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Старт нового сезона Гран При Российской Дрифт Серии удался на славу. На первом этапе 2023 года на автодроме «Москоу Рейсвей» было столько сенсаций, что их с лихвой хватило бы на год вперед!

Вдвойне непредсказуемыми заезды нового сезона сделала погода. Прохладный воздух в сочетании с дождем не дали как следует потренироваться. А в квалификации вышло солнце, и не все пилоты смогли быстро подстроиться к сухой трассе. По время парных заездов хоть и обошлось без осадков, но сюрпризы преподнесла и техника, и пилоты. Причем те, от которого этого совсем не ждали!

Трасса «Москоу Рейсвей» хорошо знакома пилотам RDS GP, но в 2023 году судейское задание поменялось

Квалификация Дамира Идиятулина на 100 баллов из 100 – рекорд второй год подряд!

Если в RDS GP появится свой «Король квалификаций», то одним из главных претендентов на этот неофициальный титул точно будет Дамир Идиятулин. Два года подряд свои максимальные 100 баллов в квалификации представитель команды «SINTEC • FRESH Маркетплейс» набирает именно на старте сезона на «Москоу Рейсвей»!

Дамир Идиятулин стал одновременно героем этапа и автором анти-сюрприза для своих поклонников

Похоже, что Дамир Идиятулин настолько «вкатился» в эту трассу, что остановить пилота не способны ни новое судейское задание, ни новый автомобиль, который команда подготовила к старту сезона. И если у Дамира нет технических проблем – в квалификации на подмосковном автодроме пока никто не в силах превзойти неудержимого пилота.

Как выглядит идеальный проезд по судейскому заданию RDS GP в исполнении Дамира Идиятулина, смотрите в этом видео:

Дамир Идиятулин и Евгений Лосев не вышли в топ-8

Правда, никто не отменяет собственных ошибок. Одним из главных сюрпризов стал вылет из борьбы в парных заездах Дамира Идиятулина и Евгения Лосева уже на стадии топ-16 – от лидеров российского дрифта никто не ожидал столь раннего прекращения борьбы!

Все случилось исключительно по вине самих пилотов. Дамир после победы в квалификации ошибся и уступил Алексею Вахтину. Вслед за ним возможности побороться за более высокие результаты лишился и напарник Дамира по «SINTEC • FRESH Маркетплейс» Евгений Лосев. Причем опытнейший сибиряк уступил в двух заездах новобранцу TAKAYAMA FORWARD AUTO и дебютанту RDS GP Тимофею Добровольскому – видимо, Лосев еще не до конца нашел общий язык с новой «Тойотой» Supra …

Евгению Лосеву предстоит найти общий язык с новой машиной, а пока он уступает новичкам

Уверенный дебют Тимофея Добровольского

Тимофей Добровольский, раньше выступавший в межрегиональной серии RDS EUROPE, в сезоне-2023 пошел на закономерное повышение и стал одним из пилотов чемпионской команды Георгия Чивчяна TAKAYAMA FORWARD AUTO. Сразу было понятно, что с таким наставником молодой пилот будет прибавлять от этапа к этапу. Но никто не ожидал, что первый же старт в RDS GP станет для Тимофея настолько успешным!

Георгий Чивчян в своей команде воспитывает новое поколение пилотов RDS GP

Обе попытки в квалификации оказались результативными, а в топ-32 Тимофей смог обойти сокомандника Романа Тиводара. На стадии топ-16 дебютанту серии покорился и Евгений Лосев, а остановить Добровольского смог только второй его напарник – Георгий Чивчян. Впрочем, уступить трехкратному чемпиону RDS GP на дебютном этапе в Гран При Российской Дрифт Серии на стадии топ-8 – результат, о котором могут мечтать многие пилоты.

И громкая победа дебютанта Антона Козлова

Громче и серьезнее заявил о себе на «Москоу Рейсвей» только Антон Козлов. Победитель RDS EUROPE (2022) и «RDS Запад» (2021) в новом сезоне подписал контракт с Carville Racing и стал пилотом главного чемпионата страны по дрифту. Естественно, что от этого дебютанта ждали хороших результатов, но никто – включая самого Антона – не мог и предположить, что он ворвется в RDS GP с победы на первом же этапе!

Антон Козлов и его «БМВ» Е30 по прозвищу «Бабка» выиграли первый же этап в RDS GP

О серьезности намерений Антон Козлов заявил еще в квалификации – 92 балла из 100. И хотя этот результат не позволил ему пройти в стадию топ-16 через одиночный проезд «bye run», никаких проблем у Антона необходимость провести несколько дуэлей не вызвала. Степан Азаров, Максим Гроссман, Алексей Вахтин, Георгий Чивчян и Чарльз НГ – всех этих соперников Козлов уверенно прошел на пути к победе на первом этапе RDS GP.

На старте сезона-2023 команда Carville Racing одержала долгожданную победу

И при этом нельзя сказать, что этот путь был гладким. Возникали проблемы с техникой, были ошибки в пилотаже, но скромному новичку как-то везло – машина если и ломалась, то не фатально, если допускал помарки на трассе, то исключительно в тренировках. Так что не без доли везения досталась победа, но везет, как известно, сильнейшим.

Слишком мощная FireLady Аркадия Цареградцева

С этим утверждением, правда, может не согласиться Аркадий Цареградцев. Действующий чемпион RDS GP явно рассчитывал начать сезон с более уверенного выступления, чем 10-е место в личном зачете после вылета из борьбы на стадии топ-16. И снова «Царь» пал жертвой собственного автомобиля.

В межсезонье пилот превратил «Ниссан» 370Z в самую мощную подтвержденную дрифт машину в мире. Правда, весь потенциал VR38, выдающего 1365 л.с. и 1382 Нм, удалось продемонстрировать только в квалификации – проезд на 98 баллов обеспечил Аркадию «bye run» и место в топ-16. А вот дальше проехать и не удалось.

Аркадий Цареградцев пока блеснул только новой ливреей – технические проблемы подвели чемпиона RDS GP

В воскресенье на утренней тренировке «из чата вышел» карданный вал. Механики команды «FailCrew x ДаркСайд» починить машину к старту парных заездов не смогли. Но пытались изо всех сил. Сначала перенесли дуэль Цареградцева в конец топ-16, но затем все же объявили технический сход.

Царь обещает ворваться обратно в битву уже на следующем этапе в Нижнем Новгороде.

Что случилось с машиной «Царя» – смотрите тут на отметке 10:25:

Чарльз НГ снова приводит российский Flanker F на подиум

Зато куда более удачно сложился этап для одного из постоянных соперников Аркадия Цареградцева по прошлому сезону – Чарльз НГ из команды STAR PЁR STARS AIMOL окончательно освоился за рулем российского гиперкара Flanker F и снова привел его на подиум RDS GP. Второе место!

Чарльз НГ набрал обороты – два этапа подряд пилот Flanker F приезжает на подиум

И снова не обошлось без изрядной доли везения. Сначала российский гиперкар стоически выстоял в топ-16 с Никитой Шиковым – пилот Carville Racing на «Тойоте» GR Supra трижды (!!!) за один заезд врезался в машину Чарльза , крепко приложившись в оба борта автомобиля. А затем в полуфинале технический сход оформил представитель LUKOIL Racing Drift Team Андрей Астапов. Так Flanker F оказался в главной дуэли этапа.

Но там Чарльз НГ повторил путь Дамира Идиятулина и Евгения Лосева, отдав победу сопернику. Первое место было близко, но дотянуться до него опытнейшему пилоту не удалось. Тем не менее, потенциал дуэта «Чарльз НГ & Flanker F» очевиден – возможно, именно в 2023 году мы наконец-то увидим первую победу российского гиперкара в RDS GP?

Обзор 1-го этапа RDS GP 2023 с разбором судейских решений смотрите тут:

Второй этап в Нижнем Новгороде обещает быть еще более интересным, ведь лидеры прошлого сезона твердо намерены взять реванш!

Кому покорится «Нижегородское кольцо», и какие сюрпризы ждут зрителей? Увидим уже 3­-4 июня! Билеты тут, а прямую трансляцию соревнований, как всегда, покажет RDS TV.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP