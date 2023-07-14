16 комментариев

Бабел и Матье тоже выходят на поле.

Прошлый сезон закончился не так давно, а новый на подходе. И в него, вероятно, войдут несколько футболистов, которых вы могли давно забыть.

В нашей рубрике «Ого, они еще играют» 23 человека, которые пока не объявили о завершении карьеры. И это без учета слишком очевидных героев вроде Джанлуиджи Буффона из «Пармы», Луиса Суареса из «Гремио» и Пепе из «Порту».

Йон-Арне Риисе

Защитник закончил карьеру 6 лет назад – в 36. После старта в Норвегии, пары лет в «Монако», семи лет в «Ливерпуле» и финишной прямой в «Фулхэме», АПОЭЛ и Индии. В 42 он неожиданно вернулся в футбол. Теперь играет за «Авальдснес» из пятой норвежской лиги. Тренирует женскую команду из чемпионата Норвегии и играет в мужской пятой лиге.

Райан Бабел

В золотые годы играл в «Ливерпуле». Обошелся без трофеев, зато доходил до полуфинала ЛЧ. Потом были сезоны в ОАЭ, Германии, Испании и Турции и триумфальное возвращение в «Аякс». В 30 лет (после паузы в шесть сезонов) Бабел вернулся в сборную и ушел в 34 – и из сборной, и из Эредивизи. Теперь, в 36, капитанит во второй лиге Турции под руководством Арды Турана.

Синдзи Кагава

В 34 года доигрывает в Японии. Был частью золотой «Боруссии» Клоппа и одним из последних трансферов Алекса Фергюсона в «МЮ». Синдзи уже почти пять лет не играет в топ-5. Позади Ла Лига с «Сарагосой», «Бешикташ», ПАОК и бельгийский «Сент-Труйден» с кучей японцев (и Синдзи Окадзаки). Теперь Кагава капитанит в «Сересо Осаке», в которой начинал карьеру.

Саломон Калу

На пенсии в Джибути вместе с Алексом Сонгом. Ивуариец – легенда «Челси» (выиграл все), поиграл за «Лилль», «Герту» и «Ботафого», а после года паузы уехал в чемпионат Джибути. Местная «Арта/Солар 7» – гегемон чемпионата. Правда, не может попасть в африканские континентальные турниры.

Матье Вальбуэна

Легенда «Марселя» и «Динамо» (хотя у него, по словам Александра Кокорина, всего семь матчей – на самом деле 40). В 34 года перешел в «Олимпиакос» и провел там четыре сезона. В прошлом сезоне играл мало – выходил только на замену. А «Олимпиакос» впервые за три года упустил чемпионство.

Жереми Менез

С 2017 года не играет в топ-лигах. Сейчас Менезу 36, после «Ромы», «ПСЖ» и «Милана» доигрывал в «Антальяспоре», «Америке», «Париже» и «Реджине». В сезоне-2022/23 капитанил в Серии Б, но снова не смог поднять команду в Серию А.

Энди Кэрролл

Рекордная покупка «Ливерпуля» (по состоянию на 2011-й)! За Кэрролла заплатили больше, чем за Суареса, Торреса, Робби Кина, Балотелли и Сиссе. Но Энди провалился. В «Ливерпуле» у него 58 матчей и полтора нормальных сезона. Дальше был «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Вест Бром», сейчас – «Рединг», который свалился в третью английскую лигу.

Вилфрид Бони

Почти закончил карьеру. После ухода из «Манчестер Сити» в 2017-м его карьера идет по нисходящей: два года в «Суонси», аренда в катарский «Аль-Араби». Потом полгода без футбола, сорванный переход в «Рубин», Саудовская Аравия, два матча за НЕК, а теперь после почти года паузы – «Олвэйс Реди» из Боливии. Правда, всего две игры в Копа Либертадорес.

Хавьер Пасторе

Да, ему только исполнилось 34. В 31 ушел из «Ромы» и играл за «Эльче» (провально – 16 матчей, 0+0). А в сезоне-2022/23 полгода поиграл в «Катаре» вместе с Хави Мартинесом. Тут чуть удачнее – забил один гол в чемпионате и один – в отборе Арабского клубного кубка чемпионов. Но все равно пятое место в чемпионате Катара.

Лукас Подольски

Планирует играть до 40. Лукас вернулся на историческую родину. В два года уехал из Гливице в Германию. Теперь играет в Забже (15 минут на машине от Гливице). Провел в польском середняке второй сезон, лучший в команде по гол+пас.

Федерико Македа

В первой части сезона играл в чемпионате Турции, но не потянул уровень – забил только в Кубке, а чемпионате выходил на замену на пару минут в концовке. В кипрском «АПОЭЛ» в аренде пошло чуть лучше – сразу 2+3 в шести матчах чемпионата, а вот в чемпионском раунде (таблицу делят на две части – 6 и 8 команд) Македа вообще ничего не показал.

Фелипе Мело

Жесткий бразилец в 40 лет покоряет новую позицию. Ему уже не хватает сил играть полный матч в центре поля, как в «Ювентусе», «Интере» и «Галатасарае». Теперь выходит в центре защиты, и то не всегда на полный матч. Зато в классной компании – в «Флуминенсе» еще играют Марсело и Гансо.

Джузеппе Росси

Последние два года хрупкий итальянец с перерывами играл за «СПАЛ» в Серии Б. После ухода из «Фиорентины» в 2017-м у него вообще непростая карьера. Полгода паузы – полгода в «Дженоа», полтора года паузы – год в МЛС, еще почти год паузы – и полгода за «СПАЛ», потом еще восемь месяцев паузы – и еще пять матчей в Серии Б с Наингголаном. Короче, Росси чаще без работы. Сейчас вылетел в Серию С. И опять ищет клуб.

Фелипе Кайседо

Провел два с половиной года в России. В 25 ушел из «Локомотива» в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Оказалось, это было только начало карьеры. Дальше «Эспаньол» и пять лет в Серии А – два Кубка Италии с «Лацио» и «Интером». Теперь эквадорец снова на Ближнем Востоке. Вот теперь точно на пенсию.

Кристиан Тельо

Он тоже в Саудовской Аравии. Испанцу 31, но карьера уже заканчивается. После неплохого старте в «Барселоне» Гвардиолы (выходил на замену вместо Педро и Алексиса Санчеса и даже сыграл за сборную) Кристиан ездил в аренды в «Порту» и «Фиорентину», а потом пять лет поиграл за «Бетис». Выходил часто, взял Кубок Испании, потом еще и МЛС выиграл с «Лос-Анджелесом», а теперь бьется за «Аль-Фатех» (середняк чемпионата Саудовской Аравии).

Лукаш Пишчек

Поляк красиво прощался с «Боруссией» в 2021-м, но до сих пор не закончил. В 38 лет играет за «Гочалковице» из четвертой лиги в центре обороны. В сезоне-2021/22 с Пишчеком команда шла на первом месте, без него – опустилась в середину. В сезоне-2022/23 без Пишчека были аутсайдерами, с ним приблизились к середине таблицы.

Лисандро Лопес

Красиво прощался с «Расингом», а потом перешел в «Сармьенто» – и проводит тут уже второй сезон с капитанской повязкой. В сезоне-2022 заняли 20-е место (из 28), в сезоне-2023 идут на 18-м. С июня Лопес уже перестал играть, у него всего два гола за сезон. Кажется, конец карьеры близок.

Роке Санта Крус

Чудо долголетия. Это один из пятерых футболистов ЧМ-2002, которые все еще играют (еще Буффон, Огбече, Камени и Синдзи Оно). Сейчас выходит в составе парагвайского гегемона «Либертада» – по 15 минут в концовке, пару раз за сезон – в старте. В конце сезона будет 42. Причем он такой не один в «Либертаде».

Рядом 40-летний уругвайский вратарь Мартин Сильва (второй вратарь на ЧМ-2010, ЧМ-2014 и ЧМ-2018), 40-летний парагвайский опорник Кристиан Риверос (ЧМ-2006, ЧМ-2010), 40-летний нападающий Оскар Кардосо (ЧМ-2010) и легенда «Спартака» 32-летний Лоренсо Мельгарехо.

Фил Джагелка

Защитник уже давно не в «Эвертоне» и даже не в «Шеффилд Юнайтед». Последние два сезона – в Чемпионшипе с «Дерби» и «Стоком». Играет в основе, иногда капитанит, но до АПЛ далеко (16-е место из 24 в прошедшем сезоне).

Милан Барош

Начал карьеру в 1987-м в «Вигантице» (ему было 6 лет). Сейчас Милану 40 лет, он снова в «Вигантице». Стабильно играет в шестой чешской лиге и забивает. А где-то между «Вигантице» и «Вигантице» остались шикарный Евро-2004, «Ливерпуль», «Астон Вилла» и «Галатасарай».

Дмитрий Чигринский

После того самого года в «Барселоне» Чигринский еще шесть лет бился за «Шахтер» и «Днепр». С 2016-го покоряет Грецию. Сначала был «АЕК», теперь «Ионикос». С Чигринским он вылетел из чемпионата Греции.

Кевин Гросскройц

Еще одна легенда «Боруссии». Играет в шестой немецкой лиге. Причем в сезоне-2021/22 с ним выходил еще и Давид Одонкор. В сезоне-2023/24 переходит из «Бефингхаузена» в «Вакер Кастроп».

Жереми Матье

Защитник сборной Франции ушел из «Барселоны» в 2017-м. Еще три года поиграл за «Спортинг» и закончил карьеру в 36 лет. Сейчас ему 39, опять играет и забивает со штрафных за «Люин» из седьмой французской лиги.