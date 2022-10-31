Репортаж с братского дерби «Спартака» и «Торпедо»: откуда дружба болельщиков и чем так похожи Абаскаль с Талалаевым?

«Торпедонов мало – где их найти, чтобы брататься?»

Матчи между «Спартака» и «Торпедо» считаются чем-то вроде братского дерби. В советское время клубы враждовали за статус самого народного, после распада СССР болельщики подружились, но крепкого союза не вышло.

«Торпедо» нечасто играет в РПЛ, редко встречается со «Спартаком» и очень сильно уступает по популярности.

Поэтому отношения между клубами сейчас скорее приятельски-почтительные, чем дружеские. Хотя «Торпедо» поддерживает легенду о братстве.

«Торпедо» обращается к «Спартаку» как к брату. Правда, любовь не очень взаимна

На красивых обложках предматчевых программок ни одного подкола «Спартака». В прошлом сезоне «Торпедо» играло против «Спартака-2» в конце октября. На обложке были Хэллоуин и могилка с надписью Loko R.I.P., даже тут цепляли главного соперника вообще, а не нынешнего.

Год спустя выпустили заискивающий ролик с отсылкой к фильму «Брат». В фильме Виктор Багров просит помощи у брата Данилы. В видео (если не отображается ниже, кликайте) страдающее «Торпедо» обращается к «Спартаку» с последнего места в РПЛ: «Брат! Не выручишь, мне… край. Выручай».

Правда, брат так и не ответил. Даже в соцсетях.

Болельщики «Торпедо» на стадионе тоже убеждают, что у них со «Спартаком» дружба навек.

«Мы болеем за «Торпедо» всей семьей, – говорит Владислав. – Папа Дмитрий – уже 40 лет, я – чуть меньше.

«Спартак» – «Торпедо» – братское дерби, – дополняет сына Дмитрий. – Матч будет с эмоциями, но без негатива. Много спартачей приезжает на матчи «Торпедо», мы тоже ходим и поддерживаем «Спартак» – были на финале Кубка с «Динамо» в «Лужниках», в прошлом сезоне тоже были. У «Динамо» – ЦСКА своя тема, у нас со «Спартаком» – своя».

Дмитрий и Тимур поддерживают «Торпедо» не так давно. Они не ощущают к «Спартаку» любви, но местами видят теплое отношение.

«Я болею за «Торпедо» с 2014-го, – говорит Дмитрий. – Тогда переехал в Москву, ходил по абонементу. И вот в этом сезоне не пропускаю матчи. Приходится лекарства пить, смотреть на «Торпедо» тяжело. Но очень хочется, чтобы в Москве была такая команда. С историей.

Ходил на матч «Торпедо» – «Спартак» в 2015-м. Тогда нам по-братски предложили провести домашнюю игру на «Открытие Арене». А потом болельщиков «Торпедо» посадили в гостевой сектор, хотя это был домашний матч. Было холодно и не очень классно.

Насколько знаю, исторически у «Спартака» с «Торпедо» братское дерби. Но я к «Спартаку» любви не чувствую (в детстве вообще за «Зенит» болел). Хотя вижу много поддержки и тепла от красно-белых. Отношение не как у фанатов «Локомотива» или ЦСКА. Они переживают за нас немножечко, на стадион ходят. Да и про «Спартак» от наших никакой негативной кричалки не слышал. Значит, есть любовь».

Болельщики «Спартака» отзываются о «братьях» без особого энтузиазма. Как о младшем родственнике, который все время где-то пропадает.

«Я на «Торпедо» никогда не ходил, но мысленно поддерживаю, – рассказывает перед матчем болельщик «Спартака» Антон. – Болею за «Спартак» с детства, лет 37. Хожу по абонементу на все матчи на «Открытие Арене». В студенчестве у меня были друзья-болельщики «Торпедо». Но сейчас никого не знаю.

Торпедонов в принципе мало. Где их найти, чтобы брататься?»

«Спартак» выпустил ретро-форму перед матчем с «Торпедо». Так просто совпало, форму должны были привезти полгода назад

На стадионе тоже не пахнет атмосферой дерби. Никаких признаний в вечной дружбе, специальных акций и яркого матчдэя. Даже стильная ретро-форма «Спартака» никак не была привязана к сопернику – все получилось случайно.

В этих стильных футболках должны были играть еще полгода назад. «Спартак» заказал уникальную форму к 100-летию клуба, но что-то пошло не так.

Один юбилейный комплект доставили, второй – нет. Шорты и футболки сначала застряли на границе в Турции, а потом пришли недоделанными – без спонсорских и клубных логотипов. Просто красная футболка с белой полосой.

В клубе доработали этот недоюбилейный комплект и сделали из него ретро. Раньше ограничивал контракт с Nike. Теперь договорились о ретро-ромбе с обществом «Спартак», плюс убрали логотипы спонсоров и РПЛ. Для полного погружения в историю собирались подчистить и фамилии, но это не смогли согласовать с лигой и «Матч ТВ».

«Спартак» взял дерби у «Торпедо» в стильном ретро: футболка без спонсоров и c самым классическим ромбиком

Футболки понравились игрокам. После игры их расхваливал капитан Георгий Джикия:

«Футболка красивая. Надеюсь, еще получится сыграть в такой в будущем. Дали лишь один комплект ретроформы, она [пойдет в мою] в коллекцию».

Идею с ретро-формами продолжат вне зависимости от братства с соперником. Теперь в «Спартаке» собираются выпускать олдскульные комплекты каждый сезон. Этот, кстати, продавали за 7000 рублей.

«Спартак» и «Торпедо» играли в РПЛ восемь лет назад. И тогда, и сейчас зажигал Промес

Вообще, только один человек из состава «Спартака» видел «Торпедо» в РПЛ. В сезоне-2014/15 домашний матч на «Открытие Арене» был первым в РПЛ на новом стадионе «Спартака».

Восемь лет назад в Тушино при 36 тысяч зрителей делили братьев Комбаровых (Дмитрий выходил за «Спартак», Кирилл – за «Торпедо»), в атаке красно-белых выходили Артем Дзюба и Денис Давыдов, за «Торпедо» – Иван Новосельцев и Динияр Билялетдинов, а на скамейке сидели будущие звезды Медиалиги Будаков, Стеклов и Сергей Давыдов.

Тогда в «Спартаке» зажигал 22-летний новичок Квинси Промес. Леонид Федун назвал его главной покупкой летнего трансферного окна, говорил, что у голландца было предложение от «Манчестер Юнайтед», а он выбрал «Спартак» – и забил «Торпедо» дважды. Владелец «Спартака» надеялся на Квинси и верил, что он станет будущим лидером команды.

Через восемь лет в «Спартаке» только один человек из той команды – Квинси. У него снова победный гол – и снова танцы, чтобы отметить.

Еще одна параллель: тогда главным в «Спартаке» был бывший тренер «Базеля» Мурат Якин. Холодный и рациональный. Теперь – тоже бывший коуч «Базеля» Гильермо Абаскаль. Только горячий и эмоциональный.

Кажется, они с главным тренером «Торпедо» Андреем Талалаевым – самые живые в РПЛ, точно не травоядные. Не стесняются прыгать, кричать на футболистов и показывать эмоции окружающим.

Может, дело в итальянском бэкграунде?

Абаскаль – испанец, но тесно с связан с Италией. Он дает пресс-конференции на итальянском, а его первые команды как главного тренера – «Кьяссо» и «Лугано» из италоязычного кантона Швейцарии Тичино, а также «Асколи» из Серии Б.

Талалаев тоже говорит на итальянском. В сезоне-1997/98 он играл за «Тревизо» (600 километров от Асколи-Пичено) из Серии Б, там выучил язык и в 32 работал тренером-переводчиком с итальянского у Невио Скалы в «Спартаке».

Абаскаль и Талалаев воспламеняли дерби. Тут много классных деталей о том, как они себя вели

При встрече тренеры выглядели симметрично. Носились по технической зоне и горячо реагировали на каждое действие команды. Абаскалю даже натурально стало жарко, он в самом начале скинул куртку, остался только в кофте и серых перчатках.

«Первый московский снег – это просто прекрасно, необычное чувство, – говорил Абаскаль о погоде после матча. – Там, откуда я родом (в Севилье – Sports.ru), вчера было плюс 30. Видимо, поэтому «Спартак» в Москве обыграл «Севилью» со счетом 5:1. Просто нам тогда было очень холодно».

В первом тайме Абаскаль чаще ругал футболистов, а Талалаев – хвалил. «Торпедо» крепко держалось, а вот у «Спартака» никак не получалось забить, подключался даже Джикия с нетипичными дальними ударами.

В конце тайма Талалаев все-таки не сдержался. На 34-й заменил левого полузащитника Кайманова на Эркинова, чтобы забрасывать мяч за спину правому защитнику «Спартака» Денисову, а потом выругался. Талалаеву не понравилось, что вратарь «Торпедо» Довбня неточно выбивает мяч.

Он высказал сначала тренеру вратарей: «Иди успокой его, дай водички!»

А потом и самому киперу: «Саша Довбня, играй в два касания! Раз-два!»

Талалаев чувствовал опасность. На 50-й минуте после очередного выноса Довбни мяч попал к Александру Соболеву. Через пару секунд – к Промесу, а через 10 – в ворота.

«Мне не понравилось, как мы разворачивали мяч, – объяснял главный тренер «Торпедо» после матча. – Это касается не только Довбни, но и нескольких игроков обороны. Если вы посмотрите на игру моих предыдущих команд, они делали это немного лучше. В концовке тайма был момент, когда Довбня быстро ввел мяч в игру, а команда была уже «на гландах». Взрослые футболисты должны чувствовать такие моменты и придерживать мяч».

Талалаев чем дальше, тем сильнее пламенел. На 60-й тренер сделал тройную замену и поругался с Игорем Смольниковым.

«Мы договорились встретиться и отдельно обсудить его ошибки. Игорь, как и любой опытный игрок, не любит, когда его меняют, – объяснял тренер поведение игрока. – Если мой футболист будет доволен после замены, я выгоню его из команды. Есть такое правило: лучше менять игрока после его положительного действия. А мы могли получить второй гол, и здесь уже было не до педагогических принципов. Мы пытались зацепиться за результат».

Зацепиться не получилось. «Торпедо» так и не создало реально опасных моментов, а серость в атаке в конце второго тайма стал описывать сам Талалаев. Прямо на поле. Ругался на кривые прострелы в атаке, на неправильный вброс аутов и подытожил на 82-й минуте.

Талалаев посмотрел на очередной неточный навес от полузащитника Марио Чурича со штрафного и отвернулся от поля. Тренер посмотрел не на тренерскую скамейку, а скорее даже на трибуны и сказал:

«Если б вы знали, сколько раз я показал ему на теории, куда пас отдать».

Телеграм-канал Ярослава Сусова

«Спартак» очень аккуратно победил «Торпедо». 1:0 – даже нетипично для Абаскаля

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; ФК «Торпедо Москва»