Самые яркие грузины в Европе до Хвичи: Каладзе, легенда «Сити» и бомбардир «Аякса»

Хвича Кварацхелия разрывает в «Наполи». У грузинского вингера 5+5 в 10 матчах чемпионата Италии и 2+3 в четырех играх Лиги чемпионов.

Фантастический старт вывел «Наполи» на первое место Серии А и из группы ЛЧ. Хвича – ярчайший игрок команды его называют «Кварадоной» и считают одним из лучших грузинских игроков в истории топ-лиг.

Но далеко ли до статуса безоговорочно лучшего? Ниже – список из 14 других грузинских игроков, которые впечатляли в европейских лигах (без учета Беларуси, Казахстана, России, Украины и других чемпионатов ближнего зарубежья).

Каха Каладзе – пока главный грузин в европейском футболе. С «Миланом» он выиграл все: от Лиги чемпионов (2 раза) и чемпионата Италии до Кубка Италии и клубного чемпионата мира. Каладзе был важным человеком золотого «Милана» нулевых – отыграл 10 лет слева и в центре обороны, а потом еще и пару сезонов в «Дженоа»: 247 матчей в Серии А, 70 матчей в ЛЧ и 83 – за сборную Грузии. Легенда.

Леван Кобиашвили пять лет был с «Фрайбургом» и в горе, и в радости – прошел от второй Бундеслиги до еврокубков. Потом счастливые годы слева в полузащите «Шальке» и «Герты». За гельзенкирхенцев Леван делал хет-трик в ворота «ПСВ» в Лиге чемпионов-2005/06 и выходил в полуфинал Кубка УЕФА-2005/06. В Германии (с учетом второй лиги, Кубков и еврокубков) сыграл 531 матч.

Центральный защтник Зураб Хизанишвили вместе с Шотой Арвеладзе выиграл чемпионат Шотландии с «Рейнджерс», а потом долго покорял Англию. В «Блэкберне» вышло неплохо – в сезоне-2005/06 занял шестое место и два года поиграл в Кубке УЕФА. Но дальше «Блэкберн» постепенно падал, Хизанишвили отправляли в аренду в «Рединг» и «Ньюкасл» в Чемпионшип, дальше три года в Турции, Грузия и Азербайджан.

Темури Кецбая три года выходил в центре нападения «Ньюкасла» после того, как засветился в греческом «АЕК». Забивал не слишком много – 14+12 за 104 матча, зато выходил в ЛЧ против «Барселоны» и два раза в финале Кубка Англии против «МЮ» и «Арсенала». Дальше были «Вулверхэмптон», «Данди» и пять лет в кипрском «Анортосисе», команде, с которой начинался европейский путь Темури.

Нападающий Александр Иашвили прошел тяжелые времена в «Фрайбурге» вместе с Леваном Кобиашвили. Но в отличие от соотечественника остался во «Фрайбурге» до 2007-го (10 лет!), а потом играл в «Карлсруэ» до 2012-го. С учетом первой и второй Бундеслиги, Кубков и еврокубков Иашвили провел в Германии аж 481 матч.

Атакующий полузащитник Георгий Кинкладзе – любимый грузинский футболист самого Хвичи. Он восхищал болельщиков «Манчестер Сити», пытался спасти клуб от падения в Чемпионшип в 1996-м и делал красоту в стиле Марадоны. После «Сити» были редкие выходы в «Аяксе», несколько сезонов в «Дерби», «Анортосис» с Кецбая и даже «Рубин» Бердыева.

У атакующего полузащитник Левана Кения очень короткая карьера на топ-уровне. В 17 попал в академию «Шальке», в 18 – в основу на 10 туров сезона-2009/10, но потом сломался и больше вообще не вернулся на тот уровень. Зато за один сезон взял Кубок Германии и второе место чемпионата. Дальше были «Карпаты», «Славия» и «Дюделанж». Кения до сих пор играет – в «Юрдингене» в пятой немецкой лиге.

Центральный защитник Кахабер Цхададзе провел 3,5 сезона в Бундеслиге и один – в Чемпионшипе. С «Айнтрахтом» грузин занял третье место в чемпионате Германии-1992/93, выходил в четвертьфинал Кубка УЕФА и полуфинал Кубка Германии. После яркой Германии были «Алания», «Анжи» и два года за «Манчестер Сити»

Леван Мчелидзе отыграл шесть сезонов в Серии А, два – за «Палермо», с которым занимал пятое место чемпионата, четыре – за «Эмполи». Правда, он никогда не был звездным нападающим – вышел на замену в 55 матчах Серии А из 75 и забил 11 голов. Сейчас Мчелидзе 32 – уже три года доигрывает в чемпионате Грузии.

Гурам Кашия отдал восемь лет «Витессу». Отыграл центральным защитником в 293 матчах во всех турнирах и уже через год стал капитаном в голландской команде – брал Кубок и добирался до четвертого места в лиге. Кашия покинул «Витесс» в 2018-м после ухода Слуцкого, поиграл в МЛС, взял чемпионат Словакии и до сих пор в 35 лет капитанит в сборной Грузии.

Левый полузащитник Георгий Гахокидзе не так много играл в Европе – 58 матчей за «ПСВ» и 53 за «Твенте», но попал в успешный состав эйндховенцев начала нулевых. Его тащили молодые Ван Нистелрой, Кежман, Роббен, Ван Боммель, Роммедаль и Пак Чжи Сун. Гахокидзе чаще выходил на замену, но прикоснулся к двум титулам в 2001-м и 2003-м.

Леван Цкитишвили начинал левым полузащитником во «Фрайбурге» вместе с Кобиашвили и Иашвили. Отыграл тут 7 лет, победил во второй немецкой лиге и забивал в Кубке УЕФА, а потом еще провел сезончик в «Вольфсбурге», правда, клубу тогда было плоховато – закончили на 15-м месте в Бундеслиге.

Георгий Мамардашвили, как и Хвича Кварацхелия, только начинает в Европе. Но у Георгия уже есть крепкий год в Ла Лиге (в сезоне-2021/22 место в воротах «Валенсии» делили Силлессен и Мамардашвили) и финал Кубка Испании. Теперь грузин – безальтернативный основной вратарь и будет биться за еврокубки под руководством Дженнаро Гаттузо.

Шота Арвеладзе – лучший бомбардир среди грузин в Европе. Был звездой «Аякса» конца нулевых, пачками забивал за «Трабзонспор» в Турции, выиграл все в Шотландии и в 35 сыграл 4 матча в Ла Лиге. За 15 лет в европейских лигах набежали 447 матчей и 244 гола.

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