11 комментариев

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Кариока, Сапатер, Вагнер и еще 20 звезд РПЛ, которые до сих пор играют

Томаш Нецид Томаш Нецид
Ройстон Дренте Ройстон Дренте
Вагнер Лав Вагнер Лав
Виталий Денисов Виталий Денисов
Мусса Маазу Мусса Маазу
Мартин Шкртел Мартин Шкртел
Томаш Губочан Томаш Губочан
Габриэл Тамаш Габриэл Тамаш
Марек Сухи Марек Сухи
Зоран Тошич Зоран Тошич
Эйден Макгиди Эйден Макгиди
Торнике Окриашвили Торнике Окриашвили
Соломон Кверквелия Соломон Кверквелия
Альберто Сапатер Альберто Сапатер
Роман Еременко Роман Еременко
Мануэл Фернандеш Мануэл Фернандеш
Балаж Джуджак Балаж Джуджак
Александр Сонг Александр Сонг
Элдин Якупович Элдин Якупович
Рафаэл Кариока Рафаэл Кариока
Эльдар Низамутдинов Эльдар Низамутдинов
Кристиан Ансальди Кристиан Ансальди
Габриэль Обертан Габриэль Обертан
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Еременко и Низамутдинов тоже в деле.

Новый сезон РПЛ уже начался, но в нем не примут участие многие легенды лиги, которых вы еще помните. 

В нашей рубрике «Ого, они еще играют» 23 человека, которые пока не объявили о завершении карьеры и вспоминаются из-за яркого времени в чемпионате России.

Рафаэл Кариока

Ушел из «Спартака» в 2015 году (хотя не играл с 2014-го, когда ему было 26 лет. Сейчас Кариоке 34. После РПЛ поиграл в чемпионате Бразилии и вызывался в сборную, а последние 5 лет выступает за «Тигрес» из чемпионата Мексики. Выигрывал чемпионат и все еще выходит в основе опорником.

Эльдар Низамутдинов

Объездил много клубов ФНЛ: от «Урала» и «Арсенала» до «Носты» и «Енисея». В 2009 даже провел пять матчей в «Спартаке» и забил «Томи». Но главный клуб его карьеры – «Шинник». Низамутдинов играл тут с 2011 по 2015 год, вернулся в 2016-м в 35 лет и с тех пор каждый год продлевает контракт на год. Сейчас Эльдару 42, в сезоне-2022/23 он выходил на замену и даже забил два гола.

Алекс Сонг

С 2020 года в Джибути. Сонг променял перспективы на скамейку «Барселоны», а потом деньги «Вест Хэма» и «Рубина». Три года назад его по-королевски приняли в главном клубе крохотной африканской страны. С тех пор Сонг выигрывает чемпионат Джибути, но не может пробиться даже в групповой этап африканских кубков. 

Роман Еременко

Играл за ЦСКА, «Спартак», «Рубин» и «Ростов», был дисквалифицирован из-за наркотиков и приостанавливал карьеру из-за травм. После года паузы в 2021-м Роман вернулся в футбол в Финляндии. Романом уже не интересовались российские клубы, поэтому он играл за ХИФК – 12 матчей за аутсайдера финской лиги в 2022 году, а потом 11 игр за середняка «Хонке». У 36-летнего полузащитника контракт до конца 2023 года.

Соломон Кверквелия

Грузинского защитника любил Юрий Семин, Соломон мог перейти в «Лестер», но после «Локомотива» оказался в чемпионатах Украины, Грузии и Азербайджана. Соломону всего 31, он играет за сборную Грузии и «Аль-Охдод» из Саудовской Аравии.

Мануэл Фернандеш

Португалец из «Локомотива» в 2020-м ушел из РПЛ. Тогда ему уже было 34 года. Казалось, Ману уехал доигрывать в Турцию. Но после «Кайсериспора» Фернандеш поехал в Грецию, а затем – в Иран. В 37 выходил за «Сепахан», один из лучших клубов Ирана. Правда, чемпионом не стал.

Альберто Сапатер

Эпохальный персонаж. В 26 лет он перешел в «Локомотив». Один сезон отыграл в основе и два – на скамейке, ездил по Москве на метро и готовился к пенсии. Сапатер два года не играл в футбол вообще, а в 31 вернулся в «Сарагосу», в которой когда-то начинал и отыграл в ней еще семь лет. Сейчас испанцу 38 лет, он играет в чемпионате Канады.

Балаж Джуджак

Был звездой в «Анжи» и «Динамо». В 28 лет уехал в Турцию доигрывать, но провел в «Бурсаспоре» только один сезон, потом четыре – в ОАЭ. С 2020 года Джуджак в родном «Дебрецене» пытается отобрать чемпионство у «Ференцвароша» (в нулевых получалось). Капитанит, забивает и отдает голевые передачи.

Кристиан Ансальди

Аргентинец дважды становился чемпионом с «Рубином», а потом присел на банку в «Зените». После Санкт-Петербурга уехал в Италию – были «Дженоа», «Интер», «Торино» и «Парма». В прошлом сезоне рубился за выход в Серию А рядом с Буффоном и Йорданом Осорио. 

Эйден Макгиди

Ирландец, родившийся в Шотландии, считался одним из самых талантливых легионеров «Спартака». После четырех лет в России уехал в Англию – с 2013-го по 2017-й играл за «Эвертон» в АПЛ, а потом покатился ниже и даже стал героем документального сериала Sunderland ‘Til I Die. Теперь Макгиди в Шотландии, побывал в элите, а теперь – во второй лиге.

Элдин Якупович

Швейцарец боснийского происхождения оказался в «Локомотиве» в странный момент. Тогда в клубе числились Пелиццоли, Поляков, Рыжиков и молодой Гильерме. Якупович играл немного, но выиграл Кубок России-2007, а после «Локомотива» не играл в футбол полтора года. Дальше был чемпионат Греции, английский клубы из низших лиг, скамейка «Лестера» и «Эвертона», а теперь МЛС.  

Томаш Нецид

Чешский нападающий проиграл финал юношеского Евро-2006 сборной России. Через два года перешел в ЦСКА и забивал рядом с Вагнером в конце нулевых. С 2013-го Нецид то ездил по арендам, то искал себя: были ПАОК, «Зволле», «Славия», «Бурсаспор», «Легия» и «Ден Хааг». С 2020 года – в «Богемиансе-1905». 33-летний Нецид редко забивает, но все еще выходит в чемпионате Чехии.

Томаш Губочан

Словацкий защитник провел в России 8 лет – с 2008 по 2016 играл в «Зените» и «Динамо». С тех пор он уже семь лет играет за «Марсель», «Транзонспор», «Омонию» и «Кармиотиссу». Прошлый сезон 37-летний защитник провел в команде Александра Кержакова. 

Торнике Окриашвили

Вы помните тот самый гол через себя за «Краснодар» против «Зенита». В 27 Окриашвили мучился от травм и ушел из РПЛ. Грузин долго играл на Кипре, а в 2023-м перешел в «Гагру» из чемпионата Грузии. Вышел на поле в трех матчах, отдал голевую и получил красную. 

Габриэль Обертан

Выходил за «Бордо», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», а в 2016-м в 27 лет перешел в «Анжи», который бился за выживание в РПЛ. Обертан сыграл в России всего 9 матчей и забил «Уралу». Уже через полгода вернулся в Англию, выходил за «Уиган», «Левски» и «Эрзурум ББ». С 2021 года Обертан в «Шарлотт Индэпенденс». При нем клуб выпал из второй лиги США (ниже МЛС, правда без подъема) в третью.

Зоран Тошич

Легенда ЦСКА. После России уехал в «Партизан», в котором играл еще до «МЮ». В 33 серб поехал зарабатывать – был год в Китае и два – в Казахстане. Теперь в Греции, его «Ламия» спаслась от вылета (Тошич забил два гола в последних двух турах) в отличие от «Ионикоса» Чигринского.

Мартин Шкртел

Закончил профессиональную карьеру, «Зенит», «Ливерпуль» и «Фенербахче» – позади. Теперь защитник играет за полупрофессиональную команду друзей из Разточно. Он забивает голы со штрафного, выходит в нападении и чувствует себя как Месси – максимально свободно.

Марек Сухи

Чешский защитник после ухода из «Спартака» в 2014-м остался важным игроком сборной. Он до 2019 капитанил в Чехии и играл за «Базель». Потом пытался заиграть в Бундеслиге, но провел только 12 матчей в «Аугсбурге» за два сезона и вернулся на родину. Сейчас Сухи все еще в «Младе-Болеслав», стабильно играет за чешского середняка.

Виталий Денисов

Узбекистанский защитник играл за ЦСКА в нулевых, за «Локомотив» в 10-х и за 2Drots и «Балтику» в 20-х. Если что, он снова в профессиональном футболе – выходит за АГМК из верхней части таблицы чемпионата Узбекистана.

Вагнер Лав

Продолжает колотить голы в бразильской Серии Б. Нападающему 39 лет, но он все равно играет полные матчи в центре нападения и будет делать это минимум до конца 2023 года. Следующий годичный контракт пока не согласован.

Габриэл Тамаш

Румынский защитник застал Титова, Аленичева, Кавенаги и Скалу, играл на Евро-2008, выходил в АПЛ против Гиггза, Руни, Джеррарда и Лэмпарда, побеждал в кубках Израиля и Румынии, его пожизненно отстраняли из сборной (и вернули) и назначали игроком-президентом «Волюнтари». В 39 Тамаш все еще играет. Удивительная карьера.

Мусса Маазу

Нападающий из Нигера – один из самых странных легионеров в истории ЦСКА. Поиграл в огромном количестве клубов, перечислять их все в одном предложении просто страшно – их аж 22.. Так что вот просто страны, в которых играл Маазу: Того, Нигер, Бельгия, Россия, Франция, Тунис, Португалия, Китай, Дания, Саудовская Аравия, Израиль, Люксембург. Путешественник.

Ройстон Дренте

Когда-то он выходил за «Реал» и «Эвертон» и делал хет-трик за «Аланию» (да, это было 10 лет назад!). Последние пять лет Дренте путешествует между Испанией и Нидерландами и играет в низших лигах. Сейчас ему 36 лет, заканчивать не планирует.

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11 комментариев

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Казанский парень
Исправьте про Ансальди - присел на скамейку он в Зените, а не в Рубине
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Паровоз19
в Люксембурге есть 3 дивизиона
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Prof1983
Странно включать игроков в возрасте 31 год в такой список. Это конечно не рассвет, но вполне футбольный возраст
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schwein
То есть Халка, который в 37 лет нагибает бразильскую лигу авторы забыли. Ну ну.
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CHIP26RUS
так Вагнер Лав вообще феерит
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Billy Jean
Хорошие времена. Хорошие леги
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zukarello
Легендарные личности
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Gun[o|o]ner
Читая про Сапатера, на секунду даже напрягся, когда увидел фразу "перешёл в "Атлетико..." )))
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faryk
Кариока - два!
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Виктор Суворов
Ответ CHIP26RUS
так Вагнер Лав вообще феерит
21+3 в 40 матчах это топовый уровень, 0,5 голов за матч
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Тюменский медвежонок
Ответ CHIP26RUS
так Вагнер Лав вообще феерит
он буквально вчера забил на выезде снова за Спорт Ресифи) уникум и настоящий бомбардир
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