Теперь «Факел» – самый громкий клуб РПЛ. Вот что рассказывают его болельщики

Перекрикивали болельщиков ЦСКА даже у них дома.

«Факел» – точно самая горячая команда старта РПЛ. Неделю назад в Воронеже сходили с ума от чемпионата России:

• Команду, тренера Олега Василенко и комментатора Романа Нагучева встречали прямо у гостиницы.

• Фразу комментатора Тимура Журавеля «Наглецы из Воронежа» сделали мемом и баннером.

• И просто гуляли до утра после ничьей с «Динамо» (3:3).

Теперь воронежский праздник повсюду следует за командой.

ЦСКА сделал латиноамериканский матчдей – с танцовщицами-бразильянками и видео от Вагнера и Дуду

В ЦСКА готовились к празднику. Правда, немного другому, латиноамериканскому. В матче с «Факелом» на поле вышли парагваец Медина, колумбиец Карраскаль, бразилец Мойзес и чилиец Мендес, а в запасе остался аргентинец Гайч. Солидная южноамериканская банда.

Весь стадион украсили наклейками с туканами, фламинго, попугаями, начос и кактусами и поставили кружечку мате от Хесуса Медины (правда, за стеклом). А возле трибуны болельщиков встречали испаноязычные хиты начала 10-х. Например, Danza Kuduro от пуэрториканца Дона Омара.

Больше всех отрывались специально обученные опытные бразильянки. В желтых, синих и розовых перьях. Кажется, они сами кайфовали от танца: переглядывались, смеялись и просто отжигали.

Латиноамерикаский матчдей продолжили видеонапутствия от Вагнера и Дуду. Оба сказали несколько дежурных фраз, но Дуду не только попросил выиграть, но еще и не забывать – видимо, его.

Болельщики «Факела» оглушают стадионы. Об этом говорят даже футболисты

И тут включились болельщики «Факела». Получилось неожиданно и оглушающе. На фоне гостевого сектора фанатов ЦСКА вообще не было слышно.

Как только небольшая активная часть болельщиков ЦСКА начинала что-то заряжать (большая часть движений бойкотирует домашние матчи из-за Fan ID), ее тут же заглушали гости из Воронежа.

«У нас гостевые матчи как домашние. Наших болельщиков слышно даже больше, чем соперников, – сказал в интервью Sports.ru защитник «Факела» Сергей Божин. – Весь гостевой сектор был занят нашими болельщиками! Даже на секторе ЦСКА наши фанаты сидят».

Наглецы из Воронежа (теперь это самый популярный мерч на фанатской трибуне «Факела») весь первый тайм звучали громче всего остального стадиона. А после гола Гонгадзе трибуна светилась от счастья.

Одним из таких был 56-летний Сергей:

«Не мог представить, что будет так здорово. Приятно удивлен с первого матча. Настороженно ожидал сезона, потому что все команды крепкие, да и бюджеты у них больше. У нас же нет Карраскалей и Мойзесов за бешеные деньги. Здесь люди, обученные нашим, русским тренером.

Вообще, я болею за «Факел» с 1977 года. Мне было 11, когда папа привел на футбол. «Факел» играл в товарищеском матче против «Штадтверке» из Мюнхена, который играл в какой-то немецкой региональной лиге. «Факел» выиграл 4:2, а я запомнил это на всю жизнь.

С 17 лет живу в Москве. Ходил здесь на все гостевые матчи «Факела» и часто ездил на родину смотреть футбол. Помню матч с «Динамо» (2:6) в ноябре 2001-го, последний в Высшей лиге. И вот теперь, 20 лет спустя, я тоже на стадионе. Не мог не прийти.

На мне игровая футболка Валерия Шмарова из 2001 года. Он выходил в основе под девятым номером, а на замену – под 19-м. На этой – 19-й. Ее передал Валерий Нененко, который тренировал «Факел» 20 лет назад.

Знаете, в Воронеже футбол – национальная гордость. Как в Бразилии. Посмотрите, как поддерживают команду. Даже в Грозный приехало больше 1000 человек! Футбол у нас на первом месте для всех. Даже бабушки, которые семечки продают, переживают не за пятерки внуков, а победы «Факела».

Такой же счастливый гулял по сектору 39-летний Иван с разноцветным париком-ирокезом:

«Этот парик шутливо-панковский. Люблю город и его музыку, особенно «Сектор Газа». Парик – моя новая традиция. Потому что с ним «Факел» пока не проигрывал. Хотя я и ходил в нем только на один матч».

Иван добирался до Москвы из Воронежа на автобусе, 7 часов в пути. Но он не жалуется:

«Ехать-то всего 500 верст! Рядышком! Вообще, все билеты раскуплены, проще в Москву на матч съездить, чем на матч дома попасть.

Я болею за «Факел» с 1996-го. Честно говоря, такая атмосфера вокруг клуба была всегда. Просто медийности такой не было. Вот вы знаете, какой клуб был самым посещаемым в Восточной Европе в 2000-м? «Факел»!

А слышно нас лучше из-за бойкота Fan ID [от активных фанатов ЦСКА]. Мне кажется, зря болельщики протестуют. Потому что Fan ID все равно будет, это неизбежно. К счастью или сожалению. У нас, кстати, тоже не приехали лидеры фан-движения. Так что это еще у не самая активная поддержка».

Иван – не единственный в ярком мерче на фанатке «Факела». Тут еще сотня «Наглецов из Воронежа», несколько молодых парней в футболках «ПСЖ» и «Барселоны» и парочка опытных фанатов без футболок или с логотипом «Сектора Газа».

Но сильнее всего запоминается мерч с отрывком песни «Колхозный панк»:

«Я ядреный как кабан,

Я имею свой баян,

Я на нем панк-рок пистоню,

Не найти во мне изъян.

Первый парень на весь край,

На меня все бабки в лай.

Ай, ну и няхай»

«Факел» проиграл, но не расстроился. Потому что и так показывает больше, чем ожидали

Второй тайм тоже начинается дерзко. На фанатке «Факела» фотографируют победный счет и скидывают в рабочие чатики, кричат про борьбу, победу и столицу Черноземья.

Надолго такой активности не хватило. «Факел» и так с трудом сдерживал ЦСКА в первом тайме, а после перерыва совсем рассыпался. Кучаев мощно пробил с линии штрафной и запустил камбэк. Дальше гол Медины с пенальти, контратака с шикарным ударом Чалова в ближний угол и переброс вратаря от Карраскаля.

«Факелу» просто не хватило сил. Но болельщики не разозлились. Потому что понимают, что парни из «Факела» и так делают больше, чем от них ждали:

«Видно, как ребята бьются. Они борются до последнего, – говорили после матча Михаил и Анастасия. – Нам это очень нравится. А еще то, что у нас играют русские ребята. Воронеж – футбольный город. Лучше бы у нас стадион к чемпионату мира построили, а не в Саранске.

Пару лет назад «Факел» должен был вылететь из ФНЛ, но его спасли. Тогда на команду приходило по 200 человек. Потом пришел Олег Василенко, поднял «Факел» в середняки ФНЛ, а потом вывел в РПЛ. Конечно, мы расстроены, что проиграли ЦСКА. Но знаем, что ребята – молодцы и понимаем, как тяжело сразу после выхода из ФНЛ».

Кажется, этими эмоциями заряжаются и футболисты «Факела». Защитник Сергей Божин играл за «Торпедо» и «Крылья Советов», но никогда не чувствовал такой крепкой поддержки.

«В Воронеже атмосфера – до мурашек. Выходишь, а весь стадион кричит: «Факел». Супер. Такая народная любовь. Чисто из-за этого команда не бросает играть ни при каком счете, бьется до конца. Потому что болельщики хотят видеть, что мы доигрываем каждый эпизод.

Узнают даже в магазине. Был один случай: я заказал лимонад, а парень-официант сказал: «Это за счет заведения, чтобы в следующем матче забил гол, а то тебе что-то не везет».

[Из-такой поддержки у нас] огромное желание побеждать. Больше, чем у ЦСКА. Но надо давать качество. И просто глупостей не делать».

Фото: vk.com/pfcfakel; Ярослав Сусов; РИА Новости/Александр Вильф