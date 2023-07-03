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Чем ближе развязка сезона, тем выше напряжение на трассе. Шестой этап Гран-при Российской Дрифт Серии на «обратной» конфигурации «Москоу Рейсвей» преподнес массу сюрпризов. Ветераны российского дрифта в шоке...

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Дебютант выиграл квалификацию и вырвался в лидеры

Уик-энд на «Москоу Рейсвей», начавшийся с квалификации под проливным дождем, сформировал такую сетку парных заездов, что уже на ранней стадии в дуэлях столкнулись сильные пилоты. И это привело к необычному раскладу сил.

Антон Козлов с полным правом может называть «Москоу Рейсвей» «своей» трассой

Но обо всем по порядку, а сначала – первая для Антона Козлова победа в квалификации RDS GP. Дебютант главного чемпионата страны по дрифту теперь точно может назвать «Москоу Рейсвей» своим любимым как минимум с точки зрения результатов. Именно на этой трассе в мае новобранец Carville Racing выиграл парные заезды, а в сентябре, пусть и в обратной конфигурации, стал сильнейшим в квалификации.

Обе свои попытки Антон Козлов проехал на 96 баллов. Стабильно и в фирменном академичном стиле. Соперники этот результат превзойти не смогли. Как итог – выигранная квалификация в дебютном для Козлова сезоне RDS GP и вновь первая строчка в турнирной таблице по итогам шести этапов.

Топ квалификационных проездов этапа смотрите в этом видео (квала Антона Козлова на 10:51)

Кстати, это уже второй случай в сезоне-2023, когда дождевую квалификацию выигрывает новичок серии: на третьем этапе на «Игора Драйв» в квалификации блеснул Тимофей Добровольский из TAKAYAMA FORWARD AUTO.

Гоча и Чарльз НГ не смогли пробиться даже в Топ-16

На фоне победы Антона Козлова в квалификации неожиданным стало поражение сразу двух лидеров личного зачета – Георгия Чивчяна и Чарльза НГа – уже на стадии Топ-32. Причем оба споткнулись о пилотов «SINTEC • Fresh Маркетплейс».

Чарльз НГ не смог завоевать право выступить в Топ-16

Дамир Идиятулин в сибирском дерби взял верх над Гочей, и лидер TAKAYAMA FORWARD AUTO винить за это поражение может только себя – уж очень много было помарок. В случае с Евгением Лосевым все было не так просто, поскольку Чарльз НГ навязал ему более серьезную конкуренцию. Однако победить пилот STAR PЁR STARS AIMOL не смог. В итоге из трех претендентов на чемпионство в сезоне (Козлов, Чивчян, НГ) двое не вышли в воскресные парные заезды.

В Топ-16 снова сюрпризы

Казалось, что в отсутствие столь серьезных соперников все карты в руках у оставшихся в строю лидеров российского дрифта, но и они не смогли воспользоваться ситуацией и прекратили борьбу на стадии Топ-16.

Антон Козлов выглядел не слишком уверенно на фоне Тимофея Добровольского и проиграл в дуэли. Аркадия Цареградцева (FailCrew х Дарксайд) подвела техника, и действующий чемпион RDS GP уступил Антону Клямко. А Дамир Идиятулин из-за собственной помарки (соскользнула нога с педали!) отдал победу в дуэли Илье Федорову из AUTOPROFI TEAM.

Аркадия Цареградцева вновь подвела техника

В итоге сложилась редкая ситуация, когда фавориты выбыли из борьбы на ранней стадии парных заездов, а в Топ-8 прошли те, кто давно не пробивался так далеко.

Необычный состав полуфиналов

Такой расклад привел к необычному составу Топ-4 – в числе полуфиналистов из привычных действующих лиц был только Евгений Лосев. Компанию ему составили два дебютанта серии – Владислав Попов и Тимофей Добровольский – и завсегдатай чемпионата Владислав Шубадеров.

Добровольский и Попов обеспечили себе сначала место в полуфинале, а затем и в финале. А Владислав Шубадеров заслужил статус самого везучего пилота на «Москоу Рейсвей». Белорус сначала в Топ-32 победил Евгения Спирина (VSTeam), затем смог сломить сопротивление Максима Гроссмана (TimeUp), а в четвертьфинале у Антона Клямко сломалась машина, и он не смог навязать борьбу сопернику.

Антон Клямко и Владислав Шубадеров давно не пробивались так высоко в парных заездах

Правда, удача от уроженца Минска отвернулась в самый важный момент. Его «Ниссан» Silvia S15 засбоил в сражении с Тимофеем Добровольским. Устранить неполадки не получилось, и сначала Владислав проиграл будущему «серебряному» призеру этапа, а затем фактически без борьбы уступил Евгению Лосеву и лишился шансов на первый в карьере подиум в RDS GP.

Самый молодой финал этапа

И когда стало понятно, что Лосев довольствуется «бронзой», можно было смело говорить о двух исторических достижениях. Во-первых, шесть этапов RDS GP 2023 принесли шесть разных победителей квалификации и шесть разных победителей парных заездов. Во-вторых, два дебютанта серии обеспечили турниру самый молодой финал этапа.

Два дебютанта сезона-2023 встретились в финальной дуэли

Кстати, юность дуэлянтов (Добровольскому и Попову по 20 лет) ничуть не сказалась на остроте заездов. Из-за помарок в пилотаже в первом хите судьи назначили перезаезд (ОМТ), в котором Тимофей Добровольский допустил контакт с соперником, лишив себя тем самым первой победы на этапе RDS GP. Но первый для себя подиум новобранец TAKAYAMA FORWARD AUTO обеспечил.

А Владислав Попов записал на свой счет и первый подиум, и первую победу на этапе главного чемпионата страны по дрифту. Этот сенсационный успех обеспечил «FailCrew x ДаркСайд» первую победу в командном зачете в сезоне-2023. Мало кто ожидал, что ученик Аркадия Цареградцева превзойдет учителя.

Полный разбор этапа и судейских решений от Алексея Миловидова в этом видео:

Расклад сил перед финалом в Сочи

По итогам шестого этапа на «Москоу Рейсвей» сложилась ситуация, при которой Антон Козлов, пробившись в парных заездах выше основных конкурентов, вернулся на первую строчку личного зачета. Но с преимуществом над соперниками всего в 10 баллов. Гоча и Чарльз НГ имеют одинаковое количество баллов перед финалом, занимая вторую и третью строчки. А подиум Евгения Лосева вернул его в реальную борьбу за чемпионство.

На финальном этапе сезона RDS GP 2023 будет жарко во всех смыслах слова – сразу четыре пилота имеют реальные шансы на титул! Битва развернется за каждый балл в квалификации и парных заездах. Стать частью события можно будет как на трибуне «Сочи Автодрома» (билеты тут), так и у экрана прямой трансляции на RDS TV.

Всем дрифт!

Бонус: дымный фотоотчет с 6-го этапа на «Москоу Рейсвей».

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