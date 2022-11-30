Я сходил в музей спорта Катара – там футболка Месси за 134 тысячи рублей, журнал с Карелиным и автограф Звонаревой

Экскурсия от Ярослава Сусова.

Сборная Катара не убедила на домашнем ЧМ-2022 по футболу, но какой-то же спорт в этой стране хорош. Чтобы разобраться, мы сходили в музей олимпизма в Катаре.

Он находится на станции метро Sport City. Здесь же – стадион «Халифа», самый старый в Катаре и единственный, который построили до чемпионата мира. Раньше он вмещал 20 тысяч зрителей, на ЧМ-2022 – 45 тысяч.;

Вокруг стадиона спортивный городок. Кто-то бегает, пара японцев подтягивается;

В музей просто так не попасть. Пока на «Халифе» нет матчей, пройти на территорию стадиона нельзя. Возле железного забора в роли контролера работает женщина в черном хиджабе – именно она решает, кому входить. Билеты продаются только в интернете.

Российские карты в интернет-магазине музея, конечно, не работают. Меня спасает эквадорец Джонатан, он живет в США, у него проблем с карточками в Катаре нет. Система не сразу принимает российский номер для отправки сообщения с билетом, но с третьего раза все получается.

По территории стадиона запрещено гулять. Охранники жестко останавливают: «Сегодня нет матча». Приходится ждать автобус, чтобы проехать 50 метров. В автобусе кроме меня только водитель и стюард, открывающий дверь.

Катарцы любят символизм – музей называется «3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum». Почему «3-2-1»? Как стартовый отсчет перед началом соревнования. Тут же портреты вождей: шейх-отец Хамад ибн Халифа Аль Тани (стадион «Халифа» – в честь его отца) и шейх-сын, текущий эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани.

На этом символизм не заканчивается. В музее пять этажей, но по нумерации – восемь: второй, третий, пятый, седьмой и восьмой. Почему? В музее говорят – просто потому что так задумано.

Первый же экспонат – стена с красивыми фотографиям девушек-спортсменок. В основном, это катарки, но есть и кенийки или суданки.

Вот баскетболистки из Саудовской Аравии на Арабских Играх в Дохе-2011.

А это фото Бриджит Лякомб выставлялось в галерее Sotheby’s. Какой взгляд!

На старте экспозиции в музее спорта Катара – болид Ferrari Анны Марии Педуцци 1933 года. Как он связан с Катаром? На этот вопрос нет ответа:)

Следующая комната – зал обожания Лео Месси. Он связан с Катаром через «ПСЖ», конечно. Тут копия его «Золотого мяча».

Рядом обложки France Football с Месси на обложке, билет на эль-класико ветеранов «Реала» и «Барселоны» в Дохе в 2011-м и банка Pepsi с Месси. Да, это отдельный экспонат.

Тут же виртуальный «ПСЖ». Гребля по виртуальной Сене, полет в костюме-крыле над «Парк де Пренс» и симулятор Доннаруммы.

Катарцы абсолютно не стесняются того, что их главные спортивные достижения связаны с проведением соревнований и спонсорством топ-клубов. Они даже гордятся этим. Стенд о современном спорте в Катаре начинается с рассказа про нефть. Где и когда ее нашли, как рабочие с вышек гоняли мяч и занимались спортом.

Удивляет, что нефть в Катаре нашли в 1938-м, а начальные школы открылись только в 1939-м. Не удивляет, что иностранные рабочие занимались спортом в Катаре еще в 40-х, а местные – с начала 50-х. Тогда же появились первые футбольные клубы «Аль Араби» и «Аль Мариф». За «Аль Мариф» играли египтяне, суданцы, палестинцы и ливанцы.

С 70-х в Доху поехали легенды. В Катаре дрались Мохаммед Али и Алонсо Джонсон

В 1973-м здесь играл Пеле – за «Сантос» против «Аль-Ахли».

Еще были Арабские школьные игры, теннисные и гандбольные турниры, этапы Бриллиантовой лиги и чемпионаты мира по легкой атлетике, конный спорт, художественная гимнастика и футбол.

У ЧМ-2022, конечно, особое место.

Почти всем видам спорта с турнирами в Дохе посвящены мини-залы с креативными названиями: «Гол, гол» – для футбола, «Игра быстрых» – для гандбола и все в таком стиле. Внутри эти эскпозиции небольшие, но красивые, с хроникой турниров и памятной атрибутикой. В футболе – майка сборной Японии, победителя Кубка Азии-2011, и перчатки вратаря Омана Аммара Аль-Рушайди.

В теннисе экспонаты посолиднее – ракетка Серены Уильямс, футболка с автографом Надаля и российский флаг с надписью: «Go, Vera». Вера Звонарева – победительница Qatar Open-2011.

В большинстве мини-залов любопытные экспонаты – медали, форма с автографами, кубки и афиши. Но вот гандболу повезло меньше. От мужского чемпионата мира-2015 остались транспортный гид, программа мероприятия, билеты и чашки. Они так и подписаны: «Кофейные чашки. Первоклассное катарское гостеприимство включает в себя воспоминания и прекрасные сувениры».

Есть и экспозиция национальных видов спорта Катара: скачки на лошадях, охота с хищными птицами и гребля на лодках. Среди экспонатов – сабли, бедуинские головные уборы и флайер фестиваля соколиной охоты.

По соседству – фестиваль детских игр. Al Dawama – игра с юлой, Al Kashate – в кораблик, Al Hilah – классики, Laqfa – камешки, Tak Tak Tagia – дополненые догонялки, Carrom – что-то вроде снукера пальцами.

Дальше логика повествования в музее теряется. Видимо, к этому моменты мы уже должны были узнать все о спорте в Катаре, поэтому следующий этап – история мирового спорта.

На самом деле, это выглядит внушительно. Почти полтора этажа занимают стеклянные кабины с фотографиями, хроникой и вещами, связанными с легендами мирового спорта. Правда, есть ощущение, что катарцы очень хотели найти легенд в каждой стране, чтобы турист из любой части мира нашел здесь кого-то своего. Поэтому тут гандболист из Хорватии Ивано Балич, немецкий скелетонист Георг Хакль, австралийская бегунья Кэти Фримэн, голландско-новозеландская яхтсменка Лаура Деккер, саночница из Американских Виргинских островов Анна Абернати и боб сборной Ямайки по бобслею.

Из более близкого к нам – российский борец греко-римского стиля Александр Карелин с печатной версией интервью для Sports Illustrated.

Советская гимнастка Лариса Латынина – с фигуркой и коллекционной карточкой.

Советский и украинский прыгун с шестом Сергей Бубка – и его желтая майка.

И азербайджанский слепой дзюдоист-паралимпиец Ильхам Закиев – с кимоно и медалями.

Да-да, рядом с Закиевым – Брюс Ли.

Рядом с Брюсом легенды своих видом спорта: сумоист Таихо Коки, скейтбордист Тони Хоук, бейсболист Бэйб Рут, прыгун в длину Джесси Оуэнс, американский футболист Том Брэди, игрок в крикет Сачин Тендулкар, теннисист Роджер Федерер, боксеры Мэнни Пакьяо и Мохаммед Али, хоккеист Уэйн Гретцки и баскетболист Майкл Джордан.

Кстати, по соседству целый болид Михаэля Шумахера. В нем «красный барон» побеждал в Гран-при Австралии, Бразилии, Сан-Марино и Европы в 2000-м.

Напротив костюм Михаэля с Гран-при Германии-2006 и шлем Айртона Сенны сезона-1984.

Из футболистов – американка Миа Хэмм, оманец Али Аль-Абзи, Самюэль Это’о, Дэвид Бекхэм, Лионель Месси, Зинедин Зидан и Пеле.

В экспозиции Пеле – действительно очень важные вещи. Мяч, которым он забил тысячный гол в карьере, и бутсы с финала ЧМ-1970 в Мексике (Пеле забил первый гол).

Катарских спортсменов немного. Фарес Эль-Бах – олимпийский чемпион Токио-2020 в тяжелой атлетике (родился в Египте), Мухаммед Сулейман взял первую медаль для Катара на Олимпийских играх – бронза в беге на 1500 м в Барселоне-1992 (родился в Сомали), а Бахия Аль-Хамад – первая женщина-участница Игр от Катара (несла флаг в Лондоне-2012 и заняла 17-е место в стрельбе из пневматической винтовки).

Помимо них еще несколько спортсменов-членов правящей династии и главный спортсмен в истории Катара – Мутаз Баршим, олимпийский чемпион-2020 в прыжках в высоту. Баршим – катарец суданского происхождения, разделил золото с итальянцем Джанмарко Тамбери. Этот момент считают одним из главных в спортивной истории Катара.

После погружения в историю Катара, спонсирования и проведения турниров Катаром, спортсменов Катара и легенд мирового спорта, музей ведет уже к мировой истории. Тут интерактивная выставка о том, как вообще появился спорт.

Выглядит симпатично, но непонятно, зачем все так расположено. Тут античные древнегреческие статуи соседствуют с монгольскими луками и чучелом лошади. Можно забраться на столб в игре в ацтекском стиле.

И поучиться каратэ.

Экскурсия окончена. Осталось только купить какой-нибудь сувенир. Выбор, кстати, очень необычный. Есть с символикой Олимпийских игр. На обложке фотоальбома Джона Юэ и Дэвида Бернетта из Лондона-2012 Алия Мустафина.

Есть еще альбомы из Сочи и Пхенчхана, значки и наклейки с символами Олимпиад и чемпионатов мира и даже раскраски и книжки с логическими задачками по теме ЧМ-2022.

Но главное, конечно, царство Месси. В катарском музее спорта можно купить футболки местных «Аль-Райяна», «Аль-Гарафы» и «ПСЖ». Рядом висят Месси, Мбаппе и Неймар.

Лео посвятили отдельный стенд – мячики, кружки, кепки, автографы, часы и Эйфелевы башни.

Но, пожалуй, самое крутое – официальные футболки с автографами легенд. Продают форму Роберто Карлоса, Роналдо, Пеле и Месси.

Роберто Карлос – 2500 реалов (42 тысячи рублей)

Пеле – 3200 реалов (53 тысячи рублей)

Роналдо – 4000 реалов (67 тысяч рублей)

Месси (без рамки, не игровая футболка) – 6300 реалов (105 тысяч рублей)

Месси (игровая футболка в рамке) – 7999 реалов (134 тысячи рублей)

Говорят, что главный хит – Пеле. Такую футболку за 53 тысячи покупают каждый день (а то и не одну), самая дорогая футболка Месси тоже продается. На этой неделе одну купил мужчина из Катара, другую – из Мексики.

Фото: Ярослав Сусов