16 комментариев

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Риисе, Санта Крус, Подольски и еще 20 футболистов, которые до сих пор играют

Фелипе Мело Фелипе Мело
Райан Бабел Райан Бабел
Жереми Менез Жереми Менез
Саломон Калу Саломон Калу
Роке Санта Крус Роке Санта Крус
Лисандро Лопес Лисандро Лопес
Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский
Кевин Гросскройц Кевин Гросскройц
Лукаш Пишчек Лукаш Пишчек
Йон-Арне Риисе Йон-Арне Риисе
Матье Вальбуэна Матье Вальбуэна
Фил Джагелка Фил Джагелка
Синдзи Кагава Синдзи Кагава
Федерико Македа Федерико Македа
Жереми Матье Жереми Матье
Фелипе Кайседо Фелипе Кайседо
Лукас Подольски Лукас Подольски
Энди Кэрролл Энди Кэрролл
Хавьер Пасторе Хавьер Пасторе
Вилфрид Бони Вилфрид Бони
Джузеппе Росси Джузеппе Росси
Кристиан Тельо Кристиан Тельо
Милан Барош Милан Барош
Футбол Футбол

Бабел и Матье тоже выходят на поле.

Прошлый сезон закончился не так давно, а новый на подходе. И в него, вероятно, войдут несколько футболистов, которых вы могли давно забыть. 

В нашей рубрике «Ого, они еще играют» 23 человека, которые пока не объявили о завершении карьеры. И это без учета слишком очевидных героев вроде Джанлуиджи Буффона из «Пармы», Луиса Суареса из «Гремио» и Пепе из «Порту».

Йон-Арне Риисе

Защитник закончил карьеру 6 лет назад – в 36. После старта в Норвегии, пары лет в «Монако», семи лет в «Ливерпуле» и финишной прямой в «Фулхэме», АПОЭЛ и Индии. В 42 он неожиданно вернулся в футбол. Теперь играет за «Авальдснес» из пятой норвежской лиги. Тренирует женскую команду из чемпионата Норвегии и играет в мужской пятой лиге.

Райан Бабел

В золотые годы играл в «Ливерпуле». Обошелся без трофеев, зато доходил до полуфинала ЛЧ. Потом были сезоны в ОАЭ, Германии, Испании и Турции и триумфальное возвращение в «Аякс». В 30 лет (после паузы в шесть сезонов) Бабел вернулся в сборную и ушел в 34 – и из сборной, и из Эредивизи. Теперь, в 36, капитанит во второй лиге Турции под руководством Арды Турана.

Синдзи Кагава 

 В 34 года доигрывает в Японии. Был частью золотой «Боруссии» Клоппа и одним из последних трансферов Алекса Фергюсона в «МЮ». Синдзи уже почти пять лет не играет в топ-5. Позади Ла Лига с «Сарагосой», «Бешикташ», ПАОК и бельгийский «Сент-Труйден» с кучей японцев (и Синдзи Окадзаки). Теперь Кагава  капитанит в «Сересо Осаке», в которой начинал карьеру.

Саломон Калу

На пенсии в Джибути вместе с Алексом Сонгом. Ивуариец – легенда «Челси» (выиграл все), поиграл за «Лилль», «Герту» и «Ботафого», а после года паузы уехал в чемпионат Джибути. Местная «Арта/Солар 7» – гегемон чемпионата. Правда, не может попасть в африканские континентальные турниры.

Матье Вальбуэна

Легенда «Марселя» и «Динамо» (хотя у него, по словам Александра Кокорина, всего семь матчей – на самом деле 40). В 34 года перешел в «Олимпиакос» и провел там четыре сезона. В прошлом сезоне играл мало – выходил только на замену. А «Олимпиакос» впервые за три года упустил чемпионство.

Жереми Менез

С 2017 года не играет в топ-лигах. Сейчас Менезу 36, после «Ромы», «ПСЖ» и «Милана» доигрывал в «Антальяспоре», «Америке», «Париже» и «Реджине». В сезоне-2022/23 капитанил в Серии Б, но снова не смог поднять команду в Серию А. 

Энди Кэрролл

 Рекордная покупка «Ливерпуля» (по состоянию на 2011-й)! За Кэрролла заплатили больше, чем за Суареса, Торреса, Робби Кина, Балотелли и Сиссе. Но Энди провалился. В «Ливерпуле» у него 58 матчей и полтора нормальных сезона. Дальше был «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Вест Бром», сейчас – «Рединг», который свалился в третью английскую лигу.

Вилфрид Бони

Почти закончил карьеру. После ухода из «Манчестер Сити» в 2017-м его карьера идет по нисходящей: два года в «Суонси», аренда в катарский «Аль-Араби». Потом полгода без футбола, сорванный переход в «Рубин», Саудовская Аравия, два матча за НЕК, а теперь после почти года паузы – «Олвэйс Реди» из Боливии. Правда, всего две игры в Копа Либертадорес.

Хавьер Пасторе

Да, ему только исполнилось 34. В 31 ушел из «Ромы» и играл за «Эльче» (провально – 16 матчей, 0+0). А в сезоне-2022/23 полгода поиграл в «Катаре» вместе с Хави Мартинесом. Тут чуть удачнее – забил один гол в чемпионате и один – в отборе Арабского клубного кубка чемпионов. Но все равно пятое место в чемпионате Катара.

Лукас Подольски

Планирует играть до 40. Лукас вернулся на историческую родину. В два года уехал из Гливице в Германию. Теперь играет в Забже (15 минут на машине от Гливице). Провел в польском середняке второй сезон, лучший в команде по гол+пас.

Федерико Македа

В первой части сезона играл в чемпионате Турции, но не потянул уровень – забил только в Кубке, а чемпионате выходил на замену на пару минут в концовке. В кипрском «АПОЭЛ» в аренде пошло чуть лучше – сразу 2+3 в шести матчах чемпионата, а вот в чемпионском раунде (таблицу делят на две части – 6 и 8 команд) Македа вообще ничего не показал.

Фелипе Мело

Жесткий бразилец в 40 лет покоряет новую позицию. Ему уже не хватает сил играть полный матч в центре поля, как в «Ювентусе», «Интере» и «Галатасарае». Теперь выходит в центре защиты, и то не всегда на полный матч. Зато в классной компании – в «Флуминенсе» еще играют Марсело и Гансо.

Джузеппе Росси

Последние два года хрупкий итальянец с перерывами играл за «СПАЛ» в Серии Б. После ухода из «Фиорентины» в 2017-м у него вообще непростая карьера. Полгода паузы – полгода в «Дженоа», полтора года паузы – год в МЛС, еще почти год паузы – и полгода за «СПАЛ», потом еще восемь месяцев паузы – и еще пять матчей в Серии Б с Наингголаном. Короче, Росси чаще без работы. Сейчас вылетел в Серию С. И опять ищет клуб.

 Фелипе Кайседо

Провел два с половиной года в России. В 25 ушел из «Локомотива» в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Оказалось, это было только начало карьеры. Дальше «Эспаньол» и пять лет в Серии А – два Кубка Италии с «Лацио» и «Интером». Теперь эквадорец снова на Ближнем Востоке. Вот теперь точно на пенсию.

 Кристиан Тельо

Он тоже в Саудовской Аравии. Испанцу 31, но карьера уже заканчивается. После неплохого старте в «Барселоне» Гвардиолы (выходил на замену вместо Педро и Алексиса Санчеса и даже сыграл за сборную) Кристиан ездил в аренды в «Порту» и «Фиорентину», а потом пять лет поиграл за «Бетис». Выходил часто, взял Кубок Испании, потом еще и МЛС выиграл с «Лос-Анджелесом», а теперь бьется за «Аль-Фатех» (середняк чемпионата Саудовской Аравии).

Лукаш Пишчек

Поляк красиво прощался с «Боруссией» в 2021-м, но до сих пор не закончил. В 38 лет играет за «Гочалковице» из четвертой лиги в центре обороны. В сезоне-2021/22 с Пишчеком команда шла на первом месте, без него – опустилась в середину. В сезоне-2022/23 без Пишчека были аутсайдерами, с ним приблизились к середине таблицы.

Лисандро Лопес

Красиво прощался с «Расингом», а потом перешел в «Сармьенто» – и проводит тут уже второй сезон с капитанской повязкой. В сезоне-2022 заняли 20-е место (из 28), в сезоне-2023 идут на 18-м. С июня Лопес уже перестал играть, у него всего два гола за сезон. Кажется, конец карьеры близок.

Роке Санта Крус

Чудо долголетия. Это один из пятерых футболистов ЧМ-2002, которые все еще играют (еще Буффон, Огбече, Камени и Синдзи Оно). Сейчас выходит в составе парагвайского гегемона «Либертада» – по 15 минут в концовке, пару раз за сезон – в старте. В конце сезона будет 42. Причем он такой не один в «Либертаде».

Рядом 40-летний уругвайский вратарь Мартин Сильва (второй вратарь на ЧМ-2010, ЧМ-2014 и ЧМ-2018), 40-летний парагвайский опорник Кристиан Риверос (ЧМ-2006, ЧМ-2010), 40-летний нападающий Оскар Кардосо (ЧМ-2010) и легенда «Спартака» 32-летний Лоренсо Мельгарехо.

Фил Джагелка

Защитник уже давно не в «Эвертоне» и даже не в «Шеффилд Юнайтед». Последние два сезона – в Чемпионшипе с «Дерби» и «Стоком». Играет в основе, иногда капитанит, но до АПЛ далеко (16-е место из 24 в прошедшем сезоне).

Милан Барош

Начал карьеру в 1987-м в «Вигантице» (ему было 6 лет). Сейчас Милану 40 лет, он снова в «Вигантице». Стабильно играет в шестой чешской лиге и забивает. А где-то между «Вигантице» и «Вигантице» остались шикарный Евро-2004, «Ливерпуль», «Астон Вилла» и «Галатасарай».

Дмитрий Чигринский

После того самого года в «Барселоне» Чигринский еще шесть лет бился за «Шахтер» и «Днепр». С 2016-го покоряет Грецию. Сначала был «АЕК», теперь «Ионикос». С Чигринским он вылетел из чемпионата Греции.

Кевин Гросскройц

Еще одна легенда «Боруссии». Играет в шестой немецкой лиге. Причем в сезоне-2021/22 с ним выходил еще и Давид Одонкор. В сезоне-2023/24 переходит из «Бефингхаузена» в «Вакер Кастроп».

Жереми Матье

Защитник сборной Франции ушел из «Барселоны» в 2017-м. Еще три года поиграл за «Спортинг» и закончил карьеру в 36 лет. Сейчас ему 39, опять играет и забивает со штрафных за «Люин» из седьмой французской лиги.

Санта Крусу уже 41, а он все еще забивает суперголы – в топ-лиге Парагвая. Правда, фаны родного клуба считают его предателем

16 комментариев

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InterBoy
аж олдскулы свело...
+18
-1
+17
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Иван Иванов
Роке Санта Круз еще помнит Янкера и Джовани Элбера или даже Лотара Маттеуса?)
+10
0
+10
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garp
Джибути, Боливия, 4-7 лиги Европы, ребята не наигрались))
+4
0
+4
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Trash Talking
Сначала подумал, ничего себе как быстро Лион вылетел в 6 французский дивизион
+4
0
+4
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Борис Энгельгардт
диво дивное
половину фамилий уже вечность не слышал, а они ещё пылят...
+3
0
+3
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dedushka
Я вас умоляю, как говорил Маслаченко) Ну как можно говорить о 31-35-38-летних "ого, они еще чего-то там..."??? Вот Барош или Санта-Крус - это таки-да, это респект, не ожидал! Мы вот с Ван Дер Саром синхронно в 40 закончили, а эти еще действительно ого-го)))
P.S. А Ламберто Боранга вообще последний оф. матч сыграл в 75. Линк лень искать, сами погуглите, кому интересно. Вот это в самом деле ого-го)
+3
0
+3
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vadilomakin
Славная была охота))
+1
0
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DavidVilla7
Подольски, хоть и этнически поляк, но давайте уж серьезнее!
+1
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Вроде бы Юничи Инамото до сих пор немного поигрывает. 45 минут против 4 у Оно, правда в пердиве
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Max Kochetkov
Санта Круз и Хоакин Санчес рубились на ЧМ 2002го года между собой в группе, а потом долбили в праймовой Малаге в начале 10-х.. Из-за этого я за них топил в ЛЧ 2013го.. Слезы ностальгии, ска.. Я старею, читая эту статью..
+1
-1
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Tima_Milan
Македа традиционно полезен
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deutschmann 73
Ответ DavidVilla7
Подольски, хоть и этнически поляк, но давайте уж серьезнее!
Подольски- Польша- это тоже самое написать Джикия- Грузия!!!
0
0
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Крамбопулос Майкл
Ответ Иван Иванов
Роке Санта Круз еще помнит Янкера и Джовани Элбера или даже Лотара Маттеуса?)
Эффенберга, Шолля и Куффура
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idemidov
Ответ Иван Иванов
Роке Санта Круз еще помнит Янкера и Джовани Элбера или даже Лотара Маттеуса?)
Да, Санта Крус и Маттеус успели вместе поиграть за Баварию осенью 1999. А Маттеус поиграл с Бонхофом, который выиграл ЧЕ 1972 в финале у сборной СССР с Байдачным и Долматовым на поле. Интересно такую цепочку строить как в теории шести рукопожатий.
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idemidov
Ответ dedushka
Я вас умоляю, как говорил Маслаченко) Ну как можно говорить о 31-35-38-летних "ого, они еще чего-то там..."??? Вот Барош или Санта-Крус - это таки-да, это респект, не ожидал! Мы вот с Ван Дер Саром синхронно в 40 закончили, а эти еще действительно ого-го))) P.S. А Ламберто Боранга вообще последний оф. матч сыграл в 75. Линк лень искать, сами погуглите, кому интересно. Вот это в самом деле ого-го)
Да, раньше 40 лет тут не уместны. Вот Барош и Роке Санта Крус это круто да, а 31-летние - ну какие их годы?
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