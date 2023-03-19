152 комментария

Колонка Ярослава Сусова.

Во вторник президент РПЛ Александр Алаев в интервью Сергею Егорову проанонсировал возможные изменения формата РПЛ – плей-офф или разделение на группы после 30 туров.

И привлек негатив.

Громче всех прозвучали слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который воспринял идею поменять формат как шаг против его клуба:

«[Вопрос про реформу формата и возрождение интриги] – вопрос журналистский и тех людей, которые относятся с предубеждением к нашему клубу. К этому я отношусь одной фразой: терпеть надо с любовью. У всех свои мысли на этот счет, но почему-то чемпионат Италии или Испании смотреть интересно. Можно посмотреть и другие чемпионаты, где клубы идут с большим отрывом, но никто не задается вопросом, а интересен ли их чемпионат.

Это вопросы тех людей, которые с негативом или с предубеждением относятся к нашей команде. Нашим болельщикам, думаю, нравится наша игра. Огромного разрыва нет».

Но я убежден, что изменение формата РПЛ – именно то, что может сделать российский футбол хоть немного живее, особенно в реальности без еврокубков и с минимальными интригами в таблице (не только за золото).

Сейчас реформы нужнее, чем когда-либо: на стадионах антирекорды посещаемости, ТВ-рейтинги падают

Если вы пристально смотрите чемпионат России, то может показаться, что в этом сезоне РПЛ даже ярче, чем обычно: много новых имен (например, Писарский, Карпукас, Денисов, Литвинов становится звездой), высокая результативность (больше 3 голов за игру, наверняка будет установлен рекорд), суперсезоны Малкома, Промеса и Чалова.

Но эти позитивные события совсем не зависят от формата турнира – молодым российским игрокам доверяют большие роли на волне отъезда многих иностранцев, а атакующие звезды пользуются благами более открытого стиля игры в лиге (да и ослабления многих оборон).

Сам по себе формат турнира не может заставить команды больше или меньше забивать, но может сделать многие матчи напряженнее и непредсказуемее. Допустим, после 30 туров начинается новый этап – лидеры своей группой лучших продолжают биться за золото, аутсайдеры царапаются за выживание, в середине – играют на дополнительные деньги. Тогда на финише сезона появляется дополнительная интрига, а на втором этапе – больше топовых матчей (например, между «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА). Тех матчей, которые привлекают интерес зрителей. А интерес к лиге – это деньги лиги.

С этим интересом сейчас проблемы.

Посещаемость матчей РПЛ – на уровне исторического минимума. В этом сезоне на матчи в среднем приходят 9 492 человека. Понятно, что главный фактор падения – Fan ID. Но так мало людей (без учета ковида) на матчи нашего чемпионата не ходило с 1995-го. И в интересах всех клубов делать хоть что-то, что поднимет эти цифры до более-менее приличных. Иначе, лишившись атмосферы на стадионах, они будут становиться все менее и менее привлекательными для настоящих спонсоров. И о здоровой футбольной системе можно будет забыть.

И все было бы слишком просто, если бы людей не интересовали только стадионы. Согласно аналитике компании Mediascope, аудитория трансляций РПЛ на федеральном «Матч ТВ» в целевой аудитории (мужчины старше 18 лет) в этом сезоне в среднем на 15% ниже, чем в прошлом. А в прошлом сезоне она тоже сократилась – на 4%.

Проще говоря, телеаудитория, внимание которой монетизирует РПЛ, активно падает.

Наверное, не просто так?

В российском футболе-2023 нет борьбы за еврокубки и нет даже приблизительного понимания, когда они вернутся.

В РПЛ уже четыре года нет борьбы за чемпионство. Гегемония «Зенита» очевидна: его финансовые возможности в 1,5 раза выше, чем у ближайших преследователей (например, на зарплаты, согласно данным ФНС, «Зенит» в 2022 году потратил 8 миллиардов рублей, а «Спартак» – примерно 5,3). Это не означает, что у «Зенита» надо отнять деньги – и поделить между всеми. Это не означает, что у «Зенита» надо отнять право на победы. Но предопределенность точно не работает в плюс лиге.

Российский футбол даже не может оправдываться подготовкой игроков для сборной. Потому что сборная проводит спорадические товарищеские матчи, отказывается от турнира ЦАФА, а мотивации не видит даже главный тренер Валерий Карпин.

В такой момент, когда в РПЛ нет борьбы за чемпионство и турнирной мотивации у большинства клубов, сборная как бы есть и как бы и нет, а на матчи приходит исторически мало людей, должны возникать вопросы, как можно сделать российский футбол лучше. А не как сильно нужно терпеть с любовью.

Иначе терпеть с каждым годом будет все меньше людей.

Никто не утверждает, что есть единственно правильный формат чемпионата – клубы могут сами управлять голосованием. Но реформа формата лиги – одна из немногих опций хотя бы попытаться создать что-то новое, интересное, нужное людям.

Семак непоследователен. Полтора года назад говорил о необходимости реформ и сравнивал РПЛ с Бельгией и Нидерландами, а теперь поменял риторику

Еще одна странная деталь в словах Семака – сравнение привлекательности РПЛ с топ-лигами.

В 2023 году, после отъезда легионеров и однозначного падения уровня игры, ориентир на топ-5, а не другие растущие лиги, выглядит странно. Но дело даже не в самом сравнении, а в том, что Семак раньше говорил по-другому.

В 2021-м главный тренер «Зенита» поддерживал изменения и приводил пример Бельгии и Нидерландов:

«Реформы назревают. Ситуация в российском футболе сложная, – говорил Семак РБК. – РПЛ стоит на определенном уровне, при том что в других клубах в других чемпионатах этот уровень растет.

В Голландии и Бельгии всегда заполненные трибуны, интерес к футболу большой, зрители ходят на матчи с любыми клубами. В России немного по-другому устроено, и вопрос – по какому пути мы будем развиваться. Популяризация футбола – один сценарий, экономический интерес – другие выводы и другие решения».

Семак последовательно против разделения на группы, но в Бельгии и Нидерландах, о которых он говорил в 2021-м, как раз есть вторые этапы после гладкого чемпионата. В Бельгии – чемпионский, за место в Лиге конференций и за выживание, в Нидерландах – только за место в Лиге конференций и за выживание.

В 2023-м Семак, защищая гегемонию «Зенита», сменил примеры. Теперь он говорит не о заполненных трибунах и интересе к футболу (как в Бельгии и Нидерландах), а об отрыве лидера, который никому не мешает (как в Италии и Испании). Удобно.

Когда «Зенит» в 2020-м занимает последнее место в группе ЛЧ с «Брюгге», «Лацио» и «Боруссией», Семак говорит, что уровень чемпионата не растет, а лига мало зарабатывает.

Когда «Зенит» в 2023-м живет без еврокубков, вылетел из Кубка России и думает только о сохранении первого места в РПЛ, Семак говорит, что реформы не нужны, а нынешний формат нужно просто терпеть и любить.

Семак ошибается: в Италии и Испании давно думают о реформах формата

Но и сравнение с Италией и Испанией некорректное.

Во-первых, в Италии и Испании нет гегемона. Гегемоны есть во Франции и Германии. И сравнение с ними было бы логичнее (вот только Лига 1 со следующего сезона сокращается с 20 клубов до 18 и допускает дальнейшие изменения формата, а Бундеслига в 2022-м всерьез обсуждала введение полноценного плей-офф).

Во-вторых, в Италии и Испании тоже думают, как сделать лигу популярнее и ярче.

Например, президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес в 2021-м предлагал сократить лигу и добавить плей-офф, чтобы гранды чаще играли между собой, при этом часть матчей планировалось проводить за границей.

В Италии – похожие настроения. Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина уже несколько лет говорит о глобальной реформе, частью которой должна стать и смена формата Серии А. Консалтинговая компания Deloitte в 2021-м даже исследовала весь итальянский футбол и рекомендовала 4 варианта формата: в два ключевых были вписаны группы за чемпионство и выживание (3-5 дополнительных матчей).

Даже в Лиге чемпионов, и так приносящей УЕФА миллиарды евро в год, не боятся думать о новых форматах – и наняли компанию Hypercube, чтобы по ее совету с 2024-го внедрить швейцарскую систему с увеличением количества команд до 36.

Как раз руководителя Hypercube Питера Ньювенхейса Sports.ru два года назад спрашивал: всегда ли плохи гегемонии?

«На старте развития сильный лидер может помочь: если у вас есть одна сильная команда, то она подтянет уровень лиги, – рассуждал Ньювенхейс. – Правда, такие истории должны быть краткосрочными, чтобы не получилось как с «Баварией». У Германии фантастическая экономика, она должна быть лучшей футбольной страной в Европе. И глобально немцы многое выигрывают, но они не так сильны, как могли бы быть. Частично – из-за доминирования «Баварии». Она слишком сильна. Немецкий футбол лучше с «Боруссией», «Шальке», «Байером» и «Вердером», которые могут стать чемпионами».

Кстати, «Бавария» даже поддерживала идею плей-офф в Бундеслиге. Хотя могла пострадать от нее сильнее всех.

А РПЛ, чтобы стать более нужной и интересной людям, надо определиться: чего она хочет? Терпеть, любить и ждать чуда, что все вдруг в один день станет хорошо? Или клубы все-таки объединятся и наконец-то сделают что-то для общего блага, а не только для себя?

Если этого не сделать, футбол продолжить падать.

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Павел Бедняков, Алексей Филиппов, Александр Вильф; East News/Pau BARRENA / AFP; globallookpress.com/imago-images.de