5 мегановинок русского дрифта: первый в России «Ниссан» Z, облик под «Ф-1», уникальная самодельная подвеска

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Каждый год Гран-при Российской Дрифт Серии удивляет чудесами инженерной мысли и уникальными проектами на базе самых разнообразных платформ. Технический регламент RDS GP, в отличие от многих других гоночных дисциплин, благоволит экспериментам. О самых интересных проектах сезона-2024 — в обзоре техники главного турнира России по дрифту.

«Ниссан» 400Z Георгия Чивчяна

Двигатель: 2JZ GTE Billet Block, 3.2, 970 л.с.

КПП: Gearset

Редуктор: Winters

Топливо: Е85+

Автором главной сенсации года стал действующий четырехкратный чемпион RDS GP Георгий Чивчян и его команда Takayama Forward Auto. Впервые за 18 лет Гоча сменил платформу, отказавшись от верного «Ниссана» Silvia S15! Выбор новой платформы впечатляет — красноярский коллектив построил дрифтовый «Ниссан» Z. Первый в России и один из немногих на базе спорткара поколения RZ34 в мировом автоспорте.

В сезоне-2024 будет интересно наблюдать за прогрессом новой «Зетки»

Впрочем, связь между новым автомобилем и легендарной S15 сохранилась, и еще какая. Технически новый проект, который получил название Forward Racing RZ34-001, серьезно унифицирован с «Сильвией», а кое-что позаимствовал даже у «Ниссана» GT-R R35. Но и без эксклюзива не обошлось — более 100 наименований уникальных деталей под брендом Forward Racing были созданы специально под новую машину. Над кастомным обвесом работало красноярское ателье Monsterservice.

Forward Racing RZ34 прошла боевое крещение на «Москоу Рейсвей», а в Нижнем Новгороде подтвердила свой потенциал. Сезон-2024 Гоча намерен потратить на доводку и тонкую настройку спорткара, на который, кстати, уже нашлись клиенты — весной 2025 года должен быть готов первый автомобиль для стороннего заказчика.

«БМВ» 2 Series Антона Козлова

Двигатель: VR38 DETT, 3.8, 901 л.с.

КПП: Samsonas

Редуктор: Bulldog

Топливо: E85+

Кроме победителя RDS GP 2023, абсолютно новую машину к этому сезону подготовил и вице-чемпион прошлого года Антон Козлов. Но если для Гочи создание новинки было, прежде всего, его собственным желанием, то для пилота Carville Racing — необходимостью. В межсезонье технический регламент RDS GP поменялся, что сделало невозможным использование прошлой «БМВ» 3 Series (E30) из-за ее малого веса. Так что пришлось строить новый дрифт-кар с нуля.

Сменить одну «БМВ» на другую решил вице-чемпион 2023 года

Антон сохранил верность немецкой марке и выбрал в качестве платформы купе 2 Series в кузове F22. В Гран-при Российской Дрифт Серии уже представлено несколько таких баварцев, но пилот решил пойти собственным путем. Он сделал единственную в своем роде «БМВ» с двигателем VR38 DETT. Такой агрегат используют еще несколько спортсменов, но на «Ниссане» или Flanker, так что «БМВ» Козлова стала проектом эксклюзивным. Как показал 2-й этап RDS GP в Нижнем Новгороде, общий язык с новой машиной пилот практически нашел. Да и в целом, сезон только начался, и время полностью «вкатиться» в автомобиль есть.

«Тойота» Supra A90 Дениса Мигаля

Двигатель: 2JZ GTE, 3.4, 960 л.с.

КПП: Samsonas

Редуктор: Winters

Топливо: Е85

На новый автомобиль пересел и основатель команды Fresh Racing Денис Мигаль, для которого в межсезонье была построена «Тойота» Supra в актуальном кузове A90. Это второй подобный проект в российском дрифте – на этой же платформе несколько лет выступает Никита Шиков. Но главной особенностью машины Дениса стало то, что это первая «Супра» последнего поколения, целиком и полностью построенная в России силами московской команды.

Первая полностью российская «Супра» построена во Fresh Racing

По словам самого Дениса Мигаля, в работе над обликом спорткара команда старалась максимально сохранить стоковый облик машины, но при этом сделать ее шире и придать ей нотки болида «Формулы-1». Кастомный обвес – разработка Fresh Racing. Кузов сделан из углепластика, под капотом прописался культовый для дрифта мотор 2JZ GTE. Можно сказать, что купе объединило в себе новейшие элементы и проверенные сотнями спортсменов технические решения, обеспечив сплав инноваций и канонических компонентов.

«Тойота» Supra A80 Алексея Вахтина

Двигатель: 2JZ GTE, 3.0, 800 л.с.

КПП: Samsonas

Редуктор: Winters

Топливо: Е85+

Аналогичный подход: постараться сохранить аутентичный экстерьер автомобиля – использовал в работе над своей «Тойотой» Supra поколения A80 и Алексей Вахтин. Пилот команды VSTeam CarX в межсезонье также сменил платформу и подготовил новую для себя машину. На ту же модель пересел и его сокомандник Евгений Спирин.

Алексей Вахтин и его напарник построили две «Супры» поколения А80

Первое, что сразу бросается в глаза, – практически стоковый экстерьер, который сочетается с традиционным для профессионального автоспорта лаконичным интерьером. Под капотом остался штатный для купе двигатель 2JZ GTE, но доведенный до спортивных кондиций за счет глубокого тюнинга. Машина получилась очень стильной. Будет интересно посмотреть, как быстро Алексей сможет раскрыть потенциал своего купе.

«БМВ» 3 Series Андрея Астапова

Двигатель: 2JZ GTE VVTI, 3.0, 780 л.с.

КПП: GearSet

Редуктор: Winters

Топливо: Е85

В 2024 году команда LUKOIL Racing Drift Team кардинально перевооружилась, представив сразу три автомобилями «БМВ» 3 Series в кузове E92. Несмотря на то что модель одна, машины у всех пилотов коллектива отличаются. О необычном праворульном купе Григория Гусева, которое дебютировало в середине прошлого сезона, мы уже рассказывали, а в этом году пристальное внимание будет приковано к машине Андрея.

У каждой из трех «БМВ» команды LUKOIL Racing Drift Team есть свои уникальные фишки

Автомобиль Астапова получил уникальный кузовной обвес, созданный специально под этот проект, но главная новинка – уникальная подвеска, разработанная в Екатеринбурге. «В этом году я еду на новой для себя платформе «БМВ» E92 с передней подвеской, которая ранее не использовалась в Российской Дрифт Серии. По предварительным исследованиям на стенде, она должна хорошо себя показать. Конечно, есть определенные риски при внедрении новых решений, но если подвеска будет работать так, как мы рассчитываем, то это даст преимущество относительно гонщиков, использующих привычные подвески», — отметил Андрей.

Прошедшие два этапа Гран-при Российской Дрифт Серии показали, что этот сезон будет одним из самых непредсказуемых. Как проявят себя новые дрифт-кары и их пилоты на новой конфигурации трассы «Игора Драйв» узнаем 22–23 июня. Билеты в продаже, а прямая трансляция турнира будет идти на платформе RDS TV.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP.