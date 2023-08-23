14 комментариев

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Какой спорт самый популярный? Футбол – первый, в Азии правит крикет, в США – американский футбол, хоккей – в Финляндии и Латвии

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Футбол Футбол

Исследование Sports.ru.

Футбол только кажется безальтернативно главными самым популярным видом спорта в мире. Но мы решили это проверить, и выяснилось, что все далеко не так однозначно.

Как мы это сделали?

Исследование построено на количестве запросов в гугле, которые выражают интерес к персоне, событию или виду спорта. Данные Google Trends позволяют сравнить, сколько то или иное слово ищут в разных странах, городах и в среднем по миру. 

Можно сравнить до пяти тем и увидеть, какая доля у каждой из них. Например, ввести «Манчестер Сити», «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Барселона» и увидеть, сколько процентов запросов в России или любой другой стране приходится на каждую тему. Так можно выявить, какой клуб/лигу/вид спорта/спортсмена чаще ищут в каждой стране.

Однако Google Trends не показывает абсолютных значений. Поэтому нельзя, например, увидеть список самых популярных спортсменов/клубов/видов спорта. Можно только сравнивать вручную.

Европа и Азия

В целом в Евразии и Океании самый популярный вид спорта в поиске – футбол. Но не везде. В Финляндии, Словакии и Латвии, например, чаще гуглят хоккей, а в Литве и на Филиппинах – баскетбол.

На Аравийском полуострове (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Кувейт) и на Индостане (Индия, Пакистан, Афганистан, Бангладеш, Непал, Бутан, Шри-Ланка и Мальдивы) популярнее всего крикет. Скорее всего, из-за британского наследия. Игра появилась в Британии и распространялась в ее колониях, например, в Индии. Поэтому там популярен крикет и Индийская премьер-лига.

Крикет на первом месте еще и в Австралии. В Новой Зеландии и на Фиджи чаще всего гуглят регби, в Японии – бейсбол, а на Соломоновых островах – американский футбол.

Африка

Футбол – с отрывом главный вид спорта на континенте. Он занимает первое место по количеству запросов во всех странах Африки.

Южная Америка

В Южной Америке тоже все довольно скучно. Выделяется только Гайана, где не футбол, а крикет – главный вид спорта по количеству запросов. При этом сборная Гайаны даже не выступает на чемпионате мира по крикету, потому что ее игроки входят в сборную Вест-Индии (как и крикетисты из Тринидада и Тобаго, Барбадоса, Сент-Люсии, Гренады, Антигуа и Барбуда, Ямайки, Сент Китс и Невис, Доминики и Сент-Винсент и Гренадин).

Северная Америка

В Северной Америке все гораздо разнообразнее. Футбол на первом месте по количеству запросов в континентальных испаноязычных странах, а также на Кубе и Гаити. На островах все вообще по-другому. В Доминиканской республике чаще гуглят бейсбол, на Багамах – баскетбол, на всех остальных островах – крикет. Вероятно, потому что команды из Барбадоса, Гайаны, Ямайки, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии и Тринидада и Тобаго участвуют в Карибской премьер-лиге по крикету.

В США самый популярный вид спорта – американский футбол, в Канаде футбол и хоккей идут максимально ровно. Первое место в запросах меняется раз в несколько часов.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose

14 комментариев

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flash166
Конечно во все могу поверить, но крикет на аравийском полуострове?? только если это гастрабайтеры гуглят как там их любимые команды на родине
+6
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+5
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IntoTheRainBow
на аравийском полуострове крикет лидер трендов гугла благодаря запросам рабочих мигрантов из Индии и Пакистана
+2
0
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Cliff Booth
Не верю, что в Канаде футбол популярнее хоккея.
+2
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Троюродный брат Бальде
Я про это статью хотел сделать. А так статья топ.
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Ярослав Сусов
Автор
Ответ Cliff Booth
Не верю, что в Канаде футбол популярнее хоккея.
Там прямо очень близко. Сегодня перед выпуском текста два раза проверил. Утром был футбол, сейчас – опять хоккей. Практически одинаковое количество запросов
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JENNINGS
Где ваши фигурное катание, синхронное плавание, хоккей с мячом, а? )))
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Heimdall
Удивительные выводы:
- крикет по сути второй спорт в мире, фантастика
- в Канаде выиграл футбол!
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Dj_dale
У многих популярны либо то, в чём они хорошо, либо местные виды. Может, не на первом месте, но около него. То есть, в Штатах популярен американский футбол, в Австралии - австралийский футбол, в Ирландии - гэльский футбол, у финнов вообще песапалло есть. А вот с Китаем не ожидал, думал там какой-нибудь настольный теннис лидирует)
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Кавабунга Шреддоголовый
Не верю, что в Канаде не хоккей, но могу понять, почему футбол. 30 лет кубок Стэнли в Канаде на лето не задерживается
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Ярослав Сусов
Автор
Ответ flash166
Конечно во все могу поверить, но крикет на аравийском полуострове?? только если это гастрабайтеры гуглят как там их любимые команды на родине
Ага! Ну, в Катаре людей из Индии, Непала и Бангладеш больше, чем катарцев
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Ярослав Сусов
Автор
Ответ JENNINGS
Где ваши фигурное катание, синхронное плавание, хоккей с мячом, а? )))
Ни в одной стране не вышли на первое место! Фигурное катание в топ-3 в Японии и России, во всех остальных странах – прямо далеко
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goshforever
Ответ Cliff Booth
Не верю, что в Канаде футбол популярнее хоккея.
Вопрос, за какой период они смотрели по гугл-трендс. Скорее всего, недавно в Канаде был сильный всплеск интереса к футболу, тк сборная впервые чего-то добилась за много-много лет.
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RoyRoy
Ответ Heimdall
Удивительные выводы: - крикет по сути второй спорт в мире, фантастика - в Канаде выиграл футбол!
В канаде эмигратов очень много, которые этот хеккей не понимают. Им роднее футбик.

Но согласен, сомнительно, что прям футбол популярнее хоккея
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