У «Вильярреала» – 8 воспитанников в ЛЧ. Откуда такая эффективная академия?

Испанские уроки воспитания.

«Вильярреал» уже сотворил чудо в этой Лиге чемпионов: прошел «Ювентус» и обыграл «Баварию» в Испании (1:0), а сегодня будет цепляться за выход в полуфинал. Седьмое место Ла Лиги, город с населением почти в 30 раз меньше, чем в Мюнхене (50 тысяч против 1,5 млн), бюджет в 6 раз меньше бюджета «Баварии» – контрасты в плей-офф поразительны.

Но разница не только в деньгах и населении: ни у одного четвертьфиналиста ЛЧ нет такого количества воспитанников в составе. В этой ЛЧ у «Вильярреала» вышли 8 человек из академии! Для сравнения: у «Челси» – 6, «Реала» – 5, «Баварии» – 4, «Бенфики» – 3, «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» – по 2, «Атлетико» – 1.

Хотя академия «Вильярреала» далеко не самая большая в мире. Она никогда не попадает в топы по количеству выпускников в топ-5 лигах, как «Барселона», «Лион» или «Ренн». Ее нет и в топе самых прибыльных академий: там наверху «Бенфика», «Монако» и «Аякс».

Как так получилось, что у семейного клуба из испанского Салехарда (тоже 50 тысяч населения) такая эффективная академия?

Вильярреал – испанский Солнечногорск. Маленький город, в котором нечего делать, кроме футбола

Вильярреал не просто маленький город. Это совсем непримечательное место на пути от Валенсии до Кастельон-де-ла-Плана. Остановка Villareal ничем не отличается от соседних небольших деревень. Местная железная дорога принимает 100 человек в день, а станция – как у типичного подмосковного городка вроде Солнечногорска.

Отличие испанского Солнечногорска от российского – футбол. Восемьдесят тысяч квадратных метров в пригороде Вильярреала занимает футбольная академия. По оценке Reuters, владелец клуба Фернандо Ройч потратил на нее 42 миллиона евро.

Внутри:

• Четыре натуральных газона для игры 11 на 11: один для тренировок основы, два – для молодежки плюс стадион на 3500 зрителей.

• Еще три искусственных поля для игры 8 на 8: там играют до 12 лет.

• Два универсальных поля для специальных задач. Они отличаются даже разметкой – в виде шестиугольников, квадратов или просто поперек поля.

На этой базе тренируются основа, молодежка и академия «Вильярреала» – все вместе. Дети должны чувствовать, что путь в главную команду открыт, поэтому окна интерната выходят на тренировочное поле основы.

Это не все. В другом пригороде Вильярреала – еще одна академия. Поскромнее: три поля 11 на 11 и одно для игры 8 на 8 для фарм-клуба «Рода», который играет в одной лиге с третьей командой «Вильярреала» и дублем «Валенсии».

Сила «Вильярреала» – не только в полях. Главное – правильный подход к игрокам и внутренняя структура.

«Наш секрет – тяжелая работа и скромность, – объяснял легенда клуба Маркос Сенна. – У нас совсем небольшой город»

Как работает академия «Вильярреала»: максимум персонализации и психологии

«Все академии в Испании в целом работают примерно одинаково, – рассказывает в интервью Sports.ru куратор академии «Вильярреала» в Краснодаре Рафаэль Руис. – Каждый год руководители систем клубной подготовки собираются и обсуждают ноу-хау и методологии. 80-90% методов похожи у всех клубов. В «Вильярреале» гораздо больше внимания к молодежи и отличная команда Б, в которой сейчас Никита Иосифов. Она сейчас выйдет в Сегунду и будет там второй среди клубов Ла Лиги после «Реал Сосьедада». Команде Б уделяют огромное внимание, например, Унаи Эмери смотрит матчи.

«Реал» и «Барса» выигрывают скаутингом. Ансу Фати и Гави – из Андалусии, Педри родился на Канарах. Все сильные юношеские команды приезжают на турнир MIC (Mediterranean International Cup) – там топы и выцепляют детей из «Валенсии», «Севильи» и других команд поменьше. Родителям предлагают классную работу (без этого трансфер не провернуть по правилам), с детьми сразу подписывают контракт. Уже на детском уровне финансовые условия совсем другие. «Вильярреал» берет другим – тут лучше знают, как работать с игроками».

И все-таки у четвертьфиналиста ЛЧ есть маленькие секреты. Особое внимание уделяется персонализации и психологии.

«Персонализация – ключ к успеху академии клуба, – рассказывает главный тренер академии «Вильярреала» в Краснодаре Арсен Хырхырьян в интервью Sports.ru. – Такого, как в «Вильярреале», я не видел нигде в России и Испании. Игроков сначала делят по позициям, а потом по навыкам, над которыми нужно работать. Например, в одной колонке – четыре правых защитника. У них есть первостепенные задачи: подключение в нужные зоны в атаке, умение подавать, простреливать, катить мяч назад и так далее.

Дальше идет распределение по функциям внутри каждой позиции для отработки после тренировок. Например, из четырех правых защитников двое выделены красным, третий – синим, четвертый – желтым. Каждый цвет – отдельное занятие: подача с ударной ноги, уход в центр с ударом или отбор один в один. Миллион деталей!

В 17-19 лет уже никто не акцентирует внимание на том, что ребята должны уметь играть на всех позициях. Это и так понятно. Начинается специализация. Как в небольших группах, так и в игровой форме. Например, в матче 7 на 7 выделяется место на фланге для крайних защитников и полузащитников. Они могут перемещаться только в пределах этой зоны и только подавать или простреливать. Опорнику перед матчем ставятся цели: сколько атак нужно перехватить и сколько начать, причем с учетом нескольких условий (например, только резким переводом мяча). Мы каждую неделю созваниваемся с тренером по методологии «Вильярреала» Алехандро Нано Маркесом, но понимаем, что невозможно на 100 процентов адаптировать методы «Вильярреала» в России».

С каждым возрастом в академии «Вильярреала» работают по два тренера, есть тренер по физподготовке, тренер вратарей, а еще аналитики и психологи.

«Иногда у спортсменов возникают личные проблемы, о которых они не хотят говорить тренеру, – объясняла психолог «Вильярреала» Берта Перис. – Игроки боятся, что разговор повлияет на отношение тренера или возможность играть. Психология работает, потому что ребята знают, что тут их никто не будет судить, психолог всегда сохранит секреты и постарается помочь».

«В Испании совсем другое отношение к ментальной подготовке [не как в России], – объясняет куратор академии Руис в комментарии Sports.ru. – Готовят не просто будущих профессионалов, а игроков топ-уровня во всех смыслах: дисциплина, принятие нестандартных решений, жизнь вне поля. Развивается умение справляться с давлением: как общаться с журналистами и вести себя в публичном пространстве, как воспринимать критику в соцсетях. И много общения с тренерами: обратная связь и анализ матчей в группах или персонально».

Академия «Вильярреала» уже окупилась. Детей из нее переманивают «МЮ» и «Барселона»

Лучшее доказательство эффективности академии «Вильярреала» – простая статистика. Восемь игроков на поле в Лиге чемпионов, трансферная активность топ-клубов уже на детском уровне.

В 2018-м Брайан Фариньяс из академии «Вильярреала» подписал контракт с «Барселоной», а Адриан Корраль – с «Манчестер Юнайтед». В 2019-м Херман Валера ушел в «Атлетико», а Нико Серрано – в «Атлетик».

«Больно, что «Барселона», «Атлетико» и «Атлетик» крадут наших детей, – злился владелец «Вильярреала» Фернандо Ройч в интервью Movistar. – Им 15 лет! Они еще даже не профессионалы!»

Хотя в словах Ройча не только злость и обида. Еще и гордость, что самые большие клубы мира заглядываются на игроков из его небольшого клуба, который всегда целился в топ-17 Ла Лиги (чтобы не вылететь в Сегунду).

«Просто у нас лучшая молодежная система в Испании, – продолжал Ройч. – Вот топ-клубы и грабят нас каждый год».

Но «Вильярреал» научился зарабатывать на секретах подготовки по-другому. Он работает с академиями-партнерами по всему миру (они платные, клуб получает роялти – у испанцев 9 академий в США и Канаде, три в Австралии, по одной в России, Ирландии, Израиле, Корее, Китае и Японии).

Главный успех и реклама метода «Вильярреала»:

• Пау Торрес, который отказался от «Тоттенхэма» ради Лиги чемпионов с командой из родного города.

• Его друг Сэмюэл Чуквуэзе, который выбрал «Вильярреал» вместо «ПСЖ», «Спортинга», «Порту» и «Зальцбурга» и не пожалел.

• Йереми Пино, который попал в «Вильярреал» через фарм-клуб «Роду» и привез наглость с Канарских островов

• Жерар Морено, лучший бомбардир в истории клуба (94 гола) и главный форвард Испании, который стартовал и стал звездой в «Вильярреале».

Система «Вильярреала» и огромные вложения в академию уже окупились. По оценке Swiss Ramble после 1/8 ЛЧ, испанцы уже заработали 68 миллионов евро от УЕФА.

Хватит еще на полторы академии.

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Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij, Aitor Alcalde / Stringer; villarrealcf.es; campusytorneos.villarrealcf.es ; bstadium.es; villarreal-krasnodar.ru