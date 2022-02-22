Из Лондона в Лилль едет поезд – под водой! Нашли его связь с футболом

Рассказывает Ярослав Сусов.

Францию и Англию соединяет очень простой и короткий путь – железнодорожный туннель под водой. По нему добраться из центра Лондона до стадиона «Лилля» «Пьер-Моруа» можно быстрее, чем из Москвы в Калугу.

280 километров (из которых 37 – под водой), два часа пути.

«Евротоннель» – супердолгострой, которым занимались 8 лет. Он стал прибыльным только через 10 лет после запуска

Еще с конца 17 века французские инженеры мечтали о строительстве туннеля до Великобритании. Одну из идей высказал сам Наполеон, когда подписывал мирный договор с британцами, но из-за новой войны проект моста для конных экипажей остался в черновиках.

Первые серьезные разговоры между Британией и Францией по поводу тоннеля начались в конце 19-начале 20 века. После геологических экспедиций в 1922 году с английской стороны начали бурить, но из-за политических причин остановились после 128 метров.

С тех пор было еще несколько неудачных попыток после Второй мировой войны, но все время что-то мешало: недостаток инвестиций, политика или технические сложности.

Все изменилось после прихода к власти в Великобритании Маргарет Тэтчер. Новое правительство было готово поддержать проект, но только если на него найдутся частные деньги.

Как Лилль связан с «Евротоннелем»?

С французской стороны проект курировал Пьер Моруа, мэр Лилля и премьер-министр Франции. Он предложил, чтобы поезда из Лондона в Париж останавливались еще и в Лилле.

«Для нас это была новая отправная точка, – говорил Моруа. – Во Франции все было централизовано в Париже. А теперь кажется, что многое изменится. Мы станем европейским мегаполисом».

Лилль конца 60-х и начала 70-х приходил в упадок. Шахты и местный текстиль теряли востребованность, город перестал быть промышленным, превращаясь в транспортный центр. Помогало удобное расположение – между Лондоном, Парижем и Брюсселем.

В 1994 году Елизавета II и Франсуа Миттеран официально открыли туннель между Британией и Францией и запустили линию скоростных поездов. От Парижа до Лондона за 2 часа 15 минут.

Правда, проект не стал экономически эффективным. Только в 2008-м компания Eurotunnel объявила о годовой прибыли (и то из-за реструктуризации долгов).

Уровень ВВП в северных регионах Франции тоже практически не изменился. Районы вокруг терминалов туннеля под Ла-Маншем почти ничего не заработали, основную выгоду туннель приносил Парижу и Лондону.

Позже в интервью Financial Times Моруа признавал, что несмотря на рост туризма в Лилле, туннель под Ла-Маншем использовали не очень эффективно. Из-за слабых деловых связей Англии и Франции.

В 2001-м, после 28 лет работы мэром Лилля и через 7 лет после запуска тоннеля, Моруа подал в отставку, передав дело Мартине Обри, действующему мэру города.

Но Моруа до сих пор помнят и ценят. Через две недели после его смерти в 2013-м стадион футбольного «Лилля» назвали в честь Пьера Моруа.

Фото: East News/Felix Clay, AP Photo; commons.wikimedia.org/Athozta Tambo; Gettyimages.ru/Julian Finney; globallookpress.com/Chen Xiaowei/Xinhua