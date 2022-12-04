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Закрылась азиатская ветка нашего дрифта. Она удивляла звезд Японии суровостью главной трассы и заездами рядом с истребителем

RDS GP RDS GP
Дрифтинг
Георгий Чивчян
Аркадий Цареградцев
Григорий Гусев
Илья Федоров
Авто Авто

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

Дальневосточная серия RDS Asia воспитала многих известных пилотов и внесла колоссальный вклад в развитие российского дрифта. Но «ничто не вечно», как сказал классик. Увы, в этом году серия отказалась от дальнейшего проведения соревнований.

Не по своей воле. Руководство автоспортивного комплекса «ПримРинг», на котором проводились этапы чемпионата, приняло решение изменить направление в бизнесе. Так что RDS Asia вынужденно отошла в сторону. Как отмечает основатель дрифт-серии Дмитрий Семенюк, на Дальнем Востоке больше не осталось гоночных трасс с подходящими условиями, состоянием и инфраструктурой, которые могли бы принимать такой крупный чемпионат.

«Это не просто какие-то соревнования, это моя жизнь последние 12 лет!» – Дмитрий Семенюк, основатель RDS Asia

RDS Восток (именно так сначала называлась серия) появилась более 12 лет назад. В уже далеком 2010 году Тимофей Кошарный и Дмитрий Семенюк придумали и основали Российскую Дрифт Серию. Тогда концепция предусматривала несколько чемпионатов на всю Россию. RDS Запад (сейчас RDS Europe) и RDS Восток (RDS Asia) развивались по единой идеологии, но отдельно друг от друга. Сказывались географические особенности нашей необъятной страны. 

Помимо тотального доминирования японских праворульных автомобилей, у дальневосточного чемпионата была своя яркая особенность, за которую его ценили и зрители, и пилоты. Это по-настоящему опасная и зрелищная конфигурация на территории комплекса «ПримРинг» во Владивостоке, которая за многие годы воспитала в своих суровых условиях множество пилотов. К площадке «ПримРинга» с трех сторон вплотную примыкали бетонные стены, на которых амфитеатром возвышались трибуны. Зрители сидели так близко, что не просто наблюдали за соревнованиями, а буквально ощущали себя участниками заездов.

На «ПримРинге» выступали многие звезды мирового дрифта

Никаких зон вылета и безопасности! Только поролон, который за многие годы спас немало автомобилей от списания на свалку. Кроме того, сама площадка расположена под наклоном и отличается по покрытию в разных секторах. Японские звезды дрифта, выступавшие на ней в разные годы, отмечали, что это одна самых сложных трасс, на которых им приходилось соревноваться.

Если на легендарном «Красном Кольце» в Красноярске есть зрелищная постановка под светофор, то на «ПримРинге» – постановка под поролон. Разгоняясь до 150 км/ч пилоты ставили свои автомобили в занос, проносясь вблизи от бетонных стен с поролоновыми ограждениями. И наконец, где вы еще видели автодром, на котором практически на трассе стоял бы настоящий Су-27?! Сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения и заряженные автомобили мощностью от 400 до 700 лошадиных сил – отличное сочетание!

Это одна самых сложных трасс для дрифта из-за близости бетонных стен

Они «родились» на «ПримРинге»

Как минимум двух звезд дальневосточной дрифт-серии вы, вероятно, знаете. Илья Федоров начинал здесь карьеру в дрифте и стал четырехкратным чемпионом RDS Восток (с 2011 по 2014 гг). Затем он переехал в Москву, основал школу дрифта на ADM Raceway, и неизменно выступает в RDS GP под 13-м стартовым номером.

Четырехкратный чемпион RDS Восток Илья Федоров

Чемпион RDS Asia 2021 Григорий Гусев тоже уже несколько лет участвует в главном чемпионате страны по дрифту. Сначала на своем «Чайзере» он выступал в RDS GP под флагом команды Pacific Racing Team, а с 2022 года является действующим атлетом команды LUKOIL Racing Drift Team. К которой в сезоне-2023 присоединится еще один молодой дальневосточник Денис Сорокопуд.

Кстати, погоняться во Владивосток с удовольствием приезжали многие титаны дрифта. Аркадий Цареградцев стал победителем одного из этапов RDS Восток. Дамир Идиятулин отметился постоянным участием в одном из сезонов. И целых два сезона в RDS Восток (в 2015 и 2016 гг) соревновался легендарный японский дрифтер Тецуя Хибино.

Тецуя Хибино на этапе RDS Восток, 2015 год

На «ПримРинге» выступали и японская дрифтерша Саори Ишикава, и трехкратный чемпион RDS GP Георгий Чивчян, и многие другие пилоты. Ведь несколько раз Владивосток принимал этапы главного чемпионата страны по дрифту – RDS GP.

Японцы? Серьезно?

Благодаря географическому расположению, быстрому прогрессу российских пилотов и сложной трассе, RDS Восток чаще других серий взаимодействовал с дрифтерами из азиатско-тихоокеанского региона. В 2013 году на финал RDS Восток приехали организаторы японской серии D1, которая на тот момент была сильнейшим в мире чемпионатом по дрифту. В том же году организаторы RDS Восток вместе с пилотами Ильей Федоровым и Георгием Чивчяном отправились в Японию с ответным визитом, чтобы принять участие в соревнованиях на Одайбе.

Но самым ярким международным событием стала дрифт-битва между пилотами RDS и D1 в 2014 году. В грандиозном по меркам автоспорта мероприятии, российские и японские дрифтеры состязались друг с другом именно на «ПримРинге».

Как это было – смотрите в этом видео:

В 2020 году должно было произойти еще более масштабное событие. Тогда в RDS Asia подтвердили участие десять пилотов и семи стран Азии: Японии, Китая, Таиланда, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Кореи. Но случилась пандемия, границы закрылись, и из-за запрета местных властей на проведение массовых мероприятий RDS Asia в том году не состоялся.

Мы искренне верим, что в будущем на Дальнем Востоке появится новый автоспортивный комплекс, который позволит вернуть серию RDS Asia, и она вновь будет радовать нас мощным дальневосточным дрифтом.

Некоторые яркие моменты серии можно увидеть в этом видео:

Всем дрифт!

Фото: RDS Asia

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