Всем ДРИФТ
Блог
Трибуна

Раллийные «КАМАЗы» соревновались в Нижнем по правилам дрифта! Кто из чемпионов «Дакара» победил и как это было?

RDS GP RDS GP
Дрифтинг
КАМАЗ КАМАЗ
Степан Азаров
Георгий Чивчян
Чарльз Нг
Аркадий Цареградцев
видео видео
Дмитрий Ермохин
Эдуард Николаев Эдуард Николаев
Антон Шибалов
Авто Авто

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

Второй этап Гран при Российской Дрифт Серии стал во многом историческим. Георгий Чивчян обновил очередной свой рекорд в RDS GP, молодые пилоты дерзко заявили о себе, а «КАМАЗ-мастер» дебютировал в дрифте – и все это случилось на «Нижегородском кольце». 

Трасса имени Георгия Чивчяна

В Нижний Новгород Гоча приехал неоспоримым фаворитом – разве может быть иначе, если пилот в рамках Российской Дрифт Серии одержал на «Нижегородском кольце» уже семь побед? И в 2023 году трехкратный чемпион RDS GP сделал все, чтобы упрочить свой рекорд. 

Но в этот раз путь Гочи к победе был отнюдь не простым. В топ-32 он без особого труда одолел Евгения Спирина (VSTeam), а вот дальше пришлось потрудиться. На стадии топ-16 повторился сценарий прошлогоднего финала – соперником Чивчяна стал Дмитрий Ермохин (STAR PЁR STARS AIMOL). И вновь судьба победы в этой дуэли решалась через OMT-заезды, в которых Гоча не без усилий, но взял-таки верх над Ермохиным. 

Дальше в топ-8 – еще один пилот STAR PЁR STARS AIMOL и снова борьба в OMT. Чарльз НГ все-таки уступил путевку в финал своему титулованному сопернику. В решающей дуэли Гоча встретился с лидером личного зачета RDS GP-2023 Антоном Козловым. Новобранец Carville Racing на пути к финалу оставил позади Дамира Идиятулина («SINTEC • FRESH Маркетплейс»), затем победил Алексея Вахтина (VSTeam) и взял верх над действующим чемпионом RDS GP Аркадием Цареградцевым. 

Правда, в решающем заезде с Гочей Антон Козлов совершил редкую для своего академичного стиля пилотажа ошибку – то ли ему не до конца удалось подстроиться под машину на колесах от запасного автомобиля, то ли сказались нервы… В итоге Георгий Чивчян восьмой победой на «Нижегородском кольце» обеспечил себе неофициальный титул «NRing King». А Антон Козлов, несмотря на 2 место, смог упрочить свое лидерство в личном зачете по итогам двух этапов сезона. 

Очень красивый ролик о втором этапе RDS GP в Нижнем Новгороде:

Прогресс братьев Поповых

Одной из сенсаций второго этапа RDS GP-2023 стали результаты новобранцев «FailCrew x ДаркСайд» братьев Поповых. Молодые пилоты начали сезон на «Москоу Рейсвей» невыразительно, но месячный перерыв между первым и вторым этапами спортсмены явно провели с пользой и смогли в Нижнем Новгороде добраться сразу до топ-8! 

Квалификация свела Илью Попова в топ-32 с Денисом Мигалем, и в этой дуэли представитель «SINTEC • FRESH Маркетплейс» допустил ошибку, которая вывела Илью в топ-16. Правда на этой стадии для него все и завершилось – Илья Попов не смог ничего противопоставить опытнейшему Чарльзу НГу из STAR PЁR STARS AIMOL. 

А вот Владислав Попов оказался более удачлив. Сначала в острой борьбе он смог выиграть у Антона Клямко, а в топ-16 прошел опытнейшего Евгения Лосева – хотя за такую неожиданную победу ему надо было благодарить «SINTEC • FRESH Маркетплейс». Команда допустила неожиданную ошибку и не успела отправить Лосева в зону старта в отведенное регламентом время: Евгений получил техническое поражение. Ну а когда в топ-8 сошлись учитель и ученик, Аркадий Цареградцев и Владислав Попов, судьба заезда была предрешена – Владислав хоть и ехал ярко и аккуратно, но не смог преодолеть опытнейшего наставника. 

Впрочем, вряд ли команда «FailCrew x ДаркСайд» переживала по этому поводу. Молодые таланты показали, что способны учиться и прогрессировать от этапа к этапу, а выход в топ-16 для Ильи и место в топ-8 для Владислава стали отличным подарком – в Нижнем Новгороде братья-близнецы Поповы отметили 20-летие. 

Второе дыхание Степана Азарова и Ильи Федорова

В 2023 году AUTOPROFI TEAM вернулась в командный зачет RDS GP – к Степану Азарову присоединился Илья Федоров и, похоже, став напарниками, пилоты положительно повлияли друг на друга. Иначе и не объяснить выход коллектива в полном составе в топ-16 на «Нижегородском кольце». 

Причем обоим в топ-32 достались непростые соперники. Но Азаров пробился вперед за счет множества ошибок Николая Горковенко (Carville Racing), а вот Федорову пришлось попотеть – взять верх над Леонидом Шнайдером (TimeUp) удалось только после перезаезда (OMT). 

И жаль, что сетка заездов в топ-16 свела напарников по AUTOPROFI TEAM вместе – сенсаций могло бы быть еще больше. А так Азаров сначала победил во внутрикомандном дерби, а затем уступил будущему победителю этапа. Но все равно место в топ-8 – успех для пилота. И показатель того, что и команда, и ее спортсмены в новом сезоне RDS GP обрели второе дыхание. 

«КАМАЗ-мастер» дебютировал в RDS GP

Да, вы не ослышались – легендарная ралли-рейдовая команда, которая на своих грузовиках стала многократным победителем ралли-марафонов «Дакар» и «Шелковый путь», попробовала себя в новой дисциплине. Впервые в истории Гран при Российской Дрифт Серии в рамках официального уик-энда прошли заезды грузовиков – Эдуард Николаев и Антон Шибалов на многотонных «КАМАЗах» устроили парный дрифт! 

Казалось бы, нет более неподходящих для езды в управляемом заносе автомобилей, чем грузовики с высоким центром тяжести, полным приводом, автоматической коробкой передач и внедорожными покрышками. Но для российских гонщиков нет ничего невозможного – привод на передний мост отключили, а к остальным нюансам прикатались во время тренировок. И в субботу и воскресенье смогли удивить как пилотов RDS GP, так и болельщиков на трибунах «Нижегородского кольца» и у экранов трансляции RDS TV зрелищным дрифтом. 

Могут ли КАМАЗы дрифтить? Просто посмотрите это видео:

Несмотря на статус показательных заездов, дуэли напарников по «КАМАЗ-мастер» проходили в полном соответствии с регламентом Гран при Российской Дрифт Серии. Сначала каждый из пилотов проехал квалификационные попытки, а затем состоялся полноценный «хит» (два заезда одной пары пилотов), в котором Эдуард Николаев и Антон Шибалов побывали как в роли лидера, так и в роли преследователя. 

В итоге каждый из гонщиков записал на свой счет по одной победе в новой для себя дисциплине. В субботу в парных заездах напарников по «КАМАЗ-мастер» выиграл Эдуард Николаев, а в воскресенье наиболее впечатляющий для судей RDS GP дрифт продемонстрировал Антон Шибалов. Первый опыт оказался успешным, так что не исключено, что мы снова увидим ралли-рейдовые грузовики на трассах Гран при Российской Дрифт Серии. 

Какие сюрпризы готовит третий этап RDS GP на петербургской трассе «Игора Драйв», которая славится скоростными постановками и зрелищными вылетами с трассы? Узнаем уже 1-2 июля. Билеты – тут, а прямую трансляцию, как всегда, покажет RDS TV. 

Всем дрифт!

Фото: RDS GP

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий