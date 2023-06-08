Ярослав Сусов разобрался в документах.

Что в первую очередь вспоминают в спорах о Fan ID? Драматическое падение посещаемости – раз. Исчезновение атмосферы – два. Денежные потери клубов – три.

Но есть еще один важный ракурс – подготовка.

Для Fan ID на каждый стадион надо установить большое количество непростых турникетов, считывателей и прочего оборудования. Клубы должны заниматься логистикой, сверкой технологических требований и так далее.

Еще в 2021 году на подготовку стадионов к Fan ID в федеральном бюджете заложили 773,6 млн рублей. Их планировали потратить с 2022-го по 2024-й на «оснащение стадионов оборудованием системы контроля доступа».

То есть государство оценило внедрение паспорта болельщика в почти 800 млн рублей. Клубы действительно потратили примерно столько, только с компенсацией денег от государства (пока) возникли вопросы.

Мы разобрались – кто, сколько и на что потратил.

Тратить на Fan ID начали еще в 2018-м: ЧМ, Евро-2020 и только потом РПЛ

Оборудование стадионов и затраты для внедрения Fan ID начались не в 2022-м, а намного раньше.

Паспорт болельщика ЧМ-2018 оформили 1,83 миллиона человек (987 тысяч россиян), оформившие карту получали бесплатный проезд в поездах между городами ЧМ и в общественном транспорте в дни матчей. Для иностранцев паспорт болельщика работал как виза.

Затраты на внедрение того Fan ID до сих пор публично не назывались (на весь ЧМ-2018, по оценке РБК, ушло 883 миллиарда рублей), но глава оргкомитета Алексей Сорокин говорил, что «организация Fan ID стоила достаточно дорого. Это организовывалось целиком Министерством коммуникаций (теперь его переименовали в Минцифры – Sports.ru)».

В 2019-м правительство выделило новую порцию денег на Fan ID. На изготовление, учет, выдачу, замену и поддержку карт болельщика на Евро-2020 только на одной «Газпром Арене» собирались потратить 132,7 миллиона рублей.

В 2021-м оказалось, что эта сумма намного больше – в приложении к постановлению правительства РФ указали 524,7 миллиона рублей. Причем 223,1 млн выделили в 2021 году, остальные 300 млн потратили раньше, в 2019-м и 2020-м.

В 2021-м назвали и предварительную сумму на оборудование всех стадионов РПЛ. Минспорту выделили 773,6 млн рублей: 679 млн на оборудование стадионов, 95 млн – на доработку арен, где систему не обновляли с ЧМ-2018.

Получается, на все стадионы РПЛ выделили на 250 миллионов рублей больше, чем на подготовку «Газпром Арены» к Евро-2020.

– Сколько денег нужно на оборудование стадионов? – в феврале 2022-го спрашивали у Ашота Хачатурянца, тогда еще президента РПЛ.

– Хороший вопрос.

– Называли цифру 700 млн рублей.

– Такая цифра звучала. Минцифры нужно уточнить, какое количество средств необходимо и достаточно.

Ни Минцифры, ни правительство, ни РПЛ новых цифр не называли. В октябре 2022 года министр спорта Олег Матыцин сказал, что «увеличены объемы финансирования на систему идентификации болельщиков». Но нет официальных данных, как именно.

По информации Sports.ru, реально из федерального бюджета на оборудование стадионов клубы получили около 350 миллионов рублей (и не больше 10-15 миллионов на клуб). Все остальное – из областных бюджетов и кармана клубов.

На что нужны деньги и откуда сотни миллионов?

Подготовить любой стадион к Fan ID – это минимум десяток миллионов рублей. Эти деньги – не из воздуха. Стадионы нужно оборудовать в несколько этапов.

1. Сначала нужно привести арену к условиям, прописанным в приказе МВД 1092 от 2015 года.

МВД указал новые требования безопасности еще восемь лет назад. Но не все клубы соответствовали им.

В документе прописано все о техническом оснащении стадионов – от количества металлодетекторов до устройства КПП и расположения видеокамер. Но главный для нас и самый дорогой пункт – турникеты.

Клубы должны были установить на стадионах полноростовые турникеты. Это нужно для того, чтобы ограничивать потоки, а люди не скапливались и не продавливали турникеты.

Такие турникеты должны были стоять на всех стадионах РПЛ, но фактически они были только на аренах ЧМ-2018. И то не на всех.

Например, на стадионе «Спартака» турникеты поставили на время ЧМ-2018, но после турнира их за 98,2 млн рублей увезли в Тамбов. Там они, похоже, не пригодились.

«Спартак» так и не ставил новые турникеты до введения Fan ID. Потому что наказание за неисполнение приказа №1092 – штраф до 300 тысяч рублей (до 500 тысяч, если причинен вред здоровью или имуществу). «Спартак» игнорировал письма от МВД, но в 2022-м красно-белых прижали.

Пришлось ограничивать вместимость арены до 15 тысяч, чтобы соответствовать приказу (установленных турникетов хватало на этот лимит зрителей), а потом закупать турникеты за 200 миллионов рублей.

В такой ситуации оказался не только «Спартак». В 2022-м к правилу МВД, которое вышло в 2015-м, адаптировали стадионы, например, ЦСКА и «Факел».

Но и это не все расходы для клубов РПЛ.

2. Дальше клубы должны подготовить арену под федеральный закон №462 от 2021 года

По новому закону уже работающие системы нужно модернизировать: соединить СКД (действующая система контроля доступа на стадион) и СИБ (новая система идентификации болельщиков от Минцифры).

Это включает в себя: мониторы, считыватели Fan ID, модернизацию СКД стадиона, работы по информационной безопасности и аттестацию стадиона.

Все эти работы планировало оплатить государство – из тех самых 773,6 миллиона рублей. Но и тут все не так просто. Государство компенсировало затраты всем клубам, но не в абсолютных значениях (сколько потратили – столько вернули), а с учетом формул.

«Если на государственном стадионе монитор стоит 100 рублей, а на коммерческом ставят монитор за 1000 рублей, ему возместят 100 рублей, – объяснял Sports.ru заместитель директора по развитию систем контроля доступа «Федеральной дирекции спортмероприятий» Дмитрий Корэ. – Если на негосударственном стадионе по нормативам нужно поставить 100 турникетов и 100 мониторов, а клуб захотел поставить 200 турникетов и 200 мониторов, возместят только 100».

Получается, у всех категорий трат были лимиты – условный «Спартак» или ЦСКА не мог выбрать устройства по своему устроению и ждать полной компенсации.

Уже на этом этапе возникали вопросы. Какие клубы считаются государственными? Таким клубам будут компенсировать все? Когда, как и в каких объемах будут возмещать частным клубам? Турникеты по приказу 1092 тоже компенсируют или нет? А что будет с клубами ФНЛ, которым надо за месяц с небольшим адаптировать арены к новым стандартам?

Мы узнали ситуацию в частных и государственных клубах РПЛ и клубах ФНЛ.

Сколько реально потратили клубы РПЛ и как это компенсируют?

У каждого клуба – своя история, по шаблону с Fan ID не получается.

За счет федерального бюджета работы проводились на девяти стадионах. В первой очереди были пять арен, где Fan ID заработал с лета 2022-го: «Фишт», «Екатеринбург Арена», «Солидарность Самара Арена», «Нижний Новгород» и «Ростов Арена».

«Самарский стадион с точки зрения оборудования был одним из самых готовых к запуску проекта, если не самым готовым, – говорит в интервью Sports.ru заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков. – Менеджменту стадиона удалось практически полностью сохранить инфраструктуру, оставшуюся в наследство от проведения ЧМ, в рабочем состоянии».

По данным Госзакупок, на пять стадионов первой волны потратили 55 754 490 рублей (их оформили одной закупкой). Интересно, что за месяц до размещения этой закупки, в марте 2022-го, появилась другая – на сумму в 70 миллионов рублей. В ее документацию входила также «Ак Барс Арена» в Казани. Похоже, из-за вылета «Рубина» в Первую лигу работы отменились, а казанский стадион не попал в первую очередь.

Это подтверждают и в пресс-службе «Рубина»:

«Подготовка «Ак Барс Арены» к использованию карты болельщика на матчах началась еще в прошлом сезоне. Стадион был в очереди на тестирование системы специалистами из Минцифры. После вылета команды в ФНЛ решение этого вопроса по понятным причинам встало на паузу и по мере необходимости будет возобновлено».

Из федерального бюджета оплатили также работы на «Газпром Арене» (да, после ЧМ-2018 и Евро-2020 все равно требовалось дооборудование, на это потратили 10,6 млн рублей), «Ахмат Арене» (53,4 млн), «Арене Химки» (38,7 млн) и в «Лужниках» (10,6 млн рублей).

Всего на девять государственных стадионов потратили 169 миллионов рублей.

Остальные клубы РПЛ («Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Факел» и «Оренбург») делали все самостоятельно, потому что их стадионы считаются негосударственными.

Например, «Оренбург» все оборудование ставил сам. «Мы потратили около 30 миллионов рублей, – рассказывал «Р-Спорту» в феврале 2023-го президент клуба Василий Еремякин. – Где-то 70% нам обещают компенсировать, но пока этого не произошло. Наверное, деньги придут от Минспорта».

Еще неоднороднее ситуация в Воронеже. Стадион принадлежит не «Факелу» и не властям – и поэтому не считается государственным. Его на пять лет передали общественной организации ГБУ «Спортсооружения», чтобы она готовила его к РПЛ и Fan ID за счет областного бюджета.

«Подготовка стадиона началась с момента передачи нам в пользование в начале мая 2022 года, – рассказывает Sports.ru Надежда Бухтоярова, заместитель руководителя ГБУ ВО «Спортсооружения». – Мы приобретали оборудование по требованиям РФС, РПЛ и приказа МВД.

Для оборудования стадиона с нуля нужно 3-4 месяца: установка павильонов, турникетов и так далее.

На первый этап подготовки (турникеты и считыватели) мы потратили примерно 35 миллионов, на второй (программное обеспечение, серверная, серверы, шлюзы) – 19 миллионов».

Итого: 54 миллиона рублей. В Воронеже тоже возникли сложности с возмещением средств, как у «Оренбурга».

«Мы не подходим ни под государственные, ни под негосударственные стадионы, – продолжает Бухтоярова. – Для нас будет отдельно разрабатываться постановление или распоряжение, исходя из которого нам будут компенсировать затраты на СКД, считыватели, серверные и турникеты. Пока это рассматривается».

Есть еще одна уникальная проблема. Воронежский стадион не подходит под правила МВД чисто архитектурно. Выполнить требования по количеству турникетов там просто невозможно, поэтому вместимость стадиона лимитирована – до 15 тысяч (как это было со «Спартаком» в 2022-м).

«У нас 12 сдвоенных турникетов, то есть 24 точки пропуска, плюс одна для маломобильных граждан, – говорит Бухтоярова. – Это максимум, который мы могли поставить. Стадион находится в центре города, он ограничен в территории – невозможно установить необходимое количество турникетов.

В Минспорта установили слишком жесткие рамки. Они сами понимают, что выполнить их тяжело. Так что будет смягчен закон».

Другие клубы РПЛ с негосударственными аренами не испытывали таких архитектурных сложностей, как «Факел», но тоже тратили много. По информации Sports.ru, затраты «Спартака» на подготовку стадиона к приказу МВД 1092 и ФЗ №462 составили не менее 200 миллионов рублей, «Динамо» – 70 млн, «Локомотива» – 50 млн.

ЦСКА, по нашим данным, потратил около 122 миллионов рублей. Из них 99 млн – на подготовку к требованиям приказа МВД 1092 (установка 90 точек прохода, 26 рентгенотелевизионных установок и 10 павильонов досмотра), 23,5 млн – на работу конкретно с Fan ID по закону №462.

Ориентировочные затраты на подготовку стадионов РПЛ к Fan ID и требованиям МВД (которые формально приняли еще восемь лет назад) – более 720 миллионов рублей (без учета одного клуба).

Неизвестно, какая часть этой суммы будет покрыта из федерального бюджета – все клубы с негосударственными стадионами, отвечавшие на вопросы Sports.ru, говорили, что этот вопрос до сих пор не решен.

По информации Sports.ru, некоторые топ-клубы РПЛ даже не рассчитывают на компенсации затрат. В Оренбурге, Воронеже и некоторых других городах ждут законодательных изменений, которые определят, как именно и сколько будет возвращено из федерального бюджета.

А что с ФНЛ? Официальных документов нет, фактически клубы платят за все сами

В Первой лиге все еще непонятнее. На всякий случай напомним: Fan ID действует только в РПЛ, в ФНЛ его нет, поэтому клубы, выходящие в высшую лигу весной, обязаны подготовить стадионы уже к 1-му туру в июле. И нет понимания, какую сумму на подготовку арен покроет государство.

Сложнейшая ситуация – в «Алании». Она не прошла лицензирование, на стадионе готова только одна трибуна, о Fan ID там пока не думали. И для Владикавказа это уже вопрос сезона-2023/24.

«Оборудовать Fan ID будут потенциальные подрядчики, беседа с которыми уже проведена, – сообщили Sports.ru в пресс-службе «Алании». – Проектирование идет в течение трех месяцев, установка системы безопасности, включая Fan ID, будет проходить в схожие сроки».

У других клубов ФНЛ ситуация чуть более определенная. По информации Sports.ru, поднимающиеся в РПЛ клубы («Рубин», «Балтика» и возможные победители стыков) будут выполнять все работы за свой счет.

Это подтвердил в комментарии Sports.ru губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, на оборудование теперь уже «Ростех-Арены» для Fan ID уйдет 13 миллионов рублей из областного бюджета.

«Мы намного ближе к реализации, чем большинство клубов России, [на которых еще нет Fan ID]. На стадионе уже есть оборудование, оно осталось с чемпионата мира-2018, – объясняет Sports.ru коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян. – Мы знаем, что за месяц подготовим программы и все к Fan ID. На нас, как клуб-арендатор, упадет только работа с болельщиками и продвижение.

Отношение болельщиков [к Fan ID] видно по матчам РПЛ. Все говорит статистика матчей с и без Fan ID. Все понятно без слов. Автомобилями заманивать людей мы не будем, надеемся, что будет видоизменена эта история.

Пока «Балтике» это идет в плюс. Мы готовы выйти в абсолютные лидеры посещаемости после «Зенита» (средняя посещаемость «Балтики» в Первой лиге весной – 14 458 человек). Шучу, конечно. Но мы выше «Спартака» и «Динамо» по посещаемости (показатель «Спартака» весной – 9 449 человек, «Динамо» – 8139 – Sports.ru). Нам есть чем гордиться».

Уже через полтора месяца поводов для гордости будет меньше. Как рассказал Sports.ru губернатор Алиханов, в Калининградской области оформлено всего 1,5 тысячи Fan ID.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев, Алексей Даничев, Кирилл Каллиников, Антон Денисов, Рамиль Ситдиков, Алексей Филиппов; VK/fcbaltika