоторые клубы не занимают первое место в родной стране, но в топе за рубежом. Так у «Реала». Он второй в Испании, но главный клуб в Ираке, Армении, Йемене, Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. А еще у «Тоттенхэма» – он первый в Южной Корее, «Челси» – в Монголии и миланского «Интера» – в Албании.

В Азии тоже прослеживается разделение. В  Юго-Восточной Азии чаще ищут «МЮ», в Центральной и Западной – «Барселону» и «Реал». Местные клубы на первом месте только в Японии («Касима Антлерс»), Саудовской Аравии («Аль-Хиляль», а не «Ан-Наср») и Иране («Персеполис»).

Африка

В Африке есть несколько явных зон влияния, связанных с историей и языком общения.

В Южной и Восточной Африке (бывшие британские колонии) гораздо популярнее «Манчестер Юнайтед» (и Роналду, как мы уже знаем).

В Центральной и Западной Африке (бывшие французские колонии) на первом месте «Барселона» и Месси.

В Северной Африке сложнее. В Тунисе главный клуб в поисковике – местный «Эсперанс». В Алжире популярнее всех «Манчестер Сити» (это единственная страна, в которой «Сити» в топе), а в Египте каирский «Аль-Ахли».

Южная Америка

В Южной Америке на первом месте либо местный клуб, либо «Барселона». В Бразилии – «Фламенго», в Аргентине – «Бока Хуниорс», в Колумбии – «Атлетико Насьональ», в Уругвае – «Пеньяроль», в Чили – «Коло-Коло», в Эквадоре – «ЛДУ Кито», в Перу – «Альянса» Лима, в Парагвае – «Олимпия» Асунсьон.

Северная Америка

В Северной Америке все делят «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Тут примерно так же, как с распределением Месси-Роналду. У «Барсы» (и Месси) континентальные страны, у «МЮ» (Роналду) – острова в Карибском море.

Важные отличия – в Мексике и Коста-Рике.

В Мексике на первом месте по популярности «Америка» и Роналду, в Коста-Рике – «Депортиво» Саприсса и Навас.

«Интер Майами» пока еще очень далеко от топа в США. За последние пять лет его искали в поиске реже, чем «Барселону», «Реал Мадрид», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ювентус».

Картина изменилась только за последние 3 месяца. Этим летом «Интер Майами» гуглят в США чаще, чем все остальные клубы мира (и не только футбольные).

Конечно, не во всех странах на первом месте футбольные клубы. Мы специально проверили, как обстоят дела с популярностью команд из хоккея, баскетбола, крикета, бейсбола и американского футбола.

Оказалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» – самый популярный клуб в США, Монголии, Филиппинах, Багамах, Доминиканской республике и Гайане.

Индийская команда «Ченнай Супер Кингз» из IPL (Индийской премьер-лиги по крикету) популярнее всего в поиске в Индии и Шри-Ланке.

В Латвии на первом месте хоккейное рижское «Динамо», в Литве – баскетбольный «Жальгирис», в Канаде – «Торонто Мэйпл Лифс» из НХЛ. 

В Беларуси на первом месте все же «Барселона», но совсем близко минское «Динамо» из КХЛ.

Какой спорт самый популярный? Футбол – первый, в Азии правит крикет, в США – американский футбол, в Японии – бейсбол

Кто самый популярный футболист в мире? Сравниваем Роналду, Месси и других

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Фото: East News/AP Photo/Patrick Semansky; Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno; instagram.com/fcrmhammbenfica

42 комментария

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Антиглор17
В Газпроме такое исследование не одобрят 😁
+49
-10
+39
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Нионель Ералду
Ответ JENNINGS
Быть популярным - это иметь наибольшее количество болельщиков? Или же если твоими новостями интересуются нейтральные фанаты и фанаты других клубов? Или и то, и другое? Делать запрос в Google - не равно быть болельщиком той или иной команды. Равно как и быть подписанным в какой-либо соц.сети на тот или иной футбольный клуб Такие исследования априори не могут быть объективными. Чуть больше ясности может добавить разве что членство в клубах, зарубежом - соц.опросы с миллионной выборкой. В таких темах достаточно выделить несомненных топ-представителей: «Реал Мадрид», «Барселона», «Манчестер Юнайтед». Остальное считать очень тяжело
Молодец. Быстро выдвинулся на защиту
+16
-4
+12
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juki_puki
ну сейчас начнётся...
+13
-3
+10
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munchen_fest
сейчас питерские будут доказывать что в статье враньё))
+21
-13
+8
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Андрей Балабаев
Ответ Кирилл Романьков
Да что вы себе позволяете? Столько лет тратили "частный" (надеюсь, все поняли что это не так) бюджет госкорпорации, столько титулов завоевали!!!! (когда в ру лиги сидят Фурсенко/Мутко/Дюков), стадионы сдаются за 1₽ и игроки за 50к₽ - а популярные все-равно не там где надо( Надо запретить Спортс и признать их иноагентами
Ну если человек гуглит высказывания околоспартаковской тусовки типа Заремы чтобы поржать, то это не означает что он за них болеет. Как там запасной вратарь спартака-2 из Италии за пару миллионов евро? Жаль не расследовали эту мутную схему
+8
-2
+6
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Олег Щёголев
Спортс - пироманы, честное слово. Совершили очередной поджог.
+11
-5
+6
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SergScouser
Ответ JENNINGS
Быть популярным - это иметь наибольшее количество болельщиков? Или же если твоими новостями интересуются нейтральные фанаты и фанаты других клубов? Или и то, и другое? Делать запрос в Google - не равно быть болельщиком той или иной команды. Равно как и быть подписанным в какой-либо соц.сети на тот или иной футбольный клуб Такие исследования априори не могут быть объективными. Чуть больше ясности может добавить разве что членство в клубах, зарубежом - соц.опросы с миллионной выборкой. В таких темах достаточно выделить несомненных топ-представителей: «Реал Мадрид», «Барселона», «Манчестер Юнайтед». Остальное считать очень тяжело
Ливерпуль легко собирает 80-100 тысячные стадионы в Австралии, Азии и США, причем подавляющее большинство приходит в атрибутике и поет YNWA. Это весьма показательно.
+7
-2
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Кринженян
в Люксембурге большая диаспора португальцев, отсюда популярность Бенфики
+4
0
+4
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JENNINGS
Быть популярным - это иметь наибольшее количество болельщиков? Или же если твоими новостями интересуются нейтральные фанаты и фанаты других клубов? Или и то, и другое?
Делать запрос в Google - не равно быть болельщиком той или иной команды.
Равно как и быть подписанным в какой-либо соц.сети на тот или иной футбольный клуб
Такие исследования априори не могут быть объективными. Чуть больше ясности может добавить разве что членство в клубах, зарубежом - соц.опросы с миллионной выборкой.
В таких темах достаточно выделить несомненных топ-представителей: «Реал Мадрид», «Барселона», «Манчестер Юнайтед». Остальное считать очень тяжело
+14
-11
+3
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Ярослав Сусов
Автор
Ответ Tfrgvhhhvb Gyyhv
Кек, а как ты отсортировал забросы о городе Барселона и фк Барселона баскетбольного хоккейного гпнжблного . Еще более прикольный вопрос а как ты отсортировал динамо и Спартак если их миллиард. Абсурд абсолютнейшего дилетанта
В гугл трендс есть несколько форматов сортировки данным. Можно выбрать запросы: "барселона", "авгде" и любой набор символов, а можно темы – например, футбольный клуб Барселона. Тут результаты сравнения только тем с клубами. Вот ссылочка, тут можно поиграться: https://trends.google.com/trends/
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Jan Paskel
Ответ Нионель Ералду
Молодец. Быстро выдвинулся на защиту
а самое главное не понять, это болельщик Зенита, Реала или Ранальды 😀 вот уж замаскирован Штирлиц
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Всё знаю
Статья заказная!
Миллер с медведевым не могут врать. Это просто исключено.
+5
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krealpmoney
поисковые запрос:
барселона рычаги
барселона мемы
+2
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JohnnyMadsen
да куда уж Реалу, в котором особо скандалов то и не было, кроме тем с Азаром и Мбаппе, в поисковых запросах тягаться с Бчк, в которой каждую неделю какой то ахтунг происходит.
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savik-A.M.
Ответ Андрей Балабаев
Ну если человек гуглит высказывания околоспартаковской тусовки типа Заремы чтобы поржать, то это не означает что он за них болеет. Как там запасной вратарь спартака-2 из Италии за пару миллионов евро? Жаль не расследовали эту мутную схему
а Сутормина за 50 000 не долларов расследовали ?
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yulay
Ответ Anders_b
Какая самая популярная машина в России? Ну и вот, вся разница между Ладой и Мерседесом, как между Спартаком и Зенитом! ахаха
гори, гори ясно -
чтобы не погасло!
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-DF-
По исследованию спортс.ру: Спартак - чемпион
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tverd1
Бред. Поисковые запросы так же субъективны как и дневной обзвон в будние дни, когда пенсионер в лучшем случае вспомнит хоть какой-нибудь клуб. Объективно это поквартирный обход с опросом и предоставлением вещественных доказательств в виде использованных билетов на матчи или предоставление клубной атрибутики.
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Контрольный выстрел
И конечно критерий "запрос в Гугл" это прям рукалицо.
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VasyaV
Я за Зенит. Мне абсолютно всё равно какой клуб в стране самый популярный, мне всё равно зак кого топят глоры за пределами Петербурга (даже если за Зенит), но вот эти попытки спартаковцев зацепиться за последнюю скрепу величия в виде популярности кажджый раз очень забавляют
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Кирилл Романьков
Ответ ks1923
По факту выборка из гугла без попытки объяснить почему частота поиска в гугле коррелирует с популярностью, то есть с болением за. Назовите "cамый популярный футбольный клуб в гугле" и уберите слово " исследование".
В Яндексе кстати те же самые показатели, только еще по регионам)
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ks1923
Ответ Кирилл Романьков
В Яндексе кстати те же самые показатели, только еще по регионам)
Ну "частотность поиска" не равно "популярность" в плане боления, а так хоть по регионам, хоть по округам.
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ZarvuR2020
Ответ savik-A.M.
а Сутормина за 50 000 не долларов расследовали ?
Расследовали. Нашли две бумажки от рубина. Главный расследователь теперь рулит матч тв.
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Евгений Заботин
Ответ Андрей Балабаев
Ну если человек гуглит высказывания околоспартаковской тусовки типа Заремы чтобы поржать, то это не означает что он за них болеет. Как там запасной вратарь спартака-2 из Италии за пару миллионов евро? Жаль не расследовали эту мутную схему
Можно по разному относиться к этому исследованию... Но глупо отрицать, что в России, практически в каждом регионе Спартак до сих пор популярнее (за исключением Питера и Лен. области). Ну а кто думает иначе (а это только жители Питера или болелы Зенита) просто занимаются самоуспокоением.
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bedLaM
Ответ Олег Щёголев
Спортс - пироманы, честное слово. Совершили очередной поджог.
им того и надо)
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