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От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

Пилоты кольцевых гонок обычно снисходительно смотрят на дрифтеров, считая, что пустить автомобиль в занос по силам любому гонщику. И в чем-то они правы, потому что устроить пробуксовку задних колес заднеприводной машины – дело не очень-то и сложное. Трудности появляются, когда надо двигаться в контролируемом заносе по заданной траектории. Справиться с этим оказалось нелегко даже двукратному чемпиону «Формулы-1» Максу Ферстаппену.

Летние каникулы в чемпионате мира голландский пилот решил провести с пользой и взял мастер-класс у новозеландского гуру дрифта Майка Уиддетта. Поскольку оба спортсмена атлеты «Ред Булл», устроить такой гоночный кроссовер двух разных вселенных автоспорта труда не составило. Мэд Майк предоставил Максу свой MadBul – прославленную 600-сильную «Мазду» RX-7 поколения FD3S. В звездную школу дрифта превратилась асфальтированная площадка в британском Милтон-Кинсе.

Сразу же бросать юного нидерландца с головой в пучину дрифта и заставлять его выполнять судейское задание в «Ред Булл» не стали, но несколько вызовов подготовили. Максу предстояло покрутить «пончики», поездить по «восьмерке» в дрифте, отточить «Скандинавский флик» (маневр, при котором скольжение начинается с контрруления – резкого поворота руля в сторону, противоположную направлению заноса). А финальным испытанием для звездного дрифт-новичка стало упражнение Horner Corner, в котором фанаты «Формулы-1» считают явную отсылку к руководителю команды «Ред Булл» в «Ф-1» Кристиану Хорнеру.

Сразу научить пилота «Формулы 1» правильно ехать в управляемом заносе Майку Уиддетту не удалось: слишком уж сильны рефлексы представителя кольцевых гонок, для которого любой снос автомобиля – грубая ошибка , которую нужно мгновенно исправить.

Конечно, звездный урок есть на видео!

Посмотрели этот ролик и пилоты Гран-при Российской Дрифт Серии, у которых мы поинтересовались, как без пяти минут трехкратный обладатель титула в «Формуле-1» справился с дрифтом. А заодно узнали, какие советы они бы дали Максу Ферстаппену и как оценили бы шансы нидерландца, если бы тот решил попробовать себя в RDS. Спойлер – участникам RDS Europe и RDS GP пока рано переживать насчет сильного конкурента.

Аркадий Цареградцев: «Совет Ферстаппену один – больше практики»

Действующий чемпион Гран-при Российской Дрифт Серии Аркадий Цареградцев, который в сезоне 2023-го выступает в роли играющего тренера для юных напарников по «FailCrew x ДаркСайд» Ильи и Владислава Поповых, знает толк в работе с начинающими дрифтерами. Но в оценке чемпиона «Формулы-1» Цареградцев оказался лаконичен.

«Макс отлично и точно справился со своей задачей. Ошибки у Ферстаппена совсем незначительные . А совет для него и для всех начинающих пилотов всегда один – необходимо больше практики. Чтобы дать ответ на вопрос, сколько надо учиться чемпиону «Формулы-1», чтобы он смог пройти квалификацию в RDS GP, мне надо лично с ним позаниматься. Тогда будет конкретика», – оценил потенциал Макса Ферстаппена Аркадий Цареградцев.

Чарльз НГ: «Думал, Макс лучше выступит»

Лидер личного зачета RDS GP-2023 (по итогам пяти прошедших этапов), пилот из Гонконга Чарльз НГ имеет большой опыт в кольцевых гонках, так что может оценивать Макса Ферстаппена с равных позиций. И Чарльз оказался слегка разочарован тем, что показал нидерландец

«Мне кажется, Макс уже раньше дрифтил. Я видел, как он на «Порше» 911 GT3 RS делал пауэрслайд. На «восьмерке» Ферстаппен, как мне показалось, в одной из попыток задел конус в середине трассы. Я думал, что он лучше выступит в дрифте. Мне кажется, что чемпиону «Формулы 1» надо будет интенсивно учиться где-то от пары месяцев до года, в зависимости от его естественного умения управлять автомобилем в заносе . Понятно, что «Формула 1» и дрифт – это дисциплины с абсолютно разным подходом к скольжению машины», – отметил Чарльз НГ.

Эта оценка от пилота, который добивался успехов в кольцевых гонках и дрифте, весьма ценная. Так что Максу Ферстаппену можно задуматься о том, чтобы после ухода из «Формулы 1» попробовать себя в новой дисциплине.

Евгений Лосев: «Зимой у меня Ферстаппен быстро научится»

«Макс Ферстаппен довольно-таки быстро сориентировался в ситуации. Видно, что человек чувствует двигатель. Для первого урока, считаю, он справился неплохо, тем более что это для него совсем другая дисциплина . Конечно, ошибки видны, и видно, что пилот кольцевой. В дрифте нужно переносить вес автомобиля, используя тормоз, ручник, газ и сцепление – это все сработает и изменит ситуацию в лучшую сторону. Немножко пока Максу мешает руль. Думаю, зимой у меня Ферстаппен быстро научится дрифтовать!», – уверен в своих педагогических навыках Евгений Лосев.

Евгений Лосев – опытнейший наставник, который поработал со многими участниками RDS Europe и RDS GP. Так что почему бы не пополнить список своих учеников и чемпионом «Формулы 1»? Тем более, что зима в Красноярске и дрифт на снежно-ледовом «Красном кольце» для Макса Ферстаппена точно будут более интересным вызовом, чем уже знакомая ему «Красная вода».

Никита Шиков: «Максу постоянно хотелось выпрямить машину»

Уж кто-кто, а Никита Шиков в атлетах «Ред Булл» разбирается, ведь он сам имел опыт взаимодействия с гонщиками «Формулы-1» в дрифт-карах.

«С удовольствием посмотрел этот очень веселый ролик, который напомнил мне мой опыт дрифта с пилотом «Формулы-1» Даниилом Квятом. Правда, он был на пассажирском сиденье, но тем не менее – его эмоции от того, как машина ставится боком и в каких углах едет, я прекрасно помню.

Как человек, который никогда не занимался дрифтом, Ферстаппен справился очень неплохо. Особенно удались ему первый и второй уроки, когда надо было воспользоваться ручником и покрутить так называемые «пятаки» и «восьмерку». С дугой ему было чуть сложнее, потому что сказывается его опыт езды в зацепе, когда занос – это плохо. Максу постоянно хотелось интуитивно выпрямить машину, и это его главная ошибка.

Конечно, из основных ошибок еще и то, что он очень мало пользуется вращением руля, возможностями выворота у дрифтовой машины, такими инструментами, как ручник и сцепление. Он все время пытается проехать дугу быстро и в зацепе, но при этом особенности автомобиля делают так, что она соскальзывает передней осью, и поэтому Макс вылетает. Тем не менее, думаю, несколько уроков, и у него был бы огромный прогресс. Даже опытные дрифтеры не всегда справляются с судейским заданием, особенностями трассы, погодой, собственными нервами и техникой, так что даже пилоту уровня Макса Ферстаппена надо учиться всю жизнь. Но плотные занятия в межсезонье помогли бы ему в сезоне-2024 выехать и попробовать силы в RDS Europe или даже RDS GP», – считает Никита Шиков.

Дмитрий Добровольский: «Тренировки даже пилота «Формулы-1» займут не недели, а месяцы»

Руководитель РДС Дмитрий Добровольский как никто другой знаком с трудностями перехода кольцевого пилота в дрифт. Действующий пилот серии RDS Europe начинал автоспортивную карьеру именно с «кольца». Поэтому он знает, с чем приходится сталкиваться опытному «кольцевику», когда перед ним стоит задача ехать в управляемом заносе.

«Макса не очень корректно будет назвать человеком, который никогда раньше не занимался дрифтом. Гонщик топового уровня, а уж тем более по-настоящему великий гонщик, – это человек, который умеет контролировать машину на микроуровне. Поэтому ему в сравнении с простым человеком или гонщиком-любителем в сто раз проще научиться правильно ездить боком. Я знаю многих кольцевых и формульных пилотов, которые начинают с этим справляться. Но дрифт – это не фигурное вождение, «восьмерки» и «пончики», а в первую очередь – парная езда, то есть борьба с соперником.

Любой пилот (в том числе, и я сам), когда пришел из «кольца» в дрифт, делает ровно те же самые ошибки. Я пытался машину заставить ехать боком и управлять рулем. А дрифтовый автомобиль управляется газом и сцеплением, и немножко тормозом и ручником. Руль только показывает направление заноса. Главный совет – пытаться перестать загружать «морду», потому что это уже отработанное профессиональными гонщиками действие перед поворотом. В дрифте для нормального контролируемого скольжения надо под газом загрузить заднюю часть. Тогда машина будет намного более управляемой.

Поменьше упираться в руль, поменьше о нем думать и поменьше крутить в разные стороны. Заставить себя на каком-то пятачке прочувствовать автомобиль под газом, под сброс газа, на сцеплении, на ручнике, и заставить себя не крутить рулем – пусть разворачиваться, но газом искать баланс. Конечно, работа со сцеплением – это чисто дрифтовая штука, которой в «кольце» почти нет. Нужно проделать определенный набор базовых упражнений, чтобы синхронизировать движения рук и ног – сцепление, ручник, газ со сброшенным сцеплением.

Просто наработка одних и тех же движений: разгон – занос – сцепление – ручник – газ. Это требует многократных повторений и сходу запомнить все практически невозможно. В целом я бы для гонщика, который за один день хочет просто поехать в заносе, обошелся в обучении вообще без ручника. Просто учил скользить под газом, потому что пауэрслайд для кольцевого пилота проще – он точно умеет контролировать газ до градусов открытия дросселя. Правая нога к этой работе привычная, а вот левую ногу к сцеплению надо долго тренировать.

Для одиночного результативного заезда по дрифт-конфигурации, думаю, месяца-двух регулярных тренировок будет достаточно. Но если говорить о RDS Europe, тут результативный проезд в квалификации вовсе не означает, что из 50 с лишним пилотов легко попадешь в топ-32. Все зависит от трассы и от судейского задания. Даже у пилота «Формулы-1» тренировки займут прилично времени – не недели, а месяцы.

А как только мы переходим к вопросу парной езды, чтобы Макс Ферстаппен мог победить хотя бы в одном заезде, тут уже сроки удлиняются. Не берусь прогнозировать, потому что все зависит от подхода, но считаю, что после года тренировок человек уже может спокойно выезжать и иметь реальные шансы выиграть парный заезд в дрифте», – резюмирует Дмитрий Добровольский.

«Просто сумасшествие. Я не знал, чего ожидать: сразу видеть пример, а затем тут же делать то же самое самостоятельно. Думаю, что это был самый нервный момент за последние два года, потому что такая езда неестественна для меня. Мне как будто снова было 16, когда я впервые прыгнул в болид «Формулы-1»! Но как только мы запустили двигатель, и я начал дрифтовать, я оказался в своей привычной среде, где я ищу пределы машины, как я это делаю в «Формуле-1». В дрифте почувствовал тот же прилив адреналина, так что мой инстинкт гонщика взял верх, – поделился впечатлениями ошарашенный Макс Ферстаппен. – К тому же я в машине справа, а все на другой стороне по отношению ко мне. Ушло время на привыкание. Да, сумасшествие. И круто было.

С «Ф-1» невозможно сравнивать. Наши машины настраиваются противоположным образом – держать направление как можно жестче с огромным сцеплением в задней части, а не сразу срываться боком. Такой угол поворота руля в «Ф-1» просто недостижим. У нас в один момент просто кончается поворот, а здесь ты можешь поворачивать и поворачивать. К этому надо привыкать – все начинает работать только после того, как привыкнешь.

Мне пришлось сложно с педалями. Я правда не могу использовать тактику heel-n-toe с подгазовываниями (знаменитый стиль Айртона Сенны), а еще со сцеплением… То есть я получил права на механической коробке, но, честно, почти никогда не вожу машину с механикой. Я вырос так. Пришлось немного возвращаться. В болиде «Ф-1» сцепление вообще под рулем – ты используешь его на старте и забываешь. Ручной тормоз – такого у нас тоже нет. Да, в «Ф-1» если скользишь – корректируешь тут же. В один момент я вроде делал все правильно, но машина практически стояла. И тогда я такой: «Ну, ты можешь вести как бабушка, или выжать сразу все».

Никогда не помешает попробовать другую гоночную дисциплину, это развивает пилотажные навыки. Вот почему я иногда гоняют на машинах ГТ и для ралли. Проверка себя и изучение по примеру лучшего из других дисциплин».

Да, Макс Ферстаппен как потенциальный дрифтер очень интересен. И первый, пусть и полуразвлекательный опыт, это доказывает.

Всем дрифт!

Фото: redbullcontentpool.com