Все краски второй лиги русского дрифта: босс главной серии за рулем, боевой «Жига-Царь», против них – любой желающий

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От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

Что такое RDS EUROPE? Это межрегиональный чемпионат Российской Дрифт Серии, который принято называть «младшей серией РДС». Здесь все действительно проще, чем в RDS GP: менее мощные автомобили и не такие именитые участники, чуть проще технические требования, ниже скорости. При этом – более 50 пилотов на старте каждого этапа! Состав участников очень интересный: тут и талантливые новички, и опытнейшие дрифтеры. Конкуренция сильнейшая. Именно тут рождаются «новые звезды» российского дрифта.

RDS EUROPE – второй по уровню организации и престижу дрифт-чемпионат в России

RDS EUROPE – чемпионат с общедоступным участием. То есть, выполнив все требования к документам, экипировке и автомобилю, участие может принять любой желающий. Сегодня это второй по уровню организации и престижу дрифт-чемпионат в нашей стране после RDS GP.

Факты об RDS EUROPE 2023

v Шесть этапов с мая по сентябрь прошли в Рязани, Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде

v Участие приняли 81 пилот и 15 команд из 35 городов России, Беларуси и Казахстана

v Более 44 пилотов выходили на старт каждого этапа

В сезоне-2023 выросло количество команд и конкуренция в командном зачете. Тройка судей RDS GP – Максим Ахтямов, Антон Новиков, Владимир Сафонов – защищали цвета WEGO Drift Team. В Carville Racing к Григорию Бурлуцкому и Ивану Пальмину присоединился вице-чемпион RDS EUROPE 2022 Алексей Козлов. Пришли в «младшую серию» LUKOIL Racing Drift Team в составе Данилы Воробьева и Григория Гусева. Причем Гусев участвовал параллельно в RDS GP и RDS EUROPE.

STAR PЁR STARS AIMOL также пришли с собственной командой – Дмитрий Добровольский и Арсений Варавин проехали все шесть этапов. Периодически к ним присоединялся Тимофей Добровольский, который основные усилия в этом сезоне сосредоточил на RDS GP в составе команды TAKAYAMA FORWARD AUTO.

Конкуренция в RDS EUROPE c каждым годом все сильнее

То самое притяжение

Традиционно сезон RDS EUROPE начинается в мае в Рязани на легендарном для российского дрифта автодроме «Атрон». Именно тут находится знаменитая «стена-магнит», вдоль которой автомобили пролетают после постановки – невероятно зрелищный момент, от которого неизменно захватывает дыхание…

Рязанская «стена-магнит» приманивает к себе даже самых опытных пилотов

Среди 48 пилотов, вышедших на старт первого этапа, лучшим стал Анатолий Щербак – опытный пилот и его хорошо известный желтый «Ниссан» Silvia S14 то и дело удивляли болельщиков и судей точными и эффектными заездами в клубах дыма.

Давно мы не видели в исполнении Анатолия Щербака такой потрясающей езды!

Впервые на дрифт-подиум за бронзовой наградой этапа поднялся Дмитрий Добровольский (STAR PЁR STARS AIMOL) – руководитель РДС, мастер спорта по автоспорту, чемпион России по кольцевым гонкам добавил к своей коллекции первый дрифт-кубок. Отличная работа, Дмитрий Андреевич! И это не только прекрасное выступление пилота, но и заслуга механиков, быстро восстановивших автомобиль после аварии в ходе парных заездов.

Дмитрий Добровольский отметил свой первый подиум в RDS EUROPE

Первый же этап RDS EUROPE продемонстрировал: сезон-2023 будет ярким, заезды бескомпромиссными, а победителей еще пяти этапов, а тем более имя чемпиона заранее предсказать не возьмется никто…

Царское дело

Второй этап RDS EUROPE 2023, проходивший на подмосковном автодроме ADM Raceway в начале июня, запомнился как «царский» – Федор Воробьев и его «ВАЗ»-2105 «Жига-Царь» впервые приняли участие в серии. Сразу максимально успешно: первая ступень пьедестала в личном зачете и вторая в командном (в составе команды BlackDrift c Евгением Корневым и Артемом Рейзбихом). Поклонники отечественного автопрома ликовали, а по счастливому Федору было видно, насколько он соскучился по подиуму.

Федор Воробьев пропустил этот сезон RDS GP, но блеснул на этапе RDS EUROPE

Впервые поднялся на подиум RDS EUROPE Иван Пальмин, завоевавший «бронзу». Молодой пилот Carville Racing (Ивану 25 лет) показал одни из лучших заездов уик-энда: с сокомандником Григорием Бурлуцким в топ-4 и Ильей Полищуком в заезде за третье место.

А еще на втором этапе пилоты заговорили о «шинной борьбе» – увы, не о нашумевшем сериале РДС, а об особенностях шин, которые помогают или мешают показывать желаемый результат. Неужели нас ждет введение «моношины» и в «младшей» серии?

RDS GP ввела «моношину» в 2022 году и возможно, что «младшую» серию в будущем тоже ждет изменение регламента

Очень трогательный момент этапа в Москве – два мальчика с традиционным, сделанным от руки и очень классным, плакатом. Красивая традиция московского этапа. Смотрите, как юные поклонники дрифта подросли за год =)

Юные поклонники дрифта с Анатолием Щербаком на RDS EUROPE 2023

А с этим плакатом ребята болели за пилотов в 2022 году

Жара в каньоне

Этапа RDS EUROPE в столице Татарстана всегда сильно ждут и пилоты, и болельщики, и организаторы, ведь это единственная гонка на уникальном автодроме KazanRing Canyon в календаре двух серий РДС. И она действительно особенная.

Во-первых, это одна из самых живописных и сложных трасс чемпионата: конфигурация с перепадом высоты 28 метров, высокие скорости и классический инерционный дрифт. Казанская трасса не для робких: сначала разгон в гору, постановка «в небо» через трамплин, а потом несколько скоростных перекладок вниз с горы: постановка у пилотов здесь происходит на «пятом этаже», а финишируют они «на первом». Добавьте к этому обильный дым и почти отвесные красновато-рыжие стены каньона – эта трасса неизменно впечатляет.

KazanRing Canyon – одна из любимых трасс в календаре RDS EUROPE

Для дрифта выбрана конфигурация с перепадом высоты 28 метров

Во-вторых, это единственный автодром в РДС, где зрителям предлагают свободное размещение на «естественной трибуне»: травянистых уступах каньона. Болельщики в Казани приходят на дрифт с зонтиками, креслами, пледами, походными холодильниками и всегда – с компанией друзей, отличным настроением и вагоном поддержки для участников. Это лучший пикник с видом на дрифт, который мы видели!

Пикник с видом на дрифт – идеальные выходные!

Казань 2023 – это жара, жара и еще раз жара: столбик термометра показывал до 36 градусов по Цельсию в тени. Впрочем, сложные погодные условия не помешали пилотам продемонстрировать точные и мощные проезды. Особенно хорошо и уверенно смотрелись представители дальневосточного стиля – яркого, агрессивного, дымного.

Дальневосточники Алексей Козлов и Илья Федоров порадовали мощными заездами

Победу на этапе одержал Алексей Козлов (Carville Racing) – наконец-то пилоту из Петропавловска-Камчатского, вице-чемпиону RDS EUROPE 2022 удалось победить детские болячки свежесобранной «новой старой» «Тойота» Cresta и реализовать все гоночные амбиции. Казанское серебро отправилось к известному силовику Илье Федорову – сейчас пилот обосновался в Москве, но корни и школа у дяди Федора владивостокские.

Лучшие моменты этапа в Казани:

Бетонные баталии

Четвертый этап RDS EUROPE прошел в первые выходные августа в Санкт-Петербурге в рамках большого фестиваля скорости и музыки «GARAGE FEST Игора Драйв 2023». Эту гонку пилоты и болельщики из северной столицы ждали несколько лет!

Этап в Санкт-Петербурге стал настоящей проверкой на техничность пилотирования

«Эти парни превратили асфальтовую площадку в настоящую гладиаторскую арену!» – пожалуй, эта фраза директора RDS EUROPE Демида Шембеля лучше всего описывает события на этапе в Питере. Конфигурация была специально разработана для RDS EUROPE: скоростная, позволяющая ехать в полный газ, но ограниченная бетонными блоками. Она подарила множество невероятно близких и дымных парных заездов и так любимых зрителями kiss-the-wall. Любая помарка в пилотировании здесь рисковала превратиться в аварию с серьезными повреждениями автомобилей – бетон ошибок не прощает!

Опасность трассы ничуть не охладила пыл участников

Но бетон ошибки прощает крайне неохотно

Этот «гладиаторский» этап можно смело назвать самым эмоциональным и богатым одновременно на потрясающе близкие красивые заезды и на крэши. При этом примечательно, что все три призера этапа впервые поднялись на подиум RDS EUROPE: лучшими стали Феодор Чевычелов, Кирилл Мацкевич и Арсений Варавин.

Победителем 4-го этапа RDS EUROPE стал Феодор Чевычелов

«Три кола» и легионеры из RDS GP

Безусловный герой пятого этапа, который прошел в конце августа на «Нижегородском кольце», – Григорий Гусев. Пилот команды LUKOIL Racing Drift Team «оформил три кола», как это называют в дрифте: выиграл квалификацию и «золото» личного и командного зачетов.

Григорий Гусев «оформил три кола» и заработал неофициальное звание «король OMT»

Примечателен этап был и большим количеством легионеров из RDS GP: В Нижний Новгород приехали Николай Горковенко, Денис Мигаль и Леонид Шнайдер, а также уже привычно стартовали постоянные участники сразу двух чемпионатов РДС Григорий Гусев и Анатолий Щербак. Горковенко, Мигаля и Шнайдера мы увидели на новых автомобилях, ведь участие в RDS EUROPE на машинах RDS GP в этом году запрещено регламентом. Каждый вышел из ситуации по-своему. Николай Горковенко выехал на своей «БМВ» E36. Леонид Шнайдер специально под этап купил «БМВ» E46, окрестив ее «Надеждой». Денис Мигаль позаимствовал «Жигу-Царь» у Федора Воробьева…

Денис Мигаль опробовал «Жигу-Царь» Федора Воробьева, а Леонид Шнайдер выступил на свежепостроенной «БМВ» E46

Добравшись до топ-8 и отъездив рекордное количество OMT с Григорием Гусевым, Леонид Шнайдер остался в восторге от этапа. И обещал в сезоне-2024 вновь ехать два чемпионата сразу. «Очень соскучился по этой невероятной атмосфере RDS EUROPE!» – признался молодой пилот.

Финал в Рязани

На шестой, финальный этап участники вновь вернулись в Рязань, чтобы не только разыграть награды шестого этапа, но и узнать, кто станет лучшим по итогам всего сезона чемпионата. Интрига перед финалом была невероятной: 11 претендентов на чемпионство в личном зачете!

Как всегда, серьезная борьба началась уже в стадии квалификации, ведь место в парных заездах здесь заслужить непросто. И это была, пожалуй, самая мощная квалификация за всю историю RDS EUROPE! Проходной балл – 87 из 100, в «клуб 90+» вошли 23 пилота. Лучший результат показал Феодор Чевычелов, заработавший 99 баллов. И, конечно, не обошлось без контактов со «стеной-магнит» разной степени тяжести…

Конечно, без контактов со «стеной-магнит» не обошлось

В воскресенье все вновь сошлось: заряженные участники, огромное количество близких качественных заездов, под завязку полные трибуны и идеальная погода. Это был потрясающе яркий и зрелищный финал сильного сезона!

Смотрите в этом видео, как было мощно!

В ходе острейшей борьбы победу на этапе держал Артем Шабанов (FT), что обеспечило ему звание вице-чемпиона RDS EUROPE 2023. Третьим в сезоне стал Григорий Гусев (Lukoil Racing Drift Team). Чемпионом RDS EUROPE 2023 стал Григорий Бурлуцкий (Carville Racing).

Интересно, что Бурлуцкий стал серебряным призером двух этапов в Рязани – первого и финального. А также он занял второе место на этапе в Москве. Именно после него Григорий занял первую строчку турнирной таблицы чемпионата и больше не уступил ее никому другому…

Чемпионом RDS EUROPE 2023 стал Григорий Бурлуцкий, а его команда Carville Racing взяла золото в командном зачете

В командном зачете чемпионом RDS EUROPE 2023 стал коллектив Carville Racing (Иван Пальмин, Алексей Козлов, Григорий Бурлуцкий). Серебряный призер – команда FT (Артем Шабанов, Егор Губин, Кирилл Мацкевич). Бронза у LUKOIL Racing Drift Team (Григорий Гусев, Данила Воробьев).

В следующие выходные 14 и 15 октября завершится и сезон Гран-при Российской Дрифт Серии. Финальный, седьмой этап состоится на культовой трассе «Сочи Автодром». В «старшей» серии интрига ничуть не меньше! На чемпионство во итогам сезона претендуют пять пилотов, причем первую и четвертую строчку турнирной таблицы сейчас разделяют всего 16 очков. В финале будет жарко!

Присоединяйтесь к тысячам болельщиков на трибунах «Сочи Автодрома» (билеты тут) и у экранов прямой трансляции RDS TV.

Всем дрифт!

Фото: RDS EUROPE