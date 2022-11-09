Связь церкви и российского спорта: от обряда «Химок» до комиссии РПЦ и духовника на Олимпиаде

Исследование Sports.ru.

Одна из ярчайших новостей РПЛ прошлой недели – резкое воцерковление «Химок». Оказалось, в команду приглашали православного священника, чтобы помочь прервать неудачную серию из 14 матчей без побед.

Дальше «Химки» продолжили заявлением в ответ на посты в телеграм-каналах Ксении Собчак и «Незыгарь» с удивительными формулировками.

• «Информационный шум вокруг темы таинства – злокозненные бредни».

• «Благословение и чин освящения пробудили необузданное желание оскандалить священнодействие».

• «Языческая линия, проявившаяся в публикациях западной сетки, не свернет нас с пути и лишь укрепит высокий дух христианских ценностей».

Такая риторика от «Химок» кажется удивительной. В российском футболе еще никто не шумел из-за религии. Хотя вообще-то связь церкви и спорта в России глубже, чем кажется.

Как она утвердилась? Почему церкви интересен футбол и как в футболе относятся к религии? Какая здесь роль государства и зачем профессиональном спорту божественная поддержка?

Попробуем ответить на эти вопросы и подробнее изучить связь спорта и церкви.

На каждую Олимпиаду со сборной России ездит священник. Он благословлял Знарка и Медведеву на ОИ-2018 и волейбольную сборную-2012

Церковное руководство давно покровительствует профессиональному спорту. Особенно близкая связь – с Олимпийским комитетом России.

По просьбе ОКР представители церкви сопровождают российских спортсменов на Олимпийских играх. На каждые Игры патриарх назначает духовника, который ежедневно приезжает в олимпийскую деревню или на соревнования, служит молебны, настраивает и благословляет спортсменов.

«Мне приходилось ездить не только на Олимпиаду в Лондоне, но и на Всемирные игры боевых искусств, на Всемирные военные игры, а также соревнования по неолимпийским видам спорта, – описывал «РИА Новости» свою работу духовник сборной России на ОИ-2012 архимандрит Сильвестр. – Иногда тренер приходит и говорит: «Батюшка, приди, у меня завтра финалы, надо ребят благословить». Помнится, когда был золотой матч по волейболу, ко мне и к Александру Дмитриевичу Жукову (тогда – президент ОКР) подошли тренеры и попросили, чтобы я присутствовал на этом матче. Я там был и молился за наших».

На Олимпийские игры в Афинах, Турине, Пекине и Ванкувере приезжал протоиерей Николай Соколов, освящал комбинезон конькобежца Ивана Скобрева, читал молитвы спортсменам из Украины и Беларуси на ОИ-2008.

В Лондоне-2012 архимандрит Сильвестр благословлял мужские сборные по волейболу и прыжкам в воду.

С 2016-го эту роль выполняет протоиерей Андрей Алексеев.

«Приехав на свои первые Олимпийские игры, я имел большой разговор с Александром Дмитриевичем Жуковым, на тот момент президентом ОКР, – рассказывал Алексеев в интервью Sports.ru – И получил от него рекомендации о том, какие соревнования стоит посетить в первую очередь и где он видит необходимость сугубой молитвы о даровании Божией помощи в достижении нашей общей цели.

На первых Олимпийских играх, в Рио, особые, удивительные отношения сложились с нашей гандбольной сборной и ее тренером Евгением Трефиловым. Эти отношения продолжаются и по сей день – мы регулярно созваниваемся с Владой Бобровниковой, Катей Ильиной, Майей Петровой, Аней Седойкиной. Продолжается взаимодействие и с бронзовыми призерами по фехтованию – Олей Кочневой и Виолеттой Колобовой. На минувшее Рождество Виолетта со своим супругом приезжала в наш храм – помолиться и попросить благословения на грядущий год».

Алексеев вел дневник на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018. И писал про Владислава Третьяка:

«Когда после игры я спустился в раздевалку и поздравил тренера и девушек с победой, то из уст легендарного Третьяка услышал, что он на трибуне переживал за команду и «молился вместе с батюшкой». Я вспомнил себя босоногим ростовским мальчишкой, в составе всей семьи буквально прилипавшим к экрану телевизора в тот момент, когда на лед выходила великая советская хоккейная сборная. Имя и фамилия «Владислав Третьяк» вызывали тогда у меня священный трепет, и мог ли я подумать о том, что пройдут годы, и я, став священником, буду на Олимпийских играх в Корее молиться с легендой отечественного хоккея о нашей женской команде».

О том, как позвал молиться перед финалом хоккейного турнира главного тренера Олега Знарка:

«Олег Валерьевич, а пойдемте-ка со мной в часовню, а?

– Пойдемте, – отвечал он.

– Давайте мы постоим немножко, помолимся и Господа позовем в помощь?

– Давайте.

Олег Валерьевич шел не торопясь, и я поймал себя на мысли, что вот сейчас передо мною через особенности походки приоткрывается толика большого богатства личности человека, от которого сегодня миллионы людей моей страны ждут победы. Я бы сказал, походка стратега, стратилата. Я подумал о Михаиле Илларионовиче Кутузове».

И как фигуристка Екатерина Боброва просила помолиться за коллег:

«Она также написала на листочке всех ребят из сборной по фигурному катанию и особенно просила помолиться о Жене Медведевой, которой выступать завтра, и о не очень удачно начавшем свое выступление Мише Коляде, катавшемся накануне».

Но связь церкви и спорта не заканчивается на олимпийских поездках.

В РПЦ есть комитет по спорту и физкультуре. Его возглавляет бывший моряк, который дружит с Терюшковым. Он написал книги про «Курск», мат и спорт

Да-да, в РПЦ работает специальный орган, который занимается спортивными форумами, соревнованиями и поддержкой профессионального спорта. Комитет основал патриарх Кирилл еще в конце 2015-го, но активно все заработало только в 2018-м. Главным по спорту в РПЦ назначили митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана (Алексея Васильевича Баданина).

Баданин – бывший военный, с 1976 по 1997-й служил на флоте и дошел до звания капитана второго ранга. Потом работал пресс-секретарем предшественника епископа Мурманского и Мончегорского Симона и параллельно сам стал священником.

Митрополит Митрофан не только церковнослужитель, но и писатель. Он член союза писателей и автор 19 книг про мучеников крайнего Севера, князя Александра Невского, монастыри, подлодку «Курск» и русский мат.

А еще и книги про спорт, которую оценил Роман Терюшков.

Она называется «Спорт и его духовные аспекты» и заканчивается фразой:

«Российский спорт имеет уникальную возможность заявить о себе всему миру, достигнув небывалого взлета. Наши спортсмены обязаны реализовать этот шанс, соединив свои личные напряженные усилия с молитвенной поддержкой священников и всей Церкви Христовой. Если это удастся, то победа будет за нами, ибо «если Бог за нас, то кто против нас?»

Представители комиссии по спорту митрополита Митрофана участвуют в благотворительных матчах «Помощи детям Донбасса», проводят спортивные конференции в Храме Христа Спасителя, на которых зачитывают доклады «Влияние реформ Петра I на развитие физической культуры и спорта» или «Трансформация образа героя в XX-XXI веке: преображение телесного и духовно-нравственного идеала».

Сам митрополит Митрофан не видит ничего странного в тесной связи спорта и религии.

«К тому моменту, когда спорт в нашей стране стал активно развиваться (это конец ХIX – начало ХХ века), и стало зарождаться олимпийское движение, церковь к этому общественному явлению не подключалась, поскольку в тот непростой синодальный период не слишком была готова к таким новшествам, – рассказывал Митрофан в интервью «Журналу московской патриархии». – Сегодня мы хорошо видим, что спорт становится важнейшей частью общественной жизни России, и потому Церковь уже не может оставаться в стороне.

Мы ясно чувствуем, как спортсмены нуждаются в духовной поддержке Церкви. Мы видим, как перед выступлением на соревнованиях наши ребята переживают, и глаза к небу обращают, и на колени встают. Но кому они в это время молятся – неизвестно. Важно, чтобы в этот момент наибольшего напряжения сил рядом со спортсменом оказался священник, который поможет ему найти нужные слова молитвы и добиться результата».

Священники разрабатывают методики, как окормлять спортсменов и сами организуют занятия спортом.

«Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, предмет «Физическая культура и спорт» является обязательным для преподавания в высших духовных учебных заведениях РПЦ, – продолжал Митрофан. – Во всех высших учебных заведениях вернули физкультуру, но для семинарии это оказалось диковинкой. Дескать, надо больше молиться, поститься и изучать труды святых отцов, а в спортивный зал ходить – дело неблагочестивое. Чтобы это восприятие изменить, необходимо предложить серьезные обоснования. На конференции выступали и преподаватели физкультуры наших семинаристов, которые рассказывали о том, сколько часов отведено под спортивные занятия, сколько человек их посещают, а сколько прогуливают, прикидываясь больными.

– То есть священник должен заниматься спортом?

– Безусловно, по мере сил. Святейший Патриарх конкретно говорит, что он большое внимание уделяет своей физической активности, поскольку без нее ту нагрузку, которую он несет, невозможно выдержать. Эти занятия не только укрепляют здоровье, но и повышают внутреннюю дисциплину. Ведь не секрет, что проще полежать, поспать, телевизор посмотреть, а поди-ка позанимайся и укрепи свою волю.

– А в вашей епархии удается до священников донести эти мысли?

– Мы в начале этого пути. Нам надо сперва определиться, где заниматься спортом. Если идти в фитнес-центры, то это будет большой соблазн… Тут есть некоторые нюансы. Мы должны иметь свои спортзалы. Если взять опыт его святейшества, то он просто занимается ходьбой.

Комиссия по спорту есть в каждой епархии. Туда назначают бывших тренеров, которые основывают военно-патриотические клубы при приходах

С 2018-го отдел по физкультуре и спорту появился почти в каждой епархии. Чаще всего главные там – священники со спортивным прошлым.

В Курской епархии отдел по физкультуре и спорту возглавляет протоиерей Сергий Пашков. Он – мастер спорта СССР по дзюдо, который 14 лет тренировал детей единоборствам, в мурманской – иерей Тарасий Лихина, который работал физруком и инструктором тренажерного зала в местном колледже и школе-интернате, в Чистопольской епархии (город в Татарстане) спортивным отделом руководит протоиерей Андрей Зиньков, он 15 лет тренировал детей в секциях по каратэ и самбо и основал приходской военно-спортивный клуб «Патриот», а в Пензенской епархии – Глеб Синцов, доктор юридических наук и проректор Пензенского государственного университета по международной деятельности, в википедии указано, что увлекается боевыми видами спорта с 1985 года.

Как выбирают священников, которые отвечают за спорт и чем они занимаются?

«В школе занимался различными видами спорта и единоборств. После того как я вернулся в Ульяновск (после учебы), я пришел обратно в спорт – стал заниматься в фитнес-центрах. Мое руководство – Епархия заметила это, и Патриарх создал комиссию по физической культуре и спорту, а Митрополит Анастасий (на тот момент) назначит меня главой этой комиссии», – объяснял председатель симбирской комиссии (Ульяновская область) по вопросам физической культуры и спорта иерей Никита Галныкин.

«Самбо занимает центральное место в моей жизни, – продолжал он. – И знакомство с ним началось, когда я познакомился с моим другом Артемом Владимировичем Филатовым, который является президентом ульяновской федерации самбо. Вместе мы начали ходить в тренажерный зал.

У нас при Епархии существует спортивный клуб «Муромец», в котором дети обучаются самбо и рукопашному бою. Помимо того, у нас в Ульяновске по благословению митрополита планируется открытие спортивного духовного центра в честь Дмитрия Донского, где будут представлены различные виды спорта, в том числе и самбо. Вообще, это, скорее всего, будет первый в России духовный спортивный центр, куда смогут прийти позаниматься люди различных вероисповеданий».

Итоги такой работы связки церкви и спорта в январе 2020-го подводили в Храме Христа спасителя на форуме «Великая Победа: наследие и наследники».

«Вот уже год Министерство физической культуры и спорта сотрудничает с Патриаршей комиссией по вопросам физической культуры и спорта Русской православной церкви, реализуя совместные проекты,– говорил на нем министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. – Результатом взаимодействия за это время стали более 140 совместных спортивно-массовых мероприятий и создание 37 спортивных клубов при приходах. Выделено 5 тренерских ставок для занятий с детьми, тренирующихся на базе учреждений Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

В годы Великой Отечественной войны физическая подготовка военнослужащих, партизан и гражданского населения страны позволила нашим предкам вынести чудовищные испытания и победить. Сегодня враги России также не дремлют, и поэтому вопросы физической подготовки молодых поколений, их духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания как и всегда актуальны».

Терюшков уже давно близок к руководству РПЦ, он выступает на всех форумах в Москве и Подмосковье и идет в авангарде сближения спорта и церкви. Еще в 2014 году на конференции «Молодежь и религия» он зачитывал приветственное слово губернатора Московской области Воробьева и вручал медали Росвоенцентра «Патриот России».

Поэтому неудивительно, что именно «Химки» (куратором которых еще недавно был Терюшков) пригласили в команду священника, а сам Терюшков – главный защитник этого решения.

«Говорит Владимир Владимирович, что спорт – национальный приоритет России, тут же получите-распишитесь, дело Макларена о допинге, повлекшее лишение России национальных символов, – объясняет Терюшков. – Провозглашает наш президент православие фундаментом русской цивилизации – обрушиваются на православие.

Насмешкам последовательно подвергаются: хоровод, казаки, поддержка СВО и, наконец, православная вера. Это информационный фронт объявленной России гибридной войны. И «Химки» оказались на передовой. Не исключаю, что череда неудач на поле ни что иное как спланированная диверсия тех, чьи интересы были затронуты.

В футболе есть изрядное число тех, кто имеет гражданство, имущество и интересы за рубежом. Им ФК «Химки» очень не нравятся по понятным причинам: патриотическая, честная позиция футбольного клуба противоречит их жизненным установкам и бизнес-интересам».

Зачем «Химки» выбрали такой агрессивный тон для обозначения сближения с церковью – загадка. А вообще российский футбол и православие связаны очень давно, и никаких скандалов по этому поводу не возникало.

Поставить в церкви свечку и позвать батюшку – распространенный способ избавления от неудач на поле. Так делали в «Спартаке», «Локомотиве», ЦСКА и других клубах

Представителей церкви давно привлекают к российскому футболу – особенно когда что-то идет не так. Например, так делали главный тренер «Томи» Анатолий Давыдов в 2013-м:

«Вроде, в церковь сходил, свечку поставил. Неделю разговаривали о первых минутах, чтобы ребята были сконцентрированы. Но видите – не получилось…»

Тогда «Томь» проиграла со счетом 1:2.

В сезоне-2015/16 перед матчем 31-го тура против «Луч-Энергии» в «Томи» уже звали церковнослужителей в команду.

«Мы специально пригласили священника, так как есть ощущение – что-то мешает нам нормально играть и забивать, – рассказывал капитан «Томи» Мартин Йиранек. – Если помните, в первом круге все было по-другому: мы переламывали ход матча, забивали нужные голы. Сейчас ситуация иная. Конечно, мы и на тренировках много работаем над исправлением каких-то ошибок, полагаемся прежде всего на себя, но и приглашение священника, думаю, тоже должно помочь. Надеемся, что уже в завтрашнем матче удача будет на нашей стороне».

«Томь» проиграла со счетом 0:2 и так и осталась на третьем месте, но вышла в РПЛ, победив в стыках «Кубань».

В 90-х фраза при поражениях «сходить в церковь свечку поставить» была чем-то вроде мема. В «Спартаке» Егор Титов советовал Александру Ширко сходить в церковь, чтобы избавиться от невезения. Юрий Семин хотел поставить свечку в церкви, чтобы в «Локомотиве» 2000-го меньше травмировались, Владислав Радимов ставил свечки, когда играл в ЦСКА и поливал бутсы Александру Кержакову в «Зените» святой водой.

Эту практику переняли даже иностранные тренеры. Например, Славолюб Муслин (тренировал «Локомотив», «Химки», «Краснодар» и «Амкар»). А в 2008-м главный тренер «Амкара» Миодраг Божович пошел в церковь перед шестым туром чемпионата:

«В России я лишь однажды зашел в церковь. Купил икону Кубанской... нет, Казанской Божьей Матери. Поставил свечку, попросил о победе («Амкар» проиграл – 0:1). И я лишний раз убедился: если футболисты играют как надо, они победят и без помощи небес».

«Локомотив» не ждет поражений, чтобы обратиться в церковь. Клуб приглашает священника перед каждым сезоном. Об этом рассказал в интервью «Матч ТВ» настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине священник Стахий Колотвин:

«У «Локомотива» более правильный подход. Не потому, что сейчас стали проигрывать – и надо батюшку позвать. В «Локомотив» каждый год приходит священник.

Начинается сезон – надо помолиться. Начинается какой-то спортивный процесс – просим Господа нас укрепить.

Поэтому лучше жить не по принципу «когда гром грянул — тогда мужик перекрестился», а креститься всегда. И не потому, что ты боишься грома и проблем или того, что ты вниз турнирной таблицы посыплешься, а потому что ты веришь в Бога и любое дело хочешь делать вместе с ним».

Во Второй лиге есть церковный клуб «Пересвет». Правда, РПЦ отказалась помогать ему деньгами – только молитвами

Третий подход – у «Пересвета». Этот клуб ПФЛ обращается к церкви не только когда дела не очень или перед началом сезона. «Пересвет» пытается быть поближе к богу во всем.

Владелец клуба Алексей Карбовский закончил епархиальные курсы в июле 2015-го, а в сентябре того же года создал «Пересвет». Название – в честь богатыря Александра Пересвета, героя Куликовской битвы, победившего монгола Челубея и причисленного к лику святых. Карбовскому пришла такая идея из детских воспоминаний. В доме его бабушки на стене висели две репродукции: «Три богатыря» Виктора Васнецова и «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле» Михаила Авилова.

При этом Карбовский жалуется на недостаточную помощь церкви. Создав клуб, он обратился за помощью к патриарху Кириллу, но ему ответили, что в РПЦ денег нет, за «Пересвет» могут только помолиться.

«Если даже была бы реклама от РПЦ, по православному каналу, например – проблем у нас было бы намного меньше, – говорил владелец «Пересвета». – Не все хотят или могут нам доверять – другое дело, выступи какой-нибудь батюшка. Если бы РПЦ подключилась, многие меценаты отозвались бы».

Так что Карбовский тратит на футбол свои деньги, но выступает от имени Российской православной церкви. В 2017-м «Пересвет» участвовал в православном футбольном турнире в Кишиневе. Представлял РПЦ за свой счет.

Каждый год вся команда ездит в Храм Святого Великомученика Пантелеймона в хуторе Львовском (православных игроков окропляют водой, остальные просто наблюдают), вместе празднуют Рождество и Пасху, а на матчи приходит духовник Даниил Зубов, воспитанник ЦСКА, который стал священником вместо футбола.

«Мы стараемся жить по-православному, но мы мирские люди, – продолжал Карбовский. – Цепляемся с соперниками, ругаемся с судьями, спорим друг с другом до ожесточения. Некоторые в команде, к сожалению, курят. Все это не очень православно, но мы не команда священников».

А вообще верующим можно заниматься спортом? Да, но с оговоркой

У священников нет однозначного ответа.

«Не должно быть спорта ради спорта, – говорит для pravoslavie.ru священник Святослав Шевченко. – Мы не должны гробить свое здоровье, дарованное нам Богом, чтобы достичь нечеловеческих результатов. Но с другой стороны – спортом мы можем прославлять Бога, славить Родину, показывать привлекательность здорового образа жизни».

Немного другое отношение у священника Павла Конькова.

«Заниматься самому спортом не только можно, но и необходимо, – говорит от для pravoslavie.ru. – Наши тела – храмы Духа Святого. И за храмом нужно следить. Современные люди слишком мало двигаются, и поэтому спорт необходим, но с оговорками. Можно и участвовать в соревнованиях – но без азарта, без осуждения и тщеславия».

Несмотря на немного разные взгляды на занятия спортом, в РПЦ есть единомыслие – в том, что профессиональным спортсменам (особенно, футболистам) стоит больше работать над духовным миром, чтобы играть не только за деньги.

«Футболисты должны быть мотивированы не безумными долларами и не матом на стадионе, как мы можем видеть по губам тренеров, – говорил в интервью «РИА Новости» глава комиссии РПЦ по спорту митрополит Митрофан. – Господь с такими людьми не пойдет, поэтому и нет результатов — громадная страна, а футбола нет.

Гораздо сложнее прийти к Богу веселым и здоровым — нашим футболистам, например, которые гуляют на свои миллионы. В тепле, добре и шоколаде Бога обрести трудно — он там лишний, а когда человек страдает, нуждается в помощи, Бог появляется в его жизни.

Мы упираем на мышцы, голы, очки, секунды — это больше советский подход. У нас громадный потенциал, потому что у нас есть истинная вера, заветы отцов, традиции — это в нашей генетике. Если мы включим этот духовный потенциал, если спортсмены пробудят в себе эту силу, которая вела Дмитрия Донского, Александра Невского, Пересвета и Ослябю, которая делала непобедимыми воинов Суворова, тогда и наши спортсмены всех победят».

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster; rpcsport.ru; ciarf.ru; vk.com/teryushkovri; vk.com/fcperesvet; РИА Новости/Сергей Пятаков, Александр Вильф, Нина Зотина, Владимир Песня, Алексей Мальгавко, Алена Кардаш