​​Бруну Фернандеш – теневая звезда Португалии. Это он тащит команду, пока Роналду притягивает внимание

Колонка Ярослава Сусова.

Сборная Португалии поменялась. Теперь это не Роналду и еще 10 человек, как было раньше. И потому, что Криштиану уже просто стареет и играет не так ярко, и потому, что вокруг подросли более свежие звезды.

Роналду уже не кажется обязательным игроком для сборной Португалии. Дело не в том, что с ним хуже или лучше. Он – как красивый бабушкин сервиз с полки рядом с мебелью из Икеи. Кажется, что он был тут вообще всегда, но никто уже не помнит, откуда он взялся. Требует ухода и внимания, красивый, но не обязательный для того, чтобы банально позавтракать.

Криштиану все еще, может отвлечь вратаря и сделать гол, не коснувшись мяча, отдать опасный пас ударом плечом по мячу и идеально выпросить пенальти, как в матче с Ганой. Но у Португалии и без него уже хватает ярких людей, чтобы решать важные эпизоды.

Главный игрок этой Португалии – Бруну Фернандеш. Бруну сделал для Португалии два гола в матче с Ганой – вырезал восхитительный пас мимо защитника на Феликса, а через пару минут вытащил на себя всю защиту Ганы – и отдал на свободного Леау, идеально поймав момент без офсайда.

Но после матча все говорили только о пенальти Криштиану.

В игре с Уругваем Бруну забросил мяч на Роналду – и забил. Потом реализовал пенальти и был максимально близок к хет-трику, уже в дополнительное время у Фернандеша было два супермомента – после удара с лета спас Роше, а после перехвата Леау просто не попал в ворота.

Но после матча все вопросы: «А Криштиану коснулсяилинет?»

Пока Роналду отвлекает внимание – вне поля скандальными интервью и уходом из «МЮ», на поле – прыгает для удара головой, чтобы не коснуться мяча, и напарывается на пенальти, Бруну тихо делает разницу. Как премьер-министр, управляющий за спиной Королевы.

Очевидно, что у Роналду и Фернандеша совсем не идеальные отношения – источники, близкие к «МЮ», рассказывали Manchester Evening News, что между португальцами «трение» и в клубе считают, что возвращение Роналду негативно сказалось на статистике Фернандеша. Но в публичном поле все не так, Бруну – один из главных защитников португальской суперзвезды.

Это он отдувался на пресс-конференции Португалии на следующий день после ухода Роналду из «МЮ»: «Думаю, ему нравится работать в условиях, когда все его критикуют, так что я молю вас всех: продолжайте. Мы видим его лучшую версию, когда вы, ребята, его критикуете».

Бруну обращался к болельщикам перед матчем с Ганой:

«Давайте мечтать, Давайте мечтать по-крупному, Давайте мечтать вместе, Мечты будет первым шагом к достижению того, что мы хотим».

И в каждом интервью подчеркивал важность Криштиану – как источника вдохновения, лидера и нападающего, который ищет голы. Но еще более важная роль для Роналду – отвлечение защитников.

«Играть на позиции десятки с Криштиану в команде – это приятно, ведь соперники очень уважают Роналду, и это создает большее пространство для меня, – рассказывал Фернандеш The Athletic. – Соперники боятся, что он получит мяч и забьет. Его хотят сдержать, а поэтому зоны, где он располагается, перегружены. Например, я сделал дубль Северной Македонии [в матче плей-офф за выход на ЧМ-2022]. Один мяч я забил с его передачи, а второй – после его забегания, благодаря которому у меня появилось пространство».

Такой перформанс вышел у Бруну и против Уругвая. Похоже, португальцы целенаправленно занижают важность Фернандеша и завышают – Роналду. Чтобы боялись Криштиану, а не тех, кто тащит команду за его спиной. Фернанду Сантуш в ответ на мой вопрос про Бруну перевел тему – и сказал про целостность команду и сэйвы вратаря Кошты, а сам Фернандеш из-за склонности к самокритике (он любит критику даже от жены, детей и родителей и ценит ее, чтобы становиться лучше) даже после матча, в котором чуть не сделал хет-трик, говорит о других:

«Я праздновал гол так, как будто он принадлежал Криштиану, казалось, он коснулся мяча. Моей целью было сделать ему передачу, но мы рады, что это победа команды, кто бы ни забил».

Бруну почти в каждом интервью говорит, что его цель – кормить нападающих передачами. На этом чемпионате мира он не просто справляется с этим, но еще и кормит соперников голами. Пока Роналду бьет рекорды с пенальти и кормится славой и вниманием.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Dylan Martinez; Gettyimages.ruLars Baron