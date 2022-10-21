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Самые яркие грузины в Европе до Хвичи: Каладзе, легенда «Сити» и бомбардир «Аякса»

Георгий Мамардашвили Георгий Мамардашвили
Гурам Кашия Гурам Кашия
Георгий Кинкладзе Георгий Кинкладзе
Зураб Хизанишвили Зураб Хизанишвили
Леван Кобиашвили Леван Кобиашвили
Темури Кецбая Темури Кецбая
Леван Цкитишвили
Леван Мчедлидзе Леван Мчедлидзе
Шота Арвеладзе Шота Арвеладзе
Кахабер Цхададзе
Леван Кения Леван Кения
Каха Каладзе Каха Каладзе
Наполи Наполи
Александр Иашвили Александр Иашвили
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
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Хвича Кварацхелия разрывает в «Наполи». У грузинского вингера 5+5 в 10 матчах чемпионата Италии и 2+3 в четырех играх Лиги чемпионов.

Фантастический старт вывел «Наполи» на первое место Серии А и из группы ЛЧ. Хвича – ярчайший игрок команды его называют «Кварадоной» и считают одним из лучших грузинских игроков в истории топ-лиг. 

Но далеко ли до статуса безоговорочно лучшего? Ниже – список из 14 других грузинских игроков, которые впечатляли в европейских лигах (без учета Беларуси, Казахстана, России, Украины и других чемпионатов ближнего зарубежья). 

Каха Каладзе – пока главный грузин в европейском футболе. С «Миланом» он выиграл все: от Лиги чемпионов (2 раза) и чемпионата Италии до Кубка Италии и клубного чемпионата мира. Каладзе был важным человеком золотого «Милана» нулевых – отыграл 10 лет слева и в центре обороны, а потом еще и пару сезонов в «Дженоа»: 247 матчей в Серии А, 70 матчей в ЛЧ и 83 – за сборную Грузии. Легенда.

Леван Кобиашвили пять лет был с «Фрайбургом» и в горе, и в радости – прошел от второй Бундеслиги до еврокубков. Потом счастливые годы слева в полузащите «Шальке» и «Герты». За гельзенкирхенцев Леван делал хет-трик в ворота «ПСВ» в Лиге чемпионов-2005/06 и выходил в полуфинал Кубка УЕФА-2005/06. В Германии (с учетом второй лиги, Кубков и еврокубков) сыграл 531 матч.

Центральный защтник Зураб Хизанишвили вместе с Шотой Арвеладзе выиграл чемпионат Шотландии с «Рейнджерс», а потом долго покорял Англию. В «Блэкберне» вышло неплохо – в сезоне-2005/06 занял шестое место и два года поиграл в Кубке УЕФА. Но дальше «Блэкберн» постепенно падал, Хизанишвили отправляли в аренду в «Рединг» и «Ньюкасл» в Чемпионшип, дальше три года в Турции, Грузия и Азербайджан.

Темури Кецбая три года выходил в центре нападения «Ньюкасла» после того, как засветился в греческом «АЕК». Забивал не слишком много – 14+12 за 104 матча, зато выходил в ЛЧ против «Барселоны» и два раза в финале Кубка Англии против «МЮ» и «Арсенала». Дальше были «Вулверхэмптон», «Данди» и пять лет в кипрском «Анортосисе», команде, с которой начинался европейский путь Темури.

Нападающий Александр Иашвили прошел тяжелые времена в «Фрайбурге» вместе с Леваном Кобиашвили. Но в отличие от соотечественника остался во «Фрайбурге» до 2007-го (10 лет!), а потом играл в «Карлсруэ» до 2012-го. С учетом первой и второй Бундеслиги, Кубков и еврокубков Иашвили провел в Германии аж 481 матч.

Атакующий полузащитник Георгий Кинкладзе – любимый грузинский футболист самого Хвичи. Он восхищал болельщиков «Манчестер Сити», пытался спасти клуб от падения в Чемпионшип в 1996-м и делал красоту в стиле Марадоны. После «Сити» были редкие выходы в «Аяксе», несколько сезонов в «Дерби», «Анортосис» с Кецбая и даже «Рубин» Бердыева.

 У атакующего полузащитник Левана Кения очень короткая карьера на топ-уровне. В 17 попал в академию «Шальке», в 18 – в основу на 10 туров сезона-2009/10, но потом сломался и больше вообще не вернулся на тот уровень. Зато за один сезон взял Кубок Германии и второе место чемпионата. Дальше были «Карпаты», «Славия» и «Дюделанж». Кения до сих пор играет – в «Юрдингене» в пятой немецкой лиге.

Центральный защитник Кахабер Цхададзе провел 3,5 сезона в Бундеслиге и один – в Чемпионшипе. С «Айнтрахтом» грузин занял третье место в чемпионате Германии-1992/93, выходил в четвертьфинал Кубка УЕФА и полуфинал Кубка Германии. После яркой Германии были «Алания», «Анжи» и два года за «Манчестер Сити»

 Леван Мчелидзе отыграл шесть сезонов в Серии А, два – за «Палермо», с которым занимал пятое место чемпионата, четыре – за «Эмполи». Правда, он никогда не был звездным нападающим – вышел на замену в 55 матчах Серии А из 75 и забил 11 голов. Сейчас Мчелидзе 32 – уже три года доигрывает в чемпионате Грузии.

Гурам Кашия отдал восемь лет «Витессу». Отыграл центральным защитником в 293 матчах во всех турнирах и уже через год стал капитаном в голландской команде – брал Кубок и добирался до четвертого места в лиге. Кашия покинул «Витесс» в 2018-м после ухода Слуцкого, поиграл в МЛС, взял чемпионат Словакии и до сих пор в 35 лет капитанит в сборной Грузии.

Левый полузащитник Георгий Гахокидзе не так много играл в Европе – 58 матчей за «ПСВ» и 53 за «Твенте», но попал в успешный состав эйндховенцев начала нулевых. Его тащили молодые Ван Нистелрой, Кежман, Роббен, Ван Боммель, Роммедаль и Пак Чжи Сун. Гахокидзе чаще выходил на замену, но прикоснулся к двум титулам в 2001-м и 2003-м.

Леван Цкитишвили начинал левым полузащитником во «Фрайбурге» вместе с Кобиашвили и Иашвили. Отыграл тут 7 лет, победил во второй немецкой лиге и забивал в Кубке УЕФА, а потом еще провел сезончик в «Вольфсбурге», правда, клубу тогда было плоховато – закончили на 15-м месте в Бундеслиге.

Георгий Мамардашвили, как и Хвича Кварацхелия, только начинает в Европе. Но у Георгия уже есть крепкий год в Ла Лиге (в сезоне-2021/22 место в воротах «Валенсии» делили Силлессен и Мамардашвили) и финал Кубка Испании. Теперь грузин – безальтернативный основной вратарь и будет биться за еврокубки под руководством Дженнаро Гаттузо.

Шота Арвеладзе – лучший бомбардир среди грузин в Европе. Был звездой «Аякса» конца нулевых, пачками забивал за «Трабзонспор» в Турции, выиграл все в Шотландии и в 35 сыграл 4 матча в Ла Лиге. За 15 лет в европейских лигах набежали 447 матчей и 244 гола. 

Дизайн: Марина Семенова

Кто самый яркий грузинский легионер в Европе?
799 голосов
Хвича Кварацхелия
12%
Хвича Кварацхелия
Шота Арвеладзе
32%
Шота Арвеладзе
Каха Каладзе
49%
Каха Каладзе
Георгий Кинкладзе
5%
Георгий Кинкладзе
Темури Кецбая
1%
Темури Кецбая
Кто-то другой
1%
Леван Кобиашвили

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