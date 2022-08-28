«Обстановка – супер. Олдскул, как в 90-х». Воронеж стал спартаковским городом, а билетов не хватило даже Джикии

Ярослав Сусов сгонял в Воронеж.

Противостояние «Факела» и «Спартака» не самое принципиальное и интригующее в РПЛ. Но точно очень страстное. Болельщики «Факела» даже в гостях перекрикивали фанатов ЦСКА, а спартаковцы традиционно создают антураж на выезде.

Но шоу в Воронеже закрутилось еще за несколько дней до матча из-за цепочки недопониманий.

«Факел» чуть не запретил красно-белую символику (это была ошибка), а болельщики и футболисты «Спартака» не могли найти билеты

Все началось с отказа «Спартака» от гостевого сектора из-за бойкота Fan ID активными болельщиками. В клубе поняли, что без помощи фанатских объединений справедливо распределить билеты среди болельщиков не получится.

И так запустили мегаспрос в Воронеже (обычно билеты на «Факел» просто не купить – они у владельцев абонементов) и странные заявления от хозяев.

В «Факеле» отметили, что «вход на трибуны стадиона с символикой клуба-соперника СТРОГО запрещен!»

Гендиректор Роман Асхабадзе подтвердил позицию клуба, сославшись на пункт регламента. Правда, оказалось, что в Воронеже просто ошиблись.

«Мы увидели официальное объявление «Факела» и сразу отреагировали заявлением, обратились в клуб и РПЛ, потому что это решение противоречило регламенту и здравому смыслу, – объясняет ситуацию Sports.ru пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов. – Злости не было. Подумал, что это странно и какое-то недоразумение. Так это и оказалось.

Мне позвонил пресс-атташе «Факела» и сказал, что они напутали. Надеюсь, это просто была ошибка. Рады, что «Факел» и лига быстро отреагировали. Клуб признал ошибку и даже принес извинения, хотя мы этого и не просили. Мы не Рамзан Кадыров, чтобы требовать извинений».

«Факел» и «Спартак» помирились, но перед матчем не обошлось без проблем. Билеты из неиспользованной спартаковской квоты продавались только в кассах стадиона. Поэтому за ними выстроились огромные очереди, в которых люди занимали места с ночи.

К обеду билетов не осталось. А некоторых людей увозили из центра Воронежа на скорой – они стояли под солнцем в 30-градусную жару.

Одним из таких невезучих оказался Николай. Он попросил друга купить билет (не вышло), поэтому искал счастье возле стадиона. За 30 минут до матча он все еще стоял возле входа с листочком: «куплю билет».

«Просил товарища из Воронежа купить билет, – рассказывает Николай. – Но он поздно пришел. Кассы открывались в 11, а он пришел в 9 утра. Очередь была метров 700! Даже люди, которые пришли в 7:30 утра, так и не добрались до билетов.

Но я слышал, что в Воронеже можно купить билеты возле стадиона. Я фанат «Спартака», хочу попасть на трибуну и поболеть, а в Воронеж удобнее всего. Сюда ехать из Белгорода всего 258 километров, а до Москвы больше 600. Так что в 7 утра сел в машину без билета – в надежде купить его возле арены.

Но я так и не поймал билет. Из-за жадности. За 1800-2000 мне предлагали билеты, которые в кассе стоили 250 рублей. На авито видел даже за 10 тысяч! А я хотел купить не дороже двух. Но теперь жалею, таких предложений уже нет».

К счастью, Николай все-таки нашел билет: за пару минут до начала купил по номинальной стоимости на центральную трибуну за 2500.

Проблемы с билетами возникали не только у простых болельщиков: даже футболисты не могли провести друзей и родных на стадион.

«Мне многие написали с просьбой помочь с билетами, – рассказывает капитан «Спартака» Георгий Джикия. – Я даже сам писал в Воронеж, чтобы получить билеты для знакомых – ничего не вышло. Нам выделили билеты на клуб, но отдал их Руслану Литвинову. Он из Воронежа, ему нужно было много. Хотя странно, что житель города не может решить вопрос с билетами».

Воронеж казался спартаковским городом. Здесь пели Maksim и фотографировались с пресс-атташе Зеленовым

Некоторые даже не искали билеты. Артем из Москвы приехал в Воронеж за атмосферой. Он сфотографировал стадион, проводил на него друзей и ушел смотрел игру в баре. Он принципиально бойкотирует матчи сезона-2022/23 из-за Fan ID.

«Мне категорически не нравится идея Fan ID, – объясняет Артем. – Приехал из Москвы, у нас есть большая компания, которая ездит на футбол. Но у нас разные взгляды. Ребята говорят: «Да все равно введут Fan ID» или «Мне пофиг, я ходил, хожу и буду ходить». Поэтому некоторые в нашей компании пошли на стадион, а часть – поддерживает «Спартак» в баре.

Посещение стадиона в такой обстановке мне не интересно. В этом сезоне не пошел ни на один матч, хотя раньше ходил на 10-15 матчей на фанатку + выезды. А тут даже на центр не хочу.

Приехал, чтобы почувствовать атмосферу. Воронеж – это ностальгия. Когда я был маленьким, «Факел» был в Премьер-лиге. А еще много народу и теплый южный город».

Перед матчем Воронеж вообще казался спартаковским городом. Повсюду вокруг арены – наклейки «Спартака», на улице поют «Знаешь ли ты?» и проверяют хозяев на громкость кричалок.

Некоторые так и не могли определиться, кто ближе: «Спартак» или «Факел». Так запутались Алексей и Екатерина.

«Мы не всегда жили в Воронеже, но я с детства болел за «Спартак» – рассказывает Алексей. – Поэтому я выбрал красно-белые цвета. Но в последние годы мы стали активно болеть за «Факел», потому что приехали из Старого Оскола. Ходим на все матчи РПЛ, а начали в прошлом сезоне с ФНЛ. Стало интересно, когда появились шансы на выход в Премьер-лигу.

Так что перед матчем наша семья так и не выбрала, кого поддерживать. Одна половина за «Спартак», вторая (жена) – за «Факел». Такой азарт.

Мне кажется, Воронеж – спартаковский город. Местные здесь болеют за «Факел», а не коренные воронежцы – за «Спартак».

Особое внимание к «Спартаку» почувствовал и пресс-атташе Дмитрий Зеленов – фотографировался и принимал пожелания от фанатов.

«Обстановка в Воронеже – супер. Такой олдскул, типа как в 90-х, – говорит Зеленов. – Даже со мной фотографировались! Сделал 15 селфи с болельщиками. Говорят: «Дмитрий, мы за вас». Наверное, и за «Спартак», и за меня тоже».

Болельщики «Факела» заглушили стадион, несмотря на поражение. А футболисты оправдывались после матча – даже в соседнем баре

На стадионе вся любовь к «Спартаку» куда-то улетучилась. Болельщики «Факела» оглушили еще до матча: гостей освистали, своих встречали ликованием.

В «Спартаке» сразу почувствовали давление. На тренерской скамейке даже нюхали ваточку с нашатырным спиртом – «чтобы быть пободрее».

В первом тайме спартаковских болельщиков вообще не было слышно. Красно-белые шарфики немного проклевывались на центральной трибуне, самое больше скопление – чуть больше сотни болельщиков «Спартака» на гостевом секторе (на котором хозяев было больше).

Все начало матча – в «Секторе Газа», кричалках «Факела» и громких переживаниях. Ярче всего получилось на 23-й минуте. После гола Дашаева стадион взревел. Несколько минут кричали без остановки, а на одной из трибун даже зажгли файер. В последний год на аренах РПЛ это редкость.

«Я пытался расслышать, [что советовали тренеры], но не смог, – рассказывал вратарь «Факела» Илья Свинов. – Болельщики слишком сильно кричали».

До конца перерыва на трибунах «Факела» было абсолютное счастье. Но потом хозяева посыпались, точно как в матче с ЦСКА 3 тура назад. «Факел» мужественно отбивался, но после пары быстрых голов сломался.

В сторону поля с трибун даже побежали несколько фанатов «Спартака». Они явно не собирались прорываться на газон – остановились вдалеке от него и красовались: показывали шарфики и кричали, как они сильно любят команду. Правда, для них матч закончился на 40 минут раньше, чем для остальных. Плата за 15 секунд славы.

Болельщики «Факела» не потухли, но команде уже явно не хватало сил. Третий гол Промес праздновал максимально артистично, а четвертый (на 96-й) сделал уже в эйфории.

«Был удивлен такой атмосфере в Воронеже, – делился после матча Джикия. – Мы тут не были с 2001 года, если не ошибаюсь. Последняя игра была, когда Литвинов появился на свет (смеется). Сегодня все прекрасно ощутили, как в Воронеже любят футбол. Очень хотел бы, чтобы «Факел» остался в РПЛ и боролся за хорошие места, потому что здесь много моих друзей и город очень сильно любит футбол».

Теперь футболисты «Факела» учат «Колхозный панк» (его уже знает Илья Свинов) и сильно переживают из-за места в таблице – сейчас воронежцы 14-е.

После финального свистка игроки «Факела» собрались в круг, обсудили главное и ушли к болельщикам с ограниченными возможностями. Они, на колясках, смотрят матчи «Факела» возле поля. Игроки не отказывали в автографах и слушали напутствия. Но особенное внимание – к Руслану Магалю. Он из Воронежа, до 22 играл за местные любительские клубы, а потом в ПФЛ и ФНЛ.

Год назад Магаль вернулся в «Факел» и стал главным любимцем болельщиков и капитаном. Руслан долго не уходил с поля – объяснял, что команда билась, как умеет.

Через пару часов после игры Магаль пошел в бар напротив стадиона и общался с друзьями. Скромно стоял возле забора, ничего не пил и долго-долго что-то объяснял.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; vestivrn.ru; spartak.com/Александр Ступников; vk.com/pfcfakel; Ярослав Сусов