Канада на ЧМ влюбляет! Даже бельгийцам понравилось, как против них играли

Репортаж Ярослава Сусова.

Вы удивитесь, но Канада вообще-то уже играла на чемпионате мира, хоть и воспринимается как дебютант.

Тогда, 36 лет назад, это было удивительное приключение – выбрались на ЧМ благодаря матчу под ливнем против Гондураса на Ньюфаундленде (рядом с полем – озеро и тюрьма), а на турнире без шансов проиграли Франции, Венгрии и СССР.

Сейчас об этом чемпионате мира не помнят даже канадцы. Для них футбольная история пишется с нуля. Самый опытный канадский фанат, которого я встретил, сказал, что смотрит футбол с начала 90-х.

«Мы с друзьями ходили на матч с Австралией в Эдмонтоне в 1993-м, – говорит Брайан. – Это был отбор чемпионат мира, наша команда была отвратительной»

С тех пор сборная Канады потеряла многих талантливых футболистов. Нормальной футбольной лиги не было, великая НАСЛ с Пеле и Бекенбауэром распалась, а все толковые игроки играли за кого-угодно кроме Канады.

Канадский уроженец Джон ван’т Схип выходил за Нидерланды на ЧМ-1990, Оуэн Харгривз – за Англию на ЧМ-2002 и ЧМ-2006, Асмир Бегович – за Боснию на ЧМ-2014, Джонатан де Гузман – за Нидерланды на ЧМ-2014, а Ясин Буну еще в 2013-м выбрал Марокко – и уже сыграл на ЧМ-2022.

Теперь ситуация сильно изменилась. Канада – одна из самых мигрантоориентированных стран мира. Не только в футболе, но и в обычной жизни. В конце ноября власти Канады объявили, что с января 2023-го до конца 2025-го ждут в стране 1,5 миллиона иммигрантов . В этом году ВНЖ в Канаде получили 400 тысяч человек.

Джеймсу – 54 года, он канадец с двойным флагом, одна половина – красно-белая с кленовым листом, вторая – желто-сине-красная с орлом.

«Я – канадец, хотя и родился в Эквадоре, – рассказывает Джеймс. – Мое сердце поделено пополам между этими странами. После свадьбы я стал канадцем, потому что жена – канадка, мы живем в Торонто.

Канада очень дружелюбная к мигрантам. Это страна мигрантов, здесь даже футболисты разных национальностей. В этом сила Канады – объединять людей из разных стран. У нас в стране многие индийского происхождения, испанского, да со всего мира! Мои друзья в основном эквадорцы. Чаще всего эквадорцы общаются друг с другом, русские – с русскими, итальянцы – с итальянцами, португальцы – с португальцами. Но мы все вместе. В Торонто все – иммигранты».

Почти вся сборная Канады – действительно мигранты или потомки мигрантов . Альфонсо Дэвис – родился в лагере беженцев в Гане, вратарь и капитан Милан Борян – в Хорватии, опорника Стивена Эуштакиу уговаривали не ждать вызова в сборную Португалии (он играл за молодежку), нападающего Ике Угбо убеждали не соблазняться Англией.

В этой сборной Канады практически нет канадцев второго поколения. Либо сами игроки в детстве переехали из другой страны, либо хотя бы один из родителей иммигрировал из Нидерландов, Тринидада и Тобаго, Ямайки, Колумбии, Греции, Аргентины, Нигерии или Португалии.

«Наша сборная выглядит прямо как наша страна, – говорит защитник Ричи Ларейя. – Какой и должна быть. Максимально многообразной».

Разнообразие – главное слово сборной Канады. Еще четыре года назад оно было проклятьем. Главный тренер Джон Хердман (англичанин ростом 165 сантиметров, до этого тренировавший женщин) записывал на видео первые тренировки. На одной из них футболисты подрались. Но Хердмана удивила не драка. Он увидел, что футболисты латиноамериканского происхождения дерутся с теми, кто родился в Африке или на Карибах . Хердман показал запись игрокам и сказал:

«Вот поэтому вы и не выходите на чемпионат мира. Если вы, ###, не исправите это, ничего не получится. Наша главная сила – разнообразие, но это и наша главная слабость. Потому что если дела идут плохо и дерьмо летит на вентилятор, команда распадается», – жесткий и справедливый вывод тренера.

Хердман избавил команду от дерьма на вентиляторе, сразу зарядил на победу, амбициозно говорил о выходе на ЧМ-2022 на первой же пресс-конференции и добился, чего хотел.

«Мы футбольная страна – именно этого мы всегда хотели, – сказал Джон Хердман после победы над Ямайкой (4:0) и выхода на чемпионат мира-2022. – Мы хотели уважения. Хотели, чтобы народ поверил, что мы футбольная страна, и мы это доказали».

Канадцы кайфуют от своей сборной. Им даже не так уж нужны победы прямо сейчас

Канадские болельщики в Катаре уже совсем по-другому относятся к футболу и сборной. Да, его все еще называют соккером, большинство знает только нескольких игроков, а некоторые приходят на футбол в хоккейной форме. Но от Канады не ждут позора, а футбол считают вторым главным видом в стране.

Кевин Вейр и Кайл Льюис из Торонто – в футболках Альфонсо Дэвиса и Сидни Кросби. Они не единственные в хоккейном, но самые разговорчивые.

«Обычно никто не носит хоккейные джерси на футбольные матчи, – говорит Кайл. – Так что я хотел выделиться».

«Кросби – икона, – дополняет Кевин. – У России есть Овечкин, а у нас – Кросби».

А если посмотреть на результаты НХЛ, то у Кросби в этом сезоне гораздо больше очков, чем у Овечкина, – продолжает Кайл. – Просто хотел, чтобы это прозвучало! Я ничего не знаю о футболе и видел только одну игру в жизни».

«Хоккей – номер один, – объясняет Кевин. – Это главное для нас в Канаде. Футбол – на втором месте. Я смотрю АПЛ, матчи сборной Канады по футболу и «Торонто» в МЛС. В сборной много игроков «Торонто» – Осорио, Джонсон, Миллер, Коне (о нем вы скоро узнаете в Европе). У нас немного игроков МЛС, большая часть футболистов сборной – из Европы.

Я смотрю футбол с 2007-го. Тогда в Канаде проходил чемпионат мира до 20 лет. Мне так понравился Агуэро, что я начал болеть за Аргентину, а потом и за «Манчестер Сити».

Сейчас про МЛС больше говорят и пишут. После того как «Торонто» подписал Бернардески и Инсинье, а сборная вышла на ЧМ, люди стали больше следить за футболом, чем раньше. О чемпионате мира-1986 никто не помнит. Но люди начинают уходить от хоккея к футболу. Многие мечтают быть как Альфонсо Дэвис или Джонатан Дэвид».

Канадские болельщики не воспринимают матчи ЧМ-2022 так уж серьезно. Для них это только подготовка домашнему чемпионату мира и начало эры золотого поколения . Дэвису и Дэвиду – 22, Бьюкенену – 23, Эуштакиу – 25. Все еще впереди.

Они не ждут от сборной слишком многого, но понимают, что она может показать красоту.

«МЛС у нас такая, какая есть. Как чемпионат Шотландии, – описывает Брайан, который смотрит матчи сборной Канады с начала 90-х. – Есть пара неплохих команд, а остальные – так себе. Сборной нечего терять. 36 лет не играли на ЧМ. Вы же видели Саудовскую Аравию и Японию. Их примеры доказывают, что все возможно».

Весь матч канадцы удивляли. Во-первых, они просто заполнили стадион – их в несколько раз больше, чем бельгийцев. Во-вторых, оказалось, что красно-белые парни видят не только шайбу, но и футбольный мяч. Они активно реагировали на происходящее на поле и заряжали: Who are Canada? (это главная канадская кричалка). Хотя североамериканские фанаты осознали не все ошибки мемного судьи Дженни Сиказве. Пока есть над чем работать.

Канада проиграла – но переиграла Бельгию. Это признали даже Де Брюйне и Роберто Мартинес

Похоже, у Канады вообще не было отрицательных эмоций – ни по одному из поводов . Джон Хердман излучал позитив и заряжал: на поле, на пресс-конференции – туда он пришел с чашкой чая и улыбкой до ушей. Даже когда Альфонсо Дэвис не забил пенальти, тренер не взрывался от злости. Продолжал искать позитив.

«Знаете, я горжусь им, – говорит Хердман. – Горжусь, что он взял мяч [и ответственность]. Для этого нужен особый характер. Когда у вас есть игрок за 85 миллионов долларов, играющий с такой уверенностью и самомнением, вы должны позволить ему взять мяч и пробить.

Мы много лет ждали первого гола на чемпионате мира. А Альфонсо взял мяч и груз ответственности перед страной. 36 лет ожидания, а вообще-то даже больше (Канада никогда не забивала на ЧМ). Горжусь Фонзи».

Канада очень мощно начала. Дэвис тащил мяч по флангу из защиты в атаку, Эуштакиу раскидывал передачи из центра. Удивляло, как североамериканцы зажимают у ворот одну из лучших по именам команд мира. С Кевином де Брюйне и Эденом Азаром.

Бельгийцам весь матч было не до шуток и не до позитива. В отличие от канадцев, у них отношение к чемпионату мира в Катаре максимально серьезное. Лидеры золотого поколения приехали на третий чемпионат мира. Всем топам из старта уже больше 30 лет (Куртуа – 30, Де Брюйне и Азару – 31, Витселю и Алдервейрельду – 33, Вертонгену и Мертенсу – 35).

«Я постараюсь добиться большего, чем в 2018-м, – говорил перед турниром Эден Азар. – Хотя и сложно, потому что тогда мы забрались высоко. Всегда говорят о «золотом поколении». В этом есть доля правды. Мы уже 10 лет вместе. Да, у нас невероятное поколение. Но мы до сих пор ничего не выиграли. Если мы действительно хотим стать «золотым поколением», нам нужно это сделать [выиграть чемпионат мира]».

Нового шанса на золото ЧМ у Азара и друзей уже не будет. Для победы над Канадой шансов тоже было немного. Кевину де Брюйне явно не хватало в нападении Холанда или хотя бы Лукаку. Батшуайи в итоге забил, но больше благодаря канадской ошибке.

Буквально за пару минут до гола тренер Хердман попросил защитников подниматься выше, чтобы еще сильнее прижать Бельгию к воротам и наконец забить. И тут канадским защитникам за спину забежал Батшуайи, а ему в ноги прилетел навес.

Больше достойных моментов за весь матч у Бельгии так и не было, а вот канадцы прессовали до конца. Но во втором тайме им уже явно не хватило сил. Еще бы парочку Дэвисов и Дэвидов – бельгийцы бы не дотерпели. Хотя и так закончили со счетом 24:9 по ударам.

Канадский тренер не расстраивается:

«Мы хорошо себя проявили, – резюмировал Хердман. – Наши болельщики на стадионе уйдут довольными и с мыслями, что мы – футбольная страна».

После игры тренер собрал команду в центре поля, что-то эмоционально сказал в круге, а потом сам повел игроков к болельщикам. Подошел первым и начал общаться.

«Что я сказал ребятам в круге? Просто – что мы собираемся взять и F [Fuck] Хорватию», – да, вот так напрямую. Дерзко, но подкупающе открыто.

А главное признание канадской мощи – не количество ударов, радость болельщиков или слова Хердмана.

«Не думаю, что провел хорошую игру. Не понимаю, почему такой трофей [лучшему игроку матча] достался мне, – сказал Кевин де Брюйне. – Может, за имя? Канаде – уважение. Мы не могли выйти из-под ее прессинга, мы не играли хорошо, хотя и нашли способ выиграть».

«Канада была лучше нас в том, что мы хотели делать, – подытожил главный тренер Бельгии Роберто Мартинес. – Они приехали на турнир как на праздник, с сильными эмоциями, чего мы и ожидали. Эта сборная Канады играет в высоком темпе и прямолинейно».

После матча Мартинес и Хердман не встретились – сразу пошли к командам. Так что впервые пересеклись уже на пресс-конференции. Маленький и счастливый Хердман поднимался по лестнице, он долго отвечал на вопросы и удивился, почему к нему такой интерес. Роберто Мартинес только спускался. Испанец протянул руку англичанину и сказал: «You were great today».

Без сомнений!

Фото: Ярослав Сусов; REUTERS/Kai Pfaffenbach, Matthew Childs, Siphiwe Sibeko; Gettyimages.ru/Clive Brunskill