11 комментариев

Еременко и Низамутдинов тоже в деле.

Новый сезон РПЛ уже начался, но в нем не примут участие многие легенды лиги, которых вы еще помните.

В нашей рубрике «Ого, они еще играют» 23 человека, которые пока не объявили о завершении карьеры и вспоминаются из-за яркого времени в чемпионате России.

Рафаэл Кариока

Ушел из «Спартака» в 2015 году (хотя не играл с 2014-го, когда ему было 26 лет. Сейчас Кариоке 34. После РПЛ поиграл в чемпионате Бразилии и вызывался в сборную, а последние 5 лет выступает за «Тигрес» из чемпионата Мексики. Выигрывал чемпионат и все еще выходит в основе опорником.

Эльдар Низамутдинов

Объездил много клубов ФНЛ: от «Урала» и «Арсенала» до «Носты» и «Енисея». В 2009 даже провел пять матчей в «Спартаке» и забил «Томи». Но главный клуб его карьеры – «Шинник». Низамутдинов играл тут с 2011 по 2015 год, вернулся в 2016-м в 35 лет и с тех пор каждый год продлевает контракт на год. Сейчас Эльдару 42, в сезоне-2022/23 он выходил на замену и даже забил два гола.

Алекс Сонг

С 2020 года в Джибути. Сонг променял перспективы на скамейку «Барселоны», а потом деньги «Вест Хэма» и «Рубина». Три года назад его по-королевски приняли в главном клубе крохотной африканской страны. С тех пор Сонг выигрывает чемпионат Джибути, но не может пробиться даже в групповой этап африканских кубков.

Роман Еременко

Играл за ЦСКА, «Спартак», «Рубин» и «Ростов», был дисквалифицирован из-за наркотиков и приостанавливал карьеру из-за травм. После года паузы в 2021-м Роман вернулся в футбол в Финляндии. Романом уже не интересовались российские клубы, поэтому он играл за ХИФК – 12 матчей за аутсайдера финской лиги в 2022 году, а потом 11 игр за середняка «Хонке». У 36-летнего полузащитника контракт до конца 2023 года.

Соломон Кверквелия

Грузинского защитника любил Юрий Семин, Соломон мог перейти в «Лестер», но после «Локомотива» оказался в чемпионатах Украины, Грузии и Азербайджана. Соломону всего 31, он играет за сборную Грузии и «Аль-Охдод» из Саудовской Аравии.

Мануэл Фернандеш

Португалец из «Локомотива» в 2020-м ушел из РПЛ. Тогда ему уже было 34 года. Казалось, Ману уехал доигрывать в Турцию. Но после «Кайсериспора» Фернандеш поехал в Грецию, а затем – в Иран. В 37 выходил за «Сепахан», один из лучших клубов Ирана. Правда, чемпионом не стал.

Альберто Сапатер

Эпохальный персонаж. В 26 лет он перешел в «Локомотив». Один сезон отыграл в основе и два – на скамейке, ездил по Москве на метро и готовился к пенсии. Сапатер два года не играл в футбол вообще, а в 31 вернулся в «Сарагосу», в которой когда-то начинал и отыграл в ней еще семь лет. Сейчас испанцу 38 лет, он играет в чемпионате Канады.

Балаж Джуджак

Был звездой в «Анжи» и «Динамо». В 28 лет уехал в Турцию доигрывать, но провел в «Бурсаспоре» только один сезон, потом четыре – в ОАЭ. С 2020 года Джуджак в родном «Дебрецене» пытается отобрать чемпионство у «Ференцвароша» (в нулевых получалось). Капитанит, забивает и отдает голевые передачи.

Кристиан Ансальди

Аргентинец дважды становился чемпионом с «Рубином», а потом присел на банку в «Зените». После Санкт-Петербурга уехал в Италию – были «Дженоа», «Интер», «Торино» и «Парма». В прошлом сезоне рубился за выход в Серию А рядом с Буффоном и Йорданом Осорио.

Эйден Макгиди

Ирландец, родившийся в Шотландии, считался одним из самых талантливых легионеров «Спартака». После четырех лет в России уехал в Англию – с 2013-го по 2017-й играл за «Эвертон» в АПЛ, а потом покатился ниже и даже стал героем документального сериала Sunderland ‘Til I Die. Теперь Макгиди в Шотландии, побывал в элите, а теперь – во второй лиге.

Элдин Якупович

Швейцарец боснийского происхождения оказался в «Локомотиве» в странный момент. Тогда в клубе числились Пелиццоли, Поляков, Рыжиков и молодой Гильерме. Якупович играл немного, но выиграл Кубок России-2007, а после «Локомотива» не играл в футбол полтора года. Дальше был чемпионат Греции, английский клубы из низших лиг, скамейка «Лестера» и «Эвертона», а теперь МЛС.

Томаш Нецид

Чешский нападающий проиграл финал юношеского Евро-2006 сборной России. Через два года перешел в ЦСКА и забивал рядом с Вагнером в конце нулевых. С 2013-го Нецид то ездил по арендам, то искал себя: были ПАОК, «Зволле», «Славия», «Бурсаспор», «Легия» и «Ден Хааг». С 2020 года – в «Богемиансе-1905». 33-летний Нецид редко забивает, но все еще выходит в чемпионате Чехии.

Томаш Губочан

Словацкий защитник провел в России 8 лет – с 2008 по 2016 играл в «Зените» и «Динамо». С тех пор он уже семь лет играет за «Марсель», «Транзонспор», «Омонию» и «Кармиотиссу». Прошлый сезон 37-летний защитник провел в команде Александра Кержакова.

Торнике Окриашвили

Вы помните тот самый гол через себя за «Краснодар» против «Зенита». В 27 Окриашвили мучился от травм и ушел из РПЛ. Грузин долго играл на Кипре, а в 2023-м перешел в «Гагру» из чемпионата Грузии. Вышел на поле в трех матчах, отдал голевую и получил красную.

Габриэль Обертан

Выходил за «Бордо», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», а в 2016-м в 27 лет перешел в «Анжи», который бился за выживание в РПЛ. Обертан сыграл в России всего 9 матчей и забил «Уралу». Уже через полгода вернулся в Англию, выходил за «Уиган», «Левски» и «Эрзурум ББ». С 2021 года Обертан в «Шарлотт Индэпенденс». При нем клуб выпал из второй лиги США (ниже МЛС, правда без подъема) в третью.

Зоран Тошич

Легенда ЦСКА. После России уехал в «Партизан», в котором играл еще до «МЮ». В 33 серб поехал зарабатывать – был год в Китае и два – в Казахстане. Теперь в Греции, его «Ламия» спаслась от вылета (Тошич забил два гола в последних двух турах) в отличие от «Ионикоса» Чигринского.

Мартин Шкртел

Закончил профессиональную карьеру, «Зенит», «Ливерпуль» и «Фенербахче» – позади. Теперь защитник играет за полупрофессиональную команду друзей из Разточно. Он забивает голы со штрафного, выходит в нападении и чувствует себя как Месси – максимально свободно.

Марек Сухи

Чешский защитник после ухода из «Спартака» в 2014-м остался важным игроком сборной. Он до 2019 капитанил в Чехии и играл за «Базель». Потом пытался заиграть в Бундеслиге, но провел только 12 матчей в «Аугсбурге» за два сезона и вернулся на родину. Сейчас Сухи все еще в «Младе-Болеслав», стабильно играет за чешского середняка.

Виталий Денисов

Узбекистанский защитник играл за ЦСКА в нулевых, за «Локомотив» в 10-х и за 2Drots и «Балтику» в 20-х. Если что, он снова в профессиональном футболе – выходит за АГМК из верхней части таблицы чемпионата Узбекистана.

Вагнер Лав

Продолжает колотить голы в бразильской Серии Б. Нападающему 39 лет, но он все равно играет полные матчи в центре нападения и будет делать это минимум до конца 2023 года. Следующий годичный контракт пока не согласован.

Габриэл Тамаш

Румынский защитник застал Титова, Аленичева, Кавенаги и Скалу, играл на Евро-2008, выходил в АПЛ против Гиггза, Руни, Джеррарда и Лэмпарда, побеждал в кубках Израиля и Румынии, его пожизненно отстраняли из сборной (и вернули) и назначали игроком-президентом «Волюнтари». В 39 Тамаш все еще играет. Удивительная карьера.

Мусса Маазу

Нападающий из Нигера – один из самых странных легионеров в истории ЦСКА. Поиграл в огромном количестве клубов, перечислять их все в одном предложении просто страшно – их аж 22.. Так что вот просто страны, в которых играл Маазу: Того, Нигер, Бельгия, Россия, Франция, Тунис, Португалия, Китай, Дания, Саудовская Аравия, Израиль, Люксембург. Путешественник.

Ройстон Дренте

Когда-то он выходил за «Реал» и «Эвертон» и делал хет-трик за «Аланию» (да, это было 10 лет назад!). Последние пять лет Дренте путешествует между Испанией и Нидерландами и играет в низших лигах. Сейчас ему 36 лет, заканчивать не планирует.

100 великих мемов российского футбола

Пареха, Бесчастных, Эберт и другие, кто переходил в «Спартак» из Ла Лиги. Где они сейчас?