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Кто вывел Марокко в плей-офф ЧМ? Саисс мыл посуду до 21 года, Хакими тренировался в «Реале», пока папа торговал на улице

Юссеф Эн-Несири Юссеф Эн-Несири
Абдельхамид Сабири Абдельхамид Сабири
Яссин Буну Яссин Буну
Софьян Буфаль Софьян Буфаль
Ромен Саисс Ромен Саисс
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Найеф Агерд Найеф Агерд
Хаким Зиеш Хаким Зиеш
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
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Марокко – одна из главных сенсаций группового этапа чемпионата мира. Африканцы впервые с 1986 года вышли в плей-офф – и, кажется, сами были в шоке. Потому что почти все игроки прошли удивительно сложный путь к этому успеху. 

Вот их истории.

Ромен Саисс стал профессионалом в 21 (до этого помогал папе в ресторанчике после тренировок). Через 10 лет он капитан Марокко в плей-офф ЧМ

Защитник Ромен Саисс принял капитанскую повязку от легендарного Медхи Бенатия. В 2019-м Бенатия закончил топ-карьеру: оставил сборную в 32 и после «Баварии» и «Ювентуса» поехал добывать деньги в Катаре.

Выбор нового капитана – максимально понятный. Саисс отлично знает, как подниматься со дна и превосходить ожидания.

До 21 года Саисс играл за любителей, денег от футбола хватало только на бензин, поэтому он подрабатывал в папиной забегаловке – мыл посуду и раздавал меню. Через пять лет он уже играл за «Вулверхэмптон», а через десять – вывел сборную в плей-офф ЧМ.

Ведь это гол Саисса принес Марокко победу над Бельгией (2:0) и почти обеспечил выход из группы.

Софьян Буфаль в последний момент не попал на ЧМ-2018 и пообещал себе, что сыграет в Катаре

Полузащитник Софьян Буфаль ждал этого чемпионата мира даже сильнее других. В 2018-м ему было 25 лет, он играл за «Саутгемптон» и сборную в мартовских товарищеских матчах. Но вдруг провалил финиш сезона в АПЛ и не поехал на первый за 20 лет турнир для Марокко.

Для Буфаля это был сокрушающий удар. Позже он называл невызов на ЧМ пощечиной, после которой он изменился и пообещал себе, что такой расслабленности больше не повторится и он обязательно сыграет в Катаре.

Буфаль вернулся в родной «Анжер» и постепенно приходил в форму. В 2021-м вернулся в сборную, в январе забил три мяча на Кубке Африки. На чемпионате мира он основной левый вингер и главный движок Марокко в атаке.

Яссин Буну 10 лет стучался в двери топ-клубов, к 30 попал в «Севилью» и стал топом

Вратарь Марокко родился в Канаде и только в восемь лет переехал в Африку. Буну еще в детстве ярко играл в академии «Видада» из Касабланки. 

В 2011-м 19-летний Буну попал в заявку «Видада» на финал Лиги чемпионов КАФ против «Эсперанс Тунис». По ходу матча основной вратарь получил травму, Яссина выпустили на замену – и все очумели. «Видад» проиграл, но 19-летнего вратаря в Марокко называли лучшим игроком матча.

Вскоре Яссин перебрался в Испанию и попал в молодежку «Атлетико», но так и не дождался шанса – играли Куртуа, Облак или Мойя. Марокканец пытался пробиться через «Сарагосу» и «Жирону». Только в 2019-м на Буну посмотрели топ-клубы. Яссина взяли в «Севилью» – и он расцвел. В 29 лет он стал основным, в 30 – лучшим вратарем Ла Лиги, в 31 – основным вратарем сборной на чемпионате мира.

Абдельхамид Сабири мечтал вырваться из неблагополучного района Франкфурта. Прорвался в Серию А и на чемпионат мира

Полузащитник Абдельхамид Сабири с трех лет жил в Германии. Его родители выбрались из пустынного юго-востока Марокко, а Абдельхамид мечтал выбраться из неблагополучного района Франкфурта: «Это мотивировало меня, я хотел сбежать оттуда и реализовать мечту». Сабири играл в академии для детей из бедных семей и попал оттуда в «Шпортфройнде» из пятой лиги, потом в дубль «Нюрнберга», дальше – основа во второй Бундеслиге и взлет до «Хаддерсфилда» в АПЛ. В Англии Сабири провалился, в Бундеслиге за «Падерборн» не очень радовал, но рванул освежаться в Италию. Поиграл за «Асколи» в Серии Б, а теперь сидит в запасе «Сампдории».

На чемпионате мира Сабири два раза выходил на замену – против Хорватии и Бельгии (отдал голевую на победный гол Саисса).

Ашраф Хакими играл в футбол, пока папа продавал вещи на улице, а мама – убиралась в пригородах Мадрида

Ашраф Хакими всегда был очень талантливым мальчиком – уже в 8 лет он попал в академию «Реала». Все его детство мама убирала дома в пригороде Мадрида, а папа продавал товары на улице. Ашраф быстро полетел: с 18 лет в основе «Реала», с 19 – в сборной. Хакими даже сыграл на чемпионате мира в России – младше него были только Мбаппе и австралиец Арзани.

Теперь, когда Хакими – самая большая звезда Марокко и очень яркий правый защитник по меркам всего мирового футбола, Ашраф в каждом интервью вспоминает родителей: «Они многим пожертвовали, чтобы я мог играть в футбол. Теперь я каждый день работаю и бьюсь за них». 

И это не пустые слова. Вы все видели, как после победы над Бельгией (2:0) в день матери Ашраф забрался на трибуну к маме, подарил ей футболку и поцеловал в лоб.

На чемпионате мира Хакими сыграл во всех матчах и отдал голевую на победный гол Эн-Несири в игре против Канады.

Найеф Агерд играл на позиции 10-го номера, а в 15 лет попросил тренера перевести его в оборону

Найеф Агерд – ребенок из самой благополучной семьи в сборной Марокко. Его папа и дядя профессионально играли в футбол, Найеф учился в лучшей в стране академии Мухаммеда VI, но в 14 чуть не вылетел из нее. Он играл на позиции атакующего полузащитника, не прогрессировал и не мог отказаться от шоколадных батончиков. Тренеры хотели выгнать Агерда из академии, но Найеф исправился и через год стал совсем другим: он вставал в пять утра на пробежку и поменял рацион. 

Найеф сам подошел к тренеру и сказал: «Чтобы стать профи, мне нужно поменять позицию. У нас много классных полузащитников, но нет защитников. Давайте я встану в оборону?»

В итоге Агерд стал основным защитником сборной Марокко и запасным – «Вест Хэма» (купили за 35 миллионов евро из «Ренна»). На чемпионате мира он отыграл все матчи в группе, но срезал в свои ворота прострел Канады. Для Марокко это единственный пропущенный мяч на ЧМ-2022.

Хаким Зиеш закончил карьеру в сборной из-за конфликта с тренером. Через полгода вернулся – и тащит Марокко

История Хакима Зиеша и так хорошо известна: марокканец классно отыграл Лигу чемпионов-2019/20 в молодом «Аяксе» и перешел в «Челси», в котором, правда, играет нечасто.

В Марокко у Хакима еще более сильная драма. Зиеш много лет был лидером сборной, но не переносил главного тренера Вахида Халилходжича. Осенью 2021-го тренер публично обвинил Зиеша в том, что он не выкладывается на тренировках. Игрок ответил, что больше не хочет играть за сборную.

Уже через полгода Хаким вернулся в сборную к тренеру Реграги. Новый тренер любит Зиеша и говорит, что ему просто нужно немного любви и внимания. Звезда чувствует поддержку, как итог – гол+пас на чемпионате мира.

Юссеф Эн-Несири мог играть за «Челси», но вернулся в Марокко, потому что ему было холодно

Нападающий Эн-Несири – главная атакующая мощь Марокко. Он выходил еще на чемпионате мира в России (правда, только в конце третьего матча группы с Испанией – 2:2). Тогда Эн-Несири выпрыгнул выше Рамоса и Пике и головой вывел Марокко вперед и на 10 минут выбил Испанию из группы. В 2022-м Эн-Несири тоже забил второй гол сборной в третьем матче группы – против Канады.

Марокканец мог играть в «Челси», даже ездил в Лондон из африканской академии, но не выдержал из-за холода. Юссеф запустил европейскую карьеру в «Малаге», но не очень удачно – 5 голов в 41 матче. Дальше – чуть более успешный «Леганес» и «Севилья», в которой Эн-Несири провел фантастический сезон-2020/21: забивал «Краснодару», «Ренну» и «Боруссии» в Лиге чемпионов и 18 голов в Ла Лиге.

Юссеф – самый успешный марокканский нападающий, но после того восхитительного сезона просто уснул. Его жестко критикуют в Испании, ведь в этом сезоне у него 0 голов в Ла Лиге. Зато 2 – в Лиге чемпионов. А главное: один на чемпионате мира.

У Испании есть города в Северной Африке: Марокко считает их своими и ссорится, а «Реал» и «Барселона» ездят туда на Кубок

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Carl Recine, Ibraheem Al Omari, Lee Smith, Amr Abdallah Dalsh, Amanda Perobelli

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