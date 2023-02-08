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Второй этап Гран при Российской Дрифт Серии стал во многом историческим. Георгий Чивчян обновил очередной свой рекорд в RDS GP, молодые пилоты дерзко заявили о себе, а «КАМАЗ-мастер» дебютировал в дрифте – и все это случилось на «Нижегородском кольце».

Трасса имени Георгия Чивчяна

В Нижний Новгород Гоча приехал неоспоримым фаворитом – разве может быть иначе, если пилот в рамках Российской Дрифт Серии одержал на «Нижегородском кольце» уже семь побед? И в 2023 году трехкратный чемпион RDS GP сделал все, чтобы упрочить свой рекорд.

Но в этот раз путь Гочи к победе был отнюдь не простым. В топ-32 он без особого труда одолел Евгения Спирина (VSTeam), а вот дальше пришлось потрудиться. На стадии топ-16 повторился сценарий прошлогоднего финала – соперником Чивчяна стал Дмитрий Ермохин (STAR PЁR STARS AIMOL). И вновь судьба победы в этой дуэли решалась через OMT-заезды, в которых Гоча не без усилий, но взял-таки верх над Ермохиным.

Дальше в топ-8 – еще один пилот STAR PЁR STARS AIMOL и снова борьба в OMT. Чарльз НГ все-таки уступил путевку в финал своему титулованному сопернику. В решающей дуэли Гоча встретился с лидером личного зачета RDS GP-2023 Антоном Козловым. Новобранец Carville Racing на пути к финалу оставил позади Дамира Идиятулина («SINTEC • FRESH Маркетплейс»), затем победил Алексея Вахтина (VSTeam) и взял верх над действующим чемпионом RDS GP Аркадием Цареградцевым.

Правда, в решающем заезде с Гочей Антон Козлов совершил редкую для своего академичного стиля пилотажа ошибку – то ли ему не до конца удалось подстроиться под машину на колесах от запасного автомобиля, то ли сказались нервы… В итоге Георгий Чивчян восьмой победой на «Нижегородском кольце» обеспечил себе неофициальный титул «NRing King». А Антон Козлов, несмотря на 2 место, смог упрочить свое лидерство в личном зачете по итогам двух этапов сезона.

Очень красивый ролик о втором этапе RDS GP в Нижнем Новгороде:

Прогресс братьев Поповых

Одной из сенсаций второго этапа RDS GP-2023 стали результаты новобранцев «FailCrew x ДаркСайд» братьев Поповых. Молодые пилоты начали сезон на «Москоу Рейсвей» невыразительно, но месячный перерыв между первым и вторым этапами спортсмены явно провели с пользой и смогли в Нижнем Новгороде добраться сразу до топ-8!

Квалификация свела Илью Попова в топ-32 с Денисом Мигалем, и в этой дуэли представитель «SINTEC • FRESH Маркетплейс» допустил ошибку, которая вывела Илью в топ-16. Правда на этой стадии для него все и завершилось – Илья Попов не смог ничего противопоставить опытнейшему Чарльзу НГу из STAR PЁR STARS AIMOL.

А вот Владислав Попов оказался более удачлив. Сначала в острой борьбе он смог выиграть у Антона Клямко, а в топ-16 прошел опытнейшего Евгения Лосева – хотя за такую неожиданную победу ему надо было благодарить «SINTEC • FRESH Маркетплейс». Команда допустила неожиданную ошибку и не успела отправить Лосева в зону старта в отведенное регламентом время: Евгений получил техническое поражение. Ну а когда в топ-8 сошлись учитель и ученик, Аркадий Цареградцев и Владислав Попов, судьба заезда была предрешена – Владислав хоть и ехал ярко и аккуратно, но не смог преодолеть опытнейшего наставника.

Впрочем, вряд ли команда «FailCrew x ДаркСайд» переживала по этому поводу. Молодые таланты показали, что способны учиться и прогрессировать от этапа к этапу, а выход в топ-16 для Ильи и место в топ-8 для Владислава стали отличным подарком – в Нижнем Новгороде братья-близнецы Поповы отметили 20-летие.

Второе дыхание Степана Азарова и Ильи Федорова

В 2023 году AUTOPROFI TEAM вернулась в командный зачет RDS GP – к Степану Азарову присоединился Илья Федоров и, похоже, став напарниками, пилоты положительно повлияли друг на друга. Иначе и не объяснить выход коллектива в полном составе в топ-16 на «Нижегородском кольце».

Причем обоим в топ-32 достались непростые соперники. Но Азаров пробился вперед за счет множества ошибок Николая Горковенко (Carville Racing), а вот Федорову пришлось попотеть – взять верх над Леонидом Шнайдером (TimeUp) удалось только после перезаезда (OMT).

И жаль, что сетка заездов в топ-16 свела напарников по AUTOPROFI TEAM вместе – сенсаций могло бы быть еще больше. А так Азаров сначала победил во внутрикомандном дерби, а затем уступил будущему победителю этапа. Но все равно место в топ-8 – успех для пилота. И показатель того, что и команда, и ее спортсмены в новом сезоне RDS GP обрели второе дыхание.

«КАМАЗ-мастер» дебютировал в RDS GP

Да, вы не ослышались – легендарная ралли-рейдовая команда, которая на своих грузовиках стала многократным победителем ралли-марафонов «Дакар» и «Шелковый путь», попробовала себя в новой дисциплине. Впервые в истории Гран при Российской Дрифт Серии в рамках официального уик-энда прошли заезды грузовиков – Эдуард Николаев и Антон Шибалов на многотонных «КАМАЗах» устроили парный дрифт!

Казалось бы, нет более неподходящих для езды в управляемом заносе автомобилей, чем грузовики с высоким центром тяжести, полным приводом, автоматической коробкой передач и внедорожными покрышками. Но для российских гонщиков нет ничего невозможного – привод на передний мост отключили, а к остальным нюансам прикатались во время тренировок. И в субботу и воскресенье смогли удивить как пилотов RDS GP, так и болельщиков на трибунах «Нижегородского кольца» и у экранов трансляции RDS TV зрелищным дрифтом.

Могут ли КАМАЗы дрифтить? Просто посмотрите это видео:

Несмотря на статус показательных заездов, дуэли напарников по «КАМАЗ-мастер» проходили в полном соответствии с регламентом Гран при Российской Дрифт Серии. Сначала каждый из пилотов проехал квалификационные попытки, а затем состоялся полноценный «хит» (два заезда одной пары пилотов), в котором Эдуард Николаев и Антон Шибалов побывали как в роли лидера, так и в роли преследователя.

В итоге каждый из гонщиков записал на свой счет по одной победе в новой для себя дисциплине. В субботу в парных заездах напарников по «КАМАЗ-мастер» выиграл Эдуард Николаев, а в воскресенье наиболее впечатляющий для судей RDS GP дрифт продемонстрировал Антон Шибалов. Первый опыт оказался успешным, так что не исключено, что мы снова увидим ралли-рейдовые грузовики на трассах Гран при Российской Дрифт Серии.

Какие сюрпризы готовит третий этап RDS GP на петербургской трассе «Игора Драйв», которая славится скоростными постановками и зрелищными вылетами с трассы? Узнаем уже 1-2 июля. Билеты – тут, а прямую трансляцию, как всегда, покажет RDS TV.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP