Расшифровка: за что ФИФА забанила российский футбол? В суде была реальная битва (счет 2:1)

Разбор Ярослава Сусова.

10 января главный спортивный суд мира – CAS в Лозанне – опубликовал главный документ года для российского футбола – полный текст решения о недопуске российских команд к международным соревнованиям (от стыков ЧМ-2022 и женского Евро-2022 до Лиги чемпионов и квалификации Евро-2024).

Решение принято еще летом, но все аргументы сторон и полные объяснения суда появились только сейчас.

Оказывается, причины отстранения кроются не в самом 24 февраля, а в его последствиях, отказе других сборных, особой роли футбола (и склонности к расизму и национализму) и юридических тонкостях устава ФИФА.

Почему РФС решил судиться с ФИФА?

Потому что других легальных путей для возвращения сборной России и клубов в лучшие турниры не было.

Сборную России 28 февраля 2022 года отстранило Бюро ФИФА, укороченная версия Совета ФИФА – главного исполнительного органа организации, который может выносить ключевые решения. Ни в ФИФА, ни в УЕФА нет внутренних каналов, чтобы обжаловать вердикты, особенно такого уровня. А CAS – главный судебный центр мирового спорта, если где-то и спорить, то в Лозанне.

Но и суд ограничен в принятии решений. Он мог рассмотреть вердикт ФИФА и проверить, могла ли федерация отстранять сборную России и клубы. Если нет – решение бы отменили (и допустили бы Россию), если наказание слишком жестокое – его бы поменяли.

На что рассчитывал РФС в эпоху тотальных санкций? Все аргументы

Защиту строили на нескольких тезисах. Вот аргументы за отмену решения:

• ФИФА юридически не могла выносить такое решение

Как отметила в суде российская сторона, Бюро ФИФА, отстранившее РФС, может выносить такое решение только в случае форс-мажора. Но, по версии представителей РФС, 28 февраля форс-мажора не было, потому что:

1. Конфликт России и Украины длится с 2014 года, сборные и клубы уже почти 9 лет разводят в соревнованиях, эскалация напряженности между двумя странами не может считаться новым аргументом для отстранения;

2. Форс-мажор – невозможность выполнять обязательства (проводить матчи). ФИФА могла организовать игры на нейтральном поле или без зрителей, но не сделала этого.

Логика российской стороны: если форс-мажора не было, решение должно быть отменено, потому что принято нелегитимно неуполномоченным органом.

• ФИФА и УЕФА наказали Россию, но не заслушали ее доказательств

Второй тезис – ФИФА 28 февраля отстранила Россию в одностороннем порядке, не заслушав ответных доказательств.

Российская сторона отметила, что решение ФИФА – дисциплинарное (наложение санкции за нарушение) и что его можно трактовать как наказание за то, чего РФС и сборная России не совершали.

В дисциплинарном деле ФИФА обязана заслушать вторую сторону, но РФС просто уведомили и даже не дали права защититься.

В суде ФИФА настаивала, что это не дисциплинарное, а административное решение – которое действительно может повлечь негативные последствия в России, но необходимо для разрешения проблем ФИФА.

• Решение было политически мотивированным

По версии российской защиты, ФИФА нарушила политический нейтралитет, потому что находилась под давлением федераций футбола Польши, Швеции и Чехии (которые должны быть независимы от политического вмешательства по уставу ФИФА).

• Раньше решения об отстранении сборных принимались на основе резолюции ООН или трибунала. Сейчас этого не было

Российская сторона ссылается на два примера: в 1948 году немецкие спортсмены пропустили Олимпийские игры из-за решения нюрнбергского трибунала, а Югославия была отстранена от Евро-1992 после резолюции Совбеза ООН.

В 2022-м таких санкций от ООН или суда для отстранения сборной России не было. Единственный подобный документ – резолюция МОК (Международного олимпийского комитета) от 28 февраля, которая рекомендует международным спортивным федерациям не приглашать на турниры атлетов из России и Беларуси.

По версии российской стороны, рекомендация МОК не могла считаться необходимым документом для отстранения, а логике ФИФА противоречит еще и неотстранение Беларуси.

Аргументы России за изменение решения:

• Наказание слишком суровое

Даже если ФИФА и могла принимать такое решение, то наказание непропорционально. Отстранение от соревнований влияет не только на сборную, но еще и на клубы, баллы в таблице коэффициентов УЕФА, призовые деньги и мотивацию спортсменов.

То есть РФС не понимает, почему нужно было отстранять сборную России, а не играть на нейтральных полях или без зрителей (как это было указано в предыдущем решении ФИФА 25 февраля).

• Другие федерации допустили российских спортсменов, а ФИФА – нет

Еще один аргумент – решения других федераций. Несмотря на рекомендации МОК, Европейская федерация настольного тенниса и Международная федерация санного спорта допустили российских спортсменов.

Теннисные федерации WTA и ATP отменили рейтинговые очки на Уимблдоне из-за неприглашения россиян, а на остальных индивидуальных турнирах все как обычно (просто нет российского флага).

Почему суд поддержал ФИФА?

CAS выслушал аргументы представителей РФС, а также ФИФА и УЕФА (ответчиков по делу). Суд признал решение ФИФА административным (а не дисциплинарным, как настаивал РФС), а это значит, что CAS может вмешаться, только если найдет явную и грубую ошибку. В ином случае у ФИФА есть автономия на принятие решений.

Как постановил суд, ФИФА имела право отстранять российские команды, а в самом решении нет явной непропорциональности. Повлиять на него CAS не может.

Так что ни отменять, ни изменять решение ФИФА не будет.

Вот аргументы:

1. ФИФА может отстранять РФС, хотя сам российский футбол ничего не нарушил

РФС не нарушил регламент или устав ФИФА, поэтому нельзя говорить (как это делала российская сторона), что отстранение – это наказание за какое-либо деяние или скрытое дисциплинарное дело. Решение ФИФА трактуется как административное – для управления организацией и проведения соревнований.

Суд постановил, что ФИФА могла принимать такие решения из-за форс-мажорных обстоятельств.

Причем под форс-мажором понимаются не боевые действия, а их беспрецедентные последствия: реакция мирового спортивного сообщества, санкции, закрытие воздушных пространств, неопределенность масштабов и продолжительности конфликта, отказ по меньшей мере трех стран играть с Россией. Грубо говоря, ФИФА настаивает, что не знала, как еще решать логистические, политические и прочие ребусы, когда все постоянно менялось и ужесточалось.

2. Решение ФИФА негативно повлияет на РФС, но это необходимо для проведения чемпионата мира

CAS признал, что решения ФИФА принесут неблагоприятные последствия для РФС, российских футболистов, клубов и сборной, хоть РФС и не несет ответственности за все, что привело к отстранению.

Однако большая часть комиссии считает, что в обстоятельствах 28 февраля (и позже) участие России чрезвычайно усложнило бы или сделало невозможным проведение ЧМ-2022.

Само присутствие российских команд (в отличие от отдельных российских спортсменов, как в теннисе) может вызвать протесты, которые перерастут в насилие, отмечается в полном решении CAS. Объяснение: в футболе, в отличие от других видов спорта, годами возникают крупные инциденты на почве национализма, расизма или религиозных различий. Поэтому суд придерживается экспертизы ФИФА касательно рисков безопасности.

3. Решение ФИФА может казаться политическим, но суд убежден: причины – не политические

Суд рассматривал решение об отстранении РФС и, так как потенциальные нарушения устава ФИФА другими национальными федерациями не имеют прямого отношения к делу, не разбирал, основаны ли позиции Польши, Швеции и Чехии на политических убеждениях (как того требовала российская сторона). По регламенту ФИФА календарь матчей обязателен для футбольных федераций и лиг, политически мотивированный отказ от него может быть рассмотрен в отдельном процессе внутри ФИФА. Такого процесса не было.

Да, ФИФА учитывала позиции Швеции, Польши и Чехии, но отмечает, что их отказ далеко не единственный фактор, повлиявший на решение. Как написано в документах СAS, ФИФА доказала, что оценивала все последствия и не придерживалась конкретной политической позиции.

Суд согласен, что решение ФИФА может выглядеть политически мотивированным, но, как отмечается в документе, избежать этого эффекта было невозможно.

4. Сторона РФС не предоставила прецедента в свою защиту: почему Россию нужно было оставить в отборе ЧМ

Примеры предыдущих глобальных конфликтов (вокруг режима Башара Асада в Сирии или Крыма-2014) не вызывали такой мощной глобальной реакции.

Суд не счел полезным для дела сравнения подходов ФИФА и других спортивных федераций: как отмечено в мотивировочной части, у других видов спорта нет такого глобального влияния, как у футбола, также отличаются правила и уставные документы и факторы, которые учитывались при принятии решения.

Суд принял доводы ФИФА относительно сравнения с Беларусью – ее не отстранили, поскольку 28 февраля 2022 года сборная уже выбыла из отбора ЧМ-2022 (про Евро-2024 и еврокубки ничего не сказано).

Россия проиграла из-за британских судей? Нет, процесс шел тяжело (2:1)

Шансов отменить решение ФИФА изначально было немного, но РФС зацепился за минимальную вероятность хоть как-то повлиять на ситуацию.

В одном из ключевых пунктов полного текста коллегия объясняет, что отдельные доказательства РФС были аргументированными и логичными, но не учитывали положение ФИФА перед ее флагманским турниром.

По тексту дела кажется, что РФС не хватило нескольких важных пунктов.

Российская сторона объясняла, что для бана сборной необходимы серьезные внешние документы вроде резолюции ООН и что впервые в истории одну из сторон военного конфликта отстраняют от соревнований. В то же время ФИФА настаивала, что и такого широкого осуждения и других видов реакций прежде тоже не встречалось. Суд хотел услышать пример, когда при похожем конфликте и реакции (запрет перелетов, санкции, отказы соперников) сборная продолжила играть.

Похожая ситуация – с финансовыми и репутационными потерями российского футбола. Суд признал, что РФС не виноват в произошедшем, но столкнется с негативными последствиями отстранения. Однако, судя по тексту CAS, РФС не привел конкретных расчетов финансовых и репутационных потерь – кроме неучастия в чемпионате мира.

В целом процесс сложился для РФС неожиданно хорошо. Дело в том, что многие пункты вердикта принимались не единогласно, а только большинством голосов (2:1). Значит, кто-то из судей часто занимал не сторону ФИФА и УЕФА, а сторону РФС.

Решение не в пользу России приняли судьи Майкл Джей Белофф (Великобритания), Джеффри Бенц (Великобритания-США) и Линн О’Лири (Великобритания). Однако не надо искать заговоров на основе национальности – выбор судей зависит от участвующих сторон.

Россия первой выбрала судью Джеффри Бенца (он входил в состав комиссии, которая допустила Камилу Валиеву до личного турнира на Олимпиаде-2022, бывший фигурист и промоутер боев). ФИФА и УЕФА выбрали британца Майкла Джей Белоффа. Судьи из комиссии, согласно правилам CAS, сами выбирают председателя. Британец от ФИФА и американо-британец от РФС выбрали британку, с которой проще говорить на одном языке.

Все, это конец? Протесты невозможны?

Единственный способ продолжить борьбу – подать жалобу в федеральный суд Швейцарии. Но есть ряд неразрешимых проблем.

Этот суд не проверяет суть решения, а смотрит, не нарушены ли процессуальные нормы. Возможные причины обжалования: незаконный состав арбитров, нарушено право сторон быть заслушанными, суд не принял никакого решения (или вышел за установленные рамки) или нарушил публичный порядок заседания.

CAS точно соответствовал четырем из пяти пунктов, по которым можно обжаловать решение. Единственная расплывчатая формулировка – публичный порядок заседания (скорее всего, оспорить его не получится). Но даже если и получится, CAS просто отменит решение и будет рассматривать все заново с теми же вводными – и примет то же решение еще раз.

В понедельник, 23 января, «Матч ТВ» сообщил, что клубы РПЛ все-таки намерены подать апелляцию в федеральный суд Швейцарии. «​​Клубы намерены указать, что арбитры CAS не рассмотрели вопрос дискриминации футболистов по политическим, религиозным, расовым или иным причинам», – отмечает источник.

Что теперь делать?

Дело сборной России уже решено. Дальше подавать жалобы явно бессмысленно. Пока не будет существенного изменения обстоятельств.

CAS подчеркивает позицию ФИФА: никто не запретил РФС вести футбольную деятельность в России. А отстранение от международных турниров в решении названо временным.

Правда, насколько временным – никто не понимает.

Во вторник, 24 января, должна состояться первая встреча РФС и УЕФА по поводу потенциального возвращения клубов и сборной. Россию представят генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и президент РПЛ Александр Алаев.

Ждем новостей.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin, Harold Cunningham, Laurence Griffiths; РИА Новости/Алексей Даничев, Павел Бедняков, Алексей Филиппов