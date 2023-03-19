152 комментария

Я не согласен с Семаком. РПЛ нужно освежать формат – иначе интерес к лиге рухнет
Колонка Ярослава Сусова.
Во вторник президент РПЛ Александр Алаев в интервью Сергею Егорову проанонсировал возможные изменения формата РПЛ – плей-офф или разделение на группы после 30 туров.
И привлек негатив.
Громче всех прозвучали слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который воспринял идею поменять формат как шаг против его клуба:
«[Вопрос про реформу формата и возрождение интриги] – вопрос журналистский и тех людей, которые относятся с предубеждением к нашему клубу. К этому я отношусь одной фразой: терпеть надо с любовью. У всех свои мысли на этот счет, но почему-то чемпионат Италии или Испании смотреть интересно. Можно посмотреть и другие чемпионаты, где клубы идут с большим отрывом, но никто не задается вопросом, а интересен ли их чемпионат.
Это вопросы тех людей, которые с негативом или с предубеждением относятся к нашей команде. Нашим болельщикам, думаю, нравится наша игра. Огромного разрыва нет».
Но я убежден, что изменение формата РПЛ – именно то, что может сделать российский футбол хоть немного живее, особенно в реальности без еврокубков и с минимальными интригами в таблице (не только за золото).
Сейчас реформы нужнее, чем когда-либо: на стадионах антирекорды посещаемости, ТВ-рейтинги падают
Если вы пристально смотрите чемпионат России, то может показаться, что в этом сезоне РПЛ даже ярче, чем обычно: много новых имен (например, Писарский, Карпукас, Денисов, Литвинов становится звездой), высокая результативность (больше 3 голов за игру, наверняка будет установлен рекорд), суперсезоны Малкома, Промеса и Чалова.
Но эти позитивные события совсем не зависят от формата турнира – молодым российским игрокам доверяют большие роли на волне отъезда многих иностранцев, а атакующие звезды пользуются благами более открытого стиля игры в лиге (да и ослабления многих оборон).
Сам по себе формат турнира не может заставить команды больше или меньше забивать, но может сделать многие матчи напряженнее и непредсказуемее. Допустим, после 30 туров начинается новый этап – лидеры своей группой лучших продолжают биться за золото, аутсайдеры царапаются за выживание, в середине – играют на дополнительные деньги. Тогда на финише сезона появляется дополнительная интрига, а на втором этапе – больше топовых матчей (например, между «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА). Тех матчей, которые привлекают интерес зрителей. А интерес к лиге – это деньги лиги.
С этим интересом сейчас проблемы.
Посещаемость матчей РПЛ – на уровне исторического минимума. В этом сезоне на матчи в среднем приходят 9 492 человека. Понятно, что главный фактор падения – Fan ID. Но так мало людей (без учета ковида) на матчи нашего чемпионата не ходило с 1995-го. И в интересах всех клубов делать хоть что-то, что поднимет эти цифры до более-менее приличных. Иначе, лишившись атмосферы на стадионах, они будут становиться все менее и менее привлекательными для настоящих спонсоров. И о здоровой футбольной системе можно будет забыть.
И все было бы слишком просто, если бы людей не интересовали только стадионы. Согласно аналитике компании Mediascope, аудитория трансляций РПЛ на федеральном «Матч ТВ» в целевой аудитории (мужчины старше 18 лет) в этом сезоне в среднем на 15% ниже, чем в прошлом. А в прошлом сезоне она тоже сократилась – на 4%.
Проще говоря, телеаудитория, внимание которой монетизирует РПЛ, активно падает.
Наверное, не просто так?
В российском футболе-2023 нет борьбы за еврокубки и нет даже приблизительного понимания, когда они вернутся.
В РПЛ уже четыре года нет борьбы за чемпионство. Гегемония «Зенита» очевидна: его финансовые возможности в 1,5 раза выше, чем у ближайших преследователей (например, на зарплаты, согласно данным ФНС, «Зенит» в 2022 году потратил 8 миллиардов рублей, а «Спартак» – примерно 5,3). Это не означает, что у «Зенита» надо отнять деньги – и поделить между всеми. Это не означает, что у «Зенита» надо отнять право на победы. Но предопределенность точно не работает в плюс лиге.
Российский футбол даже не может оправдываться подготовкой игроков для сборной. Потому что сборная проводит спорадические товарищеские матчи, отказывается от турнира ЦАФА, а мотивации не видит даже главный тренер Валерий Карпин.
В такой момент, когда в РПЛ нет борьбы за чемпионство и турнирной мотивации у большинства клубов, сборная как бы есть и как бы и нет, а на матчи приходит исторически мало людей, должны возникать вопросы, как можно сделать российский футбол лучше. А не как сильно нужно терпеть с любовью.
Иначе терпеть с каждым годом будет все меньше людей.
Никто не утверждает, что есть единственно правильный формат чемпионата – клубы могут сами управлять голосованием. Но реформа формата лиги – одна из немногих опций хотя бы попытаться создать что-то новое, интересное, нужное людям.
Семак непоследователен. Полтора года назад говорил о необходимости реформ и сравнивал РПЛ с Бельгией и Нидерландами, а теперь поменял риторику
Еще одна странная деталь в словах Семака – сравнение привлекательности РПЛ с топ-лигами.
В 2023 году, после отъезда легионеров и однозначного падения уровня игры, ориентир на топ-5, а не другие растущие лиги, выглядит странно. Но дело даже не в самом сравнении, а в том, что Семак раньше говорил по-другому.
В 2021-м главный тренер «Зенита» поддерживал изменения и приводил пример Бельгии и Нидерландов:
«Реформы назревают. Ситуация в российском футболе сложная, – говорил Семак РБК. – РПЛ стоит на определенном уровне, при том что в других клубах в других чемпионатах этот уровень растет.
В Голландии и Бельгии всегда заполненные трибуны, интерес к футболу большой, зрители ходят на матчи с любыми клубами. В России немного по-другому устроено, и вопрос – по какому пути мы будем развиваться. Популяризация футбола – один сценарий, экономический интерес – другие выводы и другие решения».
Семак последовательно против разделения на группы, но в Бельгии и Нидерландах, о которых он говорил в 2021-м, как раз есть вторые этапы после гладкого чемпионата. В Бельгии – чемпионский, за место в Лиге конференций и за выживание, в Нидерландах – только за место в Лиге конференций и за выживание.
В 2023-м Семак, защищая гегемонию «Зенита», сменил примеры. Теперь он говорит не о заполненных трибунах и интересе к футболу (как в Бельгии и Нидерландах), а об отрыве лидера, который никому не мешает (как в Италии и Испании). Удобно.
Когда «Зенит» в 2020-м занимает последнее место в группе ЛЧ с «Брюгге», «Лацио» и «Боруссией», Семак говорит, что уровень чемпионата не растет, а лига мало зарабатывает.
Когда «Зенит» в 2023-м живет без еврокубков, вылетел из Кубка России и думает только о сохранении первого места в РПЛ, Семак говорит, что реформы не нужны, а нынешний формат нужно просто терпеть и любить.
Семак ошибается: в Италии и Испании давно думают о реформах формата
Но и сравнение с Италией и Испанией некорректное.
Во-первых, в Италии и Испании нет гегемона. Гегемоны есть во Франции и Германии. И сравнение с ними было бы логичнее (вот только Лига 1 со следующего сезона сокращается с 20 клубов до 18 и допускает дальнейшие изменения формата, а Бундеслига в 2022-м всерьез обсуждала введение полноценного плей-офф).
Во-вторых, в Италии и Испании тоже думают, как сделать лигу популярнее и ярче.
Например, президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес в 2021-м предлагал сократить лигу и добавить плей-офф, чтобы гранды чаще играли между собой, при этом часть матчей планировалось проводить за границей.
В Италии – похожие настроения. Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина уже несколько лет говорит о глобальной реформе, частью которой должна стать и смена формата Серии А. Консалтинговая компания Deloitte в 2021-м даже исследовала весь итальянский футбол и рекомендовала 4 варианта формата: в два ключевых были вписаны группы за чемпионство и выживание (3-5 дополнительных матчей).
Даже в Лиге чемпионов, и так приносящей УЕФА миллиарды евро в год, не боятся думать о новых форматах – и наняли компанию Hypercube, чтобы по ее совету с 2024-го внедрить швейцарскую систему с увеличением количества команд до 36.
Как раз руководителя Hypercube Питера Ньювенхейса Sports.ru два года назад спрашивал: всегда ли плохи гегемонии?
«На старте развития сильный лидер может помочь: если у вас есть одна сильная команда, то она подтянет уровень лиги, – рассуждал Ньювенхейс. – Правда, такие истории должны быть краткосрочными, чтобы не получилось как с «Баварией». У Германии фантастическая экономика, она должна быть лучшей футбольной страной в Европе. И глобально немцы многое выигрывают, но они не так сильны, как могли бы быть. Частично – из-за доминирования «Баварии». Она слишком сильна. Немецкий футбол лучше с «Боруссией», «Шальке», «Байером» и «Вердером», которые могут стать чемпионами».
Кстати, «Бавария» даже поддерживала идею плей-офф в Бундеслиге. Хотя могла пострадать от нее сильнее всех.
А РПЛ, чтобы стать более нужной и интересной людям, надо определиться: чего она хочет? Терпеть, любить и ждать чуда, что все вдруг в один день станет хорошо? Или клубы все-таки объединятся и наконец-то сделают что-то для общего блага, а не только для себя?
Если этого не сделать, футбол продолжить падать.
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Павел Бедняков, Алексей Филиппов, Александр Вильф; East News/Pau BARRENA / AFP; globallookpress.com/imago-images.de
С Испании Барса за последние 13 лет брала чемпионат 7 раз. В этом году возьмет 8 раз с отрывом +10 от 2 места.
В Италии Ювентус брал серию А раз 9 подряд.
В АПЛ есть только МС и Ливерпуль иногда и возможно Арсенал.
Автор путает все и не понимает посыл Семака.
Чтобы лига росла, нужно чтобы конкуренты росли. Раньше у ЦСКА не было проблем обыграть Зенит в РПЛ с меньшим бюджетом. Рубин брал РПЛ с меньшим бюджетом, Локомотив.
Сейчас у них бюджет меньше и менеджмент дно.
У Зенита куча денег, но и менеджмент сильнее в Лиге. Шамаров никто не везет.
И детский посыл про объединения клубов ради обшего блага. АУ! Спорт это только конкуренция и каждый топит каждого. Реал топит Барсу. МС хотели выкинуть из АПЛ. Ювентус то лишают очков, то дают. Что за бред?
Как РПЛ станет лучше, если клубы, которые должны скинуть Зенит нет менеджмента, стратегии, системы развития.
Вы хотите просто добавить рандом, чтобы невелировать класс.
И чемпионат превратится в кубок, где сильные забьют болт и нужно просто попасть в топ 8. Как Зенит забил болт на кубок. И в итоге смотреть будут только плей-оф.
Как в ЛЧ. Кому интересно смотреть групповой этап, когда МС, РЕал, Бавария выше на 5 голов Селтиков и прочих. Затем 1/8, где есть только 1 топ пара и вынос слабых.
И по сути ЛЧ начинается с 1/4, в апреле месяце. До этого можно не смотреть.
2. Общий высокий уровень тревожности в обществе. Даже не знаю, с чем связанный;
3. Отсутствие турнирной мотивации. Серебро "Ростова"-2016 обсуждалось и ценилось гораздо выше, чем потенциальное серебро этого сезона. Потому что тогда это было равно Лиге Чемпионов, сейчас это не равно ничему;
4. Бестолковая работа многих клубов, которые не понимают и не хотят понимать, для кого и для чего они играют. Чтобы за что-то переживать и что-то поддерживать, нужно чувствовать причастность к этому. Как можно быть причастным к условным "Химкам", если ты не умственно отсталый? Какие ценности и для кого заявляет ФК "Сочи"? "НН" - это для кого? Для губернатора, для граждан, или просто чтобы стадион не простаивал? Да даже "Зенит" - он для олдовых болельщиков, которые мёрзли на "Петровском", для всего города, или для Миллера, который хочет, чтоб команда выигрывала, несмотря ни на что, и чтоб картинка была привлекательная (отсюда и бюджетники на трибунах)?
5. Предопределённость тоже влияет. Матч "Арсенала" и МС вызывает больше ожиданий, чем недавняя игра "Баварии" и "Боруссии" Д, хотя исходя из турнирных раскладов у "Боруссии" был и есть шанс прервать гегемонию хотя бы в этом сезоне. Но всё равно всем понятно, что "Бавария", скорее всего, возьмёт свое, и это снижает интерес - как снижают интерес гегемонии ПСЖ и "Зенита".
Короче, российский футбол просто существует. Есть хорошие примеры, - "Краснодар", "Ростов", "Факел", отчасти "Ротор", - но и на них действуют безвременье и бессмысленность происходящего. В остальном это откровенное болото с изобилием гадов в нём.
Нужно ограничить и постепенно полностью запретить растрату госбабла на профессиональные клубы. Сейчас, в условиях изоляции, самое время выйти на здоровую модель футбола.
Бредовая идея в голову пришла: А может просто мужчин старше 18 лет стало в стране меньше? Ну вдруг что то случилось, я не знаю
1. Автор пишет, что новые молодые игроки в лиге это классно, но это все от того, что сильные леги разъехались.
Так это прекрасно, все грустили, что яркие игроки разъехались, вот появляются свои какие-никакие. Когда-нибудь обратно приедут крутые легионеры, и мы снова будем ими восхищаться. Вообще никакой связи с форматом чемпионата и гегемонией Зенита. Аргумент мимо кассы
2. "Согласно аналитике компании Mediascope, аудитория трансляций РПЛ на федеральном «Матч ТВ» в целевой аудитории (мужчины старше 18 лет) в этом сезоне в среднем на 15% ниже, чем в прошлом. А в прошлом сезоне она тоже сократилась – на 4%."
А что случилось? может дело не в Зените, а просто мужчинам старше 18 сейчас просто не до футбола? Снова мимо кассы
3. "Семак непоследователен. Полтора года назад говорил о необходимости реформ и сравнивал РПЛ с Бельгией и Нидерландами, а теперь поменял риторику"
В 2021 году Семак, как и Зенит, как и все топ-клубы, были озабочены вопросом увеличения доходов с матчей и как следствие были за реформу чемпионата, чтобы добавить больше топ-матчей, где будут полные стадионы. Чтобы матчи типа Зенит-Спартак или ЦСКА-Спартак были не 2 раза в год, а 6-8.
Именно под это была подготовлена презентация РФС со швейцарской системой. Так и ее развернули в итоге, тк не было нормальных экономических обоснований, а именно не видно было почему такой формат выгоден, насколько выгоден, чем текущий и т.д.
В 2023 году говорить о финансовой прибыли от топ матчей говорить не приходится не из-за гегемонии Зенита, а из-за Фан-Айди.
Снова мимо кассы
4. "финансовые возможности в 1,5 раза выше, чем у ближайших преследователей (например, на зарплаты, согласно данным ФНС, «Зенит» в 2022 году потратил 8 миллиардов рублей, а «Спартак» – примерно 5,3)"
Ну это сразу занавес. А сколько Спартак потратил на агентские выплаты? Может можно было их как раз на зарплату потратить? И при чем здесь вообще зарплаты в отрыве от других основных финансовых показателей? например, прибыль. Зенит за прошлые 4 года заработал от ЛЧ и ЛЕ на вскидку около 150-200 млн евро, а сколько Спартак? так может именно поэтому Зенит и тратит больше?
Да и много раз было сказано и доказано, что тратить просто надо с умом. Все покупки Зенита, кроме Малкома, более чем по карману всем московских командам. Вопрос качества менеджмента и селекции.
И снова мимо кассы.
В сухом остатке:
прямо сейчас на фоне фан айди и СВО рассуждать о смене формате чемпионата со словами "что-то интерес упал из-за Зенита, давайте что-нибудь придумаем" - просто промосковский популизм, на что Семак и намекает.
в текущей ситуации, когда нет ни еврокубков, ни спонсоров, ни европейских трансферов, надо в первую очередь думать о клубах-пустышках (да простят меня болельщики), которые сидят на губернаторе и области и просто отмывают деньги (Ахмат, Химки, Тула, Нижний, Сочи, Оренбург и т д)
Начните с себя, как говорится.
Реформы это хорошо. Но это должно быть обосновано, взвешено и разумно, а не просто так ради распила
Интересно автор и его единомышленники хотят, чтоб вместо привычных пенальти были буллиты как из MLS.
У Спартака не может быть столько денег. У Спартака 0 выходов из группы ЛЧ.
Ты не учитываешь еще, что Агров набирали после продажи Халка за 65 и Витселя за 40.
Ты не учитываешь, что Гарая Зенит продал в плюс.
Зенит продал в плюс Парадеса.
Ты ничего не учитываешь.
Кого в плюс продал Спартак?
У ЦСКА последняя удачная продажа - Головин.
К чему эти глупые вопросы?
2. Сейчас что - много зарабатывают на этом... "продукте"?
3. Смотреть и платить будут многие. Те, кто с детстве топят за ЦСКА, Локо, Зенит и т.д., продолжат это делать. Тем более, продолжат регионы - за местные команды (и, кстати, в условиях честной конкуренции у них болел только прибавится). Большинство легов и сильные наши уедут - отлично, удачи им. А появится молодёжь - и лично мне намного любопытнее смотреть на молодых талантливых пацанов, чем на газпромовских бразильцев.
Природа не терпит пустоты. Придёт частный капитал, новые команды - отлично.
Самое главное - придётся напрячься и выстраивать футбол, который будет привлекателен.
А сейчас - просто освоение бабла, тупое и бессмысленное.