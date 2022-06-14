Ваноли не сбежал, Абаскаль готовый профи, Зарема не влияла на уход Бакаева. Каттани – об изменениях в «Спартаке»

Пресс-конференция спортивного директора.

После финала Кубка России с «Динамо» (2:1) в «Спартаке» много изменений: ушел главный тренер Паоло Ваноли, на его место взяли 33-летнего испанца из «Базеля» Гильермо Абаскаля, закрыт «Спартак-2», ушел Зелимхан Бакаев, а пришел – польский защитник Мачей Рыбус.

Лука Каттани объяснил все эти решения.

«Ваноли не предавал «Спартак». К нему нет вопросов»

– В понедельник после финала Кубка у нас была встреча с Ваноли. Тогда никакого разговора конкретного не было, но на следующее утро в момент вылета Паоло в Италию у меня появились первые сомнения. Через три-четыре дня после этого ситуация развернулась так.

– Клуб не контролировал ситуацию? Журналисты знали о его уходе сразу после финала Кубка.

– Возможно, Ваноли раньше проинформировал журналистов, чем клуб. Я озвучил свою версию.

– Это выглядит как предательство Ваноли.

– Меня? Или кого?

– Клуба.

– Не считаю, что здесь можно говорить о предательстве. Вы знаете, какие ситуации были в других клубах. А Паоло отработал до конца сезона, мы не можем говорить о предательстве. Паоло Ваноли до последней минуты думал о команде. Мы общались по 5-6 раз в день и обсуждали дела команды. В плане профессионализма к нему не может быть вопросов.

– Можно сказать, что Ваноли сбежал?

– Нет. Паоло Ваноли как и любой другой человек принимал решение не сразу, а делился с клубом. Нужно было время, чтобы решение созрело. Мы делились мыслями и сомнениями, я знаю, как ситуация менялась. Не хочу судить людей. Моя работа не позволяет выражать эмоции и быть грустным или счастливым. Есть ситуация, и надо с ней работать. Не хочу, чтобы о Паоло думали, что он сбежал. Он был здесь моим лучшим другом, выполнил долг, добился результата. У меня нет к нему вопросов по-человечески.

«Абаскаль – один из самых многообещающих тренеров Европы. Если у него не получится, уйду вместе с ним»

– Самая популярная реакция на приход Абаскалая – «ноунейм». Правильно понимаем, что «Спартак» не может сейчас рассчитывать на более статусных тренеров?

– Когда ситуация только началась, у меня было восемь имен. Трое отказались ехать в Россию, одному не позволила жена, у одного – действующий контракт, трое других просили в пять раз больше и хотели нажиться. Если тренер хочет играть в гольф, то это не дело. Единственный, кто дал гарантии – Абаскаль. Позвонил ему на 10 минут, а проговорили час сорок.

Единственный большой успех принес Романцев, а потом были 22 тренера, которые принесли два трофея. И это были Каррера и Ваноли. С теми тренерами, которые думают о банковском счете и том, как играть здесь в гольф, не хочу иметь общего. Тренировать «Спартак» тяжело. Нужно запредельная мотивация и желание. Паоло и его штаб это показывали. Вы думаете, что я неправильно подбираю тренера, но я делаю это под требования, которые нужны для этой команды.

Вы говорите, что Абаскаль ничего не добился. Но за пять месяцев в «Базеле» он улучшил все кроме угловых в атаке. Команда не была чемпионом, когда он брал ее. Тренирует не имя, а желание и мотивация. Я хочу мотивированного человека с большим желанием.

– Рассматривали российский тренеров?

– Да. Имена не могу назвать.

– Почему такой акцент на иностранцев?

– Тренеры, о которых я говорил: трое, кто не хотел приезжать – иностранцы. Один (которого не отпустила жена) – тоже иностранец. Среди остальных были и российские тренеры.

– Вы сказали, что Абакскаль – один из самых многообещающих тренеров Европы. По чьему мнению?

– Это мое мнение. У меня есть определенное видение и компетенция. Если у вас другое мнение, можете свободное писать его и высказывать. Я хотел бы видеть Клоппа, но он не будет работать в «Спартаке». Я сразу отмел тренеров, которые не играют в интенсивный футбол. Медленный футбол – не для «Спартака».

– Почему именно Абаскаль должен вести «Спартак»?

– Разговаривал с готовым специалистом. Который все понимал и знал. Про евро и рубли начали говорить только на третий день. Первые три дня мы говорили о философии игры и футбольных моментах. Могу вас заверить, что он очень готов. Вопрос не в том, чтобы доверять Абаскалю, а доверять спортивному директору. Возможно, это будет моя ошибка. Но это моя ответственность, не его.

– Если у него не получится, вы тоже уйдете?

– Уйду вместе с ним. А может, и еще раньше. Понял, как здесь работают вещи. С первого дня говорят о том, что я уйду. Даже после финала Кубка говорили об этом. Здесь правило простое, которое я понял. Даже решение поднять ручку над столом – большой риск. Любое решение.

Я пообщался с ним, понимаю уровень его компетентности и профессионализма. У меня нет вопросом к его возрасту. Абаскалю 33, а Тедеско пришел в 34, и был здесь одним из лучших тренеров.

– Есть ли пункт в контракте, которые страхует «Спартак» от досрочного отъезда Абаскаля?

– Этими вещами я не занимаюсь, есть юридический департамент. Как я могу думать о том, что он хочет уехать, когда подписываю контракт? Мы принимаем решение из тех факторов, которые есть. Всякие случаи бывают. Один из тренеров что-то обещает, а потом уезжает.

– Какой срок контракта? Кто входит в штаб?

– Контракт на два года. С ним приедут два специалиста: один – его помощник и аналитик, второй – тренер по физподготовке. Останутся Зайченко и Кузнецов.

– Странно слышать, что если ручку поднимите, вас уволят.

– Любое решение ­– большой риск. Речь не об увольнении, а риске. Каким решением все будут довольны? Никаким. Пока я спортивный директор «Спартака», в клубе не будет тренера, который хочет пополнить счет или играть в гольф. Тренер должен понимать, что придется страдать. Нужна высочайшая подготовленность, желание.

– У него есть жена? Нам готовиться к тому, что третий тренер уедет по семейным обстоятельствам?

– Надеюсь, такой ситуации не случится.

– Политическая ситуация влияет на Абаскаля и на вас?

– Абаскаль не спрашивал об этом. Но один из тренеров, с которым мы общались, пытался так набить себе цену. Но мы с ним не сошлись.

– Чем перспективному тренеру интересно приезжать в страну, из которой все уезжают.

– За важностью и значением, которые имеет «Спартак». Это очень интересный варинант. Может, не для всех, но это так.

– Первый матч Абаскаля – в чемпионате или за Суперкубок?

– Зависит, прилетит ли он сюда. В прошлом году между финалом Кубка и матчем за Суперкубок было восемь недель. Сейчас шесть. У нас не сыграют четыре очень важных игрока. Четыре игрока задействованы за сборные: Мартинс, Николсон, Крал, Тил. И не надо говорить, что Тил и Крал уедут. Сначала они приедут сюда.

– «Спартак» сыграет в Суперкубке?

– Это не ко мне вопрос, а к владельцам.

«Мне было бы проще со «Спартаком-2». Но командам уровня «Спартака» не нужна вторая команда»

– Почему закрыли «Спартак-2»?

– Стоимость его содержания гораздо выше того, о чем писалось в прессе (речь шла о 300 млн рублей в год – Sports.ru). Но дело не только в финансах. Было бы удобно спрятаться за этот момент. Переход во вторую команду дает положительный эффект в начале, но потом начинается негативный эффект. Но там целая совокупность причин. Для другой команды наличие второй команды может быть полезным, но не для «Спартака». Не у всех есть вторая команда в ФНЛ.

– Почему именно «Спартаку» не нужна вторая команда?

– Командам уровня «Спартака».

– А у «Спартака» и «Краснодара» разная ситуация и уровень?

– Ситуация разная, да. Трудно представить, в какой ситуации «Краснодар». Для них это может быть спасением. Да, «Краснодар» выше в таблице, но требования разные. Можем сделать эксперимент: поставим футболистов «Спартака-2» в основу и посмотрим, чем это закончится. Хорошо говорить, что даем возможность молодым. Но требования для «Спартака» в России на топ-уровне.

– Кто первым озвучил идею закончить «Спартак-2»? Начинал его Леонид Федун…

– Согласен, «Спартак-2» дал результаты. Слышал в случае с Игнатовым, что его дал именно «Спартак-2». Но Игнатов был в академии. Это Игнатов дал нам Игнатова. Вообще, я никогда не говорил, что «Спартак-2» не нужен. Потому что это я вызывал игроков из второй команды в основу на постоянной основе. Но скажу еще один момент: если сравнивать футболистов «Спартака-2» и молодежки, которых я предлагал, игроки молодежки проявляли себя лучше. Потому что структура и смысл второй команды в ФНЛ – гибридный. У них нет цели по результатам. Да, практика – это хорошо. Но это решение солздало немало проблем, потому что у меня большой список игроков, по которым нужно принять решение. Мне было бы проще со «Спартаком-2».

– Ещенко остается? Тренеры из «Спартака-2» будут работать в основе?

– Тренеры из «Спартака-2» – нет. Ещенко необходим новый вызов, предложили ему вариант в академии, но он не согласился. Он покидает «Спартак».

«Ситуация с Бакаевым не шла по пользу «Спартаку». Есть лагерь за него, есть – против»

– После финала Кубка сказали, что не можете ничего сделать по продлению Бакаева. Какая роль Заремы Салиховой в этом?

– Когда говорил о параметрах, на которые невозможно влиять, это значит, что на них никто не может влиять. Если говорить про Бакаева, то у меня с ним отличные отношения. Но для продления этого недостаточно, нужно обоюдное желание. Вопрос был затянут, и я тоже отложил его до финала Кубка. Но финал прошел хорошо, я доволен результатом. На мой взгляд, это естественное завершение истории. Это вопрос химии с клубом и «Спартаком». Ненормально, когда после каждого матча спрашивают, сколько минут сыграл Бакаев.

Влияла ли Зарема? Абсолютно нет. Единственный, кто влиял – Ваноли.

– Что конкретно не позволило продлить Бакаева?

– Это как ситуация, в которой спрашивали, сколько минут он провел на поле. Желаю Бакаеву всего наилучшего. Все свелось к полемике и обсуждению. Решение принято, вы можете быть недовольны, но ответственность моя. Ситуация с Бакаевым не шла на пользу «Спартаку». Как будто вы приходите с секундомером и считате, сколько он сыграл. Задолго до моего прихода он был центром полемики и проблем. При этом я уважаю его. Он не заслуживает такой ситуации. Лагерь за Бакаева и против него. Одни считают его лучшим игроком «Спартака» и приходят посмотреть, как он играет. Не хочу, чтобы у нас все было либо в красных, либо в белых цветах. Чтобы было в красно-белых.

Рыбус – не старый, продать Рошу не получилось, с Зиньковским переговоров не было

– Вектор трансферной кампании меняется?

– Кампания изменится очень сильно. Нужно очень-очень много терпения.

– Какое будущее Педро Роши?

– Бразильское трансферное окно завершается в другие сроки. Переговоры пошли, когда было 24 часа до завершения трансферного окна. В итоге я получил письмо, что клуб готов начать переговоры. Никакого предложения не было, а потом вообще закончилось окно. Я разговаривал с директором «Атлетико Паранаэнсе», он сказал, что предложения не будет. Я сожалею об этой ситуации, потому что потратил много времени.

– А что будет, если не получится его пристроить? Будете платить зарплату?

– До 30 июля он игрок «Атлетико Паранаэнсе». У них есть право выкупа, но они не будут его использовать, потому что не хотят тратить деньги. Решение тратить деньги должна принимать бразильская сторона. До конца июля мы не можем ничего делать. Потом у нас будет еще месяц. У нас не было предложений, только письма о высоких агентских комиссиях.

– Месяц назад вы сказали, что ситуация не такая критичная в плане легионеров и что два игрока готовы подписать контракт.

– По решению ФИФА. Это может создать нам проблемы, но не создало. По тем двум игрокам – это были крайние защитники, но мы взяли Рыбуса. Правила разрешают уезжать, но не запрещают приезжать.

– Рыбус. Есть сомнения насчет его возраста. Ему уже 32…

– В январе пришло много молодых игроков. У них был прогресс. Мы можем продолжать эту линию, но должны стабилизировать состав. Этим летом я хотел бы сконцентрироваться на готовых футболистах. Благодарен Ваноли и его штабу за прогресс у молодых. Сейчас мы должны усиливать команду такими, как Рыбус. На премии лучшему игроку года одним из лучших был Нобоа, я сам за него голосовал. Если человек в 37 показывает себя так в РПЛ, то какие проблемы с игроком, которому 32. Мы дали ему двухлетний контракт, который может превратиться и в три года.

– У него контракт 2+1?

– Нет, это просто было такое выражение. Контракт на два года. Но имею в виду, что этим сотрудничество может не ограничиться.

— Какая ситуация с Ларссоном? Он говорил, что не хочет возвращаться в Россию.

— В жизни всякое бывает. До 30-го июня у него аренда. Дальше мы решим, что делать. Если будут предложения – мы их рассмотрим. Если нет – он вернется.

– «Спартак» интересуется Зиньковским?

– Зиньковский – отличный футболист. Но на сегодняшний момент по нему нет никаких переговоров. И, как я сказал раньше, в это трансферное окно нам нужно набраться терпения. Нужно будет подождать.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Павел Бедняков, Алексей Филиппов, Виталий Тимкив; Gettyimages.ru/Matthias Hangst; globallookpress.com/IMAGO/MANUEL GEISSER; spartak.com