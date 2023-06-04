21 комментарий

Репортаж Ярослава Сусова – с главного матча 30 тура.

Игра ЦСКА с «Ростовом» определяла многое в борьбе за серебро и бронзу РПЛ. У команд был полный разброс от второго до четвертого места в зависимости от исхода между собой игры «Спартака» в Самаре.

Армейцы решили все сами и быстро.

ЦСКА вытащил на матч Султана Лагучева. Кавказского певца обожают игроки, он сам был вратарем и фанател от Овчинникова

Матч сделали привлекательнее приглашением Султана Лагучева. Вам может ни о чем не говорить это имя, но его песню «Горький вкус» вы наверняка слышали:

«А горький вкус твоей любви Меня убил, теперь без сил А ты змея пустила яд Любовный яд, а я так рад

Что все прошло, а может быть И не было и ничего Прощай, прощай и никогда Меня, прошу, не вспоминай»

Может, на шашлыках, в отпуске на море, в такси или из проезжающей машины – это один из главных треков на русском языке из 2021-го. В футбольных раздевалках он тоже звучал постоянно.

Футболисты РПЛ – ЦСКА уж точно – обожают Султана Лагучева. Клуб анонсировал выступление роликом с футболистами, танцующими под «Горький вкус».

Оказалось, что это не просто подборка движений. Игроки правда фанатеют от Лагучева.

– Конечно я знаю Султана Лагучева! – сказал после матча защитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов.

– Мы его звали ради ребят! – дополнила Зайнутдинова Анна Галлай из пресс-службы клуба.

– Мы его очень любим, – подтвердил Бахтиер. – Особенно я и Кирилл Набабкин. Его все любят! Вообще все! Дзагоев вот от нас ушел, а он… очень сильно любил.

– Какая у тебя любимая песня [Лагучева]?

– «Люблю и ненавижу».

– ???

– Вы не знаете эту песню?! Люблю и ненавижууу!

Султан Лагучев вышел на «ВЭБ-Арену» в серой кепке (его неизменный атрибут) и с тремя песнями: тот самый «Горький вкус», «Люблю и ненавижу» как по заказу Зайнутдинова:

«Газ в пол, я лечу, мне сносит крышу Люблю и ненавижу А в машине грустный трек играет Он разрывает

Почему ты не ценила раньше? И вот, что будет дальше Мне до тебя не будет дела Получила, что хотела»

А еще «Между нами война»:

«Между нами война, хоть мы и не враги Неуступчивый я и упрямая ты Между нами война, от любви все горит Только тянет к тебе, словно ты мой магнит

Хоть мы вдвоем и неделимы Но нам не избежать войны Как не крути, я твой любимый Моя единственная ты».

Султан – из аула Кубина на три тысячи человек в Карачаево-Черкессии. У него нет музыкального образования, он в 17 научился играл на гармони народные абазинские песни и выступал на свадьбах.

До 25 лет Лагучев пел на абазинском, а в 2021-м, уже 27-летним, взлетел с песней «Горький вкус». Теперь песни Лагучева собирают десятки миллионов просмотров. «Горький вкус» – 209 млн, «Хулига» – 111, «На рахате» – 58, «Между нами война» – 45, «Горячая, гремучая» – 43, «Люблю и ненавижу» – 20, «Любовь беда» – 17.

Султан фанатеет от Scorpions, называет свое творчество «поп-музыкой с Кавказа», а в июле 2022-го рассказывал в интервью SRSLY, что «не женат и даже далеко не в отношениях»: «Ищу ту самую, как говорится. Это, должно быть, от Всевышнего идет. Он каждому предписал свою судьбу и своего человека».

Певец посмотрел матч ЦСКА – «Ростов» в вип-ложе, а потом спустился в раздевалку. Там полураздетые футболисты ЦСКА включили «Горький вкус» (колонку держал Зайнутдинов) и пели Лагучеву его песню. Он как суперзвезда сделал небольшой круг, пожал всем руки, а потом надел солнечные очки и исполнил пару строчек с игроками.

– Я не болею ни за какую команду, – сказал Лагучев в разговоре со Sports.ru. – Но мне понравился матч, очень зрелищно, принес мне большие эмоции.

– За каким видом спорта следите? Что вам нравится? Футбол, единоборства?

– На сегодняшний день я особо не наблюдаю за спортом. Сам занимаюсь [спортом] и занимаюсь бизнесом. Раньше занимался футболом, был голкипером, играл часто на соревнованиях. Есть награды.

– У вас был любимый футболист? Может, тоже вратарь?

– Был, да. Сергей Овчинников был моим кумиром очень долго. Следил за его игрой. В целом за «Локомотивом» наблюдал плотно и долго.

– Многие футболисты любят ваши песни и поют в раздевалке. Вам писали, благодарили за творчество?

– Близко ни с кем не общался, но заочно знаем друг друга со многими футболистами.

ЦСКА разбил «Ростов», а Карпин горел после матча. Сказал, что второе место ничего не значит

Султан Лагучев поздравлял ЦСКА с победой. Команда Федотова быстро разобрала «Ростов». Уже к середине первого тайма сделали 3:0, на 33-й минуте добавили четвертый. Хесус Медина воспользовался обрезом Даниила Уткина, Федор Чалов забил с пенальти (его сбил и получил желтую Александр Селява), третий забил защитник Виллиан Роша после углового, Чалов потом довел до дубля.

Валерий Карпин, увидев третий гол, совсем поник. Главный тренер «Ростова» повернулся к скамейке, покачал головой и развел руками. Казалось, в этот момент его команда совсем перестала бороться.

А ЦСКА запустил празднования. Виллиан Роша побежал к скамейке и прыгнул на руки Мурата Искакова, тренера ЦСКА. После игры Владимир Федотов объяснил, что это было: «[Он хотел] поддержать тренера. Мы очень частно добираемся до ударов. И не столь эффективны на стандартах. Гол придал радости, вот он и отпраздновал с тренером, который отвечает за стандарты».

Четвертый гол совсем добил «Ростов». Чалов забил Песьякову головой в падении после навеса Зайнутдинова. Гол Евгения Чернова не повлиял ни на что, кроме счетчика сухих матчей Игоря Акинфеева. Если бы лучше реализовывали Антон Заболотный (попал в штангу ударом с подкруткой из штрафной и в руки вратарю головой) и Хорхе Карраскаль (промазал из штрафной после паса Заболотного), ЦСКА громил бы «Ростов» еще мощнее.

После матча Карпин хвалил игроков, но все равно был зол и искрил на пресс-конференции:

«Я уже много раз говорил: если бы мне сказали перед началом сезона, что мы окажемся в первой пятерке, подумал бы, что человек сошел с ума. Четвертое место для «Ростова» – как для «Зенита» первое. С нашими переездами вообще непонятно, как [игроки] выдержали.

– Год назад вы сказали, что второе-третье место в РПЛ в текущих условиях – строчка в Википедии. Вы бы изменили мнение, если бы «Ростов» попал в тройку?

– Нет. А что это дает? Есть соревновательный момент – оказаться как можно выше. Ну да, вспомнят, что ЦСКА занял второе место. Ну и? Чемпион все равно один».

Владимир Федотов отвечал Карпину с традиционной рассудительностью: «А что же они тогда весь сезон сражались? И с удовольствием победили бы сегодня, заняли бы второе место. Мы все амбициозные люди, хотим быть как можно выше».

ЦСКА праздновал серебро, но каждый думал о своем. Федотов рассуждал о совершенстве и необходимости постоянно меняться, а защитник Зайнутдинов грустил без еврокубков и болельщиков и рассуждал о Европе:

– Все ощущают с первого дня, что стало меньше людей ходить, другой антураж. Перед матчем смотрели ролики, обзоры матчей прошлых лет. И там полные трибуны. Грустно становится, – поделился Бахтиер. – Хочется, чтобы болельщики ходили на матчи, [хочется] полные трибуны, еврокубки, но выхода нет у нас.

– Грустно после ваших слов.

– Такая ситуация, что сделаешь. Это наши реалии. Конечно, грустно.

– И в чем ваша мотивация тогда?

– Есть мечта поиграть в Европе.

ЦСКА трогательно попрощался с Щенниковым. Федотов назвал его легендой, весь клуб (кроме Гинера) устроил коридор

Другой грустный герой – Георгий Щенников. Левый защитник провел в ЦСКА всю карьеру. Дебютировал еще в 2008-м – у Валерия Газзаева. В команде с Алдониным, Шемберасом, Рахимичем, Березуцкими, Акинфеев, Дзагоев с Мамаевым.

Из той команды сейчас, 15 лет спустя, почти все завершили карьеру: остались только Дзагоев и Помазан в Первой лиге, Джанер Эркин в Турции и Акинфеев на привычном месте.

32-летний Щенников уже почти не играл. Пара матчей в центре защиты против «Химок» и «Динамо» – на этом все. Все были уверены, что Щенников больше и не выйдет за ЦСКА.

Клуб приготовил Георгию футболку с цифрой 366 по количеству матчей до этого дня. Но Щенников сыграл еще! Матч с «Ростовом» шел так легко, что на 75-й минуте Владимир Федотов подарил Георгию прощание. Через три минуты после его выхода ЦСКА пропустил от Чернова, но это уже было неважно.

Щенникова красиво встретили на поле – весь стадион кричал: «Жора!»

А потом еще красивее проводили.

Георгий подошел к болельщикам с дочкой на шее, сделал круг по стадиону, а в центральном круге ему подарили ту самую футболку «366+1». На арене показали ролик с голами легенды: их немного, зато, например, «Реалу», «Бенфике» и «Спартаку», а также с трофеями – это три чемпионства, три Кубка и три Суперкубка.

Конечно, устроили коридор. Выстроились все: футболисты, тренеры, даже генеральный директор Роман Бабаев с Максимом Орешкиным (раньше был председателем совета директоров, но Бабаев после матча сказал, что у Орешкина больше нет должности). Но не Евгений Гинер.

Гинер еще в 2009-м говорил, что к Щенникову присматривается Гус Хиддинк, что он – будущее сборной и ЦСКА. Все эти годы Гинер продлевал контракт с левым защитником, но когда его носили на руках в центре поля, босс почему-то остался в ложе.

Похоже, Щенников пока не заканчивает карьеру – по крайней мере, после матча он ничего такого никому не сказал. Возможно, он еще сыграет на топ-уровне за другую команду. В истории ЦСКА он уже железно.

«Было же написано: легенда №42, – отреагировал Владимир Федотов. – Он всю карьеру верой и правдой служил клубу ЦСКА. Трофеи, завоеванные при его участии, говорят о многом. Мы можем все вместе поаплодировать ему. Ему есть что вспомнить и детям рассказать».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Антон Денисов; ПФК ЦСКА