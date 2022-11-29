Кто вывел Марокко в плей-офф ЧМ? Саисс мыл посуду до 21 года, Хакими тренировался в «Реале», пока папа торговал на улице

Марокко – одна из главных сенсаций группового этапа чемпионата мира. Африканцы впервые с 1986 года вышли в плей-офф – и, кажется, сами были в шоке. Потому что почти все игроки прошли удивительно сложный путь к этому успеху.

Вот их истории.

Ромен Саисс стал профессионалом в 21 (до этого помогал папе в ресторанчике после тренировок). Через 10 лет он капитан Марокко в плей-офф ЧМ

Защитник Ромен Саисс принял капитанскую повязку от легендарного Медхи Бенатия. В 2019-м Бенатия закончил топ-карьеру: оставил сборную в 32 и после «Баварии» и «Ювентуса» поехал добывать деньги в Катаре.

Выбор нового капитана – максимально понятный. Саисс отлично знает, как подниматься со дна и превосходить ожидания.

До 21 года Саисс играл за любителей, денег от футбола хватало только на бензин, поэтому он подрабатывал в папиной забегаловке – мыл посуду и раздавал меню. Через пять лет он уже играл за «Вулверхэмптон», а через десять – вывел сборную в плей-офф ЧМ.

Ведь это гол Саисса принес Марокко победу над Бельгией (2:0) и почти обеспечил выход из группы.

Софьян Буфаль в последний момент не попал на ЧМ-2018 и пообещал себе, что сыграет в Катаре

Полузащитник Софьян Буфаль ждал этого чемпионата мира даже сильнее других. В 2018-м ему было 25 лет, он играл за «Саутгемптон» и сборную в мартовских товарищеских матчах. Но вдруг провалил финиш сезона в АПЛ и не поехал на первый за 20 лет турнир для Марокко.

Для Буфаля это был сокрушающий удар. Позже он называл невызов на ЧМ пощечиной, после которой он изменился и пообещал себе, что такой расслабленности больше не повторится и он обязательно сыграет в Катаре.

Буфаль вернулся в родной «Анжер» и постепенно приходил в форму. В 2021-м вернулся в сборную, в январе забил три мяча на Кубке Африки. На чемпионате мира он основной левый вингер и главный движок Марокко в атаке.

Яссин Буну 10 лет стучался в двери топ-клубов, к 30 попал в «Севилью» и стал топом

Вратарь Марокко родился в Канаде и только в восемь лет переехал в Африку. Буну еще в детстве ярко играл в академии «Видада» из Касабланки.

В 2011-м 19-летний Буну попал в заявку «Видада» на финал Лиги чемпионов КАФ против «Эсперанс Тунис». По ходу матча основной вратарь получил травму, Яссина выпустили на замену – и все очумели. «Видад» проиграл, но 19-летнего вратаря в Марокко называли лучшим игроком матча.

Вскоре Яссин перебрался в Испанию и попал в молодежку «Атлетико», но так и не дождался шанса – играли Куртуа, Облак или Мойя. Марокканец пытался пробиться через «Сарагосу» и «Жирону». Только в 2019-м на Буну посмотрели топ-клубы. Яссина взяли в «Севилью» – и он расцвел. В 29 лет он стал основным, в 30 – лучшим вратарем Ла Лиги, в 31 – основным вратарем сборной на чемпионате мира.

Абдельхамид Сабири мечтал вырваться из неблагополучного района Франкфурта. Прорвался в Серию А и на чемпионат мира

Полузащитник Абдельхамид Сабири с трех лет жил в Германии. Его родители выбрались из пустынного юго-востока Марокко, а Абдельхамид мечтал выбраться из неблагополучного района Франкфурта: «Это мотивировало меня, я хотел сбежать оттуда и реализовать мечту». Сабири играл в академии для детей из бедных семей и попал оттуда в «Шпортфройнде» из пятой лиги, потом в дубль «Нюрнберга», дальше – основа во второй Бундеслиге и взлет до «Хаддерсфилда» в АПЛ. В Англии Сабири провалился, в Бундеслиге за «Падерборн» не очень радовал, но рванул освежаться в Италию. Поиграл за «Асколи» в Серии Б, а теперь сидит в запасе «Сампдории».

На чемпионате мира Сабири два раза выходил на замену – против Хорватии и Бельгии (отдал голевую на победный гол Саисса).

Ашраф Хакими играл в футбол, пока папа продавал вещи на улице, а мама – убиралась в пригородах Мадрида

Ашраф Хакими всегда был очень талантливым мальчиком – уже в 8 лет он попал в академию «Реала». Все его детство мама убирала дома в пригороде Мадрида, а папа продавал товары на улице. Ашраф быстро полетел: с 18 лет в основе «Реала», с 19 – в сборной. Хакими даже сыграл на чемпионате мира в России – младше него были только Мбаппе и австралиец Арзани.

Теперь, когда Хакими – самая большая звезда Марокко и очень яркий правый защитник по меркам всего мирового футбола, Ашраф в каждом интервью вспоминает родителей: «Они многим пожертвовали, чтобы я мог играть в футбол. Теперь я каждый день работаю и бьюсь за них».

И это не пустые слова. Вы все видели, как после победы над Бельгией (2:0) в день матери Ашраф забрался на трибуну к маме, подарил ей футболку и поцеловал в лоб.

На чемпионате мира Хакими сыграл во всех матчах и отдал голевую на победный гол Эн-Несири в игре против Канады.

Найеф Агерд играл на позиции 10-го номера, а в 15 лет попросил тренера перевести его в оборону

Найеф Агерд – ребенок из самой благополучной семьи в сборной Марокко. Его папа и дядя профессионально играли в футбол, Найеф учился в лучшей в стране академии Мухаммеда VI, но в 14 чуть не вылетел из нее. Он играл на позиции атакующего полузащитника, не прогрессировал и не мог отказаться от шоколадных батончиков. Тренеры хотели выгнать Агерда из академии, но Найеф исправился и через год стал совсем другим: он вставал в пять утра на пробежку и поменял рацион.

Найеф сам подошел к тренеру и сказал: «Чтобы стать профи, мне нужно поменять позицию. У нас много классных полузащитников, но нет защитников. Давайте я встану в оборону?»

В итоге Агерд стал основным защитником сборной Марокко и запасным – «Вест Хэма» (купили за 35 миллионов евро из «Ренна»). На чемпионате мира он отыграл все матчи в группе, но срезал в свои ворота прострел Канады. Для Марокко это единственный пропущенный мяч на ЧМ-2022.

Хаким Зиеш закончил карьеру в сборной из-за конфликта с тренером. Через полгода вернулся – и тащит Марокко

История Хакима Зиеша и так хорошо известна: марокканец классно отыграл Лигу чемпионов-2019/20 в молодом «Аяксе» и перешел в «Челси», в котором, правда, играет нечасто.

В Марокко у Хакима еще более сильная драма. Зиеш много лет был лидером сборной, но не переносил главного тренера Вахида Халилходжича. Осенью 2021-го тренер публично обвинил Зиеша в том, что он не выкладывается на тренировках. Игрок ответил, что больше не хочет играть за сборную.

Уже через полгода Хаким вернулся в сборную к тренеру Реграги. Новый тренер любит Зиеша и говорит, что ему просто нужно немного любви и внимания. Звезда чувствует поддержку, как итог – гол+пас на чемпионате мира.

Юссеф Эн-Несири мог играть за «Челси», но вернулся в Марокко, потому что ему было холодно

Нападающий Эн-Несири – главная атакующая мощь Марокко. Он выходил еще на чемпионате мира в России (правда, только в конце третьего матча группы с Испанией – 2:2). Тогда Эн-Несири выпрыгнул выше Рамоса и Пике и головой вывел Марокко вперед и на 10 минут выбил Испанию из группы. В 2022-м Эн-Несири тоже забил второй гол сборной в третьем матче группы – против Канады.

Марокканец мог играть в «Челси», даже ездил в Лондон из африканской академии, но не выдержал из-за холода. Юссеф запустил европейскую карьеру в «Малаге», но не очень удачно – 5 голов в 41 матче. Дальше – чуть более успешный «Леганес» и «Севилья», в которой Эн-Несири провел фантастический сезон-2020/21: забивал «Краснодару», «Ренну» и «Боруссии» в Лиге чемпионов и 18 голов в Ла Лиге.

Юссеф – самый успешный марокканский нападающий, но после того восхитительного сезона просто уснул. Его жестко критикуют в Испании, ведь в этом сезоне у него 0 голов в Ла Лиге. Зато 2 – в Лиге чемпионов. А главное: один на чемпионате мира.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Carl Recine, Ibraheem Al Omari, Lee Smith, Amr Abdallah Dalsh, Amanda Perobelli