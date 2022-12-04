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От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

Если однажды, наткнувшись на видео мощного парного проезда дрифтеров RDS GP, ваш мир перестал быть прежним, – этот пост-инструкция для вас. С чего начать, какую машину выбрать и где тренироваться? Отвечают пилоты Российской Дрифт Серии.

Совет 1: Если хочется скорее сесть за руль, разогнаться, дернуть ручник и поставиться в занос – отправляйтесь на пробное занятие в школу дрифта, а не на парковку у супермаркета

Илья Федоров, четырехкратный чемпион RDS Восток (2011-2014), победитель Супер DRIFT Битвы в Красноярске (2012), участник соревнований D1GP, FIA IDC в Японии и Китае (2013, 2016, 2018), победитель Кубка чемпионов Российской Дрифт Серии в Сочи (2017), бронзовый призер FIA Motorsport Games в Италии (2019):

– Нужно выучиться и найти хорошую работу, чтобы было где зарабатывать деньги на свое увлечение. Потому что дрифт едва ли будет работой. Дрифт – это затраты. До покупки машины лучше сходить в дрифт-школу и понять, нравится или нет. У меня была история, что человек строил себе машину, в процессе постройки пришел ко мне на тренировку и его укачало. В итоге он свою машину продал.

К советам Ильи Федорова стоит прислушаться – у постоянного участника RDS GP есть своя школа дрифта, так что он знает толк в обучении

Федор Воробьев, победитель этапа RDS Урал (2021), призер RDS GP-2019 в командном зачете:

– В первую очередь, советую взять урок у профессионального пилота и почувствовать, как это. Ощутить на себе первые финансовые затраты и сопоставить с реальностью. Потому что картинка выглядит очень эффектно, но когда начинаешь заниматься дрифтом, естественно, сталкиваешься с большим количеством проблем и задач, которые неминуемо придется решать .

Федор Воробьев доказал, что «Жигули» подходят не только для обучения, но и для участия в топовом чемпионате RDS GP

Андрей Астапов, чемпион RDS Урал (2016), призер RDS Сибирь (2017), призер этапа RDS GP 2022, пилот LUKOIL Racing Drift Team:

– Нанять себе действующего пилота в тренеры, чтобы смог все объяснить и показать, чтобы помог с настройками автомобиля. Главное, когда начнешь, не нарушать правила дорожного движения в городе, не крестить и раздавать по улицам, снимая все на видео и выкладывая в сеть. Это верный путь лишиться лицензии пилота.

Хотите узнать как ехать быстро и агрессивно? Спросите Андрея Астапова – одного из самых ярких пилотов российского дрифта

Григорий Гусев, чемпион RDS Asia 2021, победитель Winter Drift Games (2019, 2020), вице-чемпион RDS Восток (2019), пилот LUKOIL Racing Drift Team:

– Начать лучше всего, конечно, с желания. По своей истории я знаю, что когда есть желание, тогда появляется и возможность. А дальше тренироваться. Больше внимания уделять технике и людям, с которыми работаешь. А также уделять внимание мелочам. Это осмотр трассы, анализ заездов и тренировок. Необходимо смотреть и записывать, как другие проходят трек, изучать их ошибки и стараться их не допускать .

Григорий Гусев – пример того, как пройти путь от дебютанта RDS до пилота легендарной команды

Дмитрий Добровольский, руководитель RDS, вице-чемпион России по кольцевым гонкам в личном зачете в классе «Туринг», обладатель Кубка России в классе Legends, победитель этапов Кубка России в классе «Супер-продакшн», мастер спорта по автоспорту, пилот команды WEGO Drift Team в RDS EUROPE:

– Для детей однозначно рекомендую начинать с картинга : там получить базовое понимание, что такое автомобиль и что происходит с ним, когда он едет, поворачивает и тормозит. Это очень важно для качественного построения гоночного фундамента. Взрослым, кто уже что-то понимает в скоростном передвижении на автомобиле, – советую идти в дрифт-школу. В каждом крупном городе они есть: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, везде по России.

Колоссальный опыт Дмитрия Добровольского в разных дисциплинах автоспорта помогает ему в спортивной и организаторской карьере

Совет 2: Оставьте экзотику на потом – начинайте со старых добрых «Жигулей»

Евгений Лосев, вице-чемпион RDS GP 2020, трехкратный чемпион RDS GP в командном зачете, многократный победитель этапов RDS GP, четырехкратный чемпион Winter Drift Battle, пилот команды SINTEC FRESH AUTO DRIFT:

– Начинать лучше всего с «Жигулей». Хорошую конкурентоспособную машину можно собрать за 500 тысяч рублей примерно. Полная экипировка в начале не требуется: шлем, удобная обувь, удобное кресло и поехал.

Чтобы научиться ехать как Евгений Лосев, придется потратить немало времени на тренировки и получение бесценного опыта

Илья Федоров:

– «Жигули», «Ниссан», «БМВ» – что угодно, что присутствует массово именно в вашем регионе. Например, во Владивостоке брать «Жигули» или «БМВ», наверное, не стоит. А в Москве или на западе можно. Но в любом случае начать надо с простого.

Илья Федоров выступает на популярной во всем мире «Сильвии»

Федор Воробьев:

– Любой автомобиль будет требовать внимания и вложений. Это только кажется, что можно просто на пару тысяч заправится и съездить покататься. Даже один выезд может привести к непредвиденным поломкам как в иномарке, так и в «Жигулях». Но в «Жигулях» детали стоят гораздо меньше.

«Жигацарь» Федора Воробьева – уникальный по мировым меркам проект

Андрей Астапов:

– Для зимы, однозначно, «Жигули». Это дешево. И при правильном подходе «Жигули» едут очень быстро по льду. Если лето, то это может быть любой автомобиль с приводом на заднюю ось. В любом случае, не имея опыта и достаточных навыков, не имеет смысла строить себе «космолет» на всех плюшках с тысячей сил. Вы укатаете дорогостоящую технику и сами будете мучиться.

Дмитрий Добровольский:

– Выбор машины – это дело вкуса, конечно. Но экзотику точно выбирать не нужно. Составьте список из существующих популярных дрифтовых платформ – это «Ниссаны» Сильвии, «Тойоты» Марки, «БМВ». А дальше выбирайте из них то, что больше нравится. Главное, чтобы машина изначально была приспособлена для дрифта заводской конструкцией и запчасти были доступными. А дальше с ней можно экспериментировать.

В своем автомобиле Дмитрий Добровольский объединил мощь и стиль

Совет 3: Зима и лед развивают тонкое чувство автомобиля

Евгений Лосев:

– Начать рекомендую с зимнего дрифта на «Жигулях». Он относительно бюджетен, а после соревнований можно привезти чемодан опыта. Зима и лед развивают тонкое чувство автомобиля. Нельзя в один момент быстро стать хорошим пилотом. Для того, чтобы быть толковым дрифтером, надо разбираться в технике. Этому за один день не научишься. Это тонкие вещи. Даже мы до сих пор продолжаем учиться, несмотря на наш десятилетний опыт.

Зимой на «Жигулях» с удовольствием дрифтует даже опытнейший Евгений Лосев

Андрей Астапов:

– Если зима, то ледовые трассы, сделанные организаторами разных чемпионатов на озерах или реках. Если у вас не проводят гонки, то достаточно будет и небольшой площадки для первых азов: прохождение «восьмерочки», знакомство с ручником и так далее . Почувствовать, где конец выворота, и понять первые потребности в вашем будущем дрифт-каре. Как начнет получаться зимой, потом можно врываться в лето.

Дмитрий Добровольский:

– Зимний дрифт на «Жигулях» – в целом довольно бюджетно, а понимание управления приходит такое же, как и на более мощных машинах на сухом асфальте. Выбирайте соревнования в своем регионе, ближайшие к вашему месту расположения, и участвуйте в любых зимних фестивалях. Чем больше парных заездов, тем лучше. А дальше уже можно приходить в летний дрифт. Конечно, главной целью любого дрифтера будет участие в RDS GP, одном из сильнейших чемпионатов в мире, но путь к нему довольно длинный.

Андрей Астапов и Григорий Гусев выступают как напарники и делятся друг с другом бесценным опытом внутри команды

Итак, чек-лист от пилотов Российской Дрифт Серии:

1. Возьмите урок в школе дрифта, чтобы убедиться на все 100, что ваша мечта настоящая, а не минутная.

2. Взвесьте все «за и против» и примите важное решение: дрифт будет хобби на раз в месяц или профессиональным спортом?

3. Подготовьтесь морально и финансово к приличным затратам: на технику, покрышки, аренду площадки для занятий, участие в соревнованиях.

4. Анализируйте все тренировки и внимательно смотрите, как другие проходят трек. Изучайте свои и чужие ошибки, чтобы не допускать их.

5. Не рвитесь сразу в чемпионаты на дорогих гоночных автомобилях – начните с зимнего дрифта на «Жигулях» или c летних межрегиональных соревнований RDS EUROPE.

6. Чем больше парных заездов, тем лучше.

7. Дрифт должен быть безопасным. Тренируйтесь только на специально подготовленных площадках, а на дорогах общего пользования соблюдайте правила дорожного движения.

Вдохновитесь лучшими дрифт-заездами RDS в этом видео:

Кстати! Ворваться в мир управляемого заноса и сесть за руль настоящего дрифт-корча под руководством опытного инструктора можно прямо на этапе RDS GP в школе дрифта РДС. Кто знает, вдруг именно этот шаг станет первым в вашей успешной автоспортивной карьере?

Открытие сезона RDS GP 2023 уже 29-30 апреля на автодроме Москоу Рейсвей. Билеты тут, а прямую трансляцию покажет RDS TV.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP, RDS EUROPE, FRESH AUTO DRIFT