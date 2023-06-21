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Каждый этап Гран-при Российской Дрифт Серии в Красноярске приносит исторические достижения. Несколько эпизодов сезона-2023 фанаты RDS GP точно будут помнить еще долго.

Первая победа Flanker F в квалификации

Чарльз НГ на «Красном кольце» покорил очередную высоту в российском дрифте. В Красноярске пилот из Гонконга, выступающий за команду STAR PЁR STARS AIMOL, наконец-то выиграл квалификацию в RDS GP за рулем Flanker F – для спортсмена это был не первый квалификационный успех в серии, но первый для российского гиперкара. И символично, что эта победа состоялась в годовщину дебюта Чарльза на разработанном Сергеем Кабаргиным автомобиле.

Подробно об истории создания Flanker F мы рассказывали здесь: Откуда в России свой гиперкар для дрифта? Его правда сделали у нас? И в 10 раз дешевле образца?

Чарльз НГ добавил в копилку успехов Flanker F победу в квалификации RDS GP

В Красноярске Чарльз был неудержим. Первой же квалификационной попыткой он набрал 94 балла из 100, обеспечив себе место среди лидеров сессии. Но все вопросы о том, кто же станет победителем квалификации, Чарльз снял вторым проездом на 95 баллов. Пилот стал одним из трех участников, кто обе свои попытки проехал на 90+ баллов, и единственным, кто сумел показать столь кучный результат.

Таким образом в сезоне-2023 тандем «Чарльз НГ х Flanker F» завоевал три основных достижения в RDS GP – первую победу в парных заездах, два призовых места и первую победу в квалификации. Для полноты картины осталось взять чемпионский титул. Причем все шансы на этот исторический успех в Гран-при Российской Дрифт Серии у лидера STAR PЁR STARS AIMOL есть.

Половина пелотона в «клубе 90+»

На четвертом этапе RDS GP, который принимал подмосковный автодром ADM Raceway, неформальный, но весьма почетный «клуб 90+» в квалификации был весьма представительным. С результатом от 90 баллов и выше свои квалификационные попытки проехали сразу 11 пилотов, и казалось, что это достижение будет держаться достаточно долго. Как бы не так!

Уже на пятом этапе в Красноярске была установлена новая планка результативности спортсменов. На «Красном кольце» как минимум одну попытку на 90+ баллов совершили сразу 16 пилотов — фактически половина заявленных на уик-энд участников!

Топ квалификации пятого этапа смотрите тут (на 07:25 проезд Чарльза НГ):

Интересно, что у пятерки лидеров квалификации – одинаковый результат 95 баллов. Поэтому Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL), Антон Козлов (Carville Racing), Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team), Леонид Шнайдер (TimeUp) и Евгений Лосев («SINTEC • Fresh Маркетплейс») распределили позиции в протоколе с учетом второго квалификационного проезда.

Неудачный домашний этап для Царя и Гочи

Одним из сюрпризов со знаком «минус» стали результаты красноярских легенд на «Красном кольце» , которое они, казалось бы, способны были проехать с закрытыми глазами. Вопреки пословице, домашние стены действующему чемпиону серии Аркадию Цареградцеву и трехкратному чемпиону RDS GP Георгию Чивчяну не помогли.

Опытнейший Гоча допустил ошибку в заезде с дебютантом RDS GP Антоном Козловым

Домашний этап для сибиряков уже который год оборачивается сложностями. Гоча первую квалификационную попытку обнулил из-за собственной ошибки, так что во второй вынужден был осторожничать. А потому набрал только 87 баллов. Дальше все шло вроде бы неплохо, но победная поступь желтой «Сильвии» остановилась уже в топ-8 — Гоча допустил ошибку, протаранив машину Антона Козлова (Carville Racing) и лишив себя тем самым возможности побороться за подиум.

Царь второй этап подряд не в силах пройти Дениса Мигаля в топ-32

Впрочем, для лидера «FailCrew х Дарксайд» Аркадия Цареградцева все сложилось куда драматичнее. Второй этап подряд его соперником по топ-32 стал Денис Мигаль. И второй этап подряд победителем из этой дуэли вышел пилот «SINTEC • Fresh Маркетплейс». Причем на этапе в Красноярске судьи снова назначили перезаезд (ОМТ), но все решилось после того, как Царь в заезде лидером ушел в разворот сразу после постановки. Действующий чемпион после своей ошибки признался, что не понимает ее причины, но это было уже неважно – на своей домашней трассе Аркадий Цареградцев воскресенье проводил уже в роли зрителя.

Молодежь не разминулась на постановке

В отличие от ветеранов российского дрифта, два молодых пилота не просто вышли в топ-16, но и устроили там самое настоящее побоище. Под культовым светофором «Красного кольца» не смогли разминуться Денис Сорокопуд (LUKOIL Racing Drift Team) и Леонид Шнайдер (TimeUp). Спортсмены устроили аварию, которая претендует на звание самого яркого инцидента сезона-2023.

Два молодых пилота RDS GP не поделили «Красное кольцо»...

Даже удивительно, что ничего подобного не случилось раньше. Многие спортсмены практиковали здесь весьма агрессивную постановку, причем часто преследователь держался очень плотно к лидеру. Контактов избегать удавалось ровно до момента, пока на трассе не появились два весьма немаленьких седана «Тойота».

В роли преследователя Леонид Шнайдер слишком уж приблизился к Денису Сорокопуду, который на своей гигантской «Тойота» Chaser X100 не в силах быть избежать контакта с машиной позади. Размашистая постановка привела к тому, что задним свесом своего автомобиля пилот LUKOIL Racing Drift Team отправил в бетонный отбойник машину Шнайдера.

...теперь TimeUp придется восстанавливать автомобиль Леонида Шнайдера

Контакт с бетоном, пусть и обрамленным слоем отработанных покрышек, «Тойота» Mark2 JZX90 перенесла с трудом. Пилот не пострадал, однако машину ждет серьезный ремонт – хорошо еще, что удалось избежать второго столкновения с железным отбойником, иначе повреждений было бы больше. И как бы ни негодовал Леонид Шнайдер после аварии, судьи сочли виновником столкновения именно его – Денис Сорокопуд действовал строго в рамках регламента и не провоцировал контакт.

Победный дубль сибиряков

Встреча напарников в парных заездах – кошмар для любой команды, который превращается в мечту, если это финальная дуэль этапа. И эта мечта реализовалась для «SINTEC • Fresh Маркетплейс». В борьбе за победу в Красноярске сошлись Дамир Идиятулин и Евгений Лосев, которым сначала повезло оказаться на противоположных сторонах сетки парных заездов, а затем посчастливилось пробиться через все стадии в заветный финал.

Дамир Идиятулин и Евгений Лосев встретились в решающей дуэли этапа

Путь Евгения Лосева в финал был украшен внутрикомандным дерби с Денисом Мигалем, контактной борьбой с Денисом Сорокопудом (LUKOIL Racing Drift Team) и ярким проездом с Чарльзом НГом (STAR PЁR STARS AIMOL). А Дамир Идиятулин по дороге к решающей битве выстоял в контакте со Степаном Азаровым (AUTOPROFI TEAM), затем взял верх на Григорием Гусевым (LUKOIL Racing Drift Team) и на влажной от начавшегося дождя трассе победил Антона Козлова (Carville Racing).

Без заднего крыла и с бампером на скотче — в Красноярске на долю «Беркута» выпало многое

Естественно, два опытнейших сибиряка устроили заезды, достойные финала – невероятно плотные и синхронные, порадовав забитые до отказа трибуны «Красного кольца» и тысячи болельщиков у экранов трансляции RDS TV. По итогам этой яркой дуэли судьи единогласным решением назвали победителем Дамира Идиятулина – пилот одержал первую в сезоне-2023 победу и продлил интересную серию: пять этапов Гран-при Российской Дрифт Серии этого года выиграли пять разных пилотов.

Трудовой подвиг механиков «SINTEC • Fresh Маркетплейс»

И хорошо, что в финальной дуэли на «Красном кольце» обошлось без перезаезда (OMT), потому что в таком случае судьба победы решилась бы через «bye run», а у механиков команды «SINTEC • Fresh Маркетплейс» прибавилось бы работы. Ведь скучать на протяжении уик-энда в Красноярске им не приходилось – работать не покладая рук пришлось с четверга по воскресенье.

Над автомобилем Евгения Лосева механики команды работали без устали с четверга по воскресенье

Обычно уик-энд механиков команды начинается с обустройства паддока, продолжается плановым обслуживанием автомобилей на этапе и заканчивается сбором вещей и отправкой грузовиков на базу команды. Если что-то идет не так, то в этот достаточно размеренный график вклиниваются внеплановые работы. Но на пятом этапе RDS GP на долю механиков «SINTEC • Fresh Маркетплейс» выпало столько испытаний, сколько другим командам не приходится пережить за весь сезон!

Началось все в четверг с аварии Евгения Лосева на тренировках:

«Тойота» Supra A80 по прозвищу «Беркут» после такого контакта с бетонными блоками серьезно пострадала, и механикам пришлось потратить ночь на восстановление геометрии, а затем на сборку машины. В итоге пилот пропустил пятничные тренировки. А в субботу на тренировках выяснилось, что двигатель на автомобиле Лосева лишился одного цилиндра – пилот смог приспособиться к поведению неисправной машины и блестяще провел квалификацию. А механикам пришлось за пару часов менять двигатель на машине...

Воскресенье началось с пожара «Беркута», который потребовал срочного восстановления поврежденного огнем автомобиля:

Поставить бедную «Тойота» Supra на ход удалось, но до самого финала машина всем своим видом заявляла о том, как непросто ей пришлось в Красноярске. Ну и точку в злоключениях спорткара поставил финал этапа, по окончании которого на автомобиле Евгения Лосева отказал мотор.

«Беркут» прошел испытание бетонными блоками и пожаром, но пилота не подвел

Не давал заскучать и «Самурай» Дамира Идиятулина. На его «Тойота» Supra A80 тоже пришлось менять мотор, но в пятницу. Затем машина вела себя образцово показательно до решающего заезда в воскресенье.

«Самурай» в Красноярске отделался куда меньшим ущербом, но работы механикам тоже подкинул

Во внутрикомандном дерби у будущего победителя этапа вспыхнуло одно из колес. К счастью, этим все и обошлось. Но без работы механики и по окончании этапа RDS GP не остались – собрав автомобили и доставив их на базу в Москве, в «SINTEC • Fresh Маркетплейс» сразу взялись за восстановление пострадавших купе и подготовке их к следующему этапу. Настоящий трудовой подвиг, повторения которого явно не хотят ни сами механики, ни поклонники команды.

Полный обзор 5 этапа с разбором судейских решений смотрите здесь:

Шестой этап RDS GP 2023 пройдет 2–3 сентября на автодроме «Москоу Рейсвей» с обратной конфигурацией трассы для дрифта. Сможет ли Чарльз НГ удержаться на первой строчке турнирной таблицы? Как проявят себя пилоты «SINTEC • Fresh Маркетплейс» ? Билеты в продаже на vdrifte.ru.

А пока листаем дымный фотоотчет из Красноярска и проникаемся атмосферой: полные трибуны, фанатская волна, дроны-преследователи машин и толпа вокруг топ-3. Всем дрифт!

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