Клубы РПЛ – за заморозку вылета и расширение. Но это еще ничего не значит

Ярослав Сусов – о запутанной схеме.

Клубы РПЛ больше месяца ведут публичную дискуссию о расширении лиги. За него публично высказывались президент «Урала» Григорий Иванов, президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев, генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

Хачатурянц сказал, что расширение РПЛ обсуждают только медиа и блогеры. Ну тогда Иванов, Газизов и Аджоев – блогеры!

Сначала клубы просто высказывались, но в итоге проголосовали за. И теперь до изменения формата лиги – всего один шаг.

Клубы РПЛ проголосовали за расширение. Как это вышло и что это значит?

10 клубов проголосовали за, 5 – против, 1 («Спартак») воздержался. На самом деле «Спартак» против, но на прошлом собрании, где и проводилось голосование, представителя клуба не было.

Формально клубы поддержали такую схему: никто из РПЛ не вылетает, заходят два первых места ФНЛ (но могут и не зайти, если не пройдут лицензирование – таков российский футбол).

Это решение клубов – не окончательное. Чтобы оно вступило в силу, его должен одобрить исполком РФС.

Единства явно нет и внутри лиги.

«Не знаю, как смотреть в глаза коллегам из ФНЛ, – сказал по итогам собрания генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. – Не стоит торопиться сейчас. Даже, например, расширение. Да, звучит логично. Но если удастся вернуть еврокубки, то что делать дальше? Сокращать чемпионат опять?»

Какая позиция у лиги и ее босса Ашота Хачатурянца?

Хачатурянц поддержал клубы, но с оговоркой про спортивный принцип.

«Моя точка зрения: любое изменение регламента и исключение стыков – нарушение спортивного принципа, – сказал Хачатурянц. – Это факт. Но мы оказались в чрезвычайно форс-мажорной ситуации. Клубы наигрывали определенные составы, а теперь оказались в разных ситуациях. Где-то уехали 8, где-то – 5, где-то – 2 легионера. В этом случае тоже происходит нарушение спортивного принципа.

Что больше нарушение – решать РФС. Думаю, сразу решение принято не будет. Вопросы – из-за нарушения спортивного принципа, финансов, состояния стадионов. Предстоит многофакторный анализ.

Как президент лиги, я представляю команды лиги. Если большинство хочет расширения, я не могу это не поддержать. Хотя мое мнение – нарушение спортивного принципа происходит в обоих случаях. В любых других обстоятельствах это было бы неприемлемо. Но мы не знаем, как закончится чемпионат, сколько клубов закончит. Есть мнение клубов, которое мы передали в РФС.

Сегодня я получил 17-й голос. Как человек, который голосовал бы и знает ситуацию, поддержал бы решение [о расширении]».

Голос Хачатурянца? О чем речь?

Еще ни разу в истории президент РПЛ не мог участвовать в голосованиях клубов лиги.

Теперь Ашот Хачатурянц, как и хотел в ноябре, получил право голоса. Для этого изменят устав организации.

«Буду просить право иметь 17-й голос наравне с клубами. С точки зрения повестки в РПЛ это имеет значение», – говорил президент лиги четыре месяца назад.

Кажется, это решение сейчас важно не столько для повестки РПЛ (Хачатурянц скорее соглашается с инициативами клубов), а как элемент поддержки главы лиги. По итогам собрания он сказал, что на фоне санкций и тотальной изоляции российского футбола сильно потерял мотивацию, но не хочет бросать клубы.

«Клубы выступили с инициативой дать мне голос, они на меня надеются, – сказал Хачатурянц. – Я планирую работать и пройти этот период с клубами».

Так что теперь будет? Из РПЛ никто не вылетит – и со следующего сезона там будет 18 команд?

Юридически голосование пока ничего не значит. Это только выражение мнения клубов, а решение принимает РФС. Заседание исполкома – уже в среду.

А какая позиция у РФС?

РФС неоднократно блокировал попытки РПЛ расшириться до 18 команд.

В первый раз это случилось весной 2019 года.

Во второй – в январе 2020-го. Тогда клубы рассматривали несколько вариантов изменения формата чемпионата: добавление плей-офф и подгрупп (увеличивали общую выручку клубов лиги) и расширение до 18 команд (уменьшало доходы клубов). В лиге снова проголосовали за расширение. Но РФС отказал.

РПЛ – лига без целей. Расширение до 18 команд показало, как все криво

Хачатурянц говорит, что некоторые клубы могут не дожить до конца сезона. Это правда?

Похоже, правда.

– Ряд клубов из средней части таблицы знают точно, какое количество футболистов не вернутся после международных матчей. Это даже не про молодежь. Травмы, красные карточки. Некоторые могут просто не доиграть.

– Какие клубы могут не доиграть?

– Пока они играют, сказать не могу. Но могу сказать, что обсуждал это с акционерами некоторых клубов и говорил, что не нужно этого делать.

– Представим ситуацию: вам позвонит руководитель клуба и скажет, что его команда не будет доигрывать сезон. Что дальше?

– Я надеюсь, что этого не произойдет. Не раз говорил с руководителями клубов. Надеюсь, моего авторитета хватит.

– Как расширение лиги коррелирует с тем, что некоторые команды не могут доиграть сезон?

– Вам никто сейчас не ответит, сколько клубов будет играть. Мы должны быть уверены, что клубы ФНЛ должны иметь шанс на стыковые матчи или право играть в РПЛ.

И должны посмотреть, как закончится чемпионат. Сколько доиграет и будет играть – вопрос. Чемпионат не привязан к цифре 16 или 18.

Что с системой «весна-осень»? Будет возвращение?

Изучат.

«По системе «весна-осень» было обсуждение, – сказал Хачатурянц. – В момент, когда предлагалась эта схема, предлагались ее плюсы. Предложил проанализировать, что из этих плюсов сработало, а что – нет. Детальнее будет ближе к маю. Будем думать и принимать решение. Но в приоритете другие вопросы».

А что еще сказал Хачатурянц?

• Потолка зарплат пока не будет, потому что эта мера противоречит регламентам и законодательству РФ.

• Уезжал из России из-за проблем со здоровьем. Обследовался в Германии из-за проблем с сердечной мышцей после ковида.

• Вел переговоры с клубом АПЛ о вхождении в капитал российской команды.

«Больше 4 месяцев велись переговоры с одним из английских клубов, который видел участие в одном из российских клубов. Причем сначала в одном, потом в другом клубе. Это была бы уникальная инвестиция западного капитала. Но все отложилось. Хотя генеральный менеджер клуба встретился, два с половиной часа обсуждали мою стратегию российского футбола и их видение».

Теперь проект заморожен.

• А вот Fan ID не заморожен: идет бумажная работа и подготовка к финансированию обновления стадионов.

«Ждем распоряжение правительства и подзаконные акты. Закончена работа по обследованию всех стадионов по приказу МВД №1092. Выявлены недостатки, которые нужно устранить.Планируем обратиться, чтобы получить целевое финансирование для этого. Но ситуация понятна почти по каждому стадиону, кроме клубов ФНЛ».

• Что будет с рекордным телеконтрактом с «Матч ТВ» (более 6 миллиардов рублей в год)?

Пока не очень понятно. Хачатурянца спросили, есть ли уверенность, что он сохранится, он ответил: «Есть надежда». И добавил: «Но могу сказать, что на следующей неделе объявили тендер на титульное спонсорство. Сейчас самое крупное предложение в разы больше предыдущего. От «Совкомбанка». Будет открытый конкурс. Преимущественное право «Тинькофф» не использовал»

• Из-за изоляции российского футбола развитие РПЛ невозможно.

«Мотивация сильно уменьшилась, 80 процентов концепции [развития РПЛ] сейчас неактуальны. Это связано и с количеством легионеров, и с тем, чтобы стать более имплементированными в европейский футбол. Чтобы больше иностранцев играло в России, а наших – в Европе».

• Об объединенном чемпионате с клубами из Беларуси и Казахстана президент РПЛ не думает.

• Изменение лимита на легионеров пока неактуально.

• Пиво на стадионы хотят вернуть, но это «не решение первой недели».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Евгений Одиноков, Алексей Филиппов, Михаил Воскресенский; VK/pfcfakel