Израиль из-за политики играл то в Европе, то в Азии, то в Океании. Это почти детектив

Из-за бойкотов чуть не прошли на чемпионат мира без единого матча.

Сборная России в гиперсложном положении: исключена из отбора ЧМ-2022, не может играть в турнирах под эгидой ФИФА и (пока) не проводит товарищеские матчи с другими сборными. Ближайшая судьба сборной решится на конгрессе ФИФА в Дохе 31 марта.

Об отстранении пока речь не идет, хотя ранее Нобель Арустамян писал, что самое легкое для нас решение – дисквалификация на пару лет (можно оспорить и снизить до одного). Хуже – бессрочная приостановка членства РФС. Не исключено, что в случае дисквалификации РФС по истечении наказания попробует перейти из УЕФА в другую конфедерацию. По примеру трансфера сборной Израиля из Азии в Европу. Кстати, как это было?

У Израиля возникали политические проблемы еще до признания независимости. Соседи отказывались от матчей и с британской Палестиной

Сборная Израиля много раз путешествовала по конфедерациям из-за политики и причудливых систем отбора на чемпионат мира.

С 1934 года Израиль играл в Европе, Азии и Океании, а на пути к чемпионату мира попадал в очень странные отборы: межконтинентальные группы из стран Азии и Африки или Азии и Океании. Почти все эти маневры связаны с политикой.

После Первой мировой, с 1918 года, территорию исторической Палестины (в футболе Израиль – ее правопреемник) контролировала Великобритания. Британцы принесли в страну футбол, в 1929 году федерацию подконтрольной Палестины приняли в ФИФА, но первый международный матч провели только через пять лет.

В отборе к чемпионату мира-1934 подконтрольная Палестина (за которую играли в основном евреи и британцы) попала в необычную азиатско-африканскую группу с Египтом и Турцией. Но и такое равновесие продержалось недолго. Турция отказалась играть еще до начала отбора. Возможно, причина в том, что до начала Первой мировой войны территория Палестины находилась под контролем Османской Империи.

Но уход Турции Палестине не помог: она проиграла Египту 2:11 по сумме двух матчей.

В 1938-м отбор на чемпионат мира тоже поделили странновато. Египет и Палестину включили в европейскую сетку отбора, а в Азии играли Япония и голландская Вест-Индия (Индонезия). Правда, Япония и Египет снялись, а Палестина проиграла Венгрии.

Все арабские страны отказывались от матчей с Израилем. В 1958-м получилось совсем абсурдно: сборная чуть не вышла на ЧМ, не сыграв ни одного матча

В мае 1948 года Давид Бен-Гурион провозгласил независимость Израиля (после окончания британского мандата на Палестину). К тому моменту он уже воевал с почти всеми соседями: Египтом, Сирией, Трансиорданией, Ливаном, Ираком, Саудовской Аравией, Йеменом и Суданом, которые не согласились с планом ООН по разделу Палестины.

Тогда же Федерация футбола Палестины поменяла название, а летом сборная Израиля провела первый международный матч против олимпийской сборной США.

Но до 1954 года Израилю не находили соперников в Азии. По старой схеме в отборах на чемпионат мира сборная играла против европейцев. В 1950-м проиграли Югославии, в 1954-м – Греции и Югославии. Помимо Израиля в такой же ситуации оказывались Сирия и Египет.

В 1954 году Израиль даже стал одним из основателей АФК, Азиатской Футбольной Конфедерации – вместе с Сингапуром, Филиппинами, Гонконгом, Таиландом, Японией, Кореей, Индонезией, Афганистаном, Камбоджей, Малайзией, Индией, Тайбэем, Шри-Ланкой, Ираном, Пакистаном, Непалом и Вьетнамом.

Ни один из участников конфликта с Израилем не присоединился в АФК.

Израиль участвовал в Кубке АФК и даже в азиатском отборе на чемпионат мира-1958. Но это закончилось слишком странно.

В первом раунде Турция отказалась играть с Израилем. Турки заявили, что вообще-то их должны были внести в европейский отбор (как в 1954-м). В параллельном матче Кипр не стал играть с Египтом.

Во втором раунде проблемы продолжились. Индонезия и Израиль не могли договориться насчет места встречи. Индонезия настаивала на двух матчах на нейтральном поле, Израиль соглашался на гостевой в нейтральной стране, но домашний – только в Тель-Авиве. ФИФА приняла сторону Израиля, а Индонезия отказалась от борьбы. В параллельном матче должны были сыграть Египет и Судан, но египтяне, узнав, что Израиль прошел дальше, вышли из отбора ЧМ-1958. Все из-за Суэцкого кризиса и политической напряженности.

Поразительная цепочка отказов продолжилась: в третьем раунде отбора Израиль снова не играл. Судан входил в Лигу арабских государств (и воевал в 1948-м), поэтому бойкотировал матч.

Итог: Израиль фактически выходил на чемпионат мира, не проведя ни одного матча. Тогда в ФИФА придумали новое правило: нельзя отобраться на ЧМ (если ты не хозяин или действующий чемпион), не сыграв полноценный раунд отбора хоть с кем-то.

Соперника искали по всему миру. Так ФИФА и придумала межконтинентальные стыковые матчи. Четкой системы выбора соперников не было, поэтому решали простым жребием среди команд из Европы, Южной и Северной Америк. Но даже тут не все захотели играть против Израиля.

Уругвай и Италия снялись перед началом жеребьевки, оставались Бельгия, Болгария, Уэльс, Нидерланды, Польша, Румыния, Испания, Перу, Боливия и Коста-Рика. Выбрали бельгийцев, но они отказались. Следующим стал Уэльс. Впервые обошлось без бойкотов.

Валлийцы выиграли оба матча по 2:0, а потом еще и вышли из группы в Швеции.

С 1958-го у Израиля появилась стабильность. Выигрывали Кубок Азии, но на чемпионат мира отбирались через Европу

После абсурда в квалификации ЧМ-1958 стало понятно, что оставаться в футбольной Азии – как минимум в отборе на крупные турниры – почти бессмысленно. С Израилем никто не хотел играть.

Поэтому с осени 1959 года до весны 1960-го Израиль участвовал в отборе на Олимпийские игры в Риме через Европу. Пропустил Югославию и Грецию.

И в этом же время, в декабре 1959-го, Израиль дошел до финала Кубка Азии, причем без бойкотов (Иран, Индия, Пакистан, Южный Вьетнам, Тайбэй и Корея – члены АФК, как и Израиль).

Осенью 1960-го израильтяне участвовали в отборе на чемпионат мира-1962 в странной группе с Кипром, Эфиопией и Италией.

Так появилась хотя бы какая-то (пусть необычная и кривая) стабильность. Израиль участвовал в отборе на чемпионат мира через Европу, а на Олимпийские игры – через Азию (хотя там иногда продолжались отказы от матчей с Израилем и не только).

В 1964-м Израиль даже принял Кубок Азии – с Гонконгом, Южной Кореей и Индией. Правда, и здесь не обошлось без бойкотов. На турнир в Израиле не стали отбираться Мьянма, Пакистан, Сингапур, Камбоджа, Индонезия, Япония, Китай, Филиппины, Афганистан, Шри-Ланка и Иран, плюс Лига арабских государств (Ирак, Иордания, Кувейт, Саудовская Аравия, Йемен, Сирия, Ливан) не входила в АФК из-за Израиля.

Поэтому на Кубок Азии-1964 автоматически попали три команды из четырех. Израиль – хозяин, а у Индии и Южной Кореи просто не было соперников.

Кстати, Израиль выиграл домашний турнир. До сих пор это его единственный международный трофей.

Из-за вооруженных конфликтов Израиль исключили из Азии, но не из ФИФА. Из-за этого 20 лет играли против Новой Зеландии, Австралии или в Европе

В конце 60-х ландшафт начал меняться. Израиль, Египет, Сирия, Ирак и Иордания почти беспрерывно воевали с 1967-го. В то же время АФК принимала сборные Кувейта, Ирака, Иордании, Сирии и других арабских государств, которые еще недавно отказывались играть с Израилем.

Израиль оставался в Азии и участвовал в отборах на чемпионат мира, Олимпиаду и Кубок Азии. Просто его очень старались разводить с арабскими странами. Израиль зачастую просто попадал в группу с Японией, Южной Кореей и Северной Кореей, которая бойкотировала матчи. Все работало до середины 70-х.

Но к 1974-му все устали от таких схем и бойкотов. На Азиатских играх в Иране Кувейт и Северная Корея подарили победы Израилю, а после турнира предложили исключить его из АФК. Голосование закончилось счетом 17-13 против Израиля. Члены АФК сослались на пример Южной Африки, которую исключали из всех турниров из-за апартеида.

Но история Израиля не была похожа на южноафриканскую, и вот ключевое отличие – ФИФА не исключила израильтян.

В квалификации ЧМ-1978 Израиль участвовал от Азии и Океании (как и раньше).

А вот отобраться на ЧМ-1982 и Олимпиаду-1984 пытался от Европы. Но неудачно.

Чтобы повысить шансы на выход на ЧМ-1986 и Олимпиаду-1988, Израиль ушел из футбольной Европы в Океанию. Приходилось по 18 часов лететь до Австралии и Новой Зеландии! Правда, такие логистические жертвы не помогли. Израиль почти всегда уступал Австралии.

Единственный реальный шанс отобраться на чемпионат мира был в 1990-м. В группе обошли и Австралию, и Новую Зеландию. Но в плей-офф проиграли Колумбии с Рене Игитой и Карлосом Вальдеррамой.

Только в 1992 году отбор на крупные турниры для сборной Израиля стал таким, как сейчас. Сначала сборную допустили до квалификации ЧМ от Европы, а в 1994-м полноценно приняли в УЕФА.

Так закончилось более чем 40-летнее скитание по конфедерациям.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Gettyimages.ru/Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images; globallookpress.com/DB/dpa, Stephan Schulz/ZB