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Янчик, Веллитон, Сапатер и другие легенды РПЛ, которые еще играют

Мануэл да Кошта Мануэл да Кошта
Габриэль Обертан Габриэль Обертан
Януш Голь Януш Голь
Юрий Лодыгин Юрий Лодыгин
Петар Занев Петар Занев
Квинси Овусу-Абейе Квинси Овусу-Абейе
Томаш Нецид Томаш Нецид
Чисамба Лунгу Чисамба Лунгу
Ласина Траоре Ласина Траоре
Патрик Эберт Патрик Эберт
Томаш Губочан Томаш Губочан
Зоран Тошич Зоран Тошич
Нейц Печник Нейц Печник
Альберто Сапатер Альберто Сапатер
Веллитон Веллитон
Кристиан Майдана Кристиан Майдана
Аблай Мбенг Аблай Мбенг
Тодор Тимонов Тодор Тимонов
Эйден Макгиди Эйден Макгиди
Давид Янчик Давид Янчик
Футбол Футбол

РПЛ каждый год дарит новых героев, которые вытесняют легенд прошлого. Но не все исчезнувшие с наших радаров исчезли из футбола.

Ниже 22 человека, которые, оказывается, еще играют в футбол на серьезном уровне – они провели прошлый сезон и не объявляли о завершении карьеры.

Некоторые из них покинули РПЛ недавно, некоторые – больше 10 лет назад. Но мы постарались включить в список тех, кто не был на слуху уже много лет или совсем испарился за последние полтора года. Поэтому в списке нет Халка, Вагнер Лава или Вальбуэна.

35-летний Веллитон уже восемь лет доигрывает в нетоповых лигах. После ухода из «Спартака» в 2014-м были три года в Турции и четыре – в ОАЭ. Потом полгода в родном «Гойасе» и теперь – вторая бразильская лига.

Суперталантливый поляк Давид Янчик провел последний матч за ЦСКА в 20 лет. Дальше были два солидных сезона в чемпионате Бельгии, полгода на Украине и выходы на замену в чемпионате Польши и второй польской лиге. С 2017-го Давид играет в полулюбительских командах.

После «Спартака» Патрик Эберт отыграл сезон в Ла Лиге за «Райо Вальекано» и практически пропал. Сидел во второй немецкой и греческой лигах. В 35 все изменилось. Теперь Эберт в «Истанбулспоре», новичке чемпионата Турции  

Шарль Каборе долго играл в «Марселе» (и даже стал с ним чемпионом), потом – «Краснодар», «Кубань», «Динамо» и год отдыха от футбола. В этом сезоне 34-летний буркиниец вернулся во Францию. Будет играть за «Ньор», середняк второй лиги.

Томаш Губочан провел 8 лет в России и стал важным человеком в «Зените» и «Динамо», а после РПЛ еще поиграл за «Марсель», съездил на Евро-2016 и Евро-2020. Теперь 36-летний словак спокойно доигрывает на Кипре. С «Омонией» взял чемпионат и Кубок, «Кармиотиссе» будет помогать не вылететь.

Сапатеру – 37. И последние 6 лет он зажигает в «Сарагосе», в которой когда-то начинал карьеру. Альберто отыграл за нее почти 400 матчей, большая часть которых во второй испанской лиге. Все эти шесть лет после «Локомотива» и двухлетней паузы Альберто болтается во второй лиге. 

Ласина Траоре провел солидную карьеру в РПЛ, играл за «Кубань», «Анжи» и ЦСКА. А потом еще и в «Монако». Но дальше с каждым годом все хуже: французские середняки – Венгрия – Румыния – вторая турецкая лига – аутсайдер второй португальской лиги – третья португальская лига. Так что 32-летний Траоре уже давно не на топ-уровне.

Януш Голь играл за «Амкар» с 2013-го до банкротства в 2018-м, после России появлялся в Польше и Румынии. Сейчас 36-летний опорник поднимает «Арку» из второй польской лиги.

Петар Занев – последний действующий футболист из болгар «Амкара». Пеев, Сираков, Кушев и Георгиев уже закончили, а Занев в 36 лет бегает в чемпионате Болгарии за родной «Пирин» из Благоевграда.

Квинси Овусу-Абейе играл до 2017-го, пока не закончил карьеру в «НЕКе». Но в 2020-м ганец вернулся. Теперь он в любительском «Робингуде» из Амстердама. Это голландский филиал суринамского «Робингуда», 24-кратного чемпиона страны. 

Майдану точно не назвать звездой РПЛ и «Спартака». Кажется, что он почти не задержался в России (всего несколько сезонов). Но вообще-то «Спартак» – второй клуб по количеству матчей для 35-летнего аргентинца. После России Кристиан больше не играл в Европе: Чили, Мексика, Аргентина, США, Колумбия, Парагвай, Бразилия, Гондурас, Катар.

Аблаю Мбенгу – всего 30 лет. Но после «Ахмата» его прилично помотало. Сенегалец уезжал в аренду в «Динамо» Минск, потом играл в Кувейте, теперь – в Саудовской Аравии.  

Лоренсо Мельгарехо успешно ушел из «Спартака» в 2020-м и раскрылся в Южной Америке. Дошел до четвертьфинала Кубка Либертадорес с аргентинским «Расингом», а теперь мчит к чемпионству с парагвайским «Либертадом». Там 31-летний Мельгарехо лучший бомбардир, а рядом 40-летний Роке Санта Крус.

Чисамба Лунгу – главный трансферный успех в истории «Урала». Купили за 50 тысяч евро, продали – за миллион в «Антальяспор». Правда, в Турции он сыграл всего 13 матчей. И через год ушел в чемпионат Замбии. 31-летний Лунгу до сих пор в Замбии, но уже не в сборной и совсем без трофеев. 

Нейц Печник в 2009-м не дал России выйти на чемпионат мира. Похоже, это один из главных моментов в его карьере. Дальше у 36-летнего нападающего были два выхода на замену на ЧМ-2010, сезон в «Крыльях» и команды в Чемпионшипе, Сербии, Португалии, Японии, Австрии и возвращение в родной словенский «Дравоград».

После ЦСКА Томаш Нецид пробовал в «Бурсаспоре», «Легии», «Славии» и «Ден Хааге». Теперь иногда забивает за аутсайдера чемпионата Чехии – «Богемианс».

Юрий Лодыгин последовательно взбирается по лестнице греческих клубов. Начинал с «Ксанти» (потом, правда, заглядывал в«Зенит», «Газиантеп» и «Арсенал»), дальше «ПАС Яннина», новый этап – «Панатинаикос». Тут 32-летний Лодыгин пока второй вратарь, но все может измениться.

Главное достижение в карьере Тодора Тимонова – 12 матчей за «Анжи». В 2011-м он вернулся в «Ботев» из чемпионата Болгарии, но это был последний крепкий клуб в его карьере. Дальше до 35 лет матчи во второй и третьей болгарской лиге.

У Мануэла Да Кошты удивительная карьера. Еще до «Локомотива» он играл за «ПСВ», «Фиорентину» и «Вест Хэм». После – в более экзотичных «Истанбуле», «Аль-Иттихаде» и «Беверене». Теперь 36-летний защитник рубится в квалификации Лиги Европы с люксембургским «Дюделанжем».

До «Анжи» Габриэль Обертан играл за «Бордо», «МЮ» и «Ньюкасл». После – за «Уиган», «Левски» и «Эрзурумспор». Но «Шарлотт Индепенденс» – это совсем экзотика. 33-летний француз сейчас середняке в третьей лиги США.

Зоран Тошич после семи лет в ЦСКА и возвращения в «Партизан» уехал на заработки. На один сезон – в Китай, теперь на два – в Казахстан. В прошлом году стал чемпионом с «Тоболом», в этом – лидером четвертой команды Казахстана.

Макгиди всегда мечтал вернуться из «Спартака» в Великобританию. С 2014-го он поиграл в АПЛ, Чемпионшипе и даже рухнул с «Сандерлендом» в третью лигу в документальном фильме от Netflix. С этого лета 36-летний Эйден выходит на замену в Шотландии.

Топовое фото: Gettyimages.ru/Dmitry Korotayev/Epsilon; instagram.com/oficialnovorizontino

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