12 комментариев

Разбор Ярослава Сусова.

Самый дорогой матч в мире – не финал Лиги чемпионов или чемпионата мира, не игры решающего тура АПЛ и даже не Супербоул. А финал плей-офф Чемпионшипа!

По оценке Deloitte, победитель этого матча заработает более 170 миллионов фунтов за три года, даже если следующей весной вылетит из АПЛ.

Как это возможно? Почему один матч стоит так много и как может битва потенциальных аутсайдеров чемпионата Англии быть финансово весомее, чем главные футбольные матчи мира?

Почему самый дорогой матч – именно плей-офф второй лиги Англии? Все из-за гегемонии АПЛ

Причина – в финансовой гегемонии английского футбола и устройстве низших английских лиг.

АПЛ – самая богатая футбольная лига в мире.В последнем рейтинге Deloitte 11 из 20 богатейших клубов Европы – английские. И это не только лидеры и команды из еврокубков.

Например, в 20-ку самых доходных вошли «Ньюкасл», «Эвертон» и «Лидс» (которые в сезоне подсчета заняли 11-е, 16-е и 17-е места в АПЛ и не играли в еврокубках). Так получается, потому что любое место в АПЛ гарантирует огромные деньги.

Последняя команда АПЛ получает не менее 111 миллионов евро за один сезон от телеправ, даже если с треском провалится.

Попадание в АПЛ – это не только деньги на один сезон, но и парашютные выплаты как минимум на два года в случае вылета в Чемпионшип – чтобы клуб, потерявший доходы, мог относительно безболезненно и поскорее набрать сил и вернуться в топ. Эти выплаты – 55% от гарантированной равной выплаты каждому клубу АПЛ в первый год после вылета и 45% – во второй (то есть минимум 49+40 млн евро).

Итого: выход в АПЛ гарантирует 111 млн в первый же год или 200 млн евро за три года.

А почему эти 200 миллионов разыгрывают в одном матче?

На самом деле, здесь есть небольшое искажение.

Из Чемпионшипа в АПЛ поднимаются три команды: две напрямую, одна – после плей-офф между командами с третьего по шестое места.

«Бернли» и «Шеффилд», занявшие первое и второе места в Чемпионшипе, уже гарантировали себе выплаты от АПЛ на ближайшие годы.

Третья команда, которая получит чек на 200 миллионов, станет известна после финала плей-офф – это один матч на «Уэмбли».

Есть и тонкости:

• Если победитель матча «Лутон» – «Ковентри» вылетит в первом же сезоне в АПЛ, то заработает не менее 111 млн евро от телеправ АПЛ + 49 млн евро парашютных выплат уже в Чемпионшипе, а если не вернется в АПЛ за один год, то получит еще 45 млн евро (парашютные выплаты + призовые). Минимум 205 миллионов евро за три года.

• Если победитель этой игры продержится в АПЛ хотя бы год, его ждет на 137 миллионов евро больше. Схема похожая, только суммы больше: 120 + 111 миллионов телеправ за два года в АПЛ, 49+40 млн евро парашютных выплат за два года плюс еще одна парашютная выплата в 19 млн евро и призовые за три года в Чемпионшипе (8 млн евро). Итого: 347 миллионов евро за пять лет.

• Проигравший в финале получит солидарные выплаты и призовые от Чемпионшипа (7,8 млн евро в год). Если он так и не выйдет в АПЛ и не опустится в Лигу 1, то его доходы – 23 млн евро за три года или 39 млн за пять лет.

Чувствуете разницу?

Вот и получается, что победитель одного матча заработает за три года минимум на 182 миллиона евро больше, чем проигравший (а если останется в АПЛ хотя бы на год, то на 308 млн больше).

«Лутон» не играл в высшей лиге Англии более 30 лет. В последние 10 сезонов – идеальный путь, рост – каждый год

«Лутон» и «Ковентри» – очень старые команды (им более 135 лет), обе играли в чемпионате Англии еще в 90-х.

Потом обе смыло. Всего пять лет назад, в сезоне-2017-18, «Лутон» и «Ковентри» вместе играли в четвертой английской лиге. А теперь одна игра отправит кого-то из них в элиту.

«Лутон» вообще ни разу не добирался до АПЛ. Держался в чемпионате Англии в 50-х и все 80-е, но вылетел в 1992-м, прямо перед стартом АПЛ.

За «Лутон» никогда не играли суперзвезды. Кажется, самый известный игрок в истории – чемпион Европы-1992 датчанин Ларс Эльструп. Перед Евро Эльструп поругался с тренером «Лутона» и поехал играть во вторую лигу Дании. Он вывел сборную в плей-офф, а через год после Евро бросил футбол и примкнул к анархистско-буддистской секте.

Еще тут начинали Эндри Грэй (нападающий сборной Ямайки, поигравший за «Уотфорд») и Джеймс Джастин (защитник «Лестера», дебютировал в сборной Англии в 2022-м).

Путь «Лутона» – история мучений и воскрешения.

С 1992 года, после вылета из высшей лиги чемпионата Англии, «Лутон» медленно валился, а в нулевых падение ускорилось – три раза вводили внешнее управление. В 2009-м из-за финансовых нарушений «Лутон» перевели из второй в четвертую лигу, дальше он вылетел в пятую. И встрепенулся.

С сезона-2012/13 «Лутон» почти каждый сезон заканчивает лучше предыдущего. За 10 лет команда добралась до Чемпионшипа, в прошлом сезоне проиграла в плей-офф «Хаддерсфилду», а теперь – в финале. Дальше только один шаг – АПЛ.

«Ковентри» играл в АПЛ 20 лет назад. В 10-м туре этого сезона клуб был последним (24-м) в Чемпионшипе, но весной взлетел на пятое место

«Ковентри» – стабильный участник чемпионата Англии с конца 60-х. Никогда не забирался очень высоко (максимум – седьмое место), но стабильно держался в лиге до вылета из АПЛ в 2001-м.

«Ковентри» выигрывал Кубок Англии-1987, через клуб прошли молодые Джеймс Мэддисон, Робби Кин и Крэйг Беллами. А в 90-х в АПЛ за команду поиграли Гари Макаллистер и Дион Даблин.

В нулевых «Ковентри» бесславно барахтался в Чемпионшипе и в 2017-м дошел до низшей точки. В четвертой лиге «Лутон» и «Ковентри» встретились как два неудачника. Но если «Лутон» рос постепенно, то «Ковентри» быстро вернулся в Чемпионшип и остановился в середине таблицы.

После 10 туров этого сезона «Ковентри» оказался последним (24-м!) в Чемпионшипе. После 15 туров сидел в зоне вылета и переносил матчи из-за плохого качества газона на домашнем стадионе. «Ковентри» заставили компенсировать соперникам все затраты и пригрозили, что за следующий перенос вычтут пять очков.

В ноябре все наладилось – небольшая победная серия в перенесенных домашних матчах вернула «Ковентри» в середину таблицы.

Дальше новое потрясение – смена владельца и генерального директора (контрольный пакет акций «Ковентри» выкупил англичанин Даг Кинг, генеральный директор компании Yelo Entreprises (производит рапсовое масло и корма для сельскохозяйственных животных) и инвестиционной компании RCMA Capital LLP). У «Ковентри» опять месяц поражений и близость к вылету – умудрились даже проиграть «Рексхэму» актера Райана Рейнольдса в Кубке Англии.

И все же «Ковентри» полетел – одно поражение в 16 матчах. Поднялись на пятое место, удержали его в последнем туре благодаря ничьей с «Мидлсбро», через неделю прошли тот же «Мидлсбро» в плей-офф (1:0 по сумме двух матчей) – и добрались до «Лутона» в финале.

Тоже очень красиво.

«Ковентри» и «Лутон» должны быть счастливы, что просто попали в плей-офф Чемпионшипа. Они зарабатывают как клубы из низа второй лиги Англии

Еще одна удивительная деталь самого дорогого матча в мире: «Лутон» и «Ковентри» – бедные клубы даже по меркам второй лиги Англии.

По подсчетам Swiss Ramble, доходы «Ковентри» в этом сезоне – 20,8 млн евро, «Лутона» – 20,3 млн евро (обе суммы – около 1,75 млрд рублей, в 2022-м «Ростов» заработал меньше – 1,67 млрд).

Средний клуб Чемпионшипа обладает бюджетом в 31,2 млн евро (примерно 2,6 млрд рублей). Такие доходы в 2022-м были у «Сочи» (2,83 млрд).

Так что даже выход в плей-офф Чемпионшипа для обоих клубов – большой успех и оверперформанс.

После выхода в АПЛ победитель финала сможет увеличить расходы в 6,5 раза! Если раньше «Ковентри» и «Лутон» жили как «Ростов», то теперь победитель одного матча заработает больше «Спартака» (5,83 миллиарда рублей в 2022 году), «Локомотива» (6,79 млрд) и «Динамо» (7,42 млрд) и попадет в самую богатую и конкурентную лигу мира.

Фото: Gettyimages.ru/Handout/Alex Pantling, Stu Forster, Shaun Botterill