7 комментариев

Ярослав Сусов узнал все о ролике.

«Динамо» выпустило пока лучшую презентацию этого лета. Мексиканскому новичку Луису Чавесу посвятили больше 10 видео за последние несколько дней.

• Музыканты в сомбреро пели хит болельщицы «Динамо» Люси Чеботиной «Солнце Монако».

• Чавеса встречали в аэропорту, показывали базу в Новогорске, снимали влог и отвечали на вопрос: «Где трансферы?»

Но главный ролик – большая легенда о мексиканском мальчике с Павлом Деревянко в роли рассказчика Пабло.

Как делали ролик «Динамо»: Деревянко перенес пробы и снимался четыре часа, графику рисовала нейросеть, видео сняли месяц назад

Вообще-то динамовскому ролику уже месяц. Его сняли еще в середине июля.

«Тогда у нас появилась информация о прилете Чавеса, у Луиса уже были куплены билеты из Мексики, – рассказали Sports.ru в пресс-службе «Динамо». – Ролик снимался за три дня до его предполагаемого прилета. Мы очень спешили, а потом оказалось, что прилет откладывается. По новой схеме игрок сам должен был выкупить контракт у футбольного клуба «Пачука», и в результате приезд отложился на месяц. Все это время время ролик ждал часа, а мы держали пальцы крестиком. К счастью, все завершилось позитивно»

Первым в истории с роликом «Динамо» появился Павел Деревянко.

«Изначально у медиаслужбы «Динамо» была идея снять один из роликов с Павлом Деревянко в главной роли, – добавили пресс-службе клуба. – Деревянко – один из самых популярных российских актеров и болельщик «Динамо». Он активно ходил на хоккей, а в последнее время – и на футбольное «Динамо». Деревянко сразу согласился принять участие и даже подвинул кинопробы ради съемки в ролике. Она заняла около четырех часов».

В видео Деревянко исполняет роль рассказчика истории Луиса Чавеса, «мальчика с мексиканских плоскогорий». По стилистике видео «Динамо» очень напоминает фильм «Тайна Коко» про 12-летнего мальчика, который мечтает стать музыкантом и следует за кумиром в Страну Мертвых.

«Тайна Коко была визуальным вдохновением, – рассказали в «Динамо». – Не сказать, что мы прямо переснимали мультик. Это просто одна из вдохновляющих идей.

До Чавеса в РПЛ не было мексиканцев, мы не могли обойти это стороной, поэтому решили сделать что-то в мексиканском стиле. Мексиканская культура очень богата на образы и легенды.

А потом мы решили совместить идею с мексиканскими легендами и Деревянко. Мы решили, что будет здорово погрузить зрителя в некий мир сказки, которую читает Павел, по ходу рассказа перевоплощающийся в мексиканца».

Эти картинки с Павлом Деревянко, как и всю остальную часть финального ролика без него для «Динамо» нарисовала нейросеть stable diffusion. Она позволяет генерировать изображения на основе текстового запроса.

Кто такой Луис Чавес и почему его так пафосно представляют?

Луис Чавес – 27-летний опорный полузащитник сборной Мексики. Он воспитанник «Тихуаны», всю карьеру провел в чемпионате Мексики, выходил за «Тихуану» и «Пачуку». В сезоне-2022/23 Чавес стал чемпионом страны – выиграл апертуру мексиканской лиги с «Пачукой».

С июня прошлого года Чавес стабильно играет в сборной Мексики (пропустил только один матч Лиги наций КОНКАКАФ против Суринама). Луис без замен провел все три матча чемпионата мира-2022 и забил шикарный гол дальним ударом со штрафного в ворота сборной Саудовской Аравии.

Летом 2023 года Чавес вместе со сборной Мексики выиграл Золотой Кубок КОНКАКАФ. Чавес выходил в старте во всех матчах и забил Гондурасу и Ямайке.

«Нам важно было осознанно добавить пафоса в стиле мексиканских легенд и сказок, – добавляют в пресс-службе «Динамо». – В мифах героя намеренно возвеличивают. Тут нам это показалось органичным. У «Динамо» давно не было трансферов, последние крупные – в начала сентября 2022 года. Мы год ждали больших трансферов и были просто обязаны максимально эффектно представить первого из новичков лета-2023. Чавес – основной футболист одной из ведущих сборных, который недавно выиграл Золотой Кубок КОНКАКАФ и мексиканская суперзвезда. Для представления такого игрока пафос уместен».

Фото: East News/AP Photo/Moises Castillo