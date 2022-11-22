«Я не видел гол Месси. Потому что закрыл глаза и молился». Счастье аргентинцев на «Лусаиле»

Это все Лео.

Гол Лео Месси вернул Аргентине реальную надежду на плей-офф. Поражение выбивало ее из турнира, а ничья оставляла лишь туманные шансы, поэтому аргентинцы невероятно ждали того самого удара. И после часа вязкой игры Месси красиво отправил мяч в нижний угол. Такие важные 1:0 (которые потом превратились в 2:0).

Мы поговорили с болельщиками сборной Аргентины на стадионе «Лусаил», для которых этот гол стал настоящим счастьем.

Хавьер, Тукуман, Аргентина

Не знаю, что Лео сказал им в перерыве, но во втором тайме все поменялось. У них появилась энергия, силы и желание забить. А этот гол… Он был всем для Аргентины.

Я так нервничал. Смотрел на часы, а они все не забивали. Очень стрессовал и переживал. Думал: «Господи, когда мы уже забьем?». Если честно, я не видел сам гол. Потому что закрыл глаза руками и молился. Говорил про себя: «Боже, нам нужна помощь». А потом через пару секунд услышал крики: «Гол, гол!»

Похоже, бог послал знак. Я не мог поверить в это. Увидел только повтор на экране.

Сальвадор, Санта-Фе, Аргентина

Я работаю волонтером на «Лусаиле». Матч против Саудовской Аравии меня расстроил, потому что мы играли плохо. В игре с Мексикой после 60 минут я думал, что это все. Ничья. 0:0. Матч не давал никаких эмоций. Было просто скучно. А потом как будто звезда появилась в небе, Месси создал удивительный гол. Это как поэма!

Мне как волонтеру нельзя выражать эмоции и кричать, тем более моя рабочая позиция на стадионе – рядом с мексиканскими фанатами. Но в тот момент мне было все равно. Месси – это Месси. Думаю, этот гол понравился и мексиканцам.

Месси – это футбол для меня. Я ездил в Лондон, чтобы посмотреть Финалиссиму против Италии, ездил в Барселону, чтобы смотреть его матчи. Но сборная – совсем другое. Потому что в сборной ты показываешь, насколько ты важен для страны. Люди гордятся тобой, а ты горд, потому что представляешь страну. Когда кто-то говорит об Аргентине, вспоминает Месси.

Вживую я никогда не видел такого важного гола. Похожие эмоции вызвал гол Нигерии на ЧМ-2018. Тогда он вывел Аргентину в плей-офф.

Если Аргентина не выйдет из группы, я буду опустошен. Больше даже из-за Месси. Может, у него и был шанс в 2014-м, но он заслужил еще один финал. Чтобы просто быть поближе к трофею. Для меня Месси всегда будет лучшим, но так его смогут сравнить с Пеле, Марадоной и другими чемпионами мира.

Алам-Ахмуд, Каир, Египет

Месси играл как прекрасный полузащитник. Он не много бегал, но играл очень умно. И это понятно, сейчас ему нужно быть рациональнее. Он знал, куда открываться, анализировал все. И как только мяч двигался в его сторону, он тоже начинал движение. Ему нельзя оставлять пространство. Даже 10 сантиметров хватит, чтобы прорваться и забить. Правда! Он сумасшедший. Настоящий снайпер.

Я был счастлив и кричал как безумец. Второй гол Фернандеса тоже был супер.

Факундо, аргентинец, живет в Окленде, Новая Зеландия

Я так радовался за Месси, когда он забил! Это было такое облегчение. Не могу выразить словами. Счастье, счастье и еще раз счастье. Надеюсь, это все-таки не последний его чемпионат мира. Может, он еще сыграет в 2026-м?

Если мы выиграем в Катаре, тогда мне будет все равно. Но если нет, то хочу увидеть его еще. Он все еще величайший в мире, но одному не выиграть чемпионат мира. Надеюсь, у него получится, потому что он хороший и скромный человек.

Хочу верить, что это не самый важный гол, который я видел в жизни. Все-таки Аргентина еще не вышла из группы, впереди матч с Польшей. Это важный шаг, но не последний. А самым важным будет гол, который принесет победу на чемпионате мира. И неважно, кто его забьет.

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian, Dylan Martinez