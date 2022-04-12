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Сын Юрана дебютировал за «Химки», а сын инвестора – забил! Никаких намеков, но Россия – вторая по кумовству в футболе

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Хотя непонятно, помогает оно или мешает.

В конце февраля «Химки» неожиданно объявили новичка, который никогда не играл в РПЛ – и сразу попал в запас на матч с «Динамо». Речь не о выпускнике академии или звезде ФНЛ (в начале сезона играл за «Ротор-2»), а о сыне главного тренера Артеме Юране.

«Это игрок ротации состава. Есть игроки, которые максимально приближены к старту. Он в этой обойме», – коротко объяснил Сергей Юран.

Юран-младший долго не выходил на поле в РПЛ (стабильно оказывался в запасе), но в первой половине апреля все же дебютировал – вышел на последней минуте матча с ЦСКА (4:2).

Правда, матч «Химок» с ЦСКА привлек внимание не из-за Юрана-младшего, а Ильи Садыгова, сына главного инвестора клуба, предпринимателя Туфана Садыгова. «Чемпионат» писал о разногласиях между тренером и игроками из-за формирования стартового состава. Вероятно, футболисты предвидели выход Садыгова в основе.

Кумовство в российском футболе – не новое явление. Дети футболистов попадали в команды еще чемпионата СССР, а Олег Кононов в 2016-м называл кумовство одной из главных проблем российского футбола. Так ли это?

Много ли вообще случаев, когда тренер-отец выпускает на поле сына-футболиста? На каком уровне? И только ли в России?

Как будем считать кумовство?

Вообще кумовство в футболе гораздо шире, чем работа тренера-отца и футболиста-сына в одном клубе. Нередко в одной команде выступает несколько братьев (Березуцкие, Невиллы или Де Буры), дядя может тренировать племянника (как у Лэмпарда и Рэднаппа в «Вест Хэме»), а еще кто-то из родственников футболиста работать в руководстве или администрации клуба. Но составить масштабную выборку из таких  средних и дальних родственных связей в мировом футболе почти невозможно. А вот отследить сотрудничество сына-футболиста и отца-тренера – вполне. 

База таких данных есть на Transfermarkt – правда, не исчерпывающая. Например, в России указаны связи только в РПЛ, ФНЛ, ФНЛ-2, молодежном первенстве и юношеской лиге УЕФА.

В Германии в первой, второй, третьей Бундеслиге и региональных лигах (до 5 уровня пирамиды).

В Австрии – до 4 уровня пирамиды.

В остальных европейских чемпионатах, как правило, до 2 уровня пирамиды лиг. В американских и некоторых африканских – на уровне главной лиги и сборных.

Папа-тренер – частая история для большого футбола. Сыновей тренировали Кройфф, Зидан, Фергюсон и Мальдини

Вообще-то кумовство очень распространено, даже на топ-уровне много известных случаев.

Зинедин Зидан выпускал в составе «Реала» сыновей Люку и Энцо, сэр Алекс Фергюсон – сына Даррена в «Манчестер Юнайтед», Йохан Кройфф – Йорди в «Барселоне».

Самыми яркими кажутся случаи, когда папа и сын одновременно работали в одной сборной. Такое встречается везде: от Сингапура до Израиля, Нидерландов и Коста-Рики. Но особо выделяются совместные поездки отца-тренера и сына-игрока на крупные турниры. 

Италия: Чезаре и Паоло Мальдини на чемпионате мира-1998.

Хорватия: Златко и Нико Кранчар на чемпионате мира-2006.

Югославия (и Сербия и Черногория): Илья и Душан Петкович на чемпионате мира-2006.

Словакия: Владимир и Владимир Вайсс на чемпионате мира-2010.

США: Боб и Майкл Брэдли на Золотом кубке Конкакаф-2007, Кубке Конфедераций-2009, чемпионате мира-2010 и Золотом кубке-2011.

Венесуэла: Ричард и Рикардо Паэс на Копа Америка-2001, КА-2004, КА-2007.

Перу: Хулио Сезар и Эдсон Урибе на Кубке Америки-2001.

Буркина-Фасо: Каму и Патрик Мало на Кубке Африканских наций-2022.

Еще один вариант пересечения больших тренеров и сыновей – несколько матчей в небольшом клубе на старте карьеры папы. Так было у Кике Сетьена в «Понфераддине», Люсьена Фавра в «Ивердон Спорт», Рихарда Меллера-Нильсена в «Оденсе», Ласло Кубалы в «Эспаньоле», Леонида Кучука в «Шерифе» и Александра Старкова в «Сконто».

Все эти тренеры потом принимали более мощные команды и не брали сыновей с собой. Так что кумовство в их случае можно назвать случайным.

Но так бывает не всегда. В 33 случаях профессиональные тренеры использовали сыновей в трех и более клубах, 4+ клуба у восьми пар (три связаны с Россией, две – с Эстонией).

В списке особенно выделяются Аверьяновы и Ратниковы – по два футболиста в топе. Кто они?

Сергей Ратников – эстонский тренер. Всю игровую и тренерскую карьеру провел в Эстонии или Финляндии.

Старший сын Эдуард поиграл в пяти командах отца («Левадии», «Таммеке», ТВМК, «Нарве-Транс» и «Калеве»), Даниил – в тех же плюс «Калев Силамаэ».

Но Ратниковы уникальны не только количеством команд. Эдуард и Даниил постоянно играли вместе, они вместе выходили на поле за «Таммеку», ТВМК, «Нарву-Транс» и «Калев». На бровке стоял отец Сергей Ратников.

В отличие от Ратниковых, братья Аверьяновы ни разу не играли друг с другом, но матчей под руководством отца – масса. Александр Аверьянов начинал тренировать еще в СССР и часто брал сыновей в команды. Старший сын Александр провел у папы 244 матча (второй результат в мире) в пяти командах: в «Океане», «Крыльях Советов», «Уралане», и «Спартаке» Владикавказ работали в чемпионате России, в «Волгаре» – в ФНЛ. У других тренеров Александр отыграл всего 64 матча.

Аверьянову часто припоминали это еще по ходу карьеры, но он объяснял, что выстраивал отношения в команде, чтобы игроки не чувствовали разного отношения.

«Старшему я говорил: «Все, что знает команда, я не должен знать от тебя. Я узнаю от других футболистов, но только не от тебя. Иначе тебя не будут уважать», – рассказывал Аверьянов-старший в интервью Sports.ru. – Но он был одним из незаменимых. Иногда я не до конца был уверен в составе и просил ребят написать листочки с тем, как состав видят они – сын попадал всегда. Младший сын сейчас тоже в моей команде, в «Орле», но это я к нему пришел – он тут был еще до меня». 

Младший сын Николай не так зависел от отца – всего 36 матчей с ним (и 123 у других тренеров). Общие команды: «Динамо» Санкт-Петербург (ФНЛ), «Знамя Труда» и «Орел» (ФНЛ-2).

Такое мультикумовство встречается не только на постсоветском пространстве.

Исландец Гудьон Тордарссон тренировал сразу двух детей в трех разных клубах: Тордура Гудьонсона в «Акюрейри», «Акранесе» и сборной Исландии, Бьярни Гудьонсона в «Акранесе», «Стоке» и сборной. Третий сын Джоуи играл за «Реал Бетис», «Астон Виллу» и Исландию, но уже без папы.

Кстати, внуки Гудьона Тордарссона тоже играют в футбол. Исак Бергманн Йоханссон (это сын Джоуи) – молодая звезда Исландии и «Копенгагена», а Йоханнес Кристинн Бьярнасон (это сын Бьярни) пробивается в юношах «Норчеппинга».

Другая такая яркая семья – Еременко. Вы определенно помните Романа Еременко по ЦСКА, «Спартаку», «Ростову» и «Рубину».

Правда, отец Алексей Еременко-старший нигде не работал с Романом в профессионалах. Старшего сына Алексея («Сатурн» и «Рубин») он тренировал в «Яро» из чемпионата Финляндии, а младшего Сергея – сразу в четырех командах («Яро» и СИК из чемпионата Финляндии, «Спартакс Юрмала» из чемпионата Латвии и сборная Финляндии до 19 лет).

Чаще всего отцы тренируют сыновей в Германии. Россия – в топ-3

Важный нюанс: огромный отрыв Германии (в три раза больше, чем в России) скорее связан с несимметричной базой данных transfermarkt.de. 

Поэтому большинство случаев немецкого кумовства – на уровне региональных лиг. Самая известная пара отец-сын – Заммеры. Будущий обладатель «Золотого мяча»-1996 Матиас Заммер начинал карьеру в дрезденском «Динамо» папы Клауса еще в ГДР. 

Удивительно высоко оказалась Австрия. Причина та же – в глубине базы transfermarkt (Австрия проработана до четвертой лиги). Здесь ситуация примерно такая же, как в Германии. Самая известная связка папа-сын – Грегоричи.

Вернер Грегорич три года тренировал сына в «Капфемберге» (чемпионат Австрии), а потом закрепил его в австрийской молодежке. Майкл отыграл в ней четыре года, хотя дебютировал еще до прихода отца в сборную. Сейчас Грегорич-старший продолжает работать с молодежной сборной Австрии, а Грегорич-младший – лучший бомбардир «Аугсбурга» в сезоне-2021/22 (у него 35 матчей за сборную, три – на Евро-2020).

Россия – в топ-3, но тут другая история: все 55 случаев на высшем уровне (РПЛ или чемпионат СССР, ФНЛ и ФНЛ-2, молодежное первенство). Логично предположить, что такого кумовства в верхушках футбольных пирамид нет нигде в Европе. 

Связь отец-тренер – сын-футболист больше всего распространена в ФНЛ-2. 

Выделяются примеры из других стран. Особенно – Нойштедтеров.

Петр родился в Кара-Балте (современная Киргизия), играл за сборную Казахстана и в чемпионате Германии с 1992 года, тренировал на профессиональном уровне сразу двух сыновей – Даниэля и Романа.

Роман родился в Днепропетровске, прошел академию «Майнца» (в дубле играл у папы) и взял российское гражданство. Даниэль родился уже в Майнце и на пике дошел до четвертой немецкой лиги.

Тренеры РПЛ часто запускали карьеры сыновей

Так делал Валерий Петраков (сын Юрий играл в его брянском «Динамо» Брянск, «Томи» и «Торпедо»), Александр Новиков ввел в основу «Динамо» сына Кирилла (в чемпионате России-2000), Софербий Ешугов продюсировал карьеру сына Мурата в нальчикском «Спартаке» и брянском «Динамо», Андрей Тихонов выпускал сына Михаила в «Енисее» и «Крыльях Советов», а Роман Пилипчук дал игровое время сыну Ивану в чемпионате Латвии (юрмальский «Спартак»).

Под руководством отцов футболисты часто проходили пик карьеры. Но не всегда. Некоторые перерастали уровень, поднимались в РПЛ и даже доходили до сборной – как Нойштедтер.

Роман четыре года играл у папы Петра в дубле «Майнца» и поднялся из пятой в четвертую лигу. Дальше – гладбахская «Боруссия», «Шальке», «Фенербахче», «Динамо», два товарищеских матча за Германию и 13 – за Россию.

Анзор Саная в 2008-м играл у отца Зураба в «Балтике» (ФНЛ). Добрался до РПЛ в 2016-м с «Оренбургом».

Павел Маслов в 2017-м провел три матча в «Тюмени» (ФНЛ) под руководством папы Евгения. Сейчас – в «Спартаке».

Вячеслав Кротов стартовал у отца Александра в «Волгаре» (ФНЛ). Дальше – «Спартак» и «Уфа».

Далер Кузяев вместе с братом Русланом играл у папы Адъяма в «Карелии» (ФНЛ-2) в 2012-м. Сейчас – «Зенит» и сборная России

Кстати, в российском футболе-2021/22 тоже не без кумовства:

Артем Юран сыграл одну минуту за «Химки» папы Сергея Юрана (а еще играл у отца в «Зорком» из ФНЛ-2).

Руслан Гогниев попал в заявку «Алании» Спартака Гогниева (ФНЛ) на матчи против «Велеса» и «Оренбурга». Его младший брат Спартак – в «Алании-2».

Илья Сальников – основной центральный защитник «Челябинска» Михаила Сальникова (ФНЛ-2).

Игорь Гершун выходит слева и в центре полузащиты курского «Авангарда» Дениса Гершуна (ФНЛ-2).

Как кумовство сказывается на футболистах и тренерах?

Однозначного ответа нет. Никто из футболистов никогда не признается, что достиг профессионального успеха благодаря родственникам. Хотя почти всегда связки отца-тренера и сына-футболиста связывали с блатом. Даже в самых знаменитых случаях. 

До попадания в основу на Паоло Мальдини смотрели не как на футболиста, а как на сына тренера Чезаре Мальдини. Но потом все изменилось.

«Я был капитаном молодежной команды, когда к нам попал Паоло, – рассказывал Алессандро Костакурта. – Очень скромный парень, интроверт, не выделялся в коллективе. Конечно, все считали, что сын Чезаре попал в «Милан» по блату. Но стоило Паоло выйти на поле, как сомнений не осталось – это великолепный футболист».

О первом попадании в команду отца Паоло говорил: «Все обошлось. Я выжил». Хотя не обходилось без неловкостей. В 1998-м отец и сын поехали на чемпионат мира во Франции. Папа – тренер сборной, сын – ее капитан.

«Обычно на сборах обсуждают тренеров. Когда с нами был Мальдини, приходилось говорить о чем-то другом», – рассказывал защитник Джузеппе Бергоми.

Если ты попал в папину команду, то точно будет непросто. Не только косые взгляды, но и ответственность. Особенно сложно тем, у кого папа еще и бывший знаменитый футболист.

Так нелегко пришлось сыновьям Зинедина Зидана. Все четверо – футболисты. И все испытывали жуткое давление. Энцо поменял фамилию. Теперь – Фернандес.

Люка просит забыть, что он сын великого: «Когда я играю, я – Люка, а не Зидан, – говорил вратарь. – Те, кто знают моего отца, понимают, что он не способен на подобное. В прошлом сезоне я проводил время с отцом как с тренером и как с папой. Это разные вещи».

Владимир Вайсс от фамилии не отказывался, но тоже говорил о сложностях:

«Трудно быть сыном тренера. Он не выбирал себя тренером, а потом я попал в команду, – говорил Вайсс-младший. – Понимал, что под началом отца будет только сложнее. Однако игроки относятся к этому нормально, все ведут себя очень профессионально».

А Вайсс-старший убеждает, что работает с сыном даже жестче, чем со всеми остальными:

«Я стараюсь быть жестким с ним, гораздо более требовательным, чем по отношению к другим игрокам. Это нелегко и для него, однако он хороший парень и его любят в команде».

А как регулируется кумовство?

Сейчас в футбольных законах нет никаких юридических ограничений для работы в одной команде отца-тренера и сына-футболиста.

«Такие ситуации бывают не только в спорте, а на любой работе, – объясняет спортивный юрист Михаил Прокопец. – Например, отец – генеральный директор, дочь – бухгалтер. Это не запрещено ни законодательством России, ни регламентами ФИФА и УЕФА.

Большое количество таких случаев – еще одно подтверждение того, что это нормально. Даже не вижу никакой отрицательной стороны. Есть случаи, когда отцы продвигают детей, но часто, наоборот, относятся к детям в разы строже. Можно сказать, что и это неэтично. Например, читал, что Хенрик Ларссон очень серьезно относился к тому, выпускать ли сына Джордана на поле и не выпускал до последнего.

С юридической точки зрения здесь нет никаких ограничений и нет целесообразности для их введения. Возможно, в некоторых сферах вроде армии она есть, но в спорте – нет». 

Получается, что такой фаворитизм (или наоборот излишняя суровость к детям) могут вызывать раздражение или недоумение у футболистов и болельщиков, но не более.  Прокопец уверен, в футболе вообще не может быть никакого регулирования детей-футболистов или ограничения количества родственников. А вопросы могут возникнуть только в случаях непрофессионализма, но тут проблему решит рынок.

«Футбол – коммерческая история, – продолжает Прокопец. – В чемпионате здорового человека все должно саморегулироваться. Если ты выпустишь неготового игрока (сына или не сына), то проиграешь. Из-за этого заработаешь меньше. Григорий Иванов говорил, что вылет из чемпионата будет стоить «Уралу» 500 миллионов рублей. Если выход сына привел бы к вылету «Химок» и потере таких денег, то Юран бы долго не задержался в клубе.

Хотя никогда не видел в деле сына Сергея Юрана. Может, он прекрасный футболист. Но есть еще история с Садыговым, почти то же самое, что с Юраном. Он вышел и забил ЦСКА. Футбол – такая игра, когда ты не можешь сказать, что произойдет. Может, Роналду выйдет и не забьет, а Садыгов вышел – и забил. Причинно-следственные связи найти сложно.

Конечно, если ты выпускаешь в РПЛ 14-летнего сына или футболиста из любительской лиги, то вопросы могут быть. Хотя и это все не слишком очевидный вопрос. Но Садыгов и Юран вышли в матче с ЦСКА, «Химки» выиграли 4:2. И кто скажет, что Юран был неправ?» 

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; vk.com/ФК «Химки»; vk.com/ФК «Алания»; kc-camapa.ru; globallookpress.com/Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com; Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno

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