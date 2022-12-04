«Это эйфория, круче оргазма». Марокканцы наслаждаются сказкой на ЧМ – и арабским братством

Репортаж Ярослава Сусова.

Уже после 1/8 финала с Испанией марокканцы стали открытием чемпионата мира. Победу аутсайдеров по пенальти праздновали во всем мире: барабаны в Барселоне, беспорядки в Брюсселе, дымовые шашки в Гранаде.

Главный тренер Марокко Валид Реграги сразу стал рассуждать о дискриминации африканских тренеров:

«Возможно, стоит спросить у европейских клубов: «Почему вы не нанимаете тренеров-арабов?» Считаю, сейчас невозможно представить, чтобы «Манчестер Сити» или «Барселона» наняли арабского тренера. Они даже не думают об этом, как будто мы недостойны. Будто мы невежественны в футболе или не способны на такую задачу. Однако в истории бывают моменты, которые заставляют людей передумать. Представители арабской и африканской культур должны показать, что мы готовы».

Хотя главное все же осталось за кадром. Победы Марокко объединили все арабские и африканские страны.

Эмир Катара праздновал победу Марокко на Хорватией на трибуне.

Король Марокко Мохаммед VI приехал в центр Рабата в форме сборной и радовался с народом (хоть и из машины), а потом получил поздравления от президентов Палестины и Габона и принца Иордании. После победы Марокко хэштег с названием страны в твиттере использовали в 2 миллионах постов.

Алжирец Рияд Марез сказал, что все африканцы и арабы гордятся Марокко, и он будет болеть за Марокко, несмотря на друзей в сборной Португалии.

Все арабы теперь за Марокко вместо Роналду. Марокканцы пытались пролезть на матч с Португалией без билетов

Очень сильно изменился предматчевый пейзаж. Раньше на любом матче Португалии большинство болельщиков приходили в футболках Криштиану Роналду: почти без португальцев, в основном индусы, палестинцы и иорданцы.

Конечно, за Криштиану все еще болеют. В том числе десятки китайцев и Раван с Мурадом из Казахстана.

«Я приехал из Алматы, а отец – из Талдыкоргана, – рассказывает Раван. – Мы раньше не были на чемпионатах мира. У нас на работе в строительной компании шеф решил отправить шестерых самых достойных сотрудников в Катар. Так что попадаем на два матча. Мы ходили на игру Бразилия – Хорватия, болели за хорватов.

Сейчас болеем за Португалию. Потому что у Роналду есть все титулы, кроме чемпионата мира. Пусть он выиграет. Мы знаем, что он в заапсе. Но если игра будет скадываться не очень удачно в первом тайме, он выйдет во втором. Хотя и без него неплохо сыграли в прошлом матче».

Представители арабских стран теперь массово – за Марокко . Болельщики закупаются футболками и шапками и гуляют так, укутавшись во флаги Ливии, Туниса, Ирака, Ливана, ОАЭ и Палестины. Они часто не знают игроков сборной Марокко, но поддерживают эту команду – как братьев-арабов.

Другая категория болельщиков – марокканские мигранты. Многие (как и в сборной Марокко) уехали из страны в детстве или родились уже в Европе или Америке, но теперь болеют за родную страну на чемпионате мира.

«Я из Лас-Вегаса, – рассказывает Алекс. – Родился в Марокко, но уехал 40 лет назад. Поехал учиться, но так и не вернулся. И теперь занимаюсь бизнесом в Америке.

Приезжал на чемпионат мира в России в 2018-м, там мы проиграли Португалии 0:1. Теперь будем мстить. В Катаре болею и за Марокко, и за США. На поездку в Катар потратил 20 тысяч долларов (1,25 миллиона рублей). Да, 20 тысяч на самолет, гостиницу и билеты на три матча: Бразилия – Корея, Марокко – Испания и Марокко – Португалия».

У марокканцев уже перед матчем максимально позитивный настрой. Они, конечно, не сходят с ума от радости раньше времени, но все же – изначально уровень счастья высок. Потому что сборная уже превзошла все ожидания.

«Мы уже и так очень гордимся сборной, – говорит Анес из Касабланки. – Никогда еще арабская сборная не выходила в полуфинал чемпионата мира. Это правда, что билетов на матч не найти, все только на черном рынке у перекупщиков. Мы потратили по 1000 евро (66 тысяч рублей) на билеты. Пришли утром перед игрой на стадион, искали через интернет, у кого можно купить, и нашли.

Для нас главным было просто попасть на чемпионат мира, а потом – в плей-офф. Теперь почему бы не помечтать о победе на турнире? Вам это кажется странным? Ну, Хорватия, которая проиграла Марокко, выбила Бразилию. А почему не мы? Мы тоже можем попасть в финал .

Валид Реграги проделал большую работу, мы в нем уверены, он выигрывал африканскую Лигу чемпионов. И его слова про арабских тренеров в Европе – чистая правда. Африканские и арабские игроки не так высоко ценятся как европейцы».

Африканцы понимали, что матч с Португалией – исторический вне зависимости от результата.

«Мы столкнулись с давкой марокканцев на входе, – продолжают казахстанцы Раван и Мурад. – Было тяжеловато проходить. Марокканцы хотели быстрее всех попасть на матч, не проходя контроль. Может, у них билетов не было? На входе многие ищут билеты. Полиция выставила щиты, минут 15 никого не пропускали, а потом подъехали военные на лошадях, полиция с собаками . Всех отодвигали и никого не пропускали. А потом стали пропускать тех, у кого билеты точно есть – мы протискивались сквозь щиты».

Не всем марокканцам повезло купить билеты. А кто-то просто хотел прикоснуться к истории бесплатно. Марокканцы как-то проползали через первый кордон проверки и пытались пробиться бесплатно дальше.

Я вклинился в очередь с марокканскими флагами. Болельщиков тормозили волонтеры – у многих правда не было билетов. И они даже не пытались пройти через турникет – просто толкались возле стеклянной двери для людей с инвалидностью и сотрудников стадиона.

Не знаю, как сложилась судьба этих парней на видео, но женщину с маленьким ребенком перед ними пропустили, потому что сын успел пролезть за стеклянную дверь – и не возвращался к маме.

Марокканцы оглушили Португалию: свистели, молились и затоптали португальские флаги

Сборная Марокко с первых минут выстроила железную оборону. Португальцы были готовы, но все равно не могли создать сверхопасных моментов. Все самое яркое – забросы от Бернарду Силвы и Бруну Фернандеша на Жоау Феликса и Рафаэла Геррейру. Проходить через центр не получалось совсем – там все съедал Софьян Амрабат.

Контратаки Марокко быстро убедили, что эта команда – не такой уж андердог.

Раз – и Амалла уже крутится вокруг Пеле в штрафной.

Два – и Зиеш смещается с правого фланга в центр и лупит в сторону ворот.

Три – и Эн-Несири перепрыгивает вообще всех в штрафной, даже вратаря. И Марокко ведет 1:0.

Вторые 45 минут марокканцы терпели.

За сборную болел вообще весь стадион. Португальцы (и так тихие, немногочисленные, если не считать индусов-Роналду) спрятались на одном из марокканских секторов.

Марокканцы молились.

Свистели.

И напевали Ou Li ma bouja machi maghribi. Под нее марокканцы как раз обычно радуются.

Примерный перевод: «Или ты не хочешь быть марокканцем?»

Фанаты забирались друг другу на плечи, стояли на креслах, снимали футболки, иногда падали. Освистывали Роналду, вышедшего на поле во втором тайме, и ждали.

Некоторые даже фотографировали профили друзей в соцсетях на фоне поля. Чтобы хоть так друзья поприсутствовали на историческом матче.

И все не зря.

Крики, визг, мужики прыгают друг на друга, падают и сбивают всех вокруг.

Над фанатами пролетает камера. Одни орут, другие – фотографируются, третьи – снимают поле.

Просто сумасшествие. Под ногами оказались португальские флаги.

Потом к фанатской трибуне подойдут футболисты Марокко, многие сядут на колени, а защитник Джавад Эль-Ямик будет махать руками с флагом, разделенным пополам – слева Катар, справа – Марокко.

В этом абсолютном счастье гуляет и провоцирует всех саудовец Уассим. Он подходит к португальцам и камерам и задает вопрос: «А где Криштиану? Никто не видел Криштиану?»

После матча с Аргентиной его соотечественники говорили то же самое про Месси (и сделали это мемом ЧМ-2022).

«Я из Саудовской Аравии, но поддерживаю Марокко, – говорит Уассим Sports.ru. – Думаю, больше не увижу такого минимум лет 10. Первая арабская страна вышла в полуфинал чемпионата мира! Мы так гордимся. Думаю, Марокко еще и в финал выйдет.

Мы все, жители арабских стран, поддерживаем друг друга. Марокканцы приходили на матчи Саудовской Аравии, а мы приходим на их игры. Я даже купил футболку сборной Марокко специально для игры с Португалией . Я только вчера приехал из Саудовской Аравии, купил билет на черном рынке за 4000 риалов (68 тысяч рублей) – и на матч, поддержать Марокко. Я зарабатываю две тысячи долларов, половину зарплаты отдал на этот билет. И не жалею.

Я уже был на двух матчах Саудовской Аравии – мы проиграли Польше и Мексике. Но я так счастлив. За Марокко. Словами не передать! Я поддерживал и Катар, и Тунис, и Марокко. Но все понимали, что лучшая арабская команда – Марокко. У них есть Зиеш, Хакими, Амрабат. И теперь они сотворили историю. Билет с этого матча я положу в рамку и повешу на стене в квартире».

У Ясина не было тысячи долларов на билет. Он приехал в Катар один, не хватило денег, чтобы взять жену. Ясин экономит на всем, чтобы наслаждаться историческим моментом – и все время фотографируется с баннером, где благодарит жену и коллег.

«Если бы не они, меня бы тут не было. Я бы очень хотел, чтобы жена оказалась здесь, со мной, но денег не хватило. Она отпустила меня одного. Ей сложно, но она понимает, насколько это важный момент для Марокко . Так что я останусь тут, пока сборная не вылетит.

Я тут с 19 ноября, уже 20 дней. Потратил примерно 5000 евро (330 тысяч рублей). Так мало – только благодаря друзьям. Они живут в Дохе и помогли найти жилье. Я бронировал его до 7 декабря. У меня осталось совсем немного денег, но я что-нибудь придумаю. Буду экономить еще сильнее, найду способ.

Я верил, что мы можем победить Португалию, как сделали это с Бельгией и Хорватией. Надеюсь, теперь мы дойдем до финала. А может и выиграем его. Почему нет?»

Но самый счастливый – Ибрахим. Он последним уходит с трибуны и просит сделать фото на память, потому что до этого даже не доставал телефон и наслаждался.

«Я еще ни с кем не разговаривал, потому что живу моментом, – говорит Ибрахим. – Просто выключил телефон и кайфую. Мне жалко, что люди вокруг пытаются запечатлеть момент, а не прожить его. Я потом уже позвоню родителям и друзьям.

По всему миру будут праздновать нашу победу. Марокканцы – повсюду. Я вот живу в Кельне, а раньше жил в Мексике какое-то время. И там меня тоже окружали марокканцы.

После победы на Португалией за нас будут все: и латиноамериканцы, и африканцы. Никто не ждал, что мы попадем в полуфинал. А мы сделали это. Я живу в гребаной мечте. Не могу поверить. Чувак, я приехал сюда на пару игр, а мы в чертовом полуфинале.

Не могу описать ощущения. Я такого не испытывал в жизни. Знаешь, это как эйфория. Я прямо летаю, чувак. Не могу описать. Это один из лучших дней в жизни. Я испытал много классного, в том числе с моей любимой командой, «Раджа» Касабланка. Но это лучшее, что я испытывал. Круче, чем оргазм со всеми женщинами, которые у меня были . Я это никогда не забуду, буду внукам рассказывать лет через 40».

***

Трибуна уже опустела, счастливые марокканцы уехали праздновать. Все, кроме двоих.

Вратрь Яссин Буну вывел сынишку на поле, одел на него свои перчатки (огромные для маленького ребенка) – и кидал ему мячик прям в центре поля, на котором только что обыграл Португалию.

Сын долго не понимал, что нужно делать, а потом мило упал вбок, чтобы дотянуться до мячика. Так же, как папа делает во время матча.

И делает на это чемпионате мира классно!

Тренер-волшебник Марокко: возглавил сборную три месяца назад и вывел в полуфинал ЧМ! Кто он такой?

Фото: globallookpress.com/Marcelo Machado De Melo/Keystone Press Agency, Li Gang/XinHua; instagram.com/Ярослав Сусов