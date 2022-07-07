«РПЛ называют лигой приколов. Хочу сделать все прозрачным». Первая речь президента Алаева

Про Кубок Лиги, распределение доходов и поводы уйти.

Александр Алаев расстался со всеми официальными должностями в российском футболе: ушел с поста президента ФНЛ (его сменит бывший гендиректор «Спартака» и нынешний исполнительный директор лиги Наиль Измайлов) и из РФС, где был генеральным секретарем (фактически – главным менеджером после президента Александра Дюкова).

С пятницы Алаев – исполняющий обязанности президента РПЛ и единственный кандидат на выборах постоянного главы.

Закрепившись в новом статусе, Алаев собрал пресс-конференцию и прояснил журналистам позицию по главным вопросам: Кубку Лиги и Кубку России, реформам РПЛ и влиянию «Газпрома».

Алаев не против Кубка Лиги, но есть проблемы: логистика, календарь, финансовые гарантии

– Почему вы топите против Кубка Лиги?

– Я точно не топлю против. Я за любой формат, который принесет практику игрокам и финансы клубам. Я еще не врио главы РПЛ, только сегодня буду оформлен, потому что до этого должен был покинуть все свои посты. Вчера на общем собрании обозначил клубам вопросы со стороны РФС, на которые буду отвечать теперь как глава РПЛ. Говорить о том, что я против Кубка Лиги, точно неправильно.

У любого проекта есть нюансы и сложности. Все ли клубы потянут такое количество игр – больше 40 – с учетом логистики, глубины состава? Все ли выдержат такой график? Не превратится ли Кубок Лиги в молодежное первенство для вторых команд?

Озвучил вопросы по финансовым гарантиям. Неясно, будут ли те же самые условия в итоге, потому что непонятна ситуация с вещателем. Одно дело – когда это федеральный канал, другое – OTT-платформа. Готов ли букмекер платить тогда ту же сумму [если трансляций не будет в федеральном эфире «Матч ТВ»]. А конкретного предложения от вещателя пока нет.

Плюс возникнет вопрос согласования турнира с органами федеральной власти и правоохранительными органами. Не знаю, какая у них будет реакция. Если придется проводить турнир с Fan ID, нужно вносить изменения в постановление правительства. По закону правила должны работать в РПЛ и на финале Кубка России. Согласно решению исполкома РФС от 24 мая, РПЛ должна представить модель Кубка Лиги не позднее 15 июля. Это подразумевает, что к 15 июля должны быть регламент, календарь и все согласования, о которых я говорил выше. Плюс проект договоров с РФС и РПЛ, а также договоры с партнерами.

Проделана огромная работа, но не на все вопросы есть ответ. Теперь я с коллегами из рабочей группы – в первую очередь с гендиректором ЦСКА Бабаевым и гендиректором «Динамо» Пивоваровым – должен ответить на все вопросы.

Обсуждается и отношение действующих партнеров. Было открытое письмо вещателя и письмо от Winline. Это не значит, что надо все закрыть, но надо ответить на вопросы. У нас немного времени, желательно принять решение до начала сезона. Решающее – мнение клубов: реформировать Кубок России или делать Кубок Лиги. Я точно не топлю против Кубка Лиги, просто нужно учитывать все потенциальные риски.

– Что думаете про новый формат Кубка России?

– В РФС рассматривается несколько вариантов Кубка России, один – с форматом Кубка лиги, основа – как путь РПЛ, а остальные играют путь других лиг с системой дабл-элиминейшн.

– Есть клубы, которые против Кубка лиги?

– В целом все поддерживают, но задают вопросы, которые я уже озвучил. Никаких голосований на общем собрании РПЛ в среду не было. Если голосование и будет, то на следующей неделе.

– Почему партнеров РПЛ не смущает изменение Кубка России в таком же стиле, как Кубок Лиги?

– Могу попробовать порассуждать с их точки зрения: когда подписываешь контракт и появляется турнир, которого не было, с теми же клубами, это вызывает вопросы.

– Вы говорите, что одна из главных проблем – слишком загруженный календарь, что 40 матчей – слишком много. Сколько игр в среднем должна проводить команда за сезон?

– Оптимально – 36-38.

– Кто-то, кроме «Матч ТВ», предлагал показывать Кубок Лиги?

– Официальных предложений от других вещателей не было.

Алаев собирается навести порядок: чтобы РПЛ не называли «лигой приколов»

– Нет ли ощущения, что есть перекос с госфинансированием клубов?

– Я еще не приступил к работе в качестве президента РПЛ. Комментировать не буду.

– Какие ставите перед собой цели в РПЛ?

– Сейчас главное – решить вопросы по Кубку Лиги и Кубку России, начать сезон. Не до конца знаком с контрактами, коллективом. Поэтому главное сейчас именно это.

– Но у вас же есть стратегическое видение.

– Очень важно найти баланс между лигой и РФС. Ваши коллеги иногда называют «лигой приколов» нашу лигу. Мне кажется, главная задача – снять вопросы, которые касаются календаря, КДК, решений по регламенту, назначению мест проведения определенных матчей.

Хочется уйти от непонятных решений, чтобы не казалось, что они принимаются в угоду одного или другого клуба. Мой опыт работы в РФС даст возможность наладить вопросы. Моратории… Вопросы создают ненужную дискуссию и агрессию.

Вторая задача – развивать коммерческий потенциал. Потому что РПЛ – главное спортивное мероприятие страны.

– Получается, хотите навести порядок?

– Да.

– Вам нравится календарь «Зенита» в этом сезоне? Три легких матча в конце – кажется, есть недомолвки и проблемы.

– Я к нему никакого отношения не имел. Но как я уже сказал, главная задача – не могу сказать очиститься, но создать механизм принятия решений и поменять алгоритм принятия решений.

– Если у Ашота Хачатурянца с большим аппаратным весом не получилось навести порядок, почему у вас получится?

– Он просто не успел. Я не говорил, что завтра приду – и все будет четко и понятно. У него бы тоже получилось. Получилось же в судействе. Не говорил бы все-таки «навести порядок». Скорее – все регламентировать и сделать прозрачным. Но на все нужно время.

Алаев был за реформы Hypercube и считает, что их плохо объяснили. Но уважает решение клубов

– В прошлом году было много работы с реформами от Hypercube. Но продолжения не получилось. Кажется, эту историю нужно и можно продолжать. Будете ли обсуждать ее с клубами? Вы же и сами принимали участие в разработке.

– Клубы отказались. На данный момент тема закрыта. Но с точки зрения реформы низших лиг работа продолжится. Мы долго обсуждали это с коллегами, они продолжат работу.

Сейчас мы немного в других обстоятельствах. У нас нет еврокубков, надо решить, что делать с Кубком Лиги и Кубком России. А потом можно продолжить обсуждение нового формата чемпионата России.

– Документ Hypercube был гораздо лучше прописан, чем Кубок Лиги. И матчей было бы больше, чем сейчас. РФС не донес преимущества или клубы не захотели понимать?

– Я был сторонником этой реформы. Но уважаю решение клубов. Наверное, мы не достучались. Наверное, авторы реформы донесли недостаточно аргументов.

Для меня главное – решение большинства клубов. Если клубы, несмотря на все риски, скажут, что нужно делать Кубок Лиги, буду делать его 24 часа в сутки.

– Но комментарии руководителей клубов давали понять, что они не въезжают в предложения Hypercube.

– Об этом и сказал. Авторы реформы и люди, которые доносили позиции, не достучались. Поэтому клубы приняли такое решение.

– Может, это РФС надо объяснять, а не авторам реформ?

– Думаю, эту работу можно было сделать лучше.

Заставить уйти Алаева может «эпик фэйл». Из «Газпрома» ему не звонили, с Миллером не знаком

– Хачатурянц говорил: если ему поступит звонок из «Газпрома», у лиги будет новый президент. Если вам позвонят за новым календарем, что будете делать?

– Буду делать календарь в интересах всех 16 клубов.

– У вас достаточный вес, чтобы отказать Миллеру?

– Ни разу не общался с Алексеем Борисовичем. Вряд ли он будет звонить.

– Ну, допустим, позвонит человек из «Газпрома».

– За 42 года ни разу не звонили.

– Теперь вы в новой должности.

– Познакомимся.

– Что может заставить вас покинуть пост?

– Фэйл. Эпик фэйл.

Если я пойму, что не справляюсь, уйду. Это [должность президента РПЛ] не цель всей моей жизни, хотя и интересный вызов – уверен, что у меня получится. Я не вцепился в это кресло.

– Что будет с командой Хачатурянца?

– Послезавтра Суперкубок, через неделю – старт сезона. Пока никого с собой [из ФНЛ] не беру, завтра поеду в офис один. Возможно, понадобится помощь коллег. Странно за неделю до старта чемпионата вносить изменения. Задача исполняющего обязанности – сделать работу, пока не будет руководителя.

– Но вы будете безальтернативным кандидатом.

– Не знаю. А потом через месяц клубы скажут: «Нет, Сан Саныч, извините, немножко не то. Давайте еще раз выборы проведем».

– Как будут распределяться доходы от телеправ? Сезон начинается через неделю, но решений пока нет.

– Позавчера планировали совещание по этому вопросу, но решили подождать до моего входа в должность. Проведу совещания, выслушаю клубы. Даже не видел материалы предыдущих совещаний.

– А каким принцип должен быть?

– Нельзя отдавать все по спортивному принципу, нельзя его не учитывать вообще. Коллеги спорят из-за пропорций.

– Какие еще должны быть критерии?

– Выслушаю все стороны и скажу вам. Пока клубы ведут споры, а я не знаю их позицию, но выйду к вам и скажу, что надо вот так? Это правильно?

– В последнее время часто говорят, что нужно присоединять крымские клубы. Нужно ли?

– Комментировать геополитику не буду, я не специалист. Альтернативы ситуации, что РФС — член УЕФА, а клубы РПЛ играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, я на данный момент не вижу.

– Когда возможно возвращение к прежней жизни в еврокубках?

– Ситуация с УЕФА тяжелая. Как мне кажется, решения, которые принимают другие федерации – например, дзюдо, самбо, теннис (российских дзюдоистов допустили до турнира в Улан-Баторе, самбисты выступят на чемпионатах Европы и мира, теннисистов допустят на US Open под нейтральным флагом – прим. Sports.ru) – дают определенную долю оптимизма.

Несмотря на все решения, отношение у ФИФА и УЕФА к российскому футболу и РФС положительное. Понятно, что они под давлением своих политиков. Но, думаю, мы вернемся в систему соревнований.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Павел Бедняков, Виталий Тимкив, Владимир Песня, Владимир Астапкович