Новый Кубок России. Как он работает и зачем нужен?

Отвечаем на главные вопросы.

Реформу Кубка России и запуск нового Кубка лиги наш футбол обсуждал несколько месяцев, теперь изменения наконец закреплены: 11 августа РФС официально утвердил, что турнир изменится до неузнаваемости.

С сезона-2022/23 вводится новый формат Кубка, который скрестит схемы старого турнира и так и не родившегося Кубка лиги.

Зачем вообще что-то менять?

Главный повод – отстранение российских клубов от еврокубков. Из-за него в календаре образовались ощутимые пустоты: «Зенит» и «Сочи» не сыграют в Лиге чемпионов, «Динамо» и «Спартак» в Лиге Европы, а «Краснодар» и ЦСКА в Лиге Конференций.

В таких условиях клубам нужно было сохранить игровой темп, изменив какой-то старый турнир или добавив новый. В мае клубы РПЛ (особенно ЦСКА и «Динамо») продвигали идею Кубка лиги для замены еврокубков и компенсации выпадающих доходов.

«Новая структура турнира предполагает и новые возможности для получения доходов, – отметил врио генерального секретаря РФС Максим Митрофанов. – РФС с уважением относится к действующему партнеру Кубка, компании «Бетсити», и, учитывая все обстоятельства, в ближайшее время мы завершим переговоры с коллегами, после чего объявим о структуре титульного спонсорства и вещания турнира».

По информации инсайдера Сергея Егорова, клубы РПЛ склоняются к тому, чтобы остановиться на букмекере BetBoom как титульном партнере и «Яндексе» как основном вещателе (в таком раскладе «Матч ТВ» неэксклюзивно покажет часть матчей) – за такой вариант 10 голосов, еще шесть клубов за сотрудничество с «Фонбетом» и «Матч ТВ» как основным вещателем.

А почему нет Кубка лиги?

По убеждению лоббистов Кубка лиги новый турнир в формате double elimination должен был принести не менее 2,6 млрд рублей по ТВ-договору с «Телеспортом» (изначально закладывали 3,4 млрд). Но реальных договоренностей ни с вещателем, ни со спонсорами не было.

Также возникли и другие проблемы: с законодательной базой (не было понимания, нужен ли на турнире Fan ID, и если да, то как менять закон и регламенты), в отношениях с другими спонсорами («Матч ТВ» и Winline выступили против турнира), а еще с расходами на логистику, судей и ВАР, которые съедали 1,6 млрд просто на организацию.

14 июля на общем собрании клубы РПЛ отказались от нового турнира, но не от наработок. Теперь в формате Кубка РПЛ пройдет Кубок России.

Что за формат? Что такое double elimination?

Главные изменения по сравнению с сезоном-2021/22 – групповой этап и введение double elimination, системы с двойным выбыванием. Это значит, что команды РПЛ даже после поражения в плей-офф или третьего места в группе все еще могут попасть в финал Кубка.

Double elimination – система, пришедшая из киберспорта. По ней играют, например, знаменитый The International по Доте – турнир с призовым фондом в 40 млн долларов.

Новый формат турнира почти идентичен предложениям для Кубка РПЛ:

• Клубы РПЛ поделят на четыре группы, играют по 6 туров (дома и на выезде, как в еврокубках), две лучшие команды каждой группы попадают в «Путь РПЛ» и начинают путь к финалу с 1/4, третья команда – в «Путь регионов».

• Дальше – плей-офф с двойным вылетом. Проигравшие на любом этапе «Пути РПЛ» переходят в «Путь регионов» и играют там с командами Первой, Второй лиги или занявшими третье место на групповом этапе.

• Победители «Пути регионов» и «Пути РПЛ» сыграют друг с другом в финале Кубка России в «Лужниках». То есть даже у команды, занявшей третье место в группе, есть шанс выиграть Кубок.

• В новой системе Кубка некоторые клубы могут сыграть друг с другом по пять раз (два в групповом этапе, два – в плей-офф «Пути РПЛ» и еще раз – в финале или плей-офф «Пути регионов»).

А в чем отличия от Кубка лиги?

Общая структура та же, но изменения есть – в «Пути регионов». В Кубке РПЛ не предусматривались команды из Первой и Второй лиги. В Кубке России для них есть шесть раундов отбора перед плей-офф с командами РПЛ.

Команды Второй лиги и ниже определяют 15 лучших в трех раундах отбора. С четвертого раунда подключаются 17 команд первой лиги. После шестого этапа останется только четыре команды.

Четыре лучшие команды из ФНЛ и ПФЛ попадут в 1/4 «Пути регионов» в Кубке России на команды с третьих мест группового этапа.

Что за групповой этап? Кто в какой группе?

В нем участвуют все команды РПЛ-2022/23. По итогам жеребьевки составят 4 группы по 4 команды. Клубы распределены по корзинам на основе результатов за последние три сезона (если команды не было в РПЛ, для рейтинга это приравнивается к 16 месту).

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков