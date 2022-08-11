Янчик, Веллитон, Сапатер и другие легенды РПЛ, которые еще играют

РПЛ каждый год дарит новых героев, которые вытесняют легенд прошлого. Но не все исчезнувшие с наших радаров исчезли из футбола.

Ниже 22 человека, которые, оказывается, еще играют в футбол на серьезном уровне – они провели прошлый сезон и не объявляли о завершении карьеры.

Некоторые из них покинули РПЛ недавно, некоторые – больше 10 лет назад. Но мы постарались включить в список тех, кто не был на слуху уже много лет или совсем испарился за последние полтора года. Поэтому в списке нет Халка, Вагнер Лава или Вальбуэна.

35-летний Веллитон уже восемь лет доигрывает в нетоповых лигах. После ухода из «Спартака» в 2014-м были три года в Турции и четыре – в ОАЭ. Потом полгода в родном «Гойасе» и теперь – вторая бразильская лига.

Суперталантливый поляк Давид Янчик провел последний матч за ЦСКА в 20 лет. Дальше были два солидных сезона в чемпионате Бельгии, полгода на Украине и выходы на замену в чемпионате Польши и второй польской лиге. С 2017-го Давид играет в полулюбительских командах.

После «Спартака» Патрик Эберт отыграл сезон в Ла Лиге за «Райо Вальекано» и практически пропал. Сидел во второй немецкой и греческой лигах. В 35 все изменилось. Теперь Эберт в «Истанбулспоре», новичке чемпионата Турции

Шарль Каборе долго играл в «Марселе» (и даже стал с ним чемпионом), потом – «Краснодар», «Кубань», «Динамо» и год отдыха от футбола. В этом сезоне 34-летний буркиниец вернулся во Францию. Будет играть за «Ньор», середняк второй лиги.

Томаш Губочан провел 8 лет в России и стал важным человеком в «Зените» и «Динамо», а после РПЛ еще поиграл за «Марсель», съездил на Евро-2016 и Евро-2020. Теперь 36-летний словак спокойно доигрывает на Кипре. С «Омонией» взял чемпионат и Кубок, «Кармиотиссе» будет помогать не вылететь.

Сапатеру – 37. И последние 6 лет он зажигает в «Сарагосе», в которой когда-то начинал карьеру. Альберто отыграл за нее почти 400 матчей, большая часть которых во второй испанской лиге. Все эти шесть лет после «Локомотива» и двухлетней паузы Альберто болтается во второй лиге.

Ласина Траоре провел солидную карьеру в РПЛ, играл за «Кубань», «Анжи» и ЦСКА. А потом еще и в «Монако». Но дальше с каждым годом все хуже: французские середняки – Венгрия – Румыния – вторая турецкая лига – аутсайдер второй португальской лиги – третья португальская лига. Так что 32-летний Траоре уже давно не на топ-уровне.

Януш Голь играл за «Амкар» с 2013-го до банкротства в 2018-м, после России появлялся в Польше и Румынии. Сейчас 36-летний опорник поднимает «Арку» из второй польской лиги.

Петар Занев – последний действующий футболист из болгар «Амкара». Пеев, Сираков, Кушев и Георгиев уже закончили, а Занев в 36 лет бегает в чемпионате Болгарии за родной «Пирин» из Благоевграда.

Квинси Овусу-Абейе играл до 2017-го, пока не закончил карьеру в «НЕКе». Но в 2020-м ганец вернулся. Теперь он в любительском «Робингуде» из Амстердама. Это голландский филиал суринамского «Робингуда», 24-кратного чемпиона страны.

Майдану точно не назвать звездой РПЛ и «Спартака». Кажется, что он почти не задержался в России (всего несколько сезонов). Но вообще-то «Спартак» – второй клуб по количеству матчей для 35-летнего аргентинца. После России Кристиан больше не играл в Европе: Чили, Мексика, Аргентина, США, Колумбия, Парагвай, Бразилия, Гондурас, Катар.

Аблаю Мбенгу – всего 30 лет. Но после «Ахмата» его прилично помотало. Сенегалец уезжал в аренду в «Динамо» Минск, потом играл в Кувейте, теперь – в Саудовской Аравии.

Лоренсо Мельгарехо успешно ушел из «Спартака» в 2020-м и раскрылся в Южной Америке. Дошел до четвертьфинала Кубка Либертадорес с аргентинским «Расингом», а теперь мчит к чемпионству с парагвайским «Либертадом». Там 31-летний Мельгарехо лучший бомбардир, а рядом 40-летний Роке Санта Крус.

Чисамба Лунгу – главный трансферный успех в истории «Урала». Купили за 50 тысяч евро, продали – за миллион в «Антальяспор». Правда, в Турции он сыграл всего 13 матчей. И через год ушел в чемпионат Замбии. 31-летний Лунгу до сих пор в Замбии, но уже не в сборной и совсем без трофеев.

Нейц Печник в 2009-м не дал России выйти на чемпионат мира. Похоже, это один из главных моментов в его карьере. Дальше у 36-летнего нападающего были два выхода на замену на ЧМ-2010, сезон в «Крыльях» и команды в Чемпионшипе, Сербии, Португалии, Японии, Австрии и возвращение в родной словенский «Дравоград».

После ЦСКА Томаш Нецид пробовал в «Бурсаспоре», «Легии», «Славии» и «Ден Хааге». Теперь иногда забивает за аутсайдера чемпионата Чехии – «Богемианс».

Юрий Лодыгин последовательно взбирается по лестнице греческих клубов. Начинал с «Ксанти» (потом, правда, заглядывал в«Зенит», «Газиантеп» и «Арсенал»), дальше «ПАС Яннина», новый этап – «Панатинаикос». Тут 32-летний Лодыгин пока второй вратарь, но все может измениться.

Главное достижение в карьере Тодора Тимонова – 12 матчей за «Анжи». В 2011-м он вернулся в «Ботев» из чемпионата Болгарии, но это был последний крепкий клуб в его карьере. Дальше до 35 лет матчи во второй и третьей болгарской лиге.

У Мануэла Да Кошты удивительная карьера. Еще до «Локомотива» он играл за «ПСВ», «Фиорентину» и «Вест Хэм». После – в более экзотичных «Истанбуле», «Аль-Иттихаде» и «Беверене». Теперь 36-летний защитник рубится в квалификации Лиги Европы с люксембургским «Дюделанжем».

До «Анжи» Габриэль Обертан играл за «Бордо», «МЮ» и «Ньюкасл». После – за «Уиган», «Левски» и «Эрзурумспор». Но «Шарлотт Индепенденс» – это совсем экзотика. 33-летний француз сейчас середняке в третьей лиги США.

Зоран Тошич после семи лет в ЦСКА и возвращения в «Партизан» уехал на заработки. На один сезон – в Китай, теперь на два – в Казахстан. В прошлом году стал чемпионом с «Тоболом», в этом – лидером четвертой команды Казахстана.

Макгиди всегда мечтал вернуться из «Спартака» в Великобританию. С 2014-го он поиграл в АПЛ, Чемпионшипе и даже рухнул с «Сандерлендом» в третью лигу в документальном фильме от Netflix. С этого лета 36-летний Эйден выходит на замену в Шотландии.

Топовое фото: Gettyimages.ru/Dmitry Korotayev/Epsilon; instagram.com/oficialnovorizontino