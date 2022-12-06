Не только Тимур Журавель посетит все матчи ЧМ-2022. Мы нашли блогеров, которых власти Катара привезли со всего мира

Ярослав Сусов узнал мотивы и детали.

Книга рекордов Гиннеса отказалась регистрировать потенциальный рекорд Тимура Журавеля, который намерен посетить все матчи чемпионата мира по футболу.

Но Журавель не единственный, кто принял такой вызов. Похожую цель преследуют еще минимум пять блогеров. И мы с ними пообщались, чтобы узнать мотивы.

Все 64 матча? Почему так не делали раньше?

Чемпионат мира в Катаре – самый удобный в истории с точки зрения логистики.

Официально турнир проходит в пяти городах: Доха, Аль-Вакра, Аль-Хор, Аль-Райян и Лусаил, но реально – в двух с половиной. Аль-Вакра и Аль-Райян – пригороды Дохи, Аль-Хор – в 35 километрах от Дохи, Лусаил – город, построенный с нуля на границе Дохи.

Катар и так очень небольшой по размеру. Вся страна как Кабардино-Балкария, в четыре раза меньше Московской области и в 10 – Волгоградской. Почти вся жизнь сосредоточена на 50 километрах восточного побережья. Тут живет 85% населения (2,2 из 2,7 млн человек) и находятся все восемь стадионов. Остальная часть полуострова – пустыня с верблюжьими и лошадиными фермами.

В такой компактной стране отметиться на всех стадионах можно за пару часов. Посетить все-все матчи – возможно, пусть и непросто. Приходится уходить заранее, до конца игры.

Кто еще выполняет челлендж? Голландец из «433», саудовский влогер, болельщица «Сан-Паулу» и инфлюэнсеры из Англии и Мексики

Вы рассказывали про челлендж комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля. Пока Тимур справляется – у него 60 матчей из 60. Но у него есть конкуренты.

Другая группа мчащихся на все матчи – пять блогеров из пяти стран с разных точек Земли.

Их челлендж спродюсирован правительством Катара. В сентябре Верховный комитет Катара по проведению и наследию (по сути, оргкомитет ЧМ-2022) организовал конкурс Every Beautiful Game.

Участники должны были подать заявку с 21 по 30 сентября. Главные условия: старше 21 года, уметь работать в кадре, активно вести соцсети с большим количеством подписчиков, хорошо говорить на английском, быть хорошо подготовленным физически (например, ходить больше 15 километров в день), быть вакцинированным от ковида.

Победитель передавал организаторам ЧМ право снимать себя в любой момент во время выполнения челленджа и бессрочно использовать эти кадры. А также обязался не раскрывать конфиденциальную информацию о Катаре, брал на себя риски заражения ковидом. Еще нельзя ничего рекламировать у себя в соцсетях, пока идет чемпионат мира.

За это – билеты на все матчи ЧМ-2022, обратный билет из Катара, месяц в гостинице в Дохе, еда (никакого алкоголя!) и бесплатный транспорт в городе.

В итоге отобрали пять блогеров – Бена Блэка из Англии, Габи Мартинс из Бразилии, Осама Марва из Саудовской Аравии, Мерседес Роа из Мексики и Рубена Слота из Нидерландов.

Четверо еще до чемпионата мира были популярными блогерами в тиктоке, ютубе или инстаграме. Исключение – Рубен Слот из Нидерландов, у него всего пять тысяч подписчиков. Дело в том, что Рубен – администратор футбольного паблика «433» на 56 млн человек.

Рубена, Бена и Мерседес я встретил случайно. Перед матчем Бразилии и Хорватии они стояли с бразильскими болельщиками в очереди в метро. Оказалось, это их первый выход в город за пределы стадионов.

«Мы познакомились тут, на чемпионате мира, и стали друзьями, – говорит Рубен Слот. – Мы все вместе ездим на матчи, живем в отеле в районе West Bay, в центре Дохи, и садимся на одни и те же места рядом на стадионе. Хотелось бы, конечно, добираться на матчи на вертолете, но мы ездим на минивэне с водителем. Сейчас вот зашли в метро. Впервые за 20 дней в Дохе».

Рубену – 24, у него прическа бразильца Роналдо. Сделать ее пришлось, потому что Слот проиграл спор англичанину Бену Блэку. Рубен не отрывается от телефона во время разговора: либо снимает происходящее, либо выкладывает в соцсети.

«Я голландец, работаю в «433», – продолжает Рубен. – Футбол – вся моя жизнь. Из-за работы в «433» постоянно хожу на матчи, люблю спорт, подрабатываю в олимпийской сборной Нидерландов, веду их соцсети. Так что я все время занят и погружен в спортивный контент.

Если честно, здесь вообще нет времени думать и анализировать наш опыт. Все, что делаю – сижу в минивэне, пока еду с матча на матч, выкладываю посты и хожу на матчи. Мы нигде не были, кроме автобуса и стадионов. После 1/8 финала выпали два дня отдыха. Получилось немного немного перевести дух. Я два дня просидел в бассейне. Отдыхал.

Мне больше всего понравился стадион «Лусаил», очень большой. Столько фанатов, такая поддержка! Рейтинг стадионов делать не буду – на это нужно время подумать, у меня его нет. Единственная неприятность, с которой столкнулись – высокие лежачие полицейские у стадиона «Эдьюкейшн Сити». Бам-бам! Пару раз пришлось бежать до стадиона, чтобы успеть на параллельный матч. Когда мы ехали на матч Камерун – Бразилия, повернули не в ту сторону. Из-за этого чуть не опоздали».

Рядом с ним идет Бен Блэк, англичанин из Лондона. Он тоже выиграл в конкурсе Every Beautiful Game. Но и до него был знаменитостью. Бен снимал видео с Неймаром, Мбаппе, Кейном, Фоденом, Доннаруммой, Кака и Роберто Карлосом. В основном – футбольные челленджи.

«Я – блогер, снимаю футбольные видео в ютубе и все такое. Я не учился в университете, закончил школу – и с тех пор занимаюсь блогом, – говорит Бен Sports.ru. – Мне 24, я живу в Лондоне и поддерживаю сборную Англии. До этого я никогда не был на чемпионатах мира, а теперь я на каждой игре! Ну, сумасшествие же.

Я выиграл конкурс. Приз – просто мечта: посетить каждый матч чемпионата мира. Моя жизнь – мечта. Это невозможно на любом другом чемпионате мира. С ЧМ-2026 формат расширят, будет 48 команд, так просто не получится. Такой шанс у меня в первый и последний раз в жизни. Самый восторг – от игры Саудовской Аравии и Аргентины. Это был исторический матч для Саудовской Аравии. Да и атмосфера – просто вау.

В России тоже есть человек, который пытается посетить все матчи? Ну что ж, удачи ему. Это круто! Надеюсь, у него получится».

Ребята встречались с Дэвидом Бэкхемом, сидели рядом с Кафу, Роналдом де Буром и Али Аль-Хабси на матче Аргентина – Австралия и пока успевают на все-все игры. Заскочили даже на бразильский карнавал перед матчем с Хорватией.

В занятый бразильцами бар 900 Park не приехали только Осси Марваба, саудовский блогер, снимающий влоги и челленджи в стиле Влада А4 (5,7 млн подписчиков на ютубе), и бразильянка Габи Маритенс, болельщица «Сан-Паулу», которая делает видео в инстаграме (107 тысяч подписчиков).

Зато с Рубеном и Беном была пятая участница – Мерседес Роа из Мехико. Она снимала видео про футбольный фристайл в море, на пляже, на коробке и большом стадионе, а теперь выкладывает видео из Катара. По словам Роа, она не участвовала в конкурсе, ее просто пригласили приехать и пиарить чемпионат мира.

«Меня позвали, потому что я – футбольный инфлюэнсер, – говорит Мерседес. – Мне дали билеты на все матчи, отель и самолет. Я ни за что не плачу, но и мне не платят никакой зарплаты или чего-то такого. Меня спросили в Верховном комитете Катара по проведению и наследию, интересно ли было бы сходить на все матчи чемпионата мира. Ответила: «Вы что, шутите? Конечно! Да я же была рождена для этого!»

Мне нравится снимать и выкладывать все. До чемпионата мира у меня было 7,7 млн подписчиков в тиктоке и 440 тысяч в инстаграме. Теперь 7,9 млн в тиктоке и 455 тысяч в инстаграме.

Я завела блог два года назад и делаю футбольный контент. Мне нравится все, что связано с футболом. У нас в Мексике футбол очень сильно любят. В детстве я тоже хотела стать футболисткой, но стала блогером. И не жалею. Люди благодарят за контент, говорят, что хотят быть такими же. Это невероятно приятно.

Когда играли по 4 матча в день, было сложно: встаешь, проверяешь соцсети, постишь что-нибудь, завтракаешь и бегом на матч, потом еще один матч, еще один – и еще один. Все время матчи. Сейчас мы вообще впервые попали куда-то кроме футбола – сходили на бразильскую вечеринку и едем на матч на метро.

Самое тяжелое время – третий тур группового этапа. Это было невозможно! Четыре дня почти без сна – лишь по 3 часа за ночь. В Мехико на девять часов меньше, чем в Катаре. Так что после матчей как раз самое время постить видео, разговаривать с родителями и все такое. А потом падаешь спать – и снова то же самое.

Сейчас уже гораздо легче. С двумя матчами в день есть время насладиться атмосферой, потусить с болельщиками. Теперь хочется больше. Становишься зависимым, хочется, чтобы это не заканчивалось».