46 комментариев

Репортаж Ярослава Сусова.

«Химки» и «Торпедо» творят шоу весь сезон. Только не яркой игрой, а необычными и даже абсурдными решениями.

Выпускали на поле сына инвестора и сына главного тренера, меняли по четыре главных тренера, собирали на трибунах 207 человек, сажали в запас 38-летнего аналитика Алхазова, который закончил карьеру два года назад, ставили спортивным директором 23-летнего сына председателя совета директоров, наезжали на комментаторов и Ксению Собчак.

Короче, развлекали нас весь год.

Так что матч «Химок» и «Торпедо» обязан был получиться веселым.

«Химки» избавились от балласта». Это говорит Роман Терюшков, который ушел из клуба и теперь на BMW (а не «Ладе») приезжает как болельщик

Как и полагается при таких чудесах футбольного менеджмента, «Химки» и «Торпедо» весь сезон борются за выживание.

«Торпедо» не вылезает с 16-го места почти весь сезон. Хотя в последний месяц даже забрезжила надежда на спасение. При Андрее Талалаеве «Торпедо» в марте получило техническую победу над «Пари НН», а потом при Пепе Клотете обыграло «Факел» – и даже ненадолго выбралось с последнего места.

«Химки» весь сезон падали – от ничьей с «Зенитом» на старте до предложений игроков подраться с бывшим главным тренером Спартаком Гогниевым. Перед приходом Андрея Талалаева команда рухнула на последнее место. Но с новым главным зацепили ничью с «Крыльями».

На этом фоне матч «Химок» и «Торпедо» выглядел последним шансом спастись. Кто проиграл – точно в Первую лигу, кто выиграл – может побиться с «Факелом» и «Пари НН».

Посмотреть игру с такой интригой приехал и Роман Терюшков. Бывший куратор «Химок» теперь простой болельщик клуба из Госдумы. На «Арену Химки» он приехал на синем BMW.

– В интервью вы часто говорите, что нужно переходить на все российское. Но на матч приехали на красивом BMW. Почему? – спрашиваю Терюшкова у входа на стадион.

– Странный вопрос.

– Почему не на «Ладе»?

– Так получается. Вот «Ладу» сейчас разыгрывают на «Химках». Выиграю – буду ездить на «Ладе».

– Почему вы ездите на машине из недружественной страны?

– Хороший вопрос вы задаете. К сожалению, наше авто- и авиапроизводство, судостроение в 90-х было разрушено полностью. Любой человек выбирает качество. Качество «Лады» сейчас… Если качество сборки будет соответствовать, то буду ездить на ней.

– Когда вы пересядете на «Ладу»?

– Когда куплю.

– Так можно продать BMW и купить «Ладу».

– Можно. Но пока у меня в планах такого нет.

– А что должно произойти, чтобы у вас это появилось в планах?

– «Лада» должна быть качественной. Вы помните, в советское время у нас были качественные машины: «Жигули», «Москвичи», «Волга», «Запорожец». Надо заниматься импортозамещением и развитием производства. Вы посмотрите на наши дороги. У нас нет большого количества отечественных машин. Но их, наверное, и не выпускают столько.

Терюшков больше не имеет к «Химкам» никакого отношения. На все вопросы про клуб – отправляет к действующему руководству. Но уверен, что все наладится.

– Людей на стадион не много приходит, сложная турнирная ситуация. Вы думаете, «Химки» действительно нужны в РПЛ?

– Сложных ситуаций больше не будет. «Химки» избавились от балласта, агентских схем.

– Что за балласт?

– И агентов, и людей из внешнего мира, которые пытались воздействовать, манипулировать клубом.

– Но вы тоже теперь не в «Химках»?

– Я не в «Химках».

– Просто вы говорите, что в «Химках» больше нет балласта. И вас тоже больше нет в «Химках»…

– (смеется). Я был министром спорта Московской области. Я не имел права не быть в «Химках». А сейчас у меня иная работа и деятельность, времени не хватает. Но если руководство сочтет нужным пригласить, я подумаю. Но у них сейчас все прекрасно, отличный менеджмент, хороший тренерский штаб и коллектив.

– Когда «Химки» очистились от балласта?

– В последние полгода. Уходили люди, которые были причастны к не совсем правильным историям.

– А то, что сын инвестора играет, – правильная история?

– Если сын инвестора играет в футбол, то пусть играет. В чем вопрос? Сергея Николаевича [Юрана] никто не просил [ставить Садыгова в состав]. Если бы его просили, то [Садыгов] был бы в составе постоянно. Всегда есть спортивный принцип. Если человек готов, то выходит и играет. Он забил ЦСКА и «Крыльям».

– Большое количество игроков из «Олимпа» и 38-летний аналитик Алхазов в составе – тоже нормально?

– Это были истории предыдущего тренерского штаба. Мне они не импонировали как болельщику «Химок». Аналитик в составе – это…

– Он и сейчас в заявке.

– Но выходить на поле, думаю, вряд ли будет при Андрее Викторовиче.

У «Химок» худшая посещаемость в РПЛ. На стадионе включают песни, у которых 7 прослушиваний на ютубе

Атмосфера в Химках своеобразная.

У «Химок» самая низкая средняя посещаемость в РПЛ – 1 992 человека, тогда как у остальных – не меньше 3 000.

За час до матча на стадионе 30 болельщиков, во временном центре выдачи карты болельщика – два человека.

Кстати, расположен этот центр выдачи Fan ID в гардеробе баскетбольной арены.

Развлекательных матчдей-активностей тоже не отыскать. Главный пиар-ход (помимо календариков за Fan ID, конечно) – розыгрыш красно-черной «Лады».

На одной из трибун закрыт буфет – похоже, за водой нужно идти в магазин через дорогу.

На фанатском секторе «Химок» висит баннер, на нем – солдат с буквой Z на плече, российский флаг и надпись «Победа будет за нами».

Играет нестандартная музыка. Например «#Выиграем» от Аркайды и IMANJUICE:

«Выиграем, выиграем все

Выиграем, выиграем мы

Выиграем, выиграем все

Люди, страны

О-о-о-о-о-о

Нам нужен го-о-о-о-л

Силы на максимум

Мой родно-о-о-й дом»

Патриотично.

Вы удивитесь, но эту песню написали не специально для «Химок». Она вышла перед ЧМ-2018. Правда, собрала 2 тысячи прослушиваний на ютубе и 19 шазамов.

Другой трек – свежее. Ему всего полтора года.

«Мы будем вместе, рядом

Плечом к плечу стоять

В нашем строю поря-я-я-док

Давай шизить:

«Химки», добрый вечер!

«Химки», РПЛ!

Сезон обеспе-ечен

Стадик загуде-е-ел»

Нет, это не гимн клуба. Это трек «Химки» от Georgenroll. На обложке песни – футбольный мяч с гербом «Химок»! Правда, эта музыка непопулярна даже среди фанатов. У видео 7 просмотров на ютубе и 1 шазам.

При мне возле выхода высаживается автобус детей с надписью «СШОР Бронницы» на спине. Да и вообще очереди на «Химки» выглядят так:

Даже Роман Терюшков признает, что с посещаемостью что-то не то.

– На «Химки» приходит не слишком много людей. Почему?

– Говорил уже много раз. Давайте будем в -25 играть в футбол…

– Так сейчас тепло.

– Ну, сейчас тепло. Вот у нас основные месяцы футбольные – летние. Климатические условия позволяют играть с марта по октябрь, а мы берем ноябрь и декабрь.

– Сейчас прекрасная погода, а на трибунах будет в лучшем случае пару тысяч.

– Ну, пару-тройку (на самом деле – 1453 человека – Sports.ru). Люди ходят смотреть за командой, которая добивается результата. Если команда не побеждает… А «Химки» молодая команда, у которой не сформирован костяк болельщиков.

– Так «Химкам» же много лет.

– Ну да, 25 лет. Но в Премьер-лиге только третий сезон. И за эти 25 лет костяка болельщиков, как у «Сатурна», не сформировалось. В Раменском приходят три тысячи человек и даже больше (средняя посещаемость «Сатурна» во Второй лиге в сезоне-2022/23 – 411 человек – Sports.ru).

– А почему не получилось сформировать костяк болельщиков за 25 лет?

– Этого я не могу сказать. Наверное, не занимались болельщиками. Да и сказывается близость Москвы – большинство, наверное, болеет за «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» или «Динамо». Лиха беда начало! В стратегии клуба есть работа над привлечением болельщиков. Чтобы сделать «Химки» не клубом городского округа, а клубом Московской области. Когда сюда приедут болельщики из всех муниципалитетов, это будет народная, областная команда. Пока нет единения области вокруг команды.

Талалаева уволили из «Торпедо», а он принял «Химки» – и набрал четыре очка за два матча. Против «Торпедо» даже сорвал голос

Главный сюжет матча – отношения Андрея Талалаева с «Торпедо».

Осенью, только разойдясь с «Ахматом», Талалаев красиво бросился спасать родное «Торпедо».

«Если бы это был другой клуб, то продолжил бы отдыхать, – говорил Талалаев. – Попросили помочь подняться из низа таблицы и улучшить качество игры».

Но при Талалаеве «Торпедо» набрало 4 очка в 8 турах – его уволили и назначили Пепа Клотета из Барселоны.

Тогда Талалаев был, кажется, подавлен. Он извинился за то, что не оправдал доверие истинных торпедовцев и не справился с задачей, которую ставил перед собой.

Меньше чем через месяц Талалаев – в «Химках», для него это третий клуб в сезоне и второй заход в «Химки».

«Химки» и «Торпедо» долго разгонялись, но следом игра рванула: 1:0 в пользу «Химок», 1:2 в начале второго тайма – и три гола «Химок» за 9 минут. Итог перестрелки – 4:2 при трех пенальти.

Талалаев так радовался, что сорвал голос. И потом хрипел на флэш-интервью и пресс-конференции:

«Отдали эмоции, силы и голос. Некоторые футболисты – вес, в форму пришли.

«Торпедо» – мой родной клуб, который дал мне дорогу в большой футбол. Хотелось помочь ему всеми возможными способами, знаниями, умениями, навыками. Даже сегодня хотел помочь сделать шаг вперед, к развитию. Боролся с этим чувством.

Поблагодарил команду соперника, желаю им развиваться, успехов. Пришли серьезные менеджеры, тренер. А мы выиграли и продолжаем участвовать в войне за выживание в РПЛ».

Андрей Талалаев на волне наслаждения победой даже издевательски подошел к боссу «Торпедо» Ярославу Савину, который совсем недавно его уволил. И потроллил:

– Удачи в развитии клуба! Всего хорошего!

Савин бросил ему в спину: «Классное судейство, Андрей Викторович».

Талалаев этого не слышал. Уже ушел с высоко поднятой головой.

Фото: Ярослав Сусов; Футбольный клуб «Химки»; ФК «Торпедо Москва»; vk.com/teryushkovri