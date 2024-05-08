Дебютанты-киборги порвали старт сезона русского дрифта! Чемпионы – под их катком и восхищаются

От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

Юбилейный 15-й по счету сезон главного турнира страны по дрифту стартовал одним из самых ярких этапов за всю историю проведения RDS GP на подмосковном автодроме «Москоу Рейсвей».

Новый дрифт-кар Гочи

Главным событием уик-энда для всех фанатов дрифта стал «боевой» дебют нового автомобиля Георгия Чивчяна. Действующий чемпион RDS GP и его команда Takayama Forward Auto к сезону-2024 построили дрифт-кар на новой не только для себя, но и для всей России платформе — впервые за 18 лет Гоча пересел с «Ниссан» Silvia S15 на «Ниссан» Z.

Георгий Чивчян впервые за 18 лет сменил платформу своего дрифт-кара

Работа над спорткаром, получившим название Forward Racing RZ34-001, шла на протяжении всего 2023 года. В итоге завершить проект удалось к старту нового чемпионата, так что четырехкратный чемпион Российской Дрифт Серии постарается защитить свой титул за рулем полностью новой машины.

И пусть на «Москоу Рейсвей» Гоча выбыл на стадии топ-16 парных заездов, расстраиваться фанатам красноярского пилота не стоит. Он проиграл сильному пилоту в упорнейшей борьбе, автомобиль показал себя неплохо, так что еще немного поработать над настройками спорткара и добавить к этому чуть больше удачи — чемпион вернется к победным кондициям!

Царь снова побеждает

Как это уже сделал другой обладатель титула RDS GP — на «Москоу Рейсвей» Аркадий Цареградцев одержал первую победу после более чем годичного перерыва! Несмотря на уничтоженный на тренировках карданный вал (третий сломанный кардан за три этапа на трассе под Волоколамском!), лидер «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» смог вернуться на высшую ступень подиума.

Аркадий Цареградцев вернулся на верхнюю ступень подиума впервые со своего чемпионского сезона

В топ-16 сетка парных заездов свела Царя с его напарником и воспитанником Владиславом Поповым, который выиграл квалификацию, но тут опыт взял верх над молодостью. Затем Аркадий в топ-8 победил основателя Fresh Racing Дениса Мигаля на его новой «Тойота» GR Supra A90, а в полуфинале Цареградцев с еще одним представителем Fresh Racing Евгением Лосевым устроил один из самых зрелищных заездов дня.

В финале соперником чемпиона Гран-при Российской Дрифт Серии 2022 года стал Григорий Гусев. Пилот LUKOIL Racing Drift Team впервые оказался участником решающей битвы и тем самым гарантировал первый в своей карьере подиум в RDS GP. Были все шансы одержать первую победу, но если лидером Григорий проехал хорошо, то в роли преследователя дальневосточный дрифтер ошибся — Гусев допустил ошибку на постановке и врезался в Цареградцева. Обе машины ушли в разворот и получили повреждения — судьи сочли виновником представителя LUKOIL Racing Drift Team, отдав победу Царю.

Григорий Гусев стал завсегдатаем подиумов RDS Europe, а в RDS GP впервые попал в топ-3

«Это какая-то магия на «Москоу Рейсвей» – я в третий раз ломаю тут кардан на тренировках. В прошлом году это было, и мы не смогли починиться. В этом сезоне опять случилось, и у нас опять не было запасного кардана, но мы вышли из ситуации – смогли подключить кардан братьев Поповых к моей машине через специальный переходник. Финал для меня не особо хорошо сложился по части самого заезда – я не смог нормально преследовать Гусева. У него какая-то своеобразная траектория движения машины, я не смог под нее подстроиться и заезд провел не идеально. В заезде лидером мне повезло, что Гусев на меня набросился и выбил меня с трассы, а так еще не факт, что я бы выиграл. Первая эмоция – на пенсию скоро не пойду, а то в прошлом сезоне вроде как уже засобирался», – поделился эмоциями от первого этапа RDS GP 2024 Аркадий Цареградцев.

Квалификационный триумф Владислава Попова

Почин своего лидера поддержал и юниор «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» Владислав Попов. В 2023 году на все том же «Москоу Рейсвей» (правда, в «обратной» конфигурации) юный пилот RDS GP одержал сенсационную победу в парных заездах. Для полноты картины не хватало только выигранной квалификации, но ждать этого успеха долго не пришлось — победа в квалификации пришла на старте сезона-2024.

Владислав Попов выдал два феноменальных проезда на 96 и 96,5 баллов из 100, что и принесло молодому спортсмену первую в его карьере победу в квалификации RDS GP. Причем с минимальным преимуществом над ближайшим преследователем — им оказался новобранец команды АВТОБАН AIMOL Сергей Кузнецов, который за рулем российского гиперкара Flanker F первой же попыткой проехал на 96 баллов.

Топ-10 квалификации в этом видео (на 08:55 проезд Владислава Попова):

Как бы то ни было, но Владислав Попов вошел в элитный клуб пилотов Российской Дрифт Серии, в активе которых есть победы в квалификации и парных заездах. А квалификационный успех на «Москоу Рейсвей» вкупе с победой Аркадия Цареградцева обеспечил коллективу «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» заветные «три кола» на старте нового чемпионата — победы в квалификации, парных заездах и командном зачете.

Яркий дебют Сергея Кузнецова и Артема Шабанова

На свои квалификационные попытки в Российской Дрифт Серии пилоты выезжают в порядке, обратном положению в личном зачете — первыми на трассе появляются аутсайдеры или новички серии, а лидеры закрывают сессию. И обычно результатов уровня 90+ баллов приходится ждать чуть ли не до конца квалификации. Но только не в 2024 году!

Настоящими открытиями сезона уже можно считать двух выходцев из «младшей» серии RDS Europe, которые перешли в RDS GP. Сергей Кузнецов, ставший пилотом АВТОБАН AIMOL, и Артем Шабанов, усиливший состав TimeUp, в ранге дебютантов начали квалификацию в первой группе и с ходу выдали заезды уровня «клуба 90+».

Артем Шабанов и Сергей Кузнецов — два мощных выходца из RDS Europe, ярко дебютировавших в RDS GP

Кузнецов за рулем норовистого Flanker F первым же проездом на 96 баллов из 100 обеспечил себе вторую строчку по итогам квалификации. А Шабанов, который является вице-чемпионом RDS Europe 2023 и победителем Sochi Drift Challenge 2023-2024, на «Тойота» Supra A80 выдал в лучшей попытке 92,5 балла, что стало весьма ярким выступлением в дебютной квалификации в серии.

И жаль, что Сергей и Артем в топ-8 попали друг на друга. Если бы сетка парных заездов сложилась чуть иначе, не исключено, что и подиум был бы другим. Но сетовать на это не приходится — один из ярких новобранцев RDS GP на своем первом же этапе ворвался в тройку призеров!

Новичок RDS GP побеждает звезд российского дрифта

Артем Шабанов совершил самую настоящую сенсацию, на стадии топ-16 выбив из борьбы Георгия Чивчяна. Лидер Takayama Forward Auto на презентации своей новой машины говорил, что ему было бы интересно проехать именно с Артемом, и желание Гочи воплотилось в реальность. Дуэль самого титулованного пилота Гран-при Российской Дрифт Серии и новичка турнира растянулась на несколько OMT-заездов, по итогам которых судьи сенсационно назвали сильнейшим новобранца серии.

Команда TimeUp и ее пилот сотворили чудо, сумев починить машину и выиграть дуэль за третье место

Дальше — больше. В полуфинале Шабанова ждал Григорий Гусев, но... заезда не случилось. Команда TimeUp на протяжении всего уик-энда решала многочисленные проблемы технического характера на «Тойота» Supra A80 своего пилота. Очередная поломка случилась как раз перед заездом с представителем LUKOIL Racing Drift Team — выйти на старт Шабанов не смог, отдав место в финале своему сопернику. Однако механикам удалось совершить чудо и восстановить машину к сражению за третье место — в битве с опытнейшим сибиряком Евгением Лосевым Артем абсолютно не растерялся и обеспечил себе «бронзу» на этапе. И, вероятно, статус лучшего новичка сезона RDS GP 2024!

«Дебютанты новые приходят такие, что не понимаешь, как с ними бороться будешь. Тот же Шабанов каждый день тренируется. Я тренируюсь семь раз в году на RDS, приезжаю и гоняю. А он каждый день ездит. Как мы с этим киборгом будем бороться, вообще ума не приложу. Видимо придется бросать всю работу и только за рулем сидеть», – так высказался о новобранцах RDS GP Аркадий Цареградцев.

Драма года в исполнении Никиты Шикова

И еще одна «номинация» — на сей раз самого драматичного момента сезона — вполне может достаться другому эпизоду с первого этапа на «Москоу Рейсвей». Битва Евгения Лосева (Fresh Racing) и Никиты Шикова (Carville Racing) на стадии топ-16 превратилась в душераздирающее зрелище. В первом заезде лидером из-за технических проблем Лосев не смог исполнить даже постановку, а затем уже у Шикова произошла поломка, оперативно устранить которую команде не удалось. Сход Шикова и bye run Лосева обеспечили последнему победу, тогда как Никита имел вполне реальные шансы пройти дальше, после того как его соперник обнулил первый заезд.

Никита Шиков на собственном опыте узнал, что такое настоящее невезение

«На разгоне перед постановкой я увидел, что Женя осадился — у него случились технические проблемы. Я проезжаю для зрителей заезд, в конце которого у меня слетает приводной ремень. Но конструктивная особенность, к сожалению, такая, что мы не смогли за 5 минут поменять натяжитель — конструктивно невозможно за это время установить новый. Я об этом не знал и понял это только тогда, когда у нас техсход случился. Конечно у меня полное опустошение — мы три месяца готовились к этому этапу и проиграть по такой причине особенно обидно. Возможно, нам надо было попробовать хоть как-то выехать на сухом картере, на стартере, чтобы мотор не угробить, но просто тронуться и получить ноль за заезд. Не техсход, а ноль — тогда был бы OMT-заезд, потому что в первом проезде был бы ноль у соперника, а у меня во втором. Но мы до последнего пытались проехать нормальный заезд — не получилось», — объяснил ситуацию Никита Шиков.

Обзор первого этапа RDS GP с подробным разбором судейских решений в этом видео:

Как проявят себя молодые «киборги» в сражении со звездами российского дрифта дальше – узнаем совсем скоро. Второй этап Гран-при Российской Дрифт Серии примет трасса «Нижегородское кольцо» 25–26 мая. Билеты в продаже на tickets.vdrifte.ru, а прямую трансляцию покажет RDS TV.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP