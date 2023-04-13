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Дрифт в Санкт-Петербурге всегда проходит зрелищно и ярко. Но третий этап Гран-при Российской Дрифт Серии-2023 на трассе «Игора Драйв» превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания о том, каким может быть по-настоящему непредсказуемый уик-энд RDS GP.

Безумная питерская погода

Российский дрифт видал всякое – этапы под палящим солнцем и заезды под проливным дождем, комфортную температуру и едва ли не мороз, но такого, чтобы уик-энд сопровождался самым настоящим штормом, не было никогда. И неудивительно, что такой выдающийся с точки зрения погоды этап состоялся в Санкт-Петербурге – городе, который славится переменчивой погодой.

В 2023 году в Санкт-Петербурге часть заездов RDS GP превратилась в самые настоящие заплывы дрифт-каров

Но в первые выходные июля небесная канцелярия превзошла саму себя по степени непредсказуемости. На тренировках над «Игора Драйв» гремел гром и сверкали молнии, некоторые из которых угодили прямо в объекты на трассе, а во время квалификации и парных заездов ясное небо чередовалось с дождями различной интенсивности в самом хаотичном порядке.

Обычно мы не говорим о погоде на этапах RDS GP, но этот случай – из ряда вон. Согласитесь, когда легкий дождь мгновенно перерастает в ливень, при котором непросто даже удержаться на траектории, следуя судейскому заданию, никто не ждет выдающихся результатов от новичков серии. А они удивляют! И вряд ли кто-то ожидает, что одну из дуэлей буря разделит на два абсолютно непохожим проезда. Все это было!

Красивые видеохайлайты «штормового» этапа RDS GP в этом видео:

Первая победа Тимофея Добровольского в квалификации

Первый сюрприз преподнесла квалификация, главным героем которой стал пилот TAKAYAMA FORWARD AUTO. И нет, не многоопытный Георгий Чивчян, а его молодой напарник Тимофей Добровольский, проводивший в Санкт-Петербурге третий в карьере этап в RDS GP. Тем интереснее, что победителя их заочной дуэли решила не лучшая, а худшая попытка.

Тимофей Добровольский открыл счет победам в квалификации RDS GP и сделал это в сложнейших условиях

Лучшие результаты оказались одинаковыми – по 94 балла на счету каждого из пилотов. Худший же проезд у Гочи, по его собственной вине, выдался нулевым, тогда как Тимофей проехал на 79 баллов. Добровольский-младший продемонстрировал завидное хладнокровие и высочайший уровень контроля над автомобилем на залитой дождем трассе и заслуженно записал на свой счет победу в квалификации RDS GP.

Правда, в парных заездах у новобранца TAKAYAMA FORWARD AUTO не заладилось, и пройти дальше топ-16 пилоту не удалось. Но свою главную задачу – продемонстрировать, что он выступает в RDS GP вполне заслуженно, Тимофей Добровольскому выполнил на отлично. Некоторые и за несколько лет не могут выиграть квалификацию, а молодому спортсмену хватило для этого всего-то трех этапов.

Самый длинный «хит» в истории RDS GP

Другая историческая веха, за которую мы должны благодарить погоду – рекордная по своей продолжительности дуэль в RDS GP. Обычно заезды длятся меньше минуты, но на «Игора Драйв» сражение Романа Тиводара (TAKAYAMA FORWARD AUTO) и Андрея Астапова (LUKOIL Racing Drift Team) затянулось уже на десятки минут. Из-за шторма.

Дуэль Романа Тиводара и Андрея Астапова войдет в историю RDS GP – заезд длился не привычные несколько секунд, а растянулся на десятки минут

Первый заезд в стадии топ-32 пилоты проехали посуху, а перед вторым на трассу обрушился сильнейший ливень в сопровождении шквального ветра. По соображениям безопасности заезды приостановили, и борьба на трассе возобновилась уже после прохождения штормового фронта. В итоге сильнейшим в этом растянутом во времени и погодных условиях заезде стал Андрей Астапов, а Роман Тиводар вместе с ним стал соавтором самого долгого «хита» в истории RDS GP.

Возвращение Ильи Федорова к вершинам

Новобранец AUTOPROFI TEAM наконец-то смог решить вопросы с техникой, влился в состав команды и получил возможность вновь напомнить о себе как об одном из сильнейших пилотов российского дрифта. И, естественно, Илья Федоров (на минуточку, четырехкратный чемпион «РДС Восток», бронзовый призер Автоспортивных Игр ФИА, серебряный призер RDS Moscow Cup, победитель «Супер Дрифт Битвы», победитель Кубка чемпионов в Сочи и участник крупнейших международных дрифт-соревнований D1GP) блестяще воспользовался теми возможностями, что предоставила ему и погода, и его соперники.

Так высоко Илья Федоров не забирался в RDS GP уже давно – долгожданный выход в полуфинал!

В первой же попытке в квалификации Федоров проехал на 93,5 балла, и когда на трассу упали первые капли дождя, стало ясно, что этот результат может принести дальневосточному пилоту победу в квалификации. Правда, потом дуэт TAKAYAMA FORWARD AUTO отодвинул Илью на третью строчку протоколов, но и это был успех, который пилот благополучно развил в парных дуэлях.

В самой что ни на есть контактной борьбе – в топ-16 Григорий Гусев из LUKOIL Racing Drift Team зрелищным тараном атаковал «Ниссан» Федорова. Затем в топ-8 Данила Скоробогатов (TimeUp) трижды в одном лишь заезде постучал в борт многострадальной «Сильвии». В полуфинале и выше соперники были уже более аккуратными, но и имели в своем распоряжении более мощную технику. Итог этапа – четвертое место. Но сам Илья Федоров признался, что хоть и остался в шаге от подиума, все равно очень доволен своим результатом.

Первая победа гиперкара Flanker F

А вот у Чарльза НГа путь к успеху оказался куда более постепенным и плавным. Получив в свое распоряжение российский гиперкар Flanker F еще в середине прошлого сезона, пилот STAR PЁR STARS AIMOL сначала учил машину ездить. Затем, освоившись за рулем новинки, поступательно улучшал результаты в парных заездах и на финале сезона-2022 в Сочи обеспечил машине первый для нее подиум в RDS GP (второе место).

Тандем Чарльза НГа и Flanker F стал грозной силой в RDS GP

Первой победы пришлось подождать чуть дольше, но и она пришла – на третьем этапе RDS GP-2023 Чарльз НГ второй раз в карьере выиграл этап Гран-при Российской Дрифт Серии, а также принес первую в истории чемпионата победу гиперкару Flanker F. Кстати, Чарльз установил и своеобразный антирекорд – на всех трех прошедших этапах 2023 года соперники врезались в его Flanker F на трассе. Но ни один таран не помешал опытнейшему пилоту одержать долгожданную победу.

Единственная непокоренная пока высота Чарльза НГа – победа в квалификации RDS GP

А команда STAR PЁR STARS AIMOL обеспечила себе первый за долгое время двойной подиум – другой пилот коллектива Дмитрий Ермохин тоже блестяще проявил себя на сложнейшем этапе в Санкт-Петербурге. Третье место. Два кубка в личном зачете и победа в командном стала лучшей наградой для инженеров-механиков коллектива за их невероятный труд по настройке машин и их ремонту от постоянных неосмотрительных атак соперников.

Какие сюрпризы готовит следующий этап RDS GP в Москве? Узнаем 22-23 июля на трассе ADM Raceway. Билеты на tickets.vdrifte.ru, а прямая трансляция, как всегда, на платформе RDS TV.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP