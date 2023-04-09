17 комментариев

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«Билет можно купить только в первые часы – на футболе такого нет и не будет». В КХЛ больше зрителей и атмосфернее, чем на РПЛ

ЦСКА ЦСКА
КХЛ КХЛ
Кубок Гагарина Кубок Гагарина
СКА СКА
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Никита Курбанов Никита Курбанов
Деян Давидовац
Fan ID Fan ID
болельщики болельщики
Хоккей Хоккей

Репортаж Ярослава Сусова с матча ЦСКА – СКА, где нет Fan ID.

ЦСКА – СКА – главное дерби российского хоккея.

Здесь деньги и административный ресурс. Вице-президент Федерации хоккея и тренер сборной. И вечное соперничество в финале Запада – с сезона-2014/15 только раз там не было пары ЦСКА – СКА.

В этом сезоне команды Федорова и Ротенберга тоже хороши. Они – лидеры по очкам в регулярке, строят чемпионски системы и привлекают в плей-офф больше 10 тысяч человек на трибуны.

Этой весной на хоккей ходит больше людей, чем на футбол. Исключение – Санкт-Петербург

Судя по трибунам, хоккей сейчас даже популярнее футбола. Средняя посещаемость Кубка Гагарина – 8 090 человек, РПЛ после рестарта – 6 571 человек.

Например, на матчи ЦСКА – СКА в Москве стабильно приходит больше 10 тысяч при официальной вместимости в 12 300. Максимум РПЛ с Fan ID в Москве – 9 974 человека на ЦСКА – «Зенит», пик после зимней паузы – кубковый матч «Динамо» – «Акрон» (11 364).

Единственное исключение – Санкт-Петербург. На СКА ходит по 12 тысяч человек (полный стадион), на «Зенит» – не менее 15. Правда, билеты на СКА стоят от 2 тысяч рублей (от 700 рублей сразу после старта продаж), а на «Зенит» – в том числе раздают бесплатно.

После тихой футбольной весны громкая и полная хоккейная арена кажется чем-то диковинным. Образовываются даже очереди на вход.

Внутри – тоже куча народу. Повсюду мотивирующе-пугающие лозунги: «Наше имя – ЦСКА, наша цель – победа», военный оркестр, брелоки и кружки с конями и тетрадки с Кириллом Капризовым и Сергеем Андроновым (наверное, их не раскупают, потому что Капризов – в «Миннесоте», а Андронов – в «Локомотиве»).

Особенно приятно все смотрится в чаше стадиона.

Кто приходит на хоккей? Фанаты, которые бойкотируют Fan ID, зрители из других регионов и баскетболисты ЦСКА

Классную атмосферу на СКА – ЦСКА отметили все. И главные тренеры Роман Ротенберг и Сергей Федоров, и обычные болельщики.

Например, Тимофей. Он болеет за футбольный ЦСКА, но уже давно не ходил на «ВЭБ-Арену» и переключился на хоккей.

«Я футбольный болельщик, на хоккей хожу только на плей-офф. Но на футбол не хожу. Принципиально против Fan ID. Последний раз был на секторе еще до ковида, в 2019-м. Бойкотирую матчи РПЛ и хожу на хоккей и Кубок России. Я смотрю РПЛ по телевизору, но у меня девушка хоккеем интересуется, так что стал ходить на КХЛ после ковида, переключился вместо футбола.

Атмосфера на хоккее – сумасшедшая. Все поддерживают, кричат, хлопают. Потрясающе. Тут даже огненнее, чем на чемпионате мира [по футболу]. Там мы сидели за воротами, поддерживали, а все вокруг пиво пили и орешки грызли. А на хоккее – у всех зрителей глаза на арену. Фантастика. На следующий день после старта продажи билеты уже сложно найти. Есть шансы только в первые часы. В футболе такого нет. Да и не будет».

Похожая ситуация у болельщиков ЦСКА Алексея и Александра. Раньше они ездили из Обнинска и на футбол, и на хоккей. Теперь – только на КХЛ.

«В этом году три раза были на хоккее, – говорит Александр. – Ходим на матчи, которые проходят в выходные или в пятницу, потому что ездим на ЦСКА из Калужской области.

Раньше мы преимущественно ходили на футбольный ЦСКА, я на 10-12 матчей за год, коллега – меньше. Но после введения Fan ID мы приостановили походы на футбол. Последний раз ходили в ноябре 2022-го. Но все равно хочется же за кого-то болеть. Теперь будем за местную команду, «Квант» (Обнинск)».

На хоккей собираются не только футбольные фанаты, которые переключились из-за Fan ID. Помогает и спортивное братство. На игру ЦСКА – СКА пришли 5 баскетболистов ЦСКА – собрались после тренировки. Правда, на футбол баскетболисты почему-то не ходят.

– У нас сложилось удобное расписание, получилось прийти, – объясняет капитан ЦСКА Никита Курбанов. – К тому же у ребят сейчас важная стадия плей-офф, очень приятно просто быть здесь и смотреть на такое важное противостояние со СКА. Мы приезжали на прошлый победный матч (4:0), но вообще получается нечасто – базируемся возле «Мегаспорта», немного неудобно добираться. 

– До футбольного ЦСКА удобнее...

– Ну да. Но мне по характеру ближе хоккей. Хотя если будет возможность и время в расписании сходить на футбол, пошел бы.

В отличие от Никиты Курбанова сербский форвард Деян Давидовац ни разу не был на хоккее. И даже не знает правил. 

«Я много слышал про хоккей, – говорит Давидовац Sports.ru. – В России это же самый популярный вид спорта? После футбола? Вот и пришел проверить.

В Сербии смотреть хоккей – не самое привычное занятие, это непопулярный вид спорта. Так что я никогда не был на хоккее. Видел по телевизору какой-то матч НХЛ, но даже не помню какой. 

Не знаю ни одного игрока, слышал, что здесь есть офсайд, как в футболе. Больше ничего не знаю – даже правил. Но слышал про классную атмосферу и неплохих игроков. И пока мне нравится. Много активности, прикольно».

СКА сравнял счет в серии с ЦСКА. Теперь Ротенберг называет дерби «нашей Суперсерией» и уверен, что команды играют не хуже, чем в НХЛ

 Правда, оказалось, что вся активность супердерби с полными трибунами скопилась во втором периоде.

СКА поднял голову после гола Окулова и за 17 секунд перевернул игру. Сначала защитник Степан Фальковский классным дальним броском уложил шайбу в дальнюю девятку. 

А потом ЦСКА совсем растерялся в обороне. Владислав Каменев не смог выбить шайбу у Валентина Зыкова, но Зыков тоже ошибся – раскрутил вратаря, но не попал в ворота с неудобной руки. СКА повезло с отскоком – он прилетел прямо на клюшку Александру Волкову, которому оставалось просто попасть в полупустые ворота.

За минуту до конца второго периода счет превратился из 1:0 в 1:2. Главный тренер СКА Роман Ротенберг был так счастлив, что не мог сдержать себя – и от радости хлопал Волкова по шлему.

Больше таких вольностей Ротенберг себе не позволял. Третий гол СКА он принимал спокойно и уверенно. Потому что система снова заработала.

СКА сравнял счет в серии – 2:2. Так что впереди еще как минимум два матча «нашей Суперсерии». Так дерби СКА – ЦСКА назвал Роман Ротенберг:

– Две сильные команды. Я бы сказал, что это такая Суперсерия. Обе команды играют близко, если не лучше, чем в НХЛ. Это мое честное мнение. Много смотрю игр и думаю, что коллеги согласятся. Здесь очень высокий уровень хоккея. 

Ребята держат уровень, темп, борьбу. Они играют на очень высоком уровне. Это хоккей уровня НХЛ и наша Суперсерия, вывеска.

– СКА – ЦСКА с каким противостоянием НХЛ можно сравнить? С «Детройт» – «Колорадо» 90-х? «Питтсбург» – «Вашингтон»?

– В 90-е был совсем другой хоккей, другие скорости. Хоккей идет вперед семимильными шагами.

Наверное, самые сильные команды НХЛ – «Бостон», «Колорадо», «Тампа». 

А мы стремимся быть не хуже и [даже] лучше за счет нашей работы и дисциплины.

Пока в футболе тотальный Fan ID, на хоккее – полные трибуны. Большая фотоэкскурсия по аренам

Фото: Ярослав Сусов; vk.com/ska; РИА Новости/Владимир Федоренко

17 комментариев

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Block Head
Ответ СержМиранэн
на футболе такие же нормальные ? что-то я ни разу не слышал про околохоккей, в отличие от околофутбола.
Если ты не слышал, это не значит, что его нет)
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СержМиранэн
Ответ александр модов
Непорядок, нужно ввести фан-id срочно, на хоккей же ходят такие же нормальные люди, как и на футбол.
на футболе такие же нормальные ? что-то я ни разу не слышал про околохоккей, в отличие от околофутбола.
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Ярослав Сусов
Автор
Ответ Vadoniy
Выглядит как какая-то заказуха, а "отзыв Тимофея" вызвал сильный рвотный позыв: сразу и чемпионат мира по футболу фуфло (надо же клевать то, чего больше нет), и атмосфера на хоккее невероятная (господи, да в трансляциях с цска гробовая тишина кучу времени, а на приложенном видео про жару на цска арене 20 человек кричать и ещё 20 хлопают), но в то же время против fan id. Про билеты тоже забавно - купить нельзя, но две тысячи снова не дошли до матча. В общем, статья просто дно.
После топ-матчей РПЛ, на которые не доходит даже 10 тысяч человек, разница чувствуется.

На российском футболе с Fan ID совсем не так. Грустно и печально. И даже такие заряды на хоккейной арене ЦСКА выглядят сильно ярче.

Мне визуально показалось, что стадион полный (потому что билет я тоже пытался купить, но не смог). И это видно на фотографии. Хотя по официальным цифрам на сайте КХЛ – 10 тысяч.
+1
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Vadoniy
Выглядит как какая-то заказуха, а "отзыв Тимофея" вызвал сильный рвотный позыв: сразу и чемпионат мира по футболу фуфло (надо же клевать то, чего больше нет), и атмосфера на хоккее невероятная (господи, да в трансляциях с цска гробовая тишина кучу времени, а на приложенном видео про жару на цска арене 20 человек кричать и ещё 20 хлопают), но в то же время против fan id. Про билеты тоже забавно - купить нельзя, но две тысячи снова не дошли до матча. В общем, статья просто дно.
0
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Евгениий
Автор странный. Сравнивает с футболом после введения фан-уйди. При этом сравниваются матчи плей-офф КХЛ и рядовые матчи рпл. С финалом кубка сравнить не хочет автор?
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zenitchyk
Ответ Андрей Балабаев
Там такая система что если покупаешь сразу после появления билетов то намного дешевле. На 5 матч самый дешёвый во вторник 750 стоил. Мне это самому не нравится, но вот так сделали.
так сразу после появления их не купить. никто и никогда не знает, когда выложат. клуб не делает вывеску. типа тебе ннада, ты и мониторь. вот такое отношение к болелам.
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zenitchyk
Ответ Андрей Балабаев
С чего взяли что билеты на Ска от 2 тысяч? Чем выше стадия-тем дороже, что логично. Но даже на полуфинал можно меньше чем за тысячу сходить.
нельзя
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zenitchyk
Ответ amadeus_amadeus
Не стоят билеты на СКА от двух тысяч Минимальные 850
стоят. и стоЯт. поэтому и ходит желания нет за такое бабло. и это всего лишь какой-то полуфинал. а что будет с ценами в финале страшно представить.
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Evgeny Trifonov
Ответ Эразм
Да ладно! Официальная статистика говорит, что средняя посещаемость регулярного сезона составляет пять с половиной тысяч зрителей (это 0,0005% населения страны) и чуть более 60% заполняемости арен.
Всё так.Отсутствие хороших, больших арен в регионах где любят хоккей Нижний и Новосибирск, плюс присутствие в лиге клоунского Куньлуня существенно снижают это статистику
+4
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Андрей Балабаев
Ответ Ярослав Сусов
Вчера вечером и сегодня утром заходил на сайт, чтобы посмотреть билеты. Самый дешевый – 1950 рублей
Там такая система что если покупаешь сразу после появления билетов то намного дешевле. На 5 матч самый дешёвый во вторник 750 стоил. Мне это самому не нравится, но вот так сделали.
+1
-1
0
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amadeus_amadeus
Не стоят билеты на СКА от двух тысяч
Минимальные 850
0
-2
-2
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Ярослав Сусов
Автор
Ответ Андрей Балабаев
С чего взяли что билеты на Ска от 2 тысяч? Чем выше стадия-тем дороже, что логично. Но даже на полуфинал можно меньше чем за тысячу сходить.
Вчера вечером и сегодня утром заходил на сайт, чтобы посмотреть билеты. Самый дешевый – 1950 рублей
+7
0
+7
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Андрей Балабаев
С чего взяли что билеты на Ска от 2 тысяч? Чем выше стадия-тем дороже, что логично. Но даже на полуфинал можно меньше чем за тысячу сходить.
+1
-3
-2
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Варлампий Варлампий
на этот раз серию возьмет Йозе Марино, а президент наградит его орденом за заслуги перед отечеством
+1
-2
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Эразм
Да ладно!
Официальная статистика говорит, что средняя посещаемость регулярного сезона составляет пять с половиной тысяч зрителей (это 0,0005% населения страны) и чуть более 60% заполняемости арен.
+4
-2
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александр модов
Непорядок, нужно ввести фан-id срочно, на хоккей же ходят такие же нормальные люди, как и на футбол.
+11
-1
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Михаил Дворников
Лол, «не хожу на сектор с 2019, потому что введи фан-id в 2022»
Поищете еще оракулов, пожалуйста
+7
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