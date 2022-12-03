Я прожил этот сумасшедший день с бразильцами. Начинали танцами с пивом, закончили – рыданиями

​​Репортаж Ярослава Сусова.

В матче Хорватии и Бразилии все казалось очевидным. Хорватия – сенсация ЧМ-2018, Модрич все еще топ, но все же постарел. Да и как вообще Ловрен и Гвардиол собираются сдержать ЭТУ Бразилию с магическими Неймаром, Винисиусом и Ришарлисоном?

По количеству фанатов все было еще очевиднее – полный бразильский стадион против пары тысяч хорватов и главной хорватской болельщицы.

Разве такой матч можно проиграть?

Все утро бразильцы тусили в баре в центре Дохи. Болельщики занимали его перед каждым матчем Бразилии – танцевали, пели и пили пиво

Бразильцы – одни из самых активных болельщиков в Катаре. Поют как аргентинцы, барабанят как африканцы. А еще нарушают традиции безалкогольного чемпионата мира.

Бразильские фанаты оккупировали бар «Парк 900» недалеко от центра. Там устроили маленький Сан-Паулу. Прямо на выходе из метро понимаешь, что впереди какая-то яркая движуха. Все в желто-зеленом. Песен пока не поют, но и не стесняются ничего. У девушек нет хиджабов и кофт с длинными рукавами, парни выделяются шапками и костюмами.

В «Парк 900» платный вход. Чтобы зайти, нужно заплатить 100 риалов (1700 рублей). В эту сумму не включены еда и напитки. Только несколько игр возле входа: можно пнуть мяч в правильную точку или поиграть в настольный футбол. Но тут тусуются только немногочисленные детишки.

Все остальные (старше 21 года) веселятся рядом, но в совсем другой обстановке.

В этой мини-фан-зоне продается не только алкогольное пиво, но и водка, джин, ром, виски, текила, вино и сигареты. За 45 риалов (765 рублей) можно купить 0,5 пива, 0,33 сидра и шот любого крепкого алкоголя. Только виски стоит дороже – 50 риалов (850 рублей).

Начинаем с простой разминки – садимся на колени, поем, а потом все вместе встаем и прыгаем с криками: «Бразиу, оле, оле, оле!»

Второй шаг в предматчевой подготовке бразильца – позировать в красивом костюме. Для этого требуется:

Шапка с перьями.

Нарисованный на лице бразильский флаг.

Кубок мира в руках.

Костюм стикеров Панини с Каземиро и Жесусом.

Костюм голубя.

Флаг с Винисиусом.

И прическа Роналдо.

Третий этап – выпить пива за 750 рублей. Хотя этот мужчина, кажется, потратил немного больше.

Ритуал почти закончен. Осталось пропеть пару песенок. Сначала про Месси:

«О, Ди Мария, о, Маскерано, о, Месси, чао, Месси, чао, Месси, чао, чао, чао.

Аргентинцы плачут, а мы собираемся выиграть чемпионат мира

О, Ди Мария, о, Маскерано, о, Месси, чао, Месси, чао, Месси, чао, чао, чао»

А потом и про Роналду:

«Криштиану Роналду

Идет на прогулку

Иди ****

У нас есть Неймар»

Ритуал завершен.

В первых рядах этой поющей компании – давно знакомый Томер Савойя. Бразильский болельщик орал про Россию на чемпионате мира-2018, ездил на матчи ЦСКА, а теперь отжигает в Катаре. Он – мини-знаменитость. С ним фотографируются другие фанаты Бразилии и много детей.

«Я очень устал. Чемпионат мира – ***** (классно), я люблю футбол и чемпионаты мира, но здесь, в Катаре, очень много работы, – жалуется Sports.ru Томер на русском языке. – Здорово, что узнают люди. Не только из России, но и Бразилии тоже.

Пойдем со мной и бразильскими фанатами на матч! Только допью пиво.

Кстати, хотел еще сказать: «Россия – *****, братан».

Томер прав. Возле метро – новая движуха. За три часа на матч выезжают активные болельщики, возле метро – настоящий фан-сектор с барабанами, танцами и песнями. Так что натягиваем желто-зеленые комбинезоны – и едем на стадион.

Бразильцы перенесли эмоции из «Парка 900» на стадион. Сходили с ума после гола Неймара и рыдали после штанги Маркиньоса

Для стадиона «Эдюкейшн Сити» этот матч – последний. В Дохе у этой арены особая слава.

Во-первых, это стадион-холодильник, на котором простудился Денис Романцов (и не только он).

Во-вторых, это место сенсаций. Здесь Тунис неожиданно обыграл Францию, а Корея – Португалию в третьем туре. Здесь же Марокко прошло Испанию по пенальти.

Но в этом матче сюрпризов не ждали. Все понимали: если Бразилия просто реализует то, что создаст, то не спастись ни Хорватии, ни Аргентине. Еще и бразильские болельщики так спели гимн, что сразу стало ясно, кто тут хозяева.

Только Хорватия почему-то не ломалась.

Бразилия бодро начала, но все полумоменты съедал вратарь Ливакович. Хорваты не останавливались, прижимали бразильцев прессингом и чуть не додавили. Алиссон нервничал. На поле была рубка – Модричу и Неймару не давали играть.

Как-то слишком уж они сопротивляюся для тех, кто вышел со второго места в группе и прошел Японию только по пенальти.

Ливакович был невозмутим. Во втором тайме Бразилия придавила, но хорватский голкипер монструозно вытаскивал вообще все. Ришарлисон и Винисиус не сумели забить. Пакета и Родриго – тоже.

Только Неймар смог: за две стеночки разрезал оборону Хорватии, обошел вратаря и влупил в сетку. И сравнялся с великим Пеле по количеству голов за сборную!

Бразильские болельщики в этот момент просто сошли с ума! Они так ждали гола, а тут в дополнительное время забивает любимец. Да еще и такую красоту!

На фанатском секторе взорвались, прыгали на креслах и сбивали друг друга. Ряд, который я снимал, просто развалился. Люди падали и тащили за собой всех вокруг.

Дальше – танцы, крики и настоящий ор в камеру. Заводящий плачет и обнимает стоящих рядом. Вот так выглядит настоящее счастье. На табло 105-я минута.

Проснулись бразильские музыканты. Они теперь радостно бьют в барабаны. Ну все, Кубок мира почти в руках?

Как бы не так.

Через 12 минут у Хорватии первый удар в створ за матч. И это гол Петковича после прострела Оршича. Бразильцы просто не поверили – они в шоке.

Настроение на трибуне перевернулось. Хорватия уже побеждала Японию по пенальти, а Ливакович уже творил чудеса.

Парням и девушкам, которые утром с пивом зажигали в баре «Парк 900», вообще не хотелось повторить участь Японии. Но некоторые уже начинали плакать. Заранее.

Хорваты не промазали ни разу. Ливакович взял удар Родриго, а штанга отбила мяч Маркиньоса. Вот и все.

Бразилия плакала.

Многие мужчины просили не снимать их, кто-то даже кинул шарфиком, чтобы не показывать боль на камеру. Эти двое не отворачивались. Плакали – и поддерживали команду. Заражали – и плакали.

После такой драмы даже болтливый Томер Савойя отказался разговаривать, потому что все прорыдал. Тяжело. За всех выступил заводящий трибуны Ромуло (это он плакал от счастья после гола Неймара).

«Очень тяжело отвечать на вопросы, – говорит Ромуло. – Я, как и все бразильцы здесь, думал, что Кубок мира уже у нас. Что все продолжится, а мы выйдем в финал. Мы понимали, что Бразилия – одна из лучших сборных на этом турнире.

Хотя это, конечно, не лучшая Бразилия в истории. В 1982-м, 1994-м и 2002-м были сильнее. Зато Неймар – лучший игрок за последнее десятилетие. Может, у него будет еще один шанс.

Проблема Бразилии в том, что она уже выигрывала чемпионат мира пять раз. Поэтому мы все время ждем победы, а не наслаждаемся временем в Катаре, на чемпионате мира.

Я не был утром в «Парке 900», потому что с утра раскладывал флаги по трибуне, чтобы их было видно, и готовил все к матчу. Мне грустно, что я не застал эту атмосферу перед последним матчем Бразилии на чемпионате мира-2022. А теперь думаю, как скучаю по дочке и сыну. Мы тут с женой, завтра полетим к ним вместе.

Поздравления Хорватии. У нее превосходный голкипер, который тащит все. Где он играет? В Хорватии? Ничего не знал о нем. Мне казалось, что он – в АПЛ. Фантастический. Лучший вратарь турнира и футболист Хорватии».

Фото: Ярослав Сусов; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths