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От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

Дальневосточная серия RDS Asia воспитала многих известных пилотов и внесла колоссальный вклад в развитие российского дрифта. Но «ничто не вечно», как сказал классик. Увы, в этом году серия отказалась от дальнейшего проведения соревнований.

Не по своей воле. Руководство автоспортивного комплекса «ПримРинг», на котором проводились этапы чемпионата, приняло решение изменить направление в бизнесе. Так что RDS Asia вынужденно отошла в сторону. Как отмечает основатель дрифт-серии Дмитрий Семенюк, на Дальнем Востоке больше не осталось гоночных трасс с подходящими условиями, состоянием и инфраструктурой, которые могли бы принимать такой крупный чемпионат.

«Это не просто какие-то соревнования, это моя жизнь последние 12 лет!» – Дмитрий Семенюк, основатель RDS Asia

RDS Восток (именно так сначала называлась серия) появилась более 12 лет назад. В уже далеком 2010 году Тимофей Кошарный и Дмитрий Семенюк придумали и основали Российскую Дрифт Серию. Тогда концепция предусматривала несколько чемпионатов на всю Россию. RDS Запад (сейчас RDS Europe) и RDS Восток (RDS Asia) развивались по единой идеологии, но отдельно друг от друга. Сказывались географические особенности нашей необъятной страны.

Помимо тотального доминирования японских праворульных автомобилей, у дальневосточного чемпионата была своя яркая особенность, за которую его ценили и зрители, и пилоты. Это по-настоящему опасная и зрелищная конфигурация на территории комплекса «ПримРинг» во Владивостоке, которая за многие годы воспитала в своих суровых условиях множество пилотов. К площадке «ПримРинга» с трех сторон вплотную примыкали бетонные стены, на которых амфитеатром возвышались трибуны. Зрители сидели так близко, что не просто наблюдали за соревнованиями, а буквально ощущали себя участниками заездов.

На «ПримРинге» выступали многие звезды мирового дрифта

Никаких зон вылета и безопасности! Только поролон, который за многие годы спас немало автомобилей от списания на свалку. Кроме того, сама площадка расположена под наклоном и отличается по покрытию в разных секторах. Японские звезды дрифта, выступавшие на ней в разные годы, отмечали, что это одна самых сложных трасс, на которых им приходилось соревноваться.

Если на легендарном «Красном Кольце» в Красноярске есть зрелищная постановка под светофор, то на «ПримРинге» – постановка под поролон. Разгоняясь до 150 км/ч пилоты ставили свои автомобили в занос, проносясь вблизи от бетонных стен с поролоновыми ограждениями. И наконец, где вы еще видели автодром, на котором практически на трассе стоял бы настоящий Су-27?! Сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения и заряженные автомобили мощностью от 400 до 700 лошадиных сил – отличное сочетание!

Это одна самых сложных трасс для дрифта из-за близости бетонных стен

Они «родились» на «ПримРинге»

Как минимум двух звезд дальневосточной дрифт-серии вы, вероятно, знаете. Илья Федоров начинал здесь карьеру в дрифте и стал четырехкратным чемпионом RDS Восток (с 2011 по 2014 гг). Затем он переехал в Москву, основал школу дрифта на ADM Raceway, и неизменно выступает в RDS GP под 13-м стартовым номером.

Четырехкратный чемпион RDS Восток Илья Федоров

Чемпион RDS Asia 2021 Григорий Гусев тоже уже несколько лет участвует в главном чемпионате страны по дрифту. Сначала на своем «Чайзере» он выступал в RDS GP под флагом команды Pacific Racing Team, а с 2022 года является действующим атлетом команды LUKOIL Racing Drift Team. К которой в сезоне-2023 присоединится еще один молодой дальневосточник Денис Сорокопуд.

Кстати, погоняться во Владивосток с удовольствием приезжали многие титаны дрифта. Аркадий Цареградцев стал победителем одного из этапов RDS Восток. Дамир Идиятулин отметился постоянным участием в одном из сезонов. И целых два сезона в RDS Восток (в 2015 и 2016 гг) соревновался легендарный японский дрифтер Тецуя Хибино.

Тецуя Хибино на этапе RDS Восток, 2015 год

На «ПримРинге» выступали и японская дрифтерша Саори Ишикава, и трехкратный чемпион RDS GP Георгий Чивчян, и многие другие пилоты. Ведь несколько раз Владивосток принимал этапы главного чемпионата страны по дрифту – RDS GP.

Японцы? Серьезно?

Благодаря географическому расположению, быстрому прогрессу российских пилотов и сложной трассе, RDS Восток чаще других серий взаимодействовал с дрифтерами из азиатско-тихоокеанского региона. В 2013 году на финал RDS Восток приехали организаторы японской серии D1, которая на тот момент была сильнейшим в мире чемпионатом по дрифту. В том же году организаторы RDS Восток вместе с пилотами Ильей Федоровым и Георгием Чивчяном отправились в Японию с ответным визитом, чтобы принять участие в соревнованиях на Одайбе.

Но самым ярким международным событием стала дрифт-битва между пилотами RDS и D1 в 2014 году. В грандиозном по меркам автоспорта мероприятии, российские и японские дрифтеры состязались друг с другом именно на «ПримРинге».

Как это было – смотрите в этом видео:

В 2020 году должно было произойти еще более масштабное событие. Тогда в RDS Asia подтвердили участие десять пилотов и семи стран Азии: Японии, Китая, Таиланда, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Кореи. Но случилась пандемия, границы закрылись, и из-за запрета местных властей на проведение массовых мероприятий RDS Asia в том году не состоялся.

Мы искренне верим, что в будущем на Дальнем Востоке появится новый автоспортивный комплекс, который позволит вернуть серию RDS Asia, и она вновь будет радовать нас мощным дальневосточным дрифтом.

Некоторые яркие моменты серии можно увидеть в этом видео:

Всем дрифт!

Фото: RDS Asia