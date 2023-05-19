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От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

Каждый год в Гран-при Российской Дрифт Серии появляются не только новые пилоты, но и новые автомобили. Сезон 2023-го отличился большим количеством горячих автомобильных дебютов.

1365 л.с. мощности в FireLady Z Аркадия Цареградцева

Действующий чемпион Гран-при Российской Дрифт Серии в новый сезон вошел хоть и с прежней платформой, сохранив верность «Ниссан» FireLady Z, но серьезно доработал свой автомобиль. «Огненная леди» преобразилась не только внешне, получив ливрею в стиле культового «Ниссан» Skyline GT-R R32 BadAss образца 2015 года, но и внутренне.

Цареградцев подошел к доработкам спорткара с размахом и превратил его в «самый мощный подтвержденный дрифт-кар в мире». По крайней мере, так заявил сам пилот. Конечно, вряд ли ему понадобятся все 1365 л.с. мощности, но такой потенциал лишним уж точно не будет.

Аркадий Цареградцев креативно обыграл свои пожары на этапах RDS GP – автомобиль назвал FireLady, хотя в оригинале модель носит имя Fairlady

«Мощность – следствие установки больших турбин. А большие турбины нам нужны, чтобы меньше грузить мотор. То есть, ты дуешь мало большими турбинами, но при этом мощности получаешь много. Машина едет быстро и рано дуется. Правда, кардан отрывает. Ну, такое бывает», – с фирменной улыбкой рассказывает действующий чемпион RDS GP.

«Ниссан» 350Z и 370Z братьев Поповых

В 2023 году напарниками Аркадия Цареградцева по команде «FailCrew x ДаркСайд» стали стали два молодых пилота из Сочи – Владислав и Илья Поповы. Для дебютантов RDS GP в межсезонье были построены совершенно новые автомобили. Тоже «Ниссан», тоже «зетки», но двух разных поколений: Владиславу – 350Z, а Илье – 370Z.

«Ниссан» 350Z Владислава Попова – единственный представитель этой модели в Гран-при Российской Дрифт Серии

«Изначально я тоже собирался участвовать в RDS GP на 350Z, как и мой брат. Но когда мы начали готовить машины, поняли, что кузов моей машины не пригоден к использованию. Поэтому было принято решение собирать 370Z, кузов которой у нас уже был как запасной. И собрали так, что по ходу прошедших этапов не пришлось ничего менять и дорабатывать», – рассказал Илья Попов.

Впрочем, автомобили братьев достаточно близки друг к другу. Оба купе имеют под капотом 2JZ-GTE, оба двигателя выдают 1079 л.с., оба спорткара выдержаны в фирменном стиле «FailCrew x ДаркСайд» сезона 2023-го. И пусть братья Поповы делают только первые шаги в большом дрифте, первый рекорд на свой счет они уже записали – стали частью самой мощной дрифт-команды в мире. У коллектива 3523 л.с. на три автомобиля!

Илья Попов выступает на «Ниссан» 370Z как у его наставника Аркадия Цареградцева

«Пробабка» «БМВ» 3 Series (E30) Антона Козлова

Кстати, в дрифте не все решает мощность и новизна – в умелых руках и автомобиль-ветеран, имеющий вдвое меньший табун под капотом, способен громко побеждать. Это на личном примере доказал пилот из Ульяновска Антон Козлов. Действующий чемпион межрегиональной серии RDS EUROPE в этом сезоне дебютировал в Гран-при в составе команды Carville Racing, но сохранил верность своей «Пробабке» – купе «БМВ» 3 Series культового поколения E30, на которой спортсмен добился титулов в младших сериях.

«БМВ» поколения E30 – автомобиль в дрифте популярный, но в российских сериях достаточно редкий. А в RDS GP и вовсе единственный в своем роде

Заслуженная «трешка», в буквальном смысле собранная своими руками в гараже и имеющая всего лишь (по меркам RDS GP) 700 л.с., оказалась способна побеждать кратно превосходящие ее по мощности автомобили. Не только потому что «Пробабка» – самый легкий автомобиль в RDS GP, но и потому, что амбициозный новобранец чемпионата умеет мастерски реализовывать потенциал своей машины. Победа на первом этапе и «серебро» на втором говорят сами за себя.

«Лексус» IS760 Дамира Идиятулина и Дениса Мигаля

То, что в связке «пилот – автомобиль» важны обе составляющие, наглядно демонстрирует Дамир Идиятулин из команды «SINTEC • Fresh Маркетплейс». А начале сезона пилот пересел на «Лексус» IS760, над которым работал долгое время. И не удивляйтесь, если не найдете такой модификации в линейке модели – в японский седан команда воткнула могучий 7,6-литровый американский V8 на 755 л.с., создав самого настоящего монстра. Легкого, мощного, но, судя по всему, норовистого.

Платформа «Тойота» Altezza и «Лексус» IS – одна из самых популярных в мире дрифта. В России тоже таких проектов немало, и один из самых интересных – у «SINTEC • Fresh Маркетплейс»

«После не очень удачного сезона по надежности моторов 2JZ, мы задумались, чем их можно заменить. Захотелось попробовать именно V-образный LS. Если за ним правильно следить и правильно обслуживать, он будет даже надежнее, чем моторы 2JZ. Тут все логично. Если распределить одинаковую мощность на шесть и восемь цилиндров, то мотор V8 будет надежнее. Вспомните двигатели серии SR, которые строили «Форвард Авто». Высокая мощность, до которой их довели, по итогу привела к значительному снижению их ресурса. К тому же, конструктивно LS – простой мотор. И мы не стали его сильно усложнять», – рассказал Дамир Идиятулин.

В таланте единственного спортсмена RDS GP, дважды набравшего максимальные 100 баллов в квалификации, не сомневался никто. Но на четвертом этапе сезона на ADM Raceway за руль машины пересел отец-основатель «SINTEC • Fresh Маркетплейс» Денис Мигаль. И долго гадать, удастся ли ему приручить эту непростую машину, не пришлось.

Денис Мигаль быстро нашел общий язык с «Лексус» IS760 и даже смог победить в парных заездах самого Цареградцева

На стадии топ-32 Денис Мигаль в напряженной дуэли победил действующего чемпиона RDS GP Аркадия Цареградцева. И хотя в топ-8 пройти не удалось, сама по себе победа над «Царем» на первом же этапе за рулем новой машины много говорит и о мастерстве самого пилота, и о потенциале IS760 с V8.

«БМВ» 3 Series (E92) Бориса Абрамова

Пилотом, которому еще предстоит отыскать общий язык с новым автомобилем, стал Борис Абрамов из команды STAR PЁR STARS AIMOL. В начале сезона он наконец-то завершил постройку нового проекта и сменил одну «БМВ» 3 Series на другую, пересев из купе поколения E46 на двухдверку в кузове E92 с 1050 л.с. под капотом.

«БМВ» поколения E92 в российском дрифте переживает бум популярности – в 2023 году появились сразу два новых проекта на базе этой модели

«Отчасти это была вынужденная мера из-за растущей конкурентной борьбы, но в то же время было интересно попробовать что-то новое. И мы попробовали. Причем в двойном размере. Для RDS GP мы построили уникальную E92 с расположением коробки передач Samsonas на задней оси. Такая схема позволяет добиться лучшего баланса и лучшей развесовки автомобиля между осями, что очень важно в дрифте. Насколько мне известно, мы первые в мире применяем данное инженерное решение на такой платформе», – с гордостью рассказывает о проекте Борис Абрамов.

Eurofigther никогда не был простым дрифт-каром, так что на привыкание к машине и адаптацию стиля пилотирования к новой «трешке» у Бориса Абрамова явно уйдет какое-то время. И еще потребуется пауза на решение возникших с новинкой технических проблем, что абсолютно нормально для полностью нового автомобиля. Очевидно, что проект получился непростой, но очень интересный – и для самого спортсмена, и для болельщиков, которые получили возможность наблюдать в российском дрифте еще один яркий автомобиль.

Праворульная «БМВ» 3 Series (E92) Григория Гусева

Пожалуй, самая необычная машина российского дрифта дебютировала в середине сезона на 4-м этапе RDS GP. И какой это был дебют! Вроде бы нет ничего удивительного в дрифтовой «трешке», если бы не два момента. Во-первых, новая машина объединила в себе немецкую родословную и культовый японский двигатель 2JZ мощностью на 850 л.с. А во-вторых, это первая праворульная «БМВ» в Гран-при Российской Дрифт Серии.

Два самых необычных автомобиля RDS GP – российский гиперкар Flanker F и уникальная «БМВ» с правым рулем

Проект в LUKOIL Racing Drift Team получился не просто многообещающим, но и сверхперспективным. Дальневосточная специфика постройки дрифт-каров не оставила равнодушным никого из болельщиков RDS GP, а самому пилоту сразу принесла хорошие результаты. Несмотря на замену мотора на тренировках и фактически весь этап в режиме тестов, Григорий Гусев пробился в полуфинал. Так что дебют новой машины можно считать успешным.

Григорий Гусев сразу же поехал на новой «БМВ» лучше, чем на хорошо известной пилоту «Тойота» Chaser

«Тойота» Supra A80 Евгения Лосева и Дамира Идиятулина

В сезоне 2023-го команда «SINTEC • Fresh Маркетплейс» выставила в RDS GP уже две «Тойоты» Supra поколения A80. На одной двухдверке с первого этапа сезон начал Евгений Лосев, на другую на четвертом этапе пересел Дамир Идиятулин.

«Тойота» Supra A80 – автомобиль успешный, поскольку именно на нем ирландец Джек Шанахан стал чемпионом RDS GP в 2021 году

Визуально оба автомобиля выглядят одинаково – несут на себе обвес Top Secret (кто-то скажет, противоречивый), имеют похожую фирменную ливрею в стиле команды. Но отличия все же есть. Из очевидных – акценты в окраске: автомобиль Лосева имеет детали темно-синего цвета, а у Идиятулина вставки небесно-голубого оттенка. Под капотом «Беркута» Евгения Лосева установлен 3,4-литровый двигатель 2JZ мощностью 933 л.с. У «Самурая» Дамира Идиятулина – тоже 2JZ, но трехлитровый на 870 л.с.

В 2023 году «SINTEC • Fresh Маркетплейс» не только вернула на трассу ту самую чемпионскую «Тойота» Supra, но и построила новый дрифт-кар на этой платформе

Есть и другие технические отличия, но они важны скорее для самих спортсменов. Для фанатов «SINTEC • Fresh Маркетплейс» куда важнее то, что на экваторе сезона-2023 обе «Тойоты» Supra наконец-то поехали!

Смогут ли пилоты «SINTEC • Fresh Маркетплейс» продемонстрировать весь потенциал новых автомобилей на этапе в Красноярске? Как проявит себя «Огненная леди» Цареградцева на родной для пилота трассе «Красное кольцо»? Сможет ли Григорий Гусев наконец-то добраться до подиума RDS GP на уникальной «БМВ»?

Кстати! На 5-м этапе на «Красном кольце» фанатов дрифта ждет очередной автомобильный дебют – Данила Скоробогатов из TimeUp обещает выехать на старт на свежепостроенной «Тойоте» Supra A80. Похоже, эти двухдверки становятся одними из самых популярных автомобилей в российском дрифте.

12 и 13 августа встречаемся на культовом для российского дрифта автодроме «Красное кольцо» в Красноярске и у экранов прямой трансляции RDSTV.ru.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP