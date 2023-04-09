17 комментариев

Репортаж Ярослава Сусова с матча ЦСКА – СКА, где нет Fan ID.

ЦСКА – СКА – главное дерби российского хоккея.

Здесь деньги и административный ресурс. Вице-президент Федерации хоккея и тренер сборной. И вечное соперничество в финале Запада – с сезона-2014/15 только раз там не было пары ЦСКА – СКА.

В этом сезоне команды Федорова и Ротенберга тоже хороши. Они – лидеры по очкам в регулярке, строят чемпионски системы и привлекают в плей-офф больше 10 тысяч человек на трибуны.

Этой весной на хоккей ходит больше людей, чем на футбол. Исключение – Санкт-Петербург

Судя по трибунам, хоккей сейчас даже популярнее футбола. Средняя посещаемость Кубка Гагарина – 8 090 человек, РПЛ после рестарта – 6 571 человек.

Например, на матчи ЦСКА – СКА в Москве стабильно приходит больше 10 тысяч при официальной вместимости в 12 300. Максимум РПЛ с Fan ID в Москве – 9 974 человека на ЦСКА – «Зенит», пик после зимней паузы – кубковый матч «Динамо» – «Акрон» (11 364).

Единственное исключение – Санкт-Петербург. На СКА ходит по 12 тысяч человек (полный стадион), на «Зенит» – не менее 15. Правда, билеты на СКА стоят от 2 тысяч рублей (от 700 рублей сразу после старта продаж), а на «Зенит» – в том числе раздают бесплатно.

После тихой футбольной весны громкая и полная хоккейная арена кажется чем-то диковинным. Образовываются даже очереди на вход.

Внутри – тоже куча народу. Повсюду мотивирующе-пугающие лозунги: «Наше имя – ЦСКА, наша цель – победа», военный оркестр, брелоки и кружки с конями и тетрадки с Кириллом Капризовым и Сергеем Андроновым (наверное, их не раскупают, потому что Капризов – в «Миннесоте», а Андронов – в «Локомотиве»).

Особенно приятно все смотрится в чаше стадиона.

Кто приходит на хоккей? Фанаты, которые бойкотируют Fan ID, зрители из других регионов и баскетболисты ЦСКА

Классную атмосферу на СКА – ЦСКА отметили все. И главные тренеры Роман Ротенберг и Сергей Федоров, и обычные болельщики.

Например, Тимофей. Он болеет за футбольный ЦСКА, но уже давно не ходил на «ВЭБ-Арену» и переключился на хоккей.

«Я футбольный болельщик, на хоккей хожу только на плей-офф. Но на футбол не хожу. Принципиально против Fan ID. Последний раз был на секторе еще до ковида, в 2019-м. Бойкотирую матчи РПЛ и хожу на хоккей и Кубок России. Я смотрю РПЛ по телевизору, но у меня девушка хоккеем интересуется, так что стал ходить на КХЛ после ковида, переключился вместо футбола.

Атмосфера на хоккее – сумасшедшая. Все поддерживают, кричат, хлопают. Потрясающе. Тут даже огненнее, чем на чемпионате мира [по футболу]. Там мы сидели за воротами, поддерживали, а все вокруг пиво пили и орешки грызли. А на хоккее – у всех зрителей глаза на арену. Фантастика. На следующий день после старта продажи билеты уже сложно найти. Есть шансы только в первые часы. В футболе такого нет. Да и не будет».

Похожая ситуация у болельщиков ЦСКА Алексея и Александра. Раньше они ездили из Обнинска и на футбол, и на хоккей. Теперь – только на КХЛ.

«В этом году три раза были на хоккее, – говорит Александр. – Ходим на матчи, которые проходят в выходные или в пятницу, потому что ездим на ЦСКА из Калужской области.

Раньше мы преимущественно ходили на футбольный ЦСКА, я на 10-12 матчей за год, коллега – меньше. Но после введения Fan ID мы приостановили походы на футбол. Последний раз ходили в ноябре 2022-го. Но все равно хочется же за кого-то болеть. Теперь будем за местную команду, «Квант» (Обнинск)».

На хоккей собираются не только футбольные фанаты, которые переключились из-за Fan ID. Помогает и спортивное братство. На игру ЦСКА – СКА пришли 5 баскетболистов ЦСКА – собрались после тренировки. Правда, на футбол баскетболисты почему-то не ходят.

– У нас сложилось удобное расписание, получилось прийти, – объясняет капитан ЦСКА Никита Курбанов. – К тому же у ребят сейчас важная стадия плей-офф, очень приятно просто быть здесь и смотреть на такое важное противостояние со СКА. Мы приезжали на прошлый победный матч (4:0), но вообще получается нечасто – базируемся возле «Мегаспорта», немного неудобно добираться.

– До футбольного ЦСКА удобнее...

– Ну да. Но мне по характеру ближе хоккей. Хотя если будет возможность и время в расписании сходить на футбол, пошел бы.

В отличие от Никиты Курбанова сербский форвард Деян Давидовац ни разу не был на хоккее. И даже не знает правил.

«Я много слышал про хоккей, – говорит Давидовац Sports.ru. – В России это же самый популярный вид спорта? После футбола? Вот и пришел проверить.

В Сербии смотреть хоккей – не самое привычное занятие, это непопулярный вид спорта. Так что я никогда не был на хоккее. Видел по телевизору какой-то матч НХЛ, но даже не помню какой.

Не знаю ни одного игрока, слышал, что здесь есть офсайд, как в футболе. Больше ничего не знаю – даже правил. Но слышал про классную атмосферу и неплохих игроков. И пока мне нравится. Много активности, прикольно».

СКА сравнял счет в серии с ЦСКА. Теперь Ротенберг называет дерби «нашей Суперсерией» и уверен, что команды играют не хуже, чем в НХЛ

Правда, оказалось, что вся активность супердерби с полными трибунами скопилась во втором периоде.

СКА поднял голову после гола Окулова и за 17 секунд перевернул игру. Сначала защитник Степан Фальковский классным дальним броском уложил шайбу в дальнюю девятку.

А потом ЦСКА совсем растерялся в обороне. Владислав Каменев не смог выбить шайбу у Валентина Зыкова, но Зыков тоже ошибся – раскрутил вратаря, но не попал в ворота с неудобной руки. СКА повезло с отскоком – он прилетел прямо на клюшку Александру Волкову, которому оставалось просто попасть в полупустые ворота.

За минуту до конца второго периода счет превратился из 1:0 в 1:2. Главный тренер СКА Роман Ротенберг был так счастлив, что не мог сдержать себя – и от радости хлопал Волкова по шлему.

Больше таких вольностей Ротенберг себе не позволял. Третий гол СКА он принимал спокойно и уверенно. Потому что система снова заработала.

СКА сравнял счет в серии – 2:2. Так что впереди еще как минимум два матча «нашей Суперсерии». Так дерби СКА – ЦСКА назвал Роман Ротенберг:

– Две сильные команды. Я бы сказал, что это такая Суперсерия. Обе команды играют близко, если не лучше, чем в НХЛ. Это мое честное мнение. Много смотрю игр и думаю, что коллеги согласятся. Здесь очень высокий уровень хоккея.

Ребята держат уровень, темп, борьбу. Они играют на очень высоком уровне. Это хоккей уровня НХЛ и наша Суперсерия, вывеска.

– СКА – ЦСКА с каким противостоянием НХЛ можно сравнить? С «Детройт» – «Колорадо» 90-х? «Питтсбург» – «Вашингтон»?

– В 90-е был совсем другой хоккей, другие скорости. Хоккей идет вперед семимильными шагами.

Наверное, самые сильные команды НХЛ – «Бостон», «Колорадо», «Тампа».

А мы стремимся быть не хуже и [даже] лучше за счет нашей работы и дисциплины.

Пока в футболе тотальный Fan ID, на хоккее – полные трибуны. Большая фотоэкскурсия по аренам

Фото: Ярослав Сусов; vk.com/ska; РИА Новости/Владимир Федоренко