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От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

TAKAYAMA FORWARD AUTO – одна из самых результативных команд в Гран-при Российской Дрифт Серии. Чемпионы RDS GP прошлого года в этом сезоне уверенно лидируют в командном зачете. А лидер коллектива – красноярец Георгий Чивчян, единственный двукратный обладатель Интерконтинентального кубка ФИА по дрифту (считай, Кубок мира – FIA IDC), трехкратный чемпион RDS GP победитель множества соревнований, – по итогам трех этапов RDS GP-2023 находится на первой строчке личного зачета.

На коллектив из Красноярска равняются, их ставят в пример в плане организации командной работы и стремятся добиться таких же успехов. Особенность команды – многолетняя экспертиза в постройке машины для дрифта, которая началась с легендарной желтой «Сильвии» Георгия Чивчяна. Как «Форвард Авто» создают и испытывают инженерные решения для гоночных машин, почему сосредоточились на «Сильвиях», и какой автомобиль строят Гоче к сезону 2024 года?

С чего все начиналось

Сегодня TAKAYAMA FORWARD AUTO – это и гоночная команда, и конструкторское бюро. А начиналось все в 2001 году с красноярского магазина автозапчастей «Форвард Авто». В 2008 году появилась первая желтая «Ниссан» Silvia S15, на которой Георгий Чивчян принял участие в местных соревнованиях по дрифту и в кольцевых гонках. И понеслось! В то время дрифт, конечно, очень отличался от того, что мы называем дрифтом сейчас. Но начало пути Гочи и его желтой S15 было положено именно тогда. И год за годом история этого тандема развивалась.

С 2008 по 2012 годы на «Красном Кольце» проходили сибирские соревнования Drift Battle, а вместе с ними развивались подходы к постройке дрифт-каров, навыки пилотирования и вообще сами принципы этой дисциплины. В 2013 году Гоча впервые отправился в Японию для участия в сильнейшем на тот момент чемпионате D1GP. А к сезону 2015 года была построена легендарная Silvia S15 «Японка», которая принесла ему десятки побед в D1GP, FIA IDC, D1 Primring, «RDS Сибирь», «RDS Запад», DMEC и, конечно же, в RDS GP.

В 2017 году команда «Форвард Авто» в составе Гочи, Владимира Чивчяна и Ивана Никулина приняла участие в полном сезоне главного чемпионата страны по дрифту RDS и с тех пор не пропустила ни одной гонки. У менеджера команды TAKAYAMA FORWARD AUTO, Александра Смирнова, есть личная мечта – открыть штаб-квартиру в южных регионах страны, чтобы сибирская зима по семь месяцев в году больше не мешала испытывать технику для летних гонок.

К слову, об инженерии

Подготовка автомобилей для дрифта требует больших инженерных и конструкторских изысканий. «Форвард Авто» преследует здесь сразу две цели – строить победные автомобили и продавать свои разработки клиентам. Среди них, кстати, есть и участники серий RDS, и иностранные спортсмены. В свое время именитый японский дрифтер Масато Кавабата был так впечатлен моторами на основе SR20 от «Форвард Авто», что заказал двигатели для себя в Японию.

Масато Кавабата – трехкратный чемпион D1 Grand Prix, победитель Интерконтинентального кубка ФИА по дрифту 2017 года. Выступал в RDS GP за команду «Форвард Авто» в 2021, 2019 гг.

« Я думаю, Кавабату поразило то, что он видел своими глазами. Мы использовали двигатели SR20 на S15 Гочи до 2021 года, и все его яркие победы в RDS, D1GP, FIA IDC, DMEC были добыты на этих 850-сильных двигателях. Для четырехцилиндрового мотора такая мощность – большая редкость. Конечно, есть примеры более мощных двигателей SR20 в дрэг-рейсинге, когда удавалось выжать более 1000 л.с., но в профессиональном дрифте таких результатов, полагаю, никто не достигал. Кавабата понимал, что заказать у нас сборку мощного и безумно звучащего двигателя (кто давно за нами следит, тот точно помнит как звучал SR20 на 9500 оборотов в минуту!) будет для него проще, чем самостоятельно подбирать компоненты и разбираться во всех нюансах», – рассказывает Александр Смирнов.

Еще в «Форвард Авто» собирали двигатель SR20 и для кольцевой S15 Дэвида Калаша. С тех пор было еще много заявок, но команде не всегда хватало времени на их исполнение. Дрифт в первую очередь!

Для реализации собственных решений команда даже зарегистрировала бренд Forward Racing, под которым выпущено уже более 100 номенклатурных позиций. Большинство из них использованы для постройки боевых «Ниссан» Silvia S15. Впрочем, как отмечает Александр Смирнов, детали создаются не столько ради экономической выгоды, сколько ради воплощения какой-то инженерной идеи, которая родилась внутри команды. А выступление в высшей лиге дрифта помогают испытывать разработки в «боевых» условиях.

«Пожалуй, главной нашей инженерной идеей является то, что каждый проект продумывается с точки зрения удобства обслуживания и ремонта во время гонки. Буквально каждая деталь, каждый болт и гайка выбираются с учетом этой концепции. Честно говоря, уже трудно вспомнить, когда в последний раз автомобили нашей команды не выходили на старт из-за технической неполадки. Мы тщательно изучаем поведение наших автомобилей на трассе и с каждой гонкой стараемся сделать их еще более быстрыми и эффективными. Возможно, это то, что стремятся повторить все остальные команды. Здесь нет чудес: машины должны быть надежными и быстрыми», – делится Александр Смирнов.

«Сильвия» изначально пригодна для дрифта

«Ниссан» Silvia S15 с минимальным набором доработок позволяет весьма успешно принимать участие в любительских соревнованиях по дрифту. Эта платформа отлично изучена и имеет огромное количество доработок и технических решений по всему миру, что помогает избежать длительных проблем с подбором настроек.

Тем не менее, есть у нее и минусы. Выпуск кузовов S-шасси закончился еще в 2002 году, а стоимость автомобилей-доноров растет с каждым годом. Они попросту заканчиваются. Да и сам по себе кузов, в отличие от более современных платформ, требует внушительного списка доработок для усиления и удобства дальнейшего использования в профессиональном автоспорте.

«Сейчас ситуация такова, что практически невозможно купить отдельный кузов, обычно приходится приобретать всю машину целиком исключительно ради кузова. Если вернуться на 3 года назад, то более-менее «живую» S15 можно было купить за 700-800 тысяч рублей, а теперь цены ушли далеко за 1,5 миллиона рублей. Предложений на рынке, как вы понимаете, практически нет. Мы для своих проектов приобретаем S15 на японских аукционах, где гораздо больше шансов найти подходящие для постройки экземпляры», – отмечает Александр Смирнов.

«Ниссан» 400Z для Гочи?

В команде уже есть построенный и несколько раз опробованный в дрифте «Ниссан» GT-R R35. Александр Смирнов признается, что он «замечательно работает на шинах 285/35 R20 и отвратительно на шинах 265/35 R18», которые используются в чемпионате RDS GP. И именно поэтому в RDS GP Гоча все еще выступает на S15. Тем не менее, при постройке GT-R команда получила большой опыт. И он точно пригодится в новом амбициозном проекте «Ниссан» 400Z, который команда уже готовит к следующему сезону RDS GP 2024.

Под капотом «Ниссан» 400Z будет установлен двигатель VR38, с которым в «Форвард Авто» уже достаточно хорошо знакомы и понимают, каких доработок он требует для стабильной работы на мощности в 1000–1100 л.с. «Во-вторых, конфигурации подвесок RZ34 и R35 очень похожи, что позволит нам сразу же сделать новую платформу быстрой и идеально управляемой. Думаю, со временем платформа нового «Ниссан» Z станет очень популярной в мировом автоспорте. А мы будем одними из первых, кто ее освоит», – уверен Александр Смирнов.

«Форвард Авто» обещают выпустить новый «Ниссан» Z для дрифта из ворот своего цеха к сезону RDS GP 2024. Фото: Kosterskey

Ждем не дождемся увидеть Гочу на новом 400Z в следующем сезоне, а пока следим за успехами красноярского коллектива в RDS GP-2023.

Укрепится ли команда TAKAYAMA FORWARD AUTO на первом месте командного зачета? Узнаем уже 22–23 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway! Билеты на tickets.vdrifte.ru (жмите сюда), а прямая трансляция, как всегда, на платформе RDS TV (rdstv.ru).

Всем дрифт!

Фото: RDS GP, «Форвард Авто»