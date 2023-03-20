46 комментариев

Le Блог Sportif
Блог

Я сходил на шоу-матч «Химок» и «Торпедо»: Терюшков на BMW, трек с 7 прослушиваниями и троллинг Талалаева

Химки Химки
Пеп Клотет
Торпедо Торпедо
Андрей Талалаев Андрей Талалаев
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Роман Терюшков Роман Терюшков
Александр Алхазов Александр Алхазов
Илья Садыгов Илья Садыгов
Ярослав Савин
Футбол Футбол

Репортаж Ярослава Сусова. 

«Химки» и «Торпедо» творят шоу весь сезон. Только не яркой игрой, а необычными и даже абсурдными решениями.

Выпускали на поле сына инвестора и сына главного тренера, меняли по четыре главных тренера, собирали на трибунах 207 человек, сажали в запас 38-летнего аналитика Алхазова, который закончил карьеру два года назад, ставили спортивным директором 23-летнего сына председателя совета директоров, наезжали на комментаторов и Ксению Собчак. 

Короче, развлекали нас весь год. 

Так что матч «Химок» и «Торпедо» обязан был получиться веселым.

«Химки» избавились от балласта». Это говорит Роман Терюшков, который ушел из клуба и теперь на BMW (а не «Ладе») приезжает как болельщик 

Как и полагается при таких чудесах футбольного менеджмента, «Химки» и «Торпедо» весь сезон борются за выживание.

«Торпедо» не вылезает с 16-го места почти весь сезон. Хотя в последний месяц даже забрезжила надежда на спасение. При Андрее Талалаеве «Торпедо» в марте получило техническую победу над «Пари НН», а потом при Пепе Клотете обыграло «Факел» – и даже ненадолго выбралось с последнего места.

«Химки» весь сезон падали – от ничьей с «Зенитом» на старте до предложений игроков подраться с бывшим главным тренером Спартаком Гогниевым. Перед приходом Андрея Талалаева команда рухнула на последнее место. Но с новым главным зацепили ничью с «Крыльями».

На этом фоне матч «Химок» и «Торпедо» выглядел последним шансом спастись. Кто проиграл – точно в Первую лигу, кто выиграл – может побиться с «Факелом» и «Пари НН».

Посмотреть игру с такой интригой приехал и Роман Терюшков. Бывший куратор «Химок» теперь простой болельщик клуба из Госдумы. На «Арену Химки» он приехал на синем BMW. 

– В интервью вы часто говорите, что нужно переходить на все российское. Но на матч приехали на красивом BMW. Почему? – спрашиваю Терюшкова у входа на стадион.

– Странный вопрос. 

– Почему не на «Ладе»?

– Так получается. Вот «Ладу» сейчас разыгрывают на «Химках». Выиграю – буду ездить на «Ладе». 

– Почему вы ездите на машине из недружественной страны?

– Хороший вопрос вы задаете. К сожалению, наше авто- и авиапроизводство, судостроение в 90-х было разрушено полностью. Любой человек выбирает качество. Качество «Лады» сейчас… Если качество сборки будет соответствовать, то буду ездить на ней.

– Когда вы пересядете на «Ладу»?

– Когда куплю.

– Так можно продать BMW и купить «Ладу».

– Можно. Но пока у меня в планах такого нет.

– А что должно произойти, чтобы у вас это появилось в планах?

– «Лада» должна быть качественной. Вы помните, в советское время у нас были качественные машины: «Жигули», «Москвичи», «Волга», «Запорожец». Надо заниматься импортозамещением и развитием производства. Вы посмотрите на наши дороги. У нас нет большого количества отечественных машин. Но их, наверное, и не выпускают столько. 

Терюшков больше не имеет к «Химкам» никакого отношения. На все вопросы про клуб – отправляет к действующему руководству. Но уверен, что все наладится.

– Людей на стадион не много приходит, сложная турнирная ситуация. Вы думаете, «Химки» действительно нужны в РПЛ?

– Сложных ситуаций больше не будет. «Химки» избавились от балласта, агентских схем.

– Что за балласт?

– И агентов, и людей из внешнего мира, которые пытались воздействовать, манипулировать клубом.

– Но вы тоже теперь не в «Химках»?

– Я не в «Химках». 

– Просто вы говорите, что в «Химках» больше нет балласта. И вас тоже больше нет в «Химках»…

– (смеется). Я был министром спорта Московской области. Я не имел права не быть в «Химках». А сейчас у меня иная работа и деятельность, времени не хватает. Но если руководство сочтет нужным пригласить, я подумаю. Но у них сейчас все прекрасно, отличный менеджмент, хороший тренерский штаб и коллектив. 

– Когда «Химки» очистились от балласта?

– В последние полгода. Уходили люди, которые были причастны к не совсем правильным историям. 

– А то, что сын инвестора играет, – правильная история?

– Если сын инвестора играет в футбол, то пусть играет. В чем вопрос? Сергея Николаевича [Юрана] никто не просил [ставить Садыгова в состав]. Если бы его просили, то [Садыгов] был бы в составе постоянно. Всегда есть спортивный принцип. Если человек готов, то выходит и играет. Он забил ЦСКА и «Крыльям».

– Большое количество игроков из «Олимпа» и 38-летний аналитик Алхазов в составе – тоже нормально? 

– Это были истории предыдущего тренерского штаба. Мне они не импонировали как болельщику «Химок». Аналитик в составе – это…

– Он и сейчас в заявке.

– Но выходить на поле, думаю, вряд ли будет при Андрее Викторовиче.

У «Химок» худшая посещаемость в РПЛ. На стадионе включают песни, у которых 7 прослушиваний на ютубе 

Атмосфера в Химках своеобразная.

У «Химок» самая низкая средняя посещаемость в РПЛ – 1 992 человека, тогда как у остальных – не меньше 3 000. 

За час до матча на стадионе 30 болельщиков, во временном центре выдачи карты болельщика – два человека.

Кстати, расположен этот центр выдачи Fan ID в гардеробе баскетбольной арены.

Развлекательных матчдей-активностей тоже не отыскать. Главный пиар-ход (помимо календариков за Fan ID, конечно) – розыгрыш красно-черной «Лады».

На одной из трибун закрыт буфет – похоже, за водой нужно идти в магазин через дорогу.

На фанатском секторе «Химок» висит баннер, на нем – солдат с буквой Z на плече, российский флаг и надпись «Победа будет за нами».

Играет нестандартная музыка. Например «#Выиграем» от Аркайды и IMANJUICE:

«Выиграем, выиграем все

Выиграем, выиграем мы

Выиграем, выиграем все

Люди, страны

 

О-о-о-о-о-о

Нам нужен го-о-о-о-л

Силы на максимум

Мой родно-о-о-й дом»

 

Патриотично.

Вы удивитесь, но эту песню написали не специально для «Химок». Она вышла перед ЧМ-2018. Правда, собрала 2 тысячи прослушиваний на ютубе и 19 шазамов.

Другой трек – свежее. Ему всего полтора года. 

«Мы будем вместе, рядом

Плечом к плечу стоять

В нашем строю поря-я-я-док

Давай шизить:

 

«Химки», добрый вечер!

«Химки», РПЛ!

Сезон обеспе-ечен

Стадик загуде-е-ел»

 

Нет, это не гимн клуба. Это трек «Химки» от Georgenroll. На обложке песни – футбольный мяч с гербом «Химок»! Правда, эта музыка непопулярна даже среди фанатов. У видео 7 просмотров на ютубе и 1 шазам.

При мне возле выхода высаживается автобус детей с надписью «СШОР Бронницы» на спине. Да и вообще очереди на «Химки» выглядят так:

Даже Роман Терюшков признает, что с посещаемостью что-то не то.

– На «Химки» приходит не слишком много людей. Почему?

– Говорил уже много раз. Давайте будем в -25 играть в футбол…

– Так сейчас тепло.

– Ну, сейчас тепло. Вот у нас основные месяцы футбольные – летние. Климатические условия позволяют играть с марта по октябрь, а мы берем ноябрь и декабрь.

– Сейчас прекрасная погода, а на трибунах будет в лучшем случае пару тысяч.

– Ну, пару-тройку (на самом деле – 1453 человека – Sports.ru). Люди ходят смотреть за командой, которая добивается результата. Если команда не побеждает… А «Химки» молодая команда, у которой не сформирован костяк болельщиков.

– Так «Химкам» же много лет.

– Ну да, 25 лет. Но в Премьер-лиге только третий сезон. И за эти 25 лет костяка болельщиков, как у «Сатурна», не сформировалось. В Раменском приходят три тысячи человек и даже больше (средняя посещаемость «Сатурна» во Второй лиге в сезоне-2022/23 – 411 человек – Sports.ru).

– А почему не получилось сформировать костяк болельщиков за 25 лет?

– Этого я не могу сказать. Наверное, не занимались болельщиками. Да и сказывается близость Москвы – большинство, наверное, болеет за «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» или «Динамо». Лиха беда начало! В стратегии клуба есть работа над привлечением болельщиков. Чтобы сделать «Химки» не клубом городского округа, а клубом Московской области. Когда сюда приедут болельщики из всех муниципалитетов, это будет народная, областная команда. Пока нет единения области вокруг команды.

Талалаева уволили из «Торпедо», а он принял «Химки» – и набрал четыре очка за два матча. Против «Торпедо» даже сорвал голос

Главный сюжет матча – отношения Андрея Талалаева с «Торпедо».

Осенью, только разойдясь с «Ахматом», Талалаев красиво бросился спасать родное «Торпедо».

«Если бы это был другой клуб, то продолжил бы отдыхать, – говорил Талалаев. – Попросили помочь подняться из низа таблицы и улучшить качество игры».

Но при Талалаеве «Торпедо» набрало 4 очка в 8 турах – его уволили и назначили Пепа Клотета из Барселоны.

Тогда Талалаев был, кажется, подавлен. Он извинился за то, что не оправдал доверие истинных торпедовцев и не справился с задачей, которую ставил перед собой.

Меньше чем через месяц Талалаев – в «Химках», для него это третий клуб в сезоне и второй заход в «Химки».

«Химки» и «Торпедо» долго разгонялись, но следом игра рванула: 1:0 в пользу «Химок», 1:2 в начале второго тайма – и три гола «Химок» за 9 минут. Итог перестрелки – 4:2 при трех пенальти.

Талалаев так радовался, что сорвал голос. И потом хрипел на флэш-интервью и пресс-конференции:

«Отдали эмоции, силы и голос. Некоторые футболисты – вес, в форму пришли.

«Торпедо» – мой родной клуб, который дал мне дорогу в большой футбол. Хотелось помочь ему всеми возможными способами, знаниями, умениями, навыками. Даже сегодня хотел помочь сделать шаг вперед, к развитию. Боролся с этим чувством.

Поблагодарил команду соперника, желаю им развиваться, успехов. Пришли серьезные менеджеры, тренер. А мы выиграли и продолжаем участвовать в войне за выживание в РПЛ».

Андрей Талалаев на волне наслаждения победой даже издевательски подошел к боссу «Торпедо» Ярославу Савину, который совсем недавно его уволил. И потроллил:

– Удачи в развитии клуба! Всего хорошего!

Савин бросил ему в спину: «Классное судейство, Андрей Викторович».

Талалаев этого не слышал. Уже ушел с высоко поднятой головой.

Химки – Торпедо 4:2 (1:1, 3:1)
Дата проведения
22 апреля, 14.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 34 Магомедов, 1:1 – 45, пенальти Андре, 1:2 – 52 Стефанович, 2:2 – 59, пенальти Мирзов, 3:2 – 63 Хубулов, 4:2 – 67 Главчич.
ХимкиМитрюшкин, Скворцов, Лысцов (Малентиевич, 46), Голубович, Лео Андраде, Антич, Гулиев, Бикел (Мирзов, 58), Магомедов (Главчич, 46), Руденко (Гбане, 83), Долгов (Хубулов, 58).
ТорпедоБабурин, Юзепчук, Кутепов, Кожемякин, Шляков (Роганович, 46), Рязанцев (Нетфуллин, 81), Чурич, Кухарчук (Стефанович, 46), Андре (Турищев, 71), Рейна, Караев (Енин, 71).
Предупреждения:
Чурич (32), Антич (45), Кутепов (58), Андре (66), Главчич (86).

РПЛ – это Российская Пенальти Лига! Семь 11-метровых за три матча😳

Фото: Ярослав Сусов; Футбольный клуб «Химки»; ФК «Торпедо Москва»; vk.com/teryushkovri

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хэйтер депутата Т
Сусов знает, как собрать траффик, с самого начала подловил Терюшкова на лицемерии... Стоило сходить на этот цирк хотя бы ради двух минут наблюдения, как этот уж попытается выкрутиться от вопроса про западную машину))
Ну Роман, конечно, апогей российского депутата, прям эталонный.
Про балласт тоже очень смешно
+92
-1
+91
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
Ответ Ярик01
Ладно машины. А почему в Химках так много легионеров?
– Почему в Химках так много легионеров?

– Хороший вопрос вы задаете. К сожалению, наши игровые и тренерские футбольные школы в 90-х были разрушены полностью. Любой человек выбирает качество. Качество паспортистов сейчас… Если качество паспортистов будет соответствовать, то будут играть они.
+61
-1
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HaLaVa666
Ответ Geo07
Терюшкоф не такой крутой как кажется.. у меня тоже бмв, и у многих здесь пишущих, уверен, тоже
Терюшков кажется крутым? Он кажется клоуном кем и является
+42
0
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ilmir84
Ответ Олег Мохов
терюшков,BMW и православие-это синонимы.
читаю и ржу от души. вот такие похабные сволочи как терюшков из каждого утюга брызжут слюной о скрепах, избранности расеи, поцреотизме и так свысока харчками плюют на стада баранов, которые повелись на их речи, догмы и прочую ересь. он на бмв также будет ездить, по айфону болтать, а челяди твердить- вот-вот перейдет на русские товары. такие первыми сбегут отсюда во всякие бразилии и аргентины как и их идейные вдохновители в 45 бежали из Германии
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ладно машины. А почему в Химках так много легионеров?
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
– В интервью вы часто говорите, что нужно переходить на все российское. Но на матч приехали на красивом BMW. Почему?
– Странный вопрос. Потому что мой личный вертолет тут сажать некуда. Следующий.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Мохов
терюшков,BMW и православие-это синонимы.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нейтральный критик
Ответ Андрей Баженов
Лицимерие, лож, пренебрежение, надменность - депутат терюшков(с маленькой буквы).
Лицемерие, ложь. Пригодится.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Баженов
Лицимерие, лож, пренебрежение, надменность - депутат терюшков(с маленькой буквы).
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Савчук
Терюшков просто апогей безмозглости и лизоблюдства современных депутатов, только и могут на пропагандистских шоу рассказывать про "аналогов нет" и "патриотизм", а на деле обычные лицемеры и момент с БМВ показателен во всей красе.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiffozi
Читаю и прям блевать хочется от таких персонажей, как Терюшков. И что ещё более блевотно та4 это то, чо и через лет 20 там будет такое же блевотное рыло. Но мы же потерпим?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
Ответ Mikhail Yurenkov
Самым молодым выпускникам футбольных школ 90-х сейчас в лучшем случае 39-40 лет. Активно играет выпуск с 2014 по 2020. Должно же было за 15 лет что-то восстановиться?
Ладно, юмор - это не для всех.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Император Плутона
хоть бы они вылетели
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CONST_VAN_G
Ответ Андрей Баженов
Лицимерие, лож, пренебрежение, надменность - депутат терюшков(с маленькой буквы).
Интересно кто его "выбирал"?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Терюшков платит, чтобы его печатали?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AERN
Помню Сатурн обыгрывал: Спартак, ЦСКА, Локо - да и вообще были приличной командой. И ради вот этого их ливанули.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krupin82
Терюшков двух слов связать не может,плывёт после каждого вопроса
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Golfimbyl
Ответ Mikhail Yurenkov
Самым молодым выпускникам футбольных школ 90-х сейчас в лучшем случае 39-40 лет. Активно играет выпуск с 2014 по 2020. Должно же было за 15 лет что-то восстановиться?
Так дружище и с тачками такая же ситуация должна быть !))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
почему эти ублюдки на бмв, а не москвичах?! почему нищие ублюдки их поддерживают даже когда они ругают германию, но ездят на бмв?!?!?!?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kappa Pride
Извиняюсь, с 90х прошло уже 23,5 года, поднимающий с колен чем занимается вообще?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiffozi
Читаю и прям блевать хочется от таких персонажей, как Терюшков. И что ещё более блевотно та4 это то, чо и через лет 20 там будет такое же блевотное рыло. Но мы же потерпим?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Ответ Geo07
Терюшкоф не такой крутой как кажется.. у меня тоже бмв, и у многих здесь пишущих, уверен, тоже
Ну нее, куда там до БНВ.Я на индийской машине передвигаюсь вообще.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ Олег Мохов
терюшков,BMW и православие-это синонимы.
ублюдки и турбо патриоты вот синонимы... Терюшков красавчик! он успешный... я его понимаю. почему куча деиблов продолжают поддердивать эту власть... вот вопрос
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ ilmir84
читаю и ржу от души. вот такие похабные сволочи как терюшков из каждого утюга брызжут слюной о скрепах, избранности расеи, поцреотизме и так свысока харчками плюют на стада баранов, которые повелись на их речи, догмы и прочую ересь. он на бмв также будет ездить, по айфону болтать, а челяди твердить- вот-вот перейдет на русские товары. такие первыми сбегут отсюда во всякие бразилии и аргентины как и их идейные вдохновители в 45 бежали из Германии
ага... он дуло абрамса себе в рот засунет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ Mikhail Yurenkov
Самым молодым выпускникам футбольных школ 90-х сейчас в лучшем случае 39-40 лет. Активно играет выпуск с 2014 по 2020. Должно же было за 15 лет что-то восстановиться?
восстановится можно после борьбы с коррупцией... как восстановится если везде все за взятки?!?!?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий