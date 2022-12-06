Кто приехал на ЧМ в Катаре? Влюбленные в Россию южноафриканцы, богатые американцы и узбеки на авто

По антуражу чемпионат мира-2022 не похож на предыдущие. Здесь нет привычных для больших турниров маршев англичан, французов с шапками в виде петухов и армии оранжевых болельщиков из Нидерландов.

В Катаре вообще мало фанатов из топовых футбольных стран. Зато встречаются болельщики из Индии, Пакистана, Иордании, Палестины, Бангладеша, Маврикия, Черногории, Танзании, Панамы, Узбекистана и ЮАР.

Вот их истории.

Набиль, Сахил и Самир – бизнесмены, приехали из Занзибара, Танзания

«Это наш пятый чемпионат мира. Ездили на все с ЧМ-2006 в Германии, поддерживаем все африканские команды – Гану, Сенегал, Марокко. Потому что они – андердоги. Всегда хочется, чтобы выиграл кто-то кроме фаворитов.

Когда мы рассказываем людям про Танзанию, они даже не знают, где она на карте. Может, благодаря нам они хоть что-то узнают об этой стране. Люди, которые работают в Катаре, представляют расположение Занзибара. Потому что они сами из Африки. А фанаты… Говорят: «А где это находится? Что это такое?».

Приходится объяснять через Кению. Ее-то все знают. Потому что все победители марафона из Кении. Вот и говорим, что Танзания рядом с Кенией.

Вы, может, удивитесь, но сейчас из Москвы на Занзибар летают прямые рейсы. К нам приезжает очень много русских. Это, наверное, новая Турция для вас. Русских много, и они тратят большие деньги.

Жизнь на Занзибаре не такая, как в России, Южной Африке или Катаре. Эти страны гораздо более продвинутые и богатые. Какая у них инфраструктура! Мы были в России, видели, как у вас все устроено. У нас в Танзании такого не сделать. Совсем другой уровень жизни.

Занзибар рядом со столицей Дар-эс-Саламом, оттуда 45 минут – до национального парка, час – до гор. У нас очень красиво. Занзибар – одно из самых туристистических мест. Очень помог фильм «Богемская Рапсодия» про группу Queen. До него люди не знали, что Фредди Меркьюри – с Занзибара. Все думали, что он англичанин с британским акцентом. А ведь это не так».

Милош – из Никшича, Черногория

«Это мой первый чемпионат мира. Решил поехать в Катар на матчи Эквадор – Сенегал и Сербия – Швейцария. Вышло очень недешево. Билет на игру – 270 евро (18 тысяч рублей). Для нас, людей с Балкан, это дорого. Обычно билеты стоят 20, ну 30 евро (2000 рублей). А тут – 300! У нас зарплаты – 450 евро (30 тысяч рублей)!

На самолет – еще 1500 евро (100 тысяч рублей) туда-обратно. Дорого. Но что поделаешь. Всегда мечтал поехать на чемпионат мира, но из-за работы не получалось. Мне здесь нравится. Хорошо, что турнир зимой. Даже сейчас в Катаре жарко, а что было бы летом…

Я болею за Сербию. У нас есть небольшая граница, но вообще-то мы один народ, одна вера, мы – братья. Мы же были одной страной еще несколько лет назад. Если убрать политику за скобки, мы – один народ. Как бы нас ни разделяли политики.

Правда, сборная Сербии приехала в Катар как туристы. В первой игре ничего не смогли сделать против Бразилии, во второй – немного лучше. Но все равно лучшим был вратарь Ваня Милинкович-Савич, он – министр обороны.

Людей из Черногории тут немного. Видел пару человек в инстаграме. Наверное, потому что дорого, люди не могут позволить себе поездку. У сербов то же самое. Такие же зарплаты, то же дерьмо во главе страны».

Леши, Ромеш, Рашид, Анан и Левин – из Кюрпипа и Сантр-де-Флака, Маврикий

«Мы 10 часов летели до Стамбула, оттуда 4 часа – в Доху, – говорит Леши. – На все-все потратили по 7 тысяч евро (450 тысяч рублей) с человека. Живем в фанатских кабинках. Для сна – нормально, больше там делать нечего.

Раньше мы не были на чемпионатах мира. Для жителей Маврикия Катар – самый удобный вариант, все остальное – далеко и неудобно.

Сборная Маврикия выходила на Кубок африканских наций, но в последние годы деградировала. Сейчас это одна из худших сборных в мире, нас обыгрывают даже Коморы. Поэтому мы болеем за британские команды – «Ливерпуль», «МЮ» и «Арсенал».

Приехали всего на 5 матчей за 5 дней: Канада – Бельгия, Сенегал – Нидерланды, Франция – Австралия, Германия – Япония и Уругвай – Корея. Нам все нравится: бесплатный транспорт, безопасность, все супер. Но оставаться дольше – слишком дорого».

Эдвард, Дженни и Иджей – Панама, Коста-Рика и США

Эдвард, Дженни и Иджей живут в Лос-Анджелесе. Эдвард – из Панамы, он профессор в Loma Linda University, костариканка Дженни – трудотерапевт, их сын Иджей – студент.

«Мы летели 16 часов, – делится Эдвард. – На билеты, отель и самолет потратили 25 тысяч долларов на троих (1,6 миллиона рублей). Да, дорого. Но такое событие один раз в жизни. Дженни – из Коста-Рики, ее страна на чемпионате мира. США – тоже. Панама – нет, но ничего.

Это наш первый чемпионат мира. Раньше мы смотрели по телевизору, а теперь решили прилететь. Мы путешествовали по Южной Америке, Европе и США. Но ни разу не были на Ближнем Востоке. Иджей закончил школу, у него был день рождения недавно, вот мы и сделали ему такой подарок.

В Катаре абсолютно другая культура: язык, общение, традиции. С организационной точки зрения тоже очень интересно. Все стадионы так близко, все страны – рядом. Обычно же не так – в лучшем случае увидишь три команды. А тут все вместе.

Следующий ЧМ в Канаде, США и Мексике примут 16 городов! То есть такой компактности больше не будет».

Ярослав и Ассаль из Ташкента, Узбекистан

«У нас, наверное, самая интересная история поездки в Катар, – рассказывает Ярослав. – Мы поехали сюда на машинах, пересекли Каспийское море и Персидский залив на паромах. Из Узбекистана мы поехали в Казахстан, оттуда – в Азербайджан, потом – в Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар. Ехали две недели, 5 500 километров. Сборная Узбекистана не играет на чемпионате мира, но мы очень хотели приехать, почувствовать атмосферу и через соцмедиа передать ее нашим футболистам. Чтобы в следующий раз они наконец отобрались. К тому же мало кто знает нашу страну. Многие путают с Казахстаном и Пакистаном. Так что мы собрали команду блогеров и рассказываем всем про нашу страну. На матчах вешаем флаг за воротами на первых рядах.

Я оператор, а Ассаль – блогер, с нами еще несколько человек. У нас были фан-встречи, загрузили машину футболками, подарками, дынями из Узбекистана. Помогло государство – министерство туризма и футбольная ассоциация. Главные проблемы – не с деньгами, а с документами. Не каждый сможет просто так поехать на машине. Например, из Ирана не уехать, он сейчас закрыт. В Туркменистане ковидные ограничения. Если заехал туда, должен отсидеть на карантине, из-за этого пришлось менять маршрут.

С узбекскими номерами было тяжело проехать, сутками стояли на границе. Самое сложное было на границе Катара. Нам говорили, что в страну не пустят, потому что радары не считывают иностранные номера.

Гостиницы в пути стоили от 50 до 100 долларов в сутки, билеты помогла достать федерация футбола, какие-то покупали у стадионов. Мы жили в фанатской деревне за 200 долларов (12 тысяч рублей), теперь арендовали виллу. Для нашей большой команды получается даже выгоднее.

Думали, что чемпионат мира – куча народу, давка, все пьяные. Но на самом деле организация очень даже классная, никаких потасовок и проблем. Только позитивные впечатления».

Лебо, Крис, Джеймс и Шон из Йоханнесбурга, ЮАР

«Ты привез газ?! – кричит Крис. – Мы будем отвечать на вопросы, только если ты привез из России газ!

Мы ездили на ЧМ в ЮАР, Бразилию и Россию. Побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, а теперь – в Катаре. Летели напрямую из Йоханнесбурга в Доху 8 часов.

Но чемпионат мира в России был лучшим!

Почему? Девушки были fucking awesome! Говорю тебе! Катар – окей, so-so. Россия – номер один. Лучше, чем Бразилия и Южная Африка. Сочи был лучшим! Сочи – the best!

Почему? Три причины! Девушки – причина номер один. Причина номер два – девушки. Номер три – тоже девушки!

В Катаре мы потратили много денег. Неважно сколько. Катар – плохой. А в России было хорошо. Хочешь выпить?

Ты же из России? А у нас тут как раз водка!

Россия – номер один!»

В руках у Лебо бутылка газировки. Ребята пьют из нее по дороге на стадион по очереди. Потому что только часть пластиковой бутылки – газировка.