14 комментариев

Исследование Sports.ru.

Футбол только кажется безальтернативно главными самым популярным видом спорта в мире. Но мы решили это проверить, и выяснилось, что все далеко не так однозначно.

Как мы это сделали?

Исследование построено на количестве запросов в гугле, которые выражают интерес к персоне, событию или виду спорта. Данные Google Trends позволяют сравнить, сколько то или иное слово ищут в разных странах, городах и в среднем по миру.

Можно сравнить до пяти тем и увидеть, какая доля у каждой из них. Например, ввести «Манчестер Сити», «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Барселона» и увидеть, сколько процентов запросов в России или любой другой стране приходится на каждую тему. Так можно выявить, какой клуб/лигу/вид спорта/спортсмена чаще ищут в каждой стране.

Однако Google Trends не показывает абсолютных значений. Поэтому нельзя, например, увидеть список самых популярных спортсменов/клубов/видов спорта. Можно только сравнивать вручную.

Европа и Азия

В целом в Евразии и Океании самый популярный вид спорта в поиске – футбол. Но не везде. В Финляндии, Словакии и Латвии, например, чаще гуглят хоккей, а в Литве и на Филиппинах – баскетбол.

На Аравийском полуострове (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Кувейт) и на Индостане (Индия, Пакистан, Афганистан, Бангладеш, Непал, Бутан, Шри-Ланка и Мальдивы) популярнее всего крикет. Скорее всего, из-за британского наследия. Игра появилась в Британии и распространялась в ее колониях, например, в Индии. Поэтому там популярен крикет и Индийская премьер-лига.

Крикет на первом месте еще и в Австралии. В Новой Зеландии и на Фиджи чаще всего гуглят регби, в Японии – бейсбол, а на Соломоновых островах – американский футбол.

Африка

Футбол – с отрывом главный вид спорта на континенте. Он занимает первое место по количеству запросов во всех странах Африки.

Южная Америка

В Южной Америке тоже все довольно скучно. Выделяется только Гайана, где не футбол, а крикет – главный вид спорта по количеству запросов. При этом сборная Гайаны даже не выступает на чемпионате мира по крикету, потому что ее игроки входят в сборную Вест-Индии (как и крикетисты из Тринидада и Тобаго, Барбадоса, Сент-Люсии, Гренады, Антигуа и Барбуда, Ямайки, Сент Китс и Невис, Доминики и Сент-Винсент и Гренадин).

Северная Америка

В Северной Америке все гораздо разнообразнее. Футбол на первом месте по количеству запросов в континентальных испаноязычных странах, а также на Кубе и Гаити. На островах все вообще по-другому. В Доминиканской республике чаще гуглят бейсбол, на Багамах – баскетбол, на всех остальных островах – крикет. Вероятно, потому что команды из Барбадоса, Гайаны, Ямайки, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии и Тринидада и Тобаго участвуют в Карибской премьер-лиге по крикету.

В США самый популярный вид спорта – американский футбол, в Канаде футбол и хоккей идут максимально ровно. Первое место в запросах меняется раз в несколько часов.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose